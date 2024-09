Dévoiler la vision technique derrière Massive : décentralisé, bon marché, équitable et plus encore

Massive est un service de réseau de vérification ZK décentralisé axé sur l'adoption massive du Web3. Il vise à atténuer, voire à résoudre certains des problèmes clés auxquels l’industrie est actuellement confrontée.





Voici une répartition :

Adoption massive : Massive pourrait attirer plus d’utilisateurs

Le secteur Web3 explore activement les moyens d'attirer des utilisateurs et des ressources plus traditionnels. Massive adopte une approche nouvelle en commençant par les téléphones mobiles, un appareil que la plupart des utilisateurs connaissent. En utilisant un mécanisme d'incitation « Vérifier pour gagner » et en simplifiant les opérations, Massive vise à attirer plus de participants. Cette stratégie aide les nouveaux arrivants à comprendre et à rejoindre progressivement l'industrie du Web3, en injectant continuellement du sang frais dans le secteur.

Très efficace et bon marché : Massive pourrait fonctionner comme une couche de règlement de la blockchain

Actuellement, toutes les solutions Rollup basées sur la technologie ZK sont confrontées à des retards dans la confirmation de l'état sur la couche 1 (L1) en raison de problèmes de coût et de sécurité. Ce problème est généralement résolu par la technologie d’agrégation de preuves et les délais de vérification. Massive introduit une solution qui garantit que les états de couche 2 (L2) peuvent être décentralisés et vérifiés immédiatement après la génération de la preuve, réduisant ainsi considérablement le temps de confirmation de la transition d'état. L'état vérifié est ensuite synchronisé avec L1, garantissant un processus rapide et sécurisé.

Efficacité du capital : Massive pourrait améliorer les bénéfices

Les nœuds du réseau POS (Proof of Stake) peuvent se joindre via le jalonnement et le re-jalonnement. Si Couche propre L'approche est réutilisée, le réseau de consensus POS peut atteindre une sécurité de niveau Ethereum. Massive prend en charge le jalonnement et le re-jalonnement de différents types de jetons et propose des programmes de jalonnement flexibles adaptés à différents types d'écosystèmes.

Conception modulaire : Massive pourrait compléter la modularité

L’émergence de Massive fait progresser la conception modulaire de la blockchain. Il peut être spécifiquement divisé en ZKRollup (calcul hors chaîne), DA (Disponibilité des données – stockage de transactions hors chaîne), ZKVaaS (Zero-Knowledge Verification as a Service – vérification hors chaîne) et L1 (mises à jour d'état et consensus) .





Mots clés : Zero Knowledge, Appareils mobiles, Staking, Re-staking, Modularité, POS

Introduction

En substance, l'industrie de la blockchain est actuellement en proie à une question cruciale : « Comment attirer des utilisateurs plus traditionnels vers ce secteur ? Même si nous avons assisté en janvier à un moment historique où un ETF spot BTC a été approuvé, permettant à certains investisseurs traditionnels de négocier du BTC de manière conforme, l'afflux de nouveaux utilisateurs et de nouvelles ressources est encore loin de répondre aux besoins urgents du secteur en nouveaux participants. Le simple fait d’ouvrir des opportunités d’investissement ne peut attirer que certains investisseurs ; parvenir à une adoption massive nécessite différentes stratégies.





Certains pensent que le jeu pourrait être la clé pour atteindre cet objectif, d’autres voient le potentiel des médias sociaux et d’autres encore pensent que l’IA pourrait ouvrir la voie. Quelle que soit la méthode utilisée, il est clair que les acteurs du secteur s’efforcent tous d’adopter massivement la blockchain. Un événement récent qui a attiré mon attention a été le largage de jetons STRK de Starkware, qui a mis en évidence un fait important : certains développeurs en dehors des cercles cryptographiques habituels ont commencé à explorer et à montrer leur intérêt à entrer dans l'industrie. Cet intérêt a été suscité parce que Starkware a effectué un parachutage auprès des contributeurs de certains référentiels GitHub, des développeurs qui ne connaissaient peut-être pas la blockchain auparavant mais qui se sont intéressés à cause de cet événement. Une autre application qui m'a laissé une forte impression est StepN, une application qui est devenue populaire lors du dernier marché haussier grâce à son concept « gagnez en courant ». Les utilisateurs devaient simplement acheter une paire de chaussures virtuelles et pouvaient ensuite gagner des récompenses en proposant quotidiennement une proposition très simple. Cela a conduit à une augmentation du nombre d’utilisateurs et a effectivement pénétré de nouvelles données démographiques d’utilisateurs.





