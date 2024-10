Os golpes Mercari mais típicos que você deve observar

Então, lhe ofereceram um bom negócio no Mercari, mas você não tem certeza se é um site confiável. Ou você já ouviu falar de vários golpes Mercari online e não tem certeza se deve evitar o site completamente ou não.





Primeiro, é importante estabelecer que a empresa em si é legítima e não uma fraude.

Mercari é um mercado online onde os usuários podem comprar e vender itens usados. A empresa foi fundada no Japão em 2013 e rapidamente ganhou popularidade internacionalmente. Os usuários podem listar seus itens à venda facilmente por meio do aplicativo Mercari, que está disponível gratuitamente na App Store e no Google Play.

O Mercari é seguro para uso?

Mercari é geralmente considerada uma plataforma segura e oferece um ambiente seguro para os usuários negociarem com segurança. No entanto, como qualquer outro mercado online, pode haver riscos envolvidos, como lidar com vendedores não confiáveis ou desonestos.





Se você é usuário do Mercari, é importante ter cautela, pois quanto mais popular o site se torna, maior a probabilidade de os fraudadores gravitarem em torno dele.





No geral, sim, Mercari é seguro para uso.

Seis golpes comuns da Mercari a serem evitados na plataforma

Sim, Mercari é seguro, mas não é isento de fraudes. Aqui estão cinco dos golpes mais notórios a serem observados na plataforma:

1) O golpe da listagem falsa

A regra número um quando se trata de compras online é não confiar em todas as ofