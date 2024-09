Revelando a visão técnica por trás do Massive: descentralizado, barato, justo e muito mais

Massive é um serviço de rede de verificação ZK descentralizado focado em alcançar a adoção em massa do Web3. O objetivo é aliviar ou mesmo resolver alguns dos principais problemas enfrentados atualmente pela indústria.





Aqui está um detalhamento:

Adoção em massa: Massive poderia atrair mais usuários

O setor Web3 está explorando ativamente formas de atrair usuários e recursos mais tradicionais. A Massive adota uma abordagem inovadora começando com os telefones celulares, um dispositivo com o qual a maioria dos usuários está familiarizada. Ao empregar um mecanismo de incentivo “Verificar para Ganhar” e simplificar as operações, a Massive pretende atrair mais participantes. Esta estratégia ajuda os recém-chegados a compreender e aderir gradualmente à indústria Web3, injetando continuamente sangue novo no setor.

Altamente Eficaz e Barato: Massive poderia funcionar como uma camada de liquidação de blockchain

Atualmente, todas as soluções Rollup baseadas na tecnologia ZK enfrentam atrasos na confirmação do estado na Camada 1 (L1) devido a questões de custo e segurança. Isso normalmente é resolvido por meio de tecnologia de agregação de provas e atrasos na verificação. A Massive apresenta uma solução que garante que os estados da Camada 2 (L2) possam ser descentralizados e verificados imediatamente após a geração da prova, reduzindo significativamente o tempo para confirmação da transição de estado. O estado verificado é então sincronizado com L1, garantindo um processo rápido e seguro.

Eficiência de capital: Massive poderia melhorar os lucros

Os nós da rede POS (Proof of Stake) podem ingressar por meio de piquetagem e re-piquetagem. Se Eigenlayer abordagem é reutilizada, a rede de consenso POS pode alcançar segurança no nível Ethereum. Massive suporta piquetagem e re-apostamento de vários tipos de tokens e oferece esquemas de piquetagem flexíveis adaptados a diferentes tipos de ecossistemas.

Design Modular: Massive poderia completar a modularidade

O surgimento do Massive avança ainda mais no design modular do blockchain. Ele pode ser especificamente dividido em ZKRollup (computação fora da cadeia), DA (disponibilidade de dados – armazenamento de transações fora da cadeia), ZKVaaS (verificação de conhecimento zero como serviço – verificação fora da cadeia) e L1 (atualizações de estado e consenso) .





Palavras-chave: Conhecimento Zero, Dispositivos Móveis, Staking, Re-staking, Modularidade, POS

Introdução

Em essência, a indústria blockchain é atualmente atormentada por uma questão crucial: “Como podemos atrair usuários mais tradicionais para este setor?” Embora tenhamos testemunhado um momento histórico em janeiro, quando um ETF à vista BTC foi aprovado, permitindo que alguns investidores tradicionais negociassem BTC de maneira compatível, o influxo de novos usuários e recursos ainda fica muito aquém da necessidade urgente da indústria de novos participantes. A simples abertura de oportunidades de investimento só pode atrair alguns investidores; alcançar a adoção em massa requer estratégias diferentes.





Alguns acreditam que os jogos podem ser a chave para atingir este objetivo, outros vêem potencial nas redes sociais e ainda outros pensam que a IA pode abrir o caminho. Independentemente do método, está claro que todos os membros da indústria estão se esforçando para a adoção em massa do blockchain. Um evento recente que me chamou a atenção foi o lançamento aéreo do token STRK da Starkware, que destacou um fato significativo: alguns desenvolvedores fora dos círculos criptográficos habituais começaram a explorar e mostrar interesse em entrar na indústria. Esse interesse foi despertado porque a Starkware conduziu um airdrop para contribuidores de determinados repositórios GitHub, desenvolvedores que talvez não conhecessem o blockchain anteriormente, mas que ficaram interessados devido a esse evento. Outro aplicativo que me marcou fortemente é o StepN, um aplicativo que se popularizou no último mercado altista por seu conceito de “ganhe enquanto corre”. Os usuários simplesmente precisavam comprar um par de sapatos virtuais e então poderiam ganhar recompensas executando diariamente uma proposta muito simples. Isso levou a um aumento no número de usuários e efetivamente invadiu novos dados demográficos de usuários.





Esses exemplos destacam aplicações ou projetos de infraestrutura capazes de atrair novos usuários para a indústria. Para atrair novos usuários são necessárias as seguintes características:





Operação simples, fácil para os usuários começarem; Baixos requisitos de hardware; Um mecanismo de incentivo.