Ces exemples mettent en évidence des applications ou des projets d’infrastructure capables d’attirer de nouveaux utilisateurs dans l’industrie. Pour attirer de nouveaux utilisateurs, les caractéristiques suivantes sont nécessaires :





Opération simple, facile à démarrer pour les utilisateurs ; Faibles exigences matérielles ; Un mécanisme incitatif.



Les deux exemples satisfont au premier critère : GitHub est familier aux développeurs et les téléphones mobiles sont familiers aux utilisateurs généraux. Ils répondent également au deuxième critère, nécessitant soit un ordinateur, soit un téléphone portable. Le troisième critère est également rempli, l'un proposant de « contribuer pour gagner » et l'autre de « courir pour gagner ». Toutefois, pour attirer continuellement de nouveaux utilisateurs, des incitations durables sont essentielles. Pour Starkware, les largages continus de jetons peuvent ne pas être viables ; de même, pour StepN, l’exploitation minière et la vente perpétuelles ne sont pas non plus durables. Ainsi, pour qu’une application attire durablement de nouveaux utilisateurs et conserve sa valeur à long terme, elle doit intrinsèquement maintenir son attrait.





Massive sert de service d'infrastructure visant à attirer durablement de nouveaux utilisateurs pour atteindre l'objectif d'adoption massive. Il peut prendre en charge tous les services de chaîne ZK, qu'il s'agisse de ZK layer1, ZK layer2 ou ZK layer3, en présentant de nouveaux utilisateurs à ces chaînes ZK, en améliorant la sécurité du système, en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant l'efficacité du capital.

Architecture

Massive est un réseau consensuel POS (Proof of Stake) qui utilise principalement des appareils mobiles comme nœuds. Les utilisateurs doivent télécharger l'application officielle sur leurs appareils mobiles, qui prend en charge iOS et Android, les deux principaux systèmes d'exploitation. Le cadre architectural est décrit comme suit (Fig.1) :













Pour devenir un nœud, les utilisateurs peuvent appartenir à l’une des deux catégories suivantes :





Les nouveaux utilisateurs sans actifs de crypto-monnaie peuvent initialement rejoindre le réseau. Leurs récompenses accumulées doivent atteindre un certain montant avant de pouvoir commencer à débloquer des récompenses minières ultérieures.

Les utilisateurs possédant déjà certains actifs de crypto-monnaie peuvent mettre en jeu ces actifs pour devenir un nœud sur le réseau Massive.



En fonction de la blockchain L1 sous-jacente, les utilisateurs peuvent mettre en jeu différents actifs. Par exemple, dans un réseau Massive desservant BTC L2/L3, les utilisateurs peuvent miser sur les actifs BRC20 et BTC. Pour les services L2/L3 basés sur Ethereum, les utilisateurs peuvent miser sur les actifs ERC20 et ETH.





Le portefeuille intégrera plusieurs piles technologiques ZK grand public pour la vérification, telles que plonky2, plonky3 et boojum, qui appartiennent toutes à la famille STARK. Suivant les tendances du marché, la prise en charge des algorithmes grand public de la famille SNARK, tels que Halo2 ou Nova, sera introduite de manière itérative.





