Massive'ın Arkasındaki Teknik Vizyonu Ortaya Çıkarıyoruz: Merkezi Olmayan, Ucuz, Adil ve Daha Fazlası





Massive, Web3'ün toplu olarak benimsenmesine odaklanan merkezi olmayan bir ZK doğrulama ağı hizmetidir. Şu anda sektörün karşı karşıya olduğu bazı önemli sorunları hafifletmeyi ve hatta çözmeyi amaçlıyor.





İşte bir döküm:

Kitlesel Benimseme: Massive daha fazla kullanıcı çekebilir

Web3 sektörü aktif olarak daha geleneksel kullanıcıları ve kaynakları çekmenin yollarını araştırıyor. Massive, çoğu kullanıcının aşina olduğu bir cihaz olan cep telefonlarıyla başlayarak yeni bir yaklaşım benimsiyor. Massive, "Kazanmak için Doğrula" teşvik mekanizmasını kullanarak ve işlemleri basitleştirerek daha fazla katılımcı çekmeyi hedefliyor. Bu strateji, yeni gelenlerin yavaş yavaş Web3 endüstrisini anlamasına ve katılmasına yardımcı olarak sektöre sürekli olarak taze kan enjekte etmesine yardımcı olur.

Son Derece Etkili ve Ucuz: Massive, blockchain'in yerleşim katmanı olarak çalışabilir

Şu anda, ZK teknolojisine dayalı tüm Rollup çözümleri, maliyet ve güvenlik endişeleri nedeniyle Katman1'de (L1) durum onayında gecikmelerle karşı karşıyadır. Bu sorun genellikle kanıt toplama teknolojisi ve doğrulama gecikmeleri yoluyla giderilir. Massive, Layer2 (L2) durumlarının merkezileştirilmesini ve kanıt oluşturulduktan hemen sonra doğrulanmasını sağlayan bir çözüm sunar; bu da durum geçiş onayı süresini önemli ölçüde azaltır. Doğrulanan durum daha sonra L1 ile senkronize edilerek hızlı ve güvenli bir süreç sağlanır.

Sermaye Verimliliği: Massive kârı artırabilir

POS (Stake Kanıtı) ağındaki düğümler, staking ve yeniden staking yoluyla katılabilir. Eğer Özkatman yaklaşımı yeniden kullanıldığında, POS konsensüs ağı Ethereum düzeyinde güvenlik sağlayabilir. Massive, çeşitli token türlerinin stake edilmesini ve yeniden stake edilmesini destekler ve farklı ekosistem türlerine göre uyarlanmış esnek stake etme planları sunar.

Modüler Tasarım: Massive, modülerliği tamamlayabilir

Massive'in ortaya çıkışı, blockchain'in modüler tasarımını daha da geliştirdi. Özel olarak ZKRollup (zincir dışı hesaplama), DA (Veri Kullanılabilirliği - zincir dışı işlem depolama), ZKVaaS (Hizmet Olarak Sıfır Bilgi Doğrulaması - zincir dışı doğrulama) ve L1 (durum güncellemeleri ve fikir birliği) olarak ayrılabilir. .





Anahtar Kelimeler: Sıfır Bilgi, Mobil Cihazlar, Staking, Yeniden Staking, Modülerlik, POS

giriiş

Temelde blockchain endüstrisi şu anda çok önemli bir soruyla boğuşuyor: "Bu sektöre daha geleneksel kullanıcıları nasıl çekebiliriz?" Ocak ayında, bazı geleneksel yatırımcıların uyumlu bir şekilde BTC ticareti yapmasına olanak tanıyan bir BTC spot ETF'sinin onaylandığı tarihi bir ana tanık olsak da, yeni kullanıcı ve kaynak akışı hâlâ sektörün yeni katılımcılara yönelik acil ihtiyacını karşılamanın çok altında kalıyor. Sadece yatırım fırsatlarını açmak yalnızca bazı yatırımcıları getirebilir; Kitlesel benimsemeyi başarmak farklı stratejiler gerektirir.





