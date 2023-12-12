打造创新梦之队的制胜策略

六年前， 机器人流程自动化 (RPA) 成为一种有希望的趋势，帮助公司实现大量手动流程的自动化。然而，技术本身并不能保证效率的提高。





建立一个自主且可扩展的创新团队也至关重要，这将有助于实现预期的业务成果。





建立一个不仅仅是雇佣有经验的人;它需要战略眼光、系统方法、韧性、对局限性的清晰理解、对商业价值的关注以及创新文化。





在本文中，我将分享成功创新入职、候选人选择以及构建高绩效团队需要考虑的其他方面的最佳实践。

企业为什么要建设创新团队？

创新通常伴随着内在的风险，包括不同的错误以及时间和金钱的投资。建立创新文化成为维持成本效率和减少创新过程相关不确定性的完美解决方案。





有远见的企业通常会选择将创新计划分配给在引导创新、建立 卓越中心 (CoE) ，组建职能团队，并交付一致的结果。





他们寻找能够处理整个项目范围内的责任和风险的合作伙伴，从评估可行性到构建可扩展的创新生态系统并交付最终项目。





此外，经验丰富的技术合作伙伴可以评估公司的现状和业务目标，并创建流程定义文档以查找需要改进的领域。

如何选择合适的创新候选人

根据我的经验，重要的是概述理想的创新场景，评估和排名潜在风险，包括可能影响流程的依赖关系，并提供概念验证 (PoC) 以显示预期的收益和结果。





选择创新候选者是下一个目标，通常由两个阶段组成。

首先，您应该为 PoC/PoV选择一个或一组候选者，以了解每个候选者的优点和局限性。最优先的候选人是那些能够提供最大的候选人 投资回报率 和生产力的提高，同时要求最小的执行复杂性，与公司现有的运营框架保持一致，并促进可靠和有弹性的流程。

第二阶段涉及选择一个能够在复杂性、投资回报率和影响力之间取得平衡的候选者。理想的初始候选人应该提供最大的价值，同时要求企业付出适度的努力和资源。

创新团队建设计划

您可以开始组建 6-10 人的创新 CoE 团队，并根据不断增长的需求进行扩展。但从一开始，定义团队成员的角色就应该是你的首要任务。

描述创新团队成员的角色

请记住，软技能与技术专长同样重要；您不仅需要一位具有稀有技能的候选人，还需要一位具有特定特质的候选人。我通常寻找具有不同背景、对技术充满热情并且不怕犯错误的专家。





我也很欣赏那些有合理怀疑的人，他们可以在实施之前评估他们的想法，以避免不必要的返工。





寻找具有稀有技能的团队成员也面临着挑战。例如，6年前我建立RPA创新中心时，市场上熟悉这项技术的人很少。这就是为什么我现在更喜欢拥有广泛技能的候选人，而不是在特定技术方面拥有深厚专业知识的候选人。





一个人拥有的技能越多，他们就越有可能获得满足您需求的相关知识。他们知道如何研究和探索实现项目目标的新方法，并可以一路向核心成员学习。

组建团队

虽然团队可能会随着时间的推移而显着扩大，但首先填补核心中的关键角色至关重要。





技术负责人（架构师）。 架构师的主要作用是验证创新。他们需要选择最佳解决方案，找到将其集成到企业生态系统的最佳方法，并确保遵守工作流程标准。



分析师/产品负责人。 此人负责监督项目成果以及为企业带来的价值。他们评估引导技术的价值，并确保创新与业务相关、易于集成且用户友好。



成功经理。 他们的核心职责是管理业务需求与创新团队之间的沟通。成功管理者应该将业务期望与特定技术的实际功能结合起来。



工程师。 工程师编写满足最终用户的需求和期望的功能。他们选择最有效的方法来实施解决方案，设计用户与 PoC 的交互，并创建直观且用户友好的界面。



质量保证工程师。最初，他们的重点是 PoC 的质量。他们识别可能损害功能或性能的任何缺陷或错误，提供纠正措施以确保 PoC 顺利运行，制定改进策略，并设想增强 PoC 功能的方法。





该团队可以随着创新中心的工作量而成长，并包含更多角色。例如，更复杂的创新团队结构可能如下所示：

建立有效的领导

团队领导者在指导方向、简化流程、解决问题领域和推动进展方面发挥着至关重要的作用。然而，这项任务并不简单。





创新是一个动态的过程。此外，团队领导者积极参与招聘、面试、选择和入职候选人。





因此，重要的是要花一些时间，通过全面观察、黑客马拉松以及员工和团队成员的持续反馈来彻底评估潜在的领导者，以找到最合适的人选。

建立社区

每位成员 创新团队 拥有可以使整个项目受益的有价值的相关知识。允许信息自由流动；让每个人在定期会议中分享他们的见解，并为共享知识库做出贡献。





通过实施知识共享实践，您将能够轻松扩展您的团队。由于核心人员最多为 10 人，因此向创新团队添加新成员变得更易于管理。





即使他们不完全符合您的技术期望，他们也会快速学习所有技巧并成为您的创新团队的宝贵资产。

创新团队可以取得什么成果？

创新团队或专门的卓越中心可以帮助企业随着时间的推移实现更高的毛利率。通过整合 CoE 内的创新专业知识和知识，企业可以简化流程、扩大规模并建立持久的最佳实践。





这可以提高项目交付的效率和成本效益，最终提高投资回报率。





此外，这种团结促进了团队成员之间的协作，帮助公司顺利地将技术举措融入到整体业务战略中，提高成本效率并帮助他们充分利用创新。