Les nœuds mobiles qui ont terminé le jalonnement formeront un réseau POS pour fournir un règlement en temps opportun pour toutes les couches 2 et 3. S'il y a un nombre excessif d'utilisateurs participants, la technologie de partitionnement peut être utilisée pour former plusieurs réseaux de points de vente indépendants selon des normes spécifiques.

Fournir un règlement en temps opportun

Comme mentionné précédemment, Massive ne se concentre pas uniquement sur l’attraction des utilisateurs ; il vise également à résoudre certains des problèmes actuels de l’industrie. Parmi ceux-ci, le temps de confirmation pour les ZK L2/L3 est un problème fréquemment discuté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, examinons les principales solutions pour les ZK L2, comme illustré dans le schéma suivant (Fig.2) :













Il est évident que dans la conception de la plupart des solutions L2, il est nécessaire de regrouper un nombre suffisant de preuves sur L2, puis de les envoyer à Ethereum pour vérification. Cette approche est adoptée pour réduire les coûts. Même avec ce principe, les preuves agrégées envoyées à L1 doivent attendre un certain temps avant d'appeler le contrat Verify pour modifier l'état global, mesure prise du point de vue de la sécurité, bien que ce délai soit configurable. On peut donc conclure qu’une transaction L2, pour être définitivement confirmée, nécessite un délai d’attente compris entre 2 et 23 heures. En attendant, la validité des preuves est vérifiée uniquement par un séquenceur centralisé. Le diagramme ci-dessous (Fig.3) illustre la situation actuelle où, après leur génération, les preuves seront vérifiées.









Par conséquent, l'intention principale derrière la conception de Massive est de garantir qu'avant qu'une preuve ne soit vérifiée sur L1, elle passe par un processus de vérification par un réseau décentralisé, afin que tout le monde puisse la vérifier maintenant. Il est important de noter que si le réseau POS utilisé pour vérifier la preuve est fourni par le service AVS ( Actively Validated Services ) d'Eigenlayer, alors ce réseau POS possède le même niveau de sécurité qu'Ethereum. En fin de compte, seul le dernier état mondial doit être mis à jour sur Ethereum. Cet aspect offre également un aperçu de l'évolution de la conception modulaire discutée dans les chapitres suivants.





Après avoir incorporé Massive, l'ensemble du flux de processus pour les L2 pourrait être transformé comme le montre le diagramme suivant (Fig.4) :









En extrayant la fonction de vérification ZK de L1 et en faisant confiance à la sécurité du réseau Massive, puis en ajoutant un mécanisme de contestation pour réduire la probabilité que Massive agisse de manière malveillante, la sécurité de l'ensemble du système dépendra de la sécurité du réseau Massive. Si l'écosystème de ces ZK L2 est plus orienté vers la finance, Massive pourrait être construit sur l'AVS d'EigenLayer pour garantir que le coût d'un acte malveillant est suffisamment élevé. A l’inverse, si l’écosystème de ces ZK L2 est lié à des scénarios ludiques ou sociaux, alors une construction Massive basique suffirait.

Efficacité du capital

Le jalonnement et le re-staking sont récemment devenus des concepts très populaires, axés sur l’efficacité du capital. La réutilisation des actifs mis en jeu pour obtenir des intérêts composés est un mécanisme économique attrayant actuellement observé sur des plateformes comme Blast et Manta. Contrairement à ces systèmes, Massive offre une nouvelle destination pour les actifs natifs sur divers réseaux, ainsi que pour les actifs mis en jeu, en leur permettant de devenir des nœuds au sein du réseau Massive via des mécanismes de jalonnement et de re-jalonnement. Étant donné que le réseau Massive peut fournir plus d'utilisateurs, des coûts réduits et une sécurité améliorée pour les ZK L2/L3, les nœuds du réseau Massive partageront les bénéfices de la maintenance du réseau, incarnant le concept « vérifier pour gagner ».









En fonction des circonstances réelles des ZK L2/L3, différents niveaux de sécurité du ZKVaaS peuvent être choisis. Le niveau de sécurité dépend du montant total mis en jeu et du nombre de nœuds dans le réseau.