Bazıları oyun oynamanın bu hedefe ulaşmanın anahtarı olabileceğine inanıyor, diğerleri sosyal medyadaki potansiyeli görüyor ve yine de diğerleri yapay zekanın yolu açabileceğini düşünüyor. Yöntem ne olursa olsun, sektörün içindekilerin hepsinin blockchain'in kitlesel olarak benimsenmesi için çabaladığı açıktır. Son zamanlarda dikkatimi çeken bir olay Starkware'in STRK token airdrop'u oldu ve bu önemli bir gerçeği vurguladı: alışılagelmiş kripto çevrelerinin dışındaki bazı geliştiriciler sektörü keşfetmeye ve sektöre girmeye ilgi göstermeye başladı. Bu ilgi, Starkware'in belirli GitHub depolarına katkıda bulunanlara, yani daha önce blockchain hakkında bilgisi olmayan ancak bu etkinlik sayesinde ilgilenmeye başlayan geliştiricilere bir airdrop düzenlemesi nedeniyle alevlendi. Üzerimde güçlü bir izlenim bırakan bir diğer uygulama da, son boğa piyasasında "koşarken kazan" konseptiyle popüler hale gelen StepN uygulamasıdır. Kullanıcıların yalnızca bir çift sanal ayakkabı satın alması gerekiyordu ve ardından her gün çok basit bir teklif gerçekleştirerek ödüller kazanabiliyorlardı. Bu, kullanıcı sayılarında artışa yol açtı ve etkili bir şekilde yeni kullanıcı demografisine geçiş sağladı.





Bu örnekler, sektöre yeni kullanıcılar çekebilecek uygulamaların veya altyapı projelerinin altını çiziyor. Yeni kullanıcılar çekmek için aşağıdaki özellikler gereklidir:





Basit kullanım, kullanıcıların başlaması kolay; Düşük donanım gereksinimleri; Bir teşvik mekanizması.



Her iki örnek de ilk kriterleri karşılıyor: GitHub geliştiricilere tanıdık geliyor ve cep telefonları da genel kullanıcılara tanıdık geliyor. Ayrıca bilgisayar veya cep telefonu gerektiren ikinci kriteri de karşılıyorlar. Üçüncü kriter de karşılanıyor; biri "kazanmaya katkıda bulunmak", diğeri ise "kazanmak için koşmak" teklifinde bulunuyor. Ancak sürekli olarak yeni kullanıcıları çekmek için sürdürülebilir teşvikler şarttır. Starkware için sürekli token airdropları uygun olmayabilir; aynı şekilde StepN için sürekli madencilik ve satış da sürdürülemez. Bu nedenle, bir uygulamanın sürdürülebilir bir şekilde yeni kullanıcıları çekmesi ve uzun vadeli değere sahip olması için, doğası gereği çekiciliğini sürdürmesi gerekir.





Massive, kitlesel benimseme hedefine ulaşmak için yeni kullanıcıları sürdürülebilir bir şekilde çekmeyi amaçlayan bir altyapı hizmeti olarak hizmet ediyor. ZK katman1, ZK katman2 veya ZK katman3 olsun tüm ZK zinciri hizmetlerini destekleyebilir, bu ZK zincirlerine yeni kullanıcılar tanıtır, sistem güvenliğini artırır, operasyonel maliyetleri azaltır ve sermaye verimliliğini artırır.

Mimari

Massive, düğümleri olarak öncelikle mobil cihazları kullanan bir POS (Stake Kanıtı) fikir birliği ağıdır. Kullanıcıların, önde gelen iki işletim sistemi olan iOS ve Android'i destekleyen resmi uygulamayı mobil cihazlarına indirmeleri gerekiyor. Mimari çerçeve şu şekilde özetlenmiştir (Şekil 1):













Bir düğüm haline gelmek için kullanıcılar aşağıdaki iki kategoriden birine girebilir:





Herhangi bir kripto para birimi varlığı olmayan yeni kullanıcılar başlangıçta ağa katılabilir. Sonraki madencilik ödüllerinin kilidini açmaya başlayabilmeleri için, birikmiş ödüllerinin belirli bir miktara ulaşması gerekir.

Halihazırda bazı kripto para birimi varlıklarına sahip olan kullanıcılar, bu varlıkları Massive ağında bir düğüm haline getirmek için stake edebilirler.



Temel L1 blok zincirine bağlı olarak kullanıcılar farklı varlıkları stake edebilir. Örneğin, BTC L2/L3'e hizmet veren devasa bir ağda kullanıcılar BRC20 ve BTC varlıklarını stake edebilir. Ethereum tabanlı L2/L3 hizmetleri için kullanıcılar ERC20 ve ETH varlıklarını stake edebilir.





M-cüzdan, doğrulama için tümü STARK ailesine ait olan plonky2, plonky3 ve boojum gibi çeşitli ana ZK teknoloji yığınlarını entegre edecek. Pazar trendlerini takip ederek, SNARK ailesinden Halo2 veya Nova gibi ana akım algoritmalara yönelik destek tekrar tekrar sunulacak.





