您应该警惕的最典型的 Mercari 诈骗





因此，您在 Mercari 上获得了优惠价格，但您不太确定它是否是一个信誉良好的网站。或者，您在网上听说过不同的 Mercari 诈骗，并且不确定是否应该完全避开该网站。





首先，重要的是要确定该公司本身是合法的而不是骗局。

Mercari 是一个在线市场，用户可以在这里买卖二手物品。该公司于2013年在日本成立，并迅速在国际上广受欢迎。用户可以通过 Mercari 应用轻松列出待售商品，该应用可在 App Store 和 Google Play 上免费下载。

Mercari 使用安全吗？

Mercari 通常被认为是一个安全的平台，为用户安全交易提供了一个安全的环境。然而，与任何其他在线市场一样，可能存在风险，例如与不可靠或不诚实的卖家打交道。





如果您是 Mercari 用户，请务必谨慎行事，因为该网站越受欢迎，欺诈者就越有可能被吸引到该网站。





总的来说，Mercari 可以安全使用。

平台上应避免的六种常见 Mercari 诈骗

是的，Mercari 很安全，但并非没有欺诈。以下是该平台上需要警惕的五种最臭名昭著的骗局：

1) 假列表骗局

网上购物的第一条规则是不要相信你看到的每笔交易。

有些交易好得令人难以置信。





如果你发现一个手提包，你通常在商店里要花 1,100 美元购买，而在 Mercari 上，它只卖 100 美元，你应该自动认为这是一个骗局。不幸的是，有很多人在寻找划算的交易，并愿意抛开所有疑虑去寻找它。





正是这种心态导致人们陷入这样的骗局：

值得庆幸的是，您可以通过以下方式避免这种骗局：





只与有正面评价和评级的卖家打交道。拥有良好声誉的卖家不太可能蒙蔽你的双眼。

尝试向卖家询问尽可能多的问题。对于那些试图快速达成“交易”的人来说，问题就像是诈骗的驱虫剂。

向卖家索要该商品的额外照片。如果这是真品，他们不应该介意多拍几张照片作为证据。

2) Switcheroo 骗局

这种骗局在网上销售时就由来已久，但时至今日，人们仍然这样做，认为这样就可以逃脱惩罚。如果您是 Mercari 的卖家，那么您一定要留意这一点。





Switcheroo 是指有人购买了您的一件商品，然后随机退货。当您取回物品时，您很快意识到这不是您寄出的物品。





相反，你留下的是该物品的廉价仿制品或其损坏/毁坏的版本。或者更糟糕的是，诈骗者发送了一件完全不同的物品，其重量与原件大致相同。





如果您已经成为在线卖家一段时间，那么您很可能已经不得不应对此骗局，Mercari 也不例外。坏消息是，如果您是 Mercari 的卖家，您对此无能为力，因为一旦退货看起来已送达，Mercari 就会向买家退款。





还是值得尝试的 联系Mercari客服 求助;如果公司无法为您做任何事情，请准备好稍后注销该项目。



3) 场外支付 Mercari 骗局

这种骗局是您最容易避免的骗局之一，但前提是您了解它。这个骗局乍一看似乎很无辜，但其影响可能是毁灭性的。它的工作原理如下：





您对 Mercari 上的某件商品感兴趣。 您联系卖家以确保它们是正品。 卖家回复消息告诉您他们的 Mercari 帐户有问题，他们需要您使用 Zelle 或其他外部支付系统付款。 您通过第三方支付服务向他们汇款。 您永远不会收到产品，您再也不会收到卖家的消息，也不会获得退款。





避免这种骗局的最佳方法是在平台上进行所有交易。不要相信卖家的任何谎言。您应该始终能够通过 Mercari 本身发送付款。





4) 虚假陈述骗局

这是您在 Mercari 上可能遇到的另一个经典骗局：销售看似完好无损的假冒或损坏商品。诈骗者可以通过多种方式来实现这一目的：





通过 Photoshop 更改图像。

将用过的物品列为“新”。

谎报物品严重损坏，或者在明显不起作用的情况下声称它有效。



有几种方法可以避免这种情况。首先，检查“已验证卖家”图标，确保它不是虚假的个人资料。如果该个人资料有一些关注者和一些好评，那就更好了。





如果您仍然持怀疑态度，您还可以检查一下他们是否有任何 卖家徽章 :

基本上，寻找有关卖家的任何可以证明他们有声誉的信息。如果卖家有声誉，他们就会想要保留它，而销售假货或损坏的物品对他们来说是不值得的。



5) 更改地址骗局

是的，一些卖家确实尝试着实现这一目标，其中许多人都取得了成功。它的工作原理如下：





您订购一件商品。 “卖家”装满了一个装满撕碎的纸或垃圾的盒子。 “卖家”通过第三方运输公司将装满垃圾的箱子运送到您家。 垃圾箱被承运人接收。 “卖家”致电运输公司，并将地址更改为您所在城市某处的随机房屋。 包裹被随机送到某个人的家中。 从这里开始，这是一场等待的游戏。 “卖家”知道，距离退货期限结束只有三天时间。 三天过去了，你发现你还没有收到你的物品。 你联系了麦卡里，但此时已经太晚了。





为了避免这种棘手的骗局，请记住密切关注您的跟踪。您的应用程序可能会说它已交付，但它可能已交付到某个随机的房子。如果发生这种情况，请务必立即通知 Mercari，他们会处理好一切。





6) 假冒客户服务代表骗局

这是一个阴险的 Mercari 骗局，它造成的损失可能比骗你几块钱要大得多。





假冒客户服务代表计划的运作方式与任何其他类型的网络钓鱼诈骗一样：

您会在 Mercari 上收到一条随机消息或一封电子邮件，通知您“您的帐户出现问题”。您被告知需要立即解决问题，否则您将面临完全失去帐户的风险。 您单击提供的链接并填写表格，包括所需的所有个人信息。 一旦您发出表格，欺诈者就拥有了毁掉您生活所需的一切。



为了避免这种骗局，您需要做的就是记住，真正的 Mercari 代表绝不会在平台本身之外向您发送未经请求的消息。而如果您担心自己的账户可能存在危险，也可以亲自联系该公司进行确认。



如何举报 Mercari 骗子

如果您或您认识的人成为 Mercari 骗局的受害者，不要只是置之不理或假装这件事没有发生。最好向 Mercari 举报骗子，让平台变得更安全。





您可以拨打 1-888-578-5870 举报在平台上发现的任何类型的欺诈行为。您还可以随时访问Mercari 帮助中心报告您的疑虑。





Mercari 非常严肃地对待欺诈行为，他们抓到的大部分骗子都会被终身禁言。





最后的想法

需要重申的是，Mercari 是一个合法的网站，您可以在其中买卖商品，就像 eBay 或 Etsy 一样。但就像任何在线网站一样，您不能仅仅因为他们自称是信誉良好的卖家或买家，就相信您正在与他们打交道。





您可以随意使用该平台；请像您一样留意此列表中的 Mercari 骗局。





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