Ambos os exemplos satisfazem o primeiro critério: o GitHub é familiar para os desenvolvedores e os telefones celulares são familiares para os usuários em geral. Eles também atendem ao segundo critério, exigindo um computador ou um telefone celular. O terceiro critério também é atendido, com um oferecendo “contribuir para ganhar” e o outro “correndo para ganhar”. No entanto, para atrair continuamente novos utilizadores, incentivos sustentáveis são essenciais. Para Starkware, lançamentos aéreos contínuos de tokens podem não ser viáveis; da mesma forma, para StepN, a mineração e venda perpétuas também são insustentáveis. Assim, para que uma aplicação atraia novos utilizadores de forma sustentável e mantenha valor a longo prazo, deve inerentemente sustentar o seu apelo.





Massive serve como um serviço de infraestrutura que visa atrair novos usuários de forma sustentável para atingir a meta de adoção em massa. Ele pode suportar todos os serviços da cadeia ZK, seja ZK camada 1, ZK camada 2 ou ZK camada 3, apresentando essas cadeias ZK a novos usuários, melhorando a segurança do sistema, reduzindo custos operacionais e melhorando a eficiência do capital.

Arquitetura

Massive é uma rede de consenso POS (Proof of Stake) que utiliza principalmente dispositivos móveis como seus nós. Os usuários são obrigados a baixar o aplicativo oficial em seus dispositivos móveis, que suporta iOS e Android, os dois principais sistemas operacionais. A estrutura arquitetônica é descrita a seguir (Fig.1):













Para se tornar um nó, os usuários podem se enquadrar em uma das duas categorias a seguir:





Novos usuários sem quaisquer ativos de criptomoeda podem inicialmente ingressar na rede. Suas recompensas acumuladas devem atingir um determinado valor antes que possam começar a desbloquear as recompensas de mineração subsequentes.

Os usuários que já possuem alguns ativos de criptomoeda podem apostar esses ativos para se tornarem um nó na rede Massive.



Dependendo do blockchain L1 subjacente, os usuários podem apostar diferentes ativos. Por exemplo, em uma rede Massive que atende BTC L2/L3, os usuários podem apostar ativos BRC20 e BTC. Para serviços L2/L3 baseados em Ethereum, os usuários podem apostar ativos ERC20 e ETH.





A carteira integrará várias pilhas de tecnologia ZK convencionais para verificação, como plonky2, plonky3 e boojum, todas pertencentes à família STARK. Seguindo as tendências do mercado, o suporte para algoritmos convencionais da família SNARK, como Halo2 ou Nova, será introduzido iterativamente.





Os nós móveis que concluíram o piqueteamento formarão uma rede POS para fornecer liquidação oportuna para todas as camadas 2 e 3. Se houver um número excessivo de usuários participantes, a tecnologia de sharding poderá ser utilizada para formar múltiplas redes POS independentes de acordo com padrões específicos.

Fornecer liquidação oportuna

Conforme mencionado anteriormente, o Massive não se concentra apenas em atrair usuários; também visa abordar alguns dos problemas atuais do setor. Entre estes, o tempo de confirmação para ZK L2s/L3s é uma questão frequentemente discutida. Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos dar uma olhada nas principais soluções para ZK L2s conforme ilustrado no diagrama a seguir (Fig.2):













É evidente que no design da maioria das soluções L2, há uma necessidade de agregar um número suficiente de provas em L2 e depois enviá-las ao Ethereum para verificação. Essa abordagem é adotada para reduzir custos. Mesmo com essa premissa, as provas agregadas enviadas para L1 devem aguardar um determinado período antes de chamar o contrato Verify para alterar o estado global, medida tomada do ponto de vista de segurança, embora esse atraso possa ser configurado. Portanto, pode-se concluir que uma transação L2, para ser finalmente confirmada, requer um período de espera entre 2 e 23 horas. Até então, a validade das provas é verificada apenas por um sequenciador centralizado. O diagrama abaixo (Fig.3) ilustra a situação atual onde, após sua geração, as provas serão verificadas.









Portanto, a principal intenção por trás do design do Massive é garantir que, antes de uma prova ser verificada em L1, ela passe por um processo de verificação por uma rede descentralizada, para que todos possam verificar agora. É importante observar que se a rede POS utilizada para verificação da prova for fornecida pelo serviço AVS ( Actively Validated Services ) da Eigenlayer, então esta rede POS possui o mesmo nível de segurança do Ethereum. Em última análise, apenas o estado global mais recente precisa ser atualizado no Ethereum. Este aspecto também oferece insights sobre a evolução do design modular discutida em capítulos posteriores.





Após a incorporação do Massive, todo o fluxo do processo para L2s poderia ser transformado conforme mostrado no diagrama a seguir (Fig.4):









Ao extrair a função de verificação ZK de L1 e depositar confiança na segurança da rede Massive e, em seguida, adicionar um mecanismo de desafio para reduzir a probabilidade de Massive agir maliciosamente, a segurança de todo o sistema dependerá da segurança da rede Massive. Se o ecossistema desses ZK L2s for mais orientado para finanças, o Massive poderia ser construído no AVS da EigenLayer para garantir que o custo de agir maliciosamente seja suficientemente alto. Por outro lado, se o ecossistema destes ZK L2s estiver relacionado a jogos ou cenários sociais, então uma construção Massive básica seria suficiente.

Eficiência de capital

O staking e o re-staking tornaram-se recentemente conceitos muito populares, com foco na eficiência do capital. A reutilização de ativos apostados para obter juros compostos é um mecanismo económico atrativo atualmente visto em plataformas como Blast e Manta. Ao contrário destes esquemas, o Massive oferece um novo destino para ativos nativos em várias redes, bem como para ativos apostados, permitindo que se tornem nós dentro da rede Massive através de mecanismos de piquetagem e re-piquetagem. Como a rede Massive pode fornecer mais usuários, custos mais baixos e maior segurança para ZK L2s/L3s, os nós dentro da rede Massive compartilharão os lucros de manutenção da rede, incorporando o conceito “verificar para ganhar”.









Com base nas circunstâncias reais dos ZK L2s/L3s, diferentes níveis de segurança do ZKVaaS podem ser escolhidos. O nível de segurança depende do valor total apostado e do número de nós na rede.

Novo design modular

Como mencionado anteriormente, o Massive, de uma certa perspectiva, altera ainda mais o processo de design modular do blockchain. Antes do Massive, o design modular consistia principalmente na modularização de execução, com diversas soluções de Rollups, e na modularização de Disponibilidade de Dados (DA), com diversas soluções de DA, deixando apenas funções de verificação, armazenamento e consenso em L1. Após a introdução do Massive, o design modular evoluirá para incluir modularização de execução, modularização DA e modularização de verificação, permanecendo apenas armazenamento e consenso em L1. Isto é lógico, uma vez que a verificação em si faz parte da computação. Dado que a modularização da execução já moveu a computação para fora da cadeia, então apenas o armazenamento e o consenso devem permanecer na cadeia. As especificidades são ilustradas no diagrama a seguir (Fig.6):









Se a verificação permanecer na Camada 1 (L1), o processo de consenso específico envolve cada nó executando, verificando as provas e atualizando o estado. No entanto, se extrairmos o processo de verificação e atribuí-lo a uma rede separada para consenso, o processo de consenso L1 envolveria apenas atualizações no armazenamento.





Sob o mais recente design modular, os nós L1 existentes não realizarão mais nenhuma tarefa computacional. Eles apenas tratarão das transações relacionadas à atualização do estado global e depois executarão o processo de consenso. Existem duas razões principais para esta abordagem:





Conforme mencionado nas seções anteriores, considerando os custos e a segurança, a execução da verificação pode ser significativamente atrasada. Portanto, extraí-lo e utilizar a rede Massive para verificação não apenas alcança uma validação rápida, mas também reduz os requisitos de hardware para nós de verificação, facilitando a conexão dos usuários.

A segurança da rede Massive separada é garantida pela quantidade de ativos apostados e pelo número de nós. Comparado com o esquema original, isto pode sacrificar um certo nível de segurança (que depende do valor dos activos apostados), mas, em troca, oferece vantagens arquitectónicas significativas.







O ecossistema de massa

Aproveitando os três principais recursos de mineração de telefonia móvel, staking/re-staking e liquidação oportuna, a Massive tem o potencial de se tornar a maior rede, fornecendo serviços seguros, eficientes e de baixo custo para uma variedade de ZK L2s/L3s. Além disso, devido à sua barreira extremamente baixa à entrada e aos efeitos de lucro, injetará um número significativo de utilizadores reais na indústria.









A visão da Massive é facilitar a adoção massiva na indústria. A mineração móvel representa uma prática altamente exploratória. Através de operações simples, limites mais baixos e ganhos contínuos, pretende utilizar o poder computacional dos smartphones. Segundo as estatísticas, as vendas globais de smartphones ultrapassaram 1 bilhão de unidades em 2023. Solana e Aptos também lançaram sucessivamente seus próprios telefones Web3. Através da rede Massive, esses dispositivos serão aproveitados.