Staking'i tamamlayan mobil düğümler, tüm Katman 2'ler ve Katman 3'ler için Zamanında Yerleşim sağlamak üzere bir POS ağı oluşturacaktır. Katılımcı kullanıcı sayısının fazla olması durumunda, belirli standartlara göre birden fazla bağımsız POS ağı oluşturmak için parçalama teknolojisinden yararlanılabilir.

Zamanında Uzlaşma Sağlayın

Daha önce de belirttiğimiz gibi Massive yalnızca kullanıcı çekmeye odaklanmıyor; aynı zamanda sektördeki bazı güncel sorunların ele alınmasını da amaçlamaktadır. Bunlar arasında ZK L2s/L3s'in onaylanma süresi de sıklıkla tartışılan bir konu. Bu konuyu derinlemesine incelemeden önce, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi ZK L2'ler için ana çözümlere bir göz atalım (Şekil 2):













Çoğu L2 çözümünün tasarımında, L2'de yeterli sayıda kanıtın toplanması ve ardından bunları doğrulama için Ethereum'a gönderme ihtiyacının olduğu açıktır. Bu yaklaşım maliyetleri azaltmak için benimsenmiştir. Bu öncülde bile, L1'e gönderilen toplu kanıtların, küresel durumu değiştirmek için Doğrulama sözleşmesini çağırmadan önce belirli bir süre beklemesi gerekir; bu, güvenlik açısından alınan bir önlemdir, ancak bu gecikme yapılandırılabilir. Dolayısıyla bir L2 işleminin nihai olarak onaylanması için 2 ila 23 saat arasında bir bekleme süresi gerektirdiği sonucuna varılabilir. O zamana kadar kanıtların geçerliliği yalnızca merkezi bir sıralayıcı tarafından doğrulanıyor. Aşağıdaki diyagram (Şekil 3), kanıtların üretilmesinden sonra doğrulanacağı mevcut durumu göstermektedir.









Bu nedenle, Massive'in tasarımının ardındaki temel amaç, bir kanıtın L1'de doğrulanmasından önce, merkezi olmayan bir ağ tarafından bir doğrulama sürecinden geçmesini ve böylece herkesin artık doğrulayabilmesini sağlamaktır. Kanıtı doğrulamak için kullanılan POS ağı, Eigenlayer'ın AVS ( Aktif Olarak Doğrulanmış Hizmetler ) hizmeti tarafından sağlanıyorsa, bu POS ağının Ethereum ile aynı güvenlik düzeyine sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Sonuçta Ethereum'da yalnızca en son küresel durumun güncellenmesi gerekiyor. Bu husus aynı zamanda daha sonraki bölümlerde tartışılan modüler tasarım evrimine ilişkin bilgiler de sunmaktadır.





Massive'in dahil edilmesinden sonra, L2'ler için tüm süreç akışı aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi dönüştürülebilir (Şekil 4):









ZK doğrulama işlevinin L1'den çıkarılması ve Massive ağın güvenliğine güvenilmesi, ardından Massive'in kötü niyetli davranma olasılığını azaltmak için bir meydan okuma mekanizması eklenmesiyle, tüm sistemin güvenliği Massive ağın güvenliğine bağlı olacaktır. Bu ZK L2'lerin ekosistemi daha finans odaklıysa, kötü niyetli davranmanın maliyetinin yeterince yüksek olmasını sağlamak için Massive, EigenLayer'in AVS'si üzerine inşa edilebilir. Tersine, eğer bu ZK L2'lerin ekosistemi oyun veya sosyal senaryolarla ilgiliyse, o zaman temel bir Massive yapı yeterli olacaktır.

Sermaye Verimliliği

Staking ve yeniden stake etme son zamanlarda sermaye verimliliğine odaklanan çok popüler kavramlar haline geldi. Bileşik faiz elde etmek için hisseli varlıkların yeniden kullanılması, şu anda Blast ve Manta gibi platformlarda görülen cazip bir ekonomik mekanizmadır. Bu planlardan farklı olarak Massive, çeşitli ağlardaki yerel varlıkların yanı sıra stake edilmiş varlıklar için de staking ve yeniden stake etme mekanizmaları yoluyla Massive ağı içinde düğümler haline gelmelerine izin vererek yeni bir hedef sunar. Massive ağ, ZK L2'ler/L3'ler için daha fazla kullanıcı, daha düşük maliyetler ve gelişmiş güvenlik sağlayabildiğinden, Massive ağ içindeki düğümler, "kazanmak için doğrula" konseptini somutlaştırarak ağ bakım karlarını paylaşacak.









ZK L2s/L3'lerin gerçek koşullarına bağlı olarak ZKVaaS'ın farklı güvenlik seviyeleri seçilebilir. Güvenlik seviyesi, toplam stake miktarına ve ağdaki düğüm sayısına bağlıdır.

Yeni Modüler Tasarım

Daha önce de belirtildiği gibi Massive, belirli bir perspektiften bakıldığında blockchain modüler tasarım sürecini daha da değiştiriyor. Massive'dan önce, modüler tasarım temel olarak çeşitli Toplama çözümleriyle yürütme modülerleştirmesinden ve çeşitli DA çözümleriyle Veri Kullanılabilirliği (DA) modülerleştirmesinden oluşuyordu ve L1'de yalnızca doğrulama, depolama ve fikir birliği işlevleri kalıyordu. Massive'in piyasaya sürülmesinden sonra modüler tasarım, yürütme modülerleştirmesini, DA modülerleştirmesini ve doğrulama modülerleştirmesini içerecek şekilde gelişecek ve L1'de yalnızca depolama ve fikir birliği kalacak. Doğrulamanın kendisi hesaplamanın bir parçası olduğundan bu mantıklıdır. Yürütme modülerleştirmesinin hesaplamayı zaten zincir dışına taşıdığı göz önüne alındığında, zincir üzerinde yalnızca depolama ve fikir birliğinin kalması gerekir. Ayrıntılar aşağıdaki diyagramda gösterilmektedir (Şekil 6):









Doğrulama Katman 1'de (L1) kalırsa, özel fikir birliği süreci her düğümün yürütmesini, kanıtları doğrulamasını ve durumu güncellemesini içerir. Ancak doğrulama sürecini çıkarıp fikir birliği için ayrı bir ağa atarsak L1 fikir birliği süreci yalnızca depolama güncellemelerini içerecektir.





En son modüler tasarım kapsamında mevcut L1 düğümleri artık herhangi bir hesaplama görevi üstlenmeyecek. Yalnızca küresel durumun güncellenmesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirecekler ve ardından fikir birliği sürecini yürütecekler. Bu yaklaşımın iki temel nedeni vardır:





Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, maliyetler ve güvenlik dikkate alındığında doğrulamanın gerçekleştirilmesi önemli ölçüde gecikebilir. Bu nedenle, onu çıkarmak ve doğrulama için Massive ağı kullanmak, yalnızca hızlı doğrulama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda doğrulama düğümleri için donanım gereksinimlerini de azaltarak kullanıcıların bağlanmasını kolaylaştırır.

Ayrı Massive ağın güvenliği, stake edilen varlıkların miktarı ve düğüm sayısı ile sağlanır. Orijinal şemayla karşılaştırıldığında bu, belirli bir düzeyde güvenlikten fedakarlık edebilir (ki bu, bahis konusu varlıkların değerine bağlıdır), ancak karşılığında önemli mimari avantajlar sunar.







Masif Ekosistemi

Cep telefonu madenciliği, stake etme/yeniden stake etme ve Zamanında Ödemenin üç temel özelliğinden yararlanan Massive, çeşitli ZK L2'ler/L3'ler için güvenli, verimli ve düşük maliyetli hizmetler sağlayarak en büyük ağ olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca son derece düşük giriş engeli ve kar etkisi nedeniyle sektöre önemli sayıda gerçek kullanıcı kazandıracaktır.









Massive'ın vizyonu sektörde kitlesel benimsenmeyi kolaylaştırmaktır. Mobil madencilik oldukça keşifsel bir uygulamayı temsil ediyor. Basit operasyonlar, daha düşük eşikler ve sürekli kazançlar sayesinde akıllı telefonların bilgi işlem gücünden yararlanmayı hedefliyor. İstatistiklere göre küresel akıllı telefon satışları 2023'te 1 milyar adedi aştı. Solana ve Aptos da başarıyla kendi Web3 telefonlarını piyasaya sürdü. Massive ağ aracılığıyla bu cihazlardan yararlanılacak.





Referans

Eigenlayer teknik incelemesi: https://docs.eigenlayer.xyz/assets/files/EigenLayer_WhitePaper-88c47923ca0319870c611decd6e562ad.pdf Kaydırma gezgini: https://scrollscan.com/batch/86321 Poligon gezgini: https://zkevm.polygonscan.com/batches Zksync sözleşmesi: https://etherscan.io/address/0xa0425d71cB1D6fb80E65a5361a04096E0672De03#readContract Starkware gezgini: https://voyager.online/block/572773 Halo2: https://github.com/zcash/halo2 Nova: https://eprint.iacr.org/2021/370 Celestia: https://docs.celestia.org/learn/how-celestia-works/overview