Nouvelle conception modulaire

Comme mentionné précédemment, Massive, d’un certain point de vue, modifie davantage le processus de conception modulaire de la blockchain. Avant Massive, la conception modulaire consistait principalement en une modularisation d'exécution, avec diverses solutions Rollups, et en une modularisation de disponibilité des données (DA), avec diverses solutions DA, ne laissant que les fonctions de vérification, de stockage et de consensus sur L1. Après l'introduction de Massive, la conception modulaire évoluera pour inclure la modularisation de l'exécution, la modularisation DA et la modularisation de la vérification, seuls le stockage et le consensus restant sur L1. C'est logique puisque la vérification elle-même fait partie du calcul. Étant donné que la modularisation de l'exécution a déjà déplacé le calcul hors chaîne, seuls le stockage et le consensus devraient rester en chaîne. Les détails sont illustrés dans le schéma suivant (Fig.6) :









Si la vérification reste sur la couche 1 (L1), le processus de consensus spécifique implique que chaque nœud exécute, vérifie les preuves et met à jour l'état. Cependant, si nous extrayons le processus de vérification et l’attribuons à un réseau distinct pour consensus, le processus de consensus L1 n’impliquerait alors que des mises à jour du stockage.





Dans le cadre de la dernière conception modulaire, les nœuds L1 existants n'entreprendront plus aucune tâche de calcul. Ils traiteront uniquement les transactions liées à la mise à jour de l'état global, puis exécuteront le processus de consensus. Il y a deux raisons principales à cette approche :





Comme mentionné dans les sections précédentes, compte tenu des coûts et de la sécurité, l’exécution de la vérification peut être considérablement retardée. Par conséquent, son extraction et l'utilisation du réseau Massive pour la vérification permettent non seulement d'obtenir une validation rapide, mais réduisent également les exigences matérielles pour les nœuds de vérification, facilitant ainsi la connexion des utilisateurs.

La sécurité du réseau Massive séparé est assurée par la quantité d'actifs mis en jeu et le nombre de nœuds. Par rapport au schéma initial, cela pourrait sacrifier un certain niveau de sécurité (qui dépend de la valeur des actifs mis en jeu) mais offre en contrepartie des avantages architecturaux importants.







L’écosystème du massif

En tirant parti des trois fonctionnalités principales que sont l'exploitation minière de téléphones mobiles, le jalonnement/re-jalonnement et le règlement en temps opportun, Massive a le potentiel de devenir le plus grand réseau, fournissant des services sûrs, efficaces et peu coûteux pour une variété de ZK L2/L3. De plus, en raison de ses barrières à l’entrée et de ses effets de profit extrêmement faibles, il injectera un nombre important d’utilisateurs réels dans l’industrie.









La vision de Massive est de faciliter une adoption massive au sein de l'industrie. Le minage mobile représente une pratique hautement exploratoire. Grâce à des opérations simples, des seuils plus bas et des revenus continus, il vise à utiliser la puissance de calcul des smartphones. Selon les statistiques, les ventes mondiales de smartphones ont dépassé le milliard d'unités en 2023. Solana et Aptos ont également lancé successivement leurs propres téléphones Web3. Grâce au réseau Massive, ces appareils seront exploités.





Référence

Livre blanc Eigenlayer : https://docs.eigenlayer.xyz/assets/files/EigenLayer_WhitePaper-88c47923ca0319870c611decd6e562ad.pdf Explorateur de défilement : https://scrollscan.com/batch/86321 Explorateur de polygones : https://zkevm.polygonscan.com/batches Contrat Zksync : https://etherscan.io/address/0xa0425d71cB1D6fb80E65a5361a04096E0672De03#readContract Explorateur Starkware : https://voyager.online/block/572773 Halo2 : https://github.com/zcash/halo2 Nova : https://eprint.iacr.org/2021/370 Célestia : https://docs.celestia.org/learn/how-celestia-works/overview