Les escroqueries Mercari les plus typiques à surveiller

On vous a donc proposé une bonne affaire sur Mercari, mais vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'un site Web réputé. Ou bien, vous avez entendu parler de différentes escroqueries Mercari en ligne et vous ne savez pas si vous devez éviter complètement le site ou non.





Tout d’abord, il est important d’établir que l’entreprise elle-même est légitime et qu’il ne s’agit pas d’une arnaque.

Mercari est une place de marché en ligne où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des articles d'occasion. L'entreprise a été fondée au Japon en 2013 et a rapidement gagné en popularité à l'échelle internationale. Les utilisateurs peuvent facilement mettre leurs articles en vente via l'application Mercari, disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play.

L'utilisation de Mercari est-elle sûre ?

Mercari est généralement considérée comme une plateforme sûre et offre un environnement sécurisé permettant aux utilisateurs de négocier en toute sécurité. Cependant, comme sur tout autre marché en ligne, il peut comporter des risques, comme celui de traiter avec des vendeurs peu fiables ou malhonnêtes.





Si vous êtes un utilisateur de Mercari, il est important de faire preuve de prudence, car plus le site devient populaire, plus les fraudeurs sont susceptibles de s'y tourner.





Dans l’ensemble, oui, Mercari est sûr à utiliser.

Six escroqueries Mercari courantes à éviter sur la plateforme

Oui, Mercari est sûr, mais il n’est pas exempt de fraude. Voici cinq des escroqueries les plus notoires à surveiller sur la plateforme :

1) L’arnaque aux fausses annonces

La règle numéro un lorsqu’il s’agit d’acheter en ligne est de ne pas faire confiance à toutes les offres que vous voyez.

Certaines offres sont trop belles pour être vraies.





Si vous trouvez un sac à main pour lequel vous paieriez normalement 1 100 $ dans le magasin et sur Mercari, il ne coûte que 100 $, vous devez automatiquement supposer qu'il s'agit d'une arnaque. Malheureusement, de nombreuses personnes recherchent une bonne affaire et sont prêtes à mettre de côté tout doute pour la trouver.





C’est ce type d’état d’esprit qui pousse les gens à se laisser prendre à des escroqueries comme celle-ci :

Heureusement, vous pouvez éviter cette arnaque en :





Ne traitez qu'avec des vendeurs qui ont des avis et des notes positifs. Les vendeurs qui ont une réputation à protéger sont moins susceptibles de vous tromper.

Essayez de poser autant de questions que possible au vendeur. Les questions sont comme un répulsif contre les arnaques pour ceux qui tentent de conclure un « accord » rapide.

Demandez au vendeur des photos supplémentaires de l'article. S'il s'agit d'un objet réel, cela ne devrait pas les déranger de prendre quelques photos supplémentaires comme preuve.

2) L'arnaque Switcheroo

Cette arnaque est vieille comme le monde lorsqu'il s'agit de vendre en ligne, mais les gens le font encore aujourd'hui, pensant qu'ils vont s'en sortir. Si vous êtes un vendeur sur Mercari, c'est celui que vous voudrez surveiller.





Le Switcheroo, c'est quand quelqu'un achète un de vos articles et le renvoie ensuite au hasard. Lorsque vous récupérez l'article, vous réalisez rapidement qu'il ne s'agit pas de l'article que vous avez expédié.





Au lieu de cela, vous vous retrouvez avec une contrefaçon bon marché de l'article ou une version cassée/en ruine de celui-ci. Ou pire encore, l'escroc envoie un article complètement différent qui pèse à peu près le même poids que l'original.





Si vous êtes vendeur en ligne depuis un certain temps, il y a de fortes chances que vous ayez déjà dû faire face à cette arnaque, et Mercari n'est pas différent. La mauvaise nouvelle est que si vous êtes un vendeur sur Mercari, vous ne pouvez pas faire grand-chose, car Mercari est connu pour rembourser l'acheteur une fois que le retour semble avoir été livré.





Ça vaut quand même la peine d'essayer contacter le service client de Mercari pour aider; soyez simplement prêt à radier l'article plus tard si l'entreprise ne peut rien faire pour vous.



3) L'arnaque Mercari au paiement hors site

Cette arnaque est l’une des plus faciles à éviter de votre part, mais seulement si vous en êtes au courant. Cette arnaque semble innocente à première vue, mais ses effets peuvent être dévastateurs. Cela fonctionne comme ceci :





Vous êtes intéressé par un article sur Mercari. Vous contactez le vendeur pour vous assurer qu’il s’agit bien de la vraie affaire. Le vendeur vous répond qu'il y a un problème avec son compte Mercari et qu'il a besoin que vous payiez avec Zelle ou un autre système de paiement externe. Vous leur envoyez de l’argent via le service de paiement tiers. Vous ne recevez jamais votre produit, vous n'avez plus jamais de nouvelles du vendeur et vous n'obtenez pas de remboursement.





Le meilleur moyen d’éviter cette arnaque est d’effectuer toutes vos transactions sur la plateforme. Ne croyez aucun des mensonges du vendeur. Vous devriez toujours pouvoir envoyer un paiement via Mercari lui-même.





4) L’arnaque aux fausses déclarations

Voici une autre arnaque classique que vous pouvez rencontrer sur Mercari : vendre des articles contrefaits ou endommagés qui semblent parfaitement en bon état. Les fraudeurs tentent d’y parvenir de plusieurs manières :





Modification d'images via Photoshop.

Inscrire un article d'occasion comme « neuf ».

Mentir sur des dommages importants causés à l'article ou prétendre qu'il fonctionne alors que ce n'est clairement pas le cas.



Il existe plusieurs façons d’éviter celui-ci. Tout d’abord, vérifiez l’icône « vendeur vérifié » pour vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un faux profil. Si le profil a quelques abonnés et de bonnes critiques à leur actif, c'est encore mieux.





Si vous êtes encore sceptique, vous pouvez également vérifier s'ils en ont Insignes du vendeur :

Fondamentalement, recherchez tout ce qui peut prouver chez le vendeur qu’il a une réputation. Si le vendeur a une réputation, il voudra la conserver, et vendre des articles contrefaits ou endommagés n’en vaut tout simplement pas la peine pour lui.



5) L’arnaque au changement d’adresse

Oui, certains vendeurs essaient d’y parvenir, et beaucoup d’entre eux y parviennent. Cela fonctionne comme ceci :





Vous commandez un article. Le « vendeur » remplit une boîte pleine de papiers déchirés ou de déchets. Le « vendeur » fait appel à une compagnie maritime tierce pour expédier la boîte pleine de déchets à votre domicile. La poubelle est acceptée par le transporteur. Le « vendeur » appelle la compagnie maritime et change l’adresse pour une maison au hasard quelque part dans votre ville. Le colis est livré au domicile d’une personne aléatoire. À partir de là, c'est un jeu d'attente. Le « vendeur » sait que vous ne disposez que de trois jours avant que la fenêtre de retour ne passe. Trois jours se sont écoulés et vous réalisez que vous n'avez pas encore votre article. Vous contactez Mercari, mais à ce stade, il est trop tard.





Pour éviter cette arnaque délicate, pensez simplement à garder un œil sur votre suivi. Votre application peut indiquer qu'elle a été livrée, mais elle a peut-être été livrée dans une maison aléatoire. Si cela se produit, informez-en Mercari immédiatement et ils s'occuperont de tout.





6) L’arnaque des faux représentants du service client

Voici une arnaque insidieuse de Mercari qui pourrait faire bien plus de dégâts que de vous escroquer de quelques dollars.





Le système de faux représentant du service client fonctionne comme n’importe quel autre type d’escroquerie par phishing :

Vous recevez un message aléatoire sur Mercari ou un e-mail vous informant d'un « problème avec votre compte ». On vous dit que vous devez résoudre le problème immédiatement, sinon vous risquez de perdre complètement votre compte. Vous cliquez sur le lien fourni et remplissez le formulaire, y compris toutes les informations personnelles demandées. Une fois le formulaire envoyé, le fraudeur a tout ce qu’il faut pour vous gâcher la vie.



Pour éviter cette arnaque, il vous suffit de vous rappeler qu'un véritable représentant Mercari ne vous enverra jamais de message non sollicité en dehors de la plateforme elle-même. Et si vous craignez que votre compte soit en danger, vous pouvez également contacter vous-même l'entreprise pour confirmer.



Comment signaler un escroc Mercari

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime d'une arnaque sur Mercari, ne vous contentez pas de l'ignorer ou de faire comme si cela ne s'était pas produit. Il est préférable de rendre la plateforme plus sûre en signalant l'escroc à Mercari.





Vous pouvez signaler tout type de fraude que vous trouvez sur la plateforme en appelant le 1-888-578-5870. Vous pouvez également visiter le centre d'aide Mercari à tout moment pour signaler vos préoccupations.





Mercari prend la fraude très au sérieux et la plupart des escrocs qu'ils attrapent sont suspendus à vie sur la plateforme.





Dernières pensées

Il est important de réitérer que Mercari est un site Web légitime sur lequel vous pouvez acheter et vendre des biens, tout comme eBay ou Etsy. Mais comme pour tout site Web en ligne, vous ne pouvez pas être sûr que vous faites affaire avec un vendeur ou un acheteur de bonne réputation simplement parce qu'il se présente comme tel.





N'hésitez pas à utiliser la plateforme autant que vous le souhaitez ; gardez simplement un œil sur les escroqueries Mercari sur cette liste comme vous le faites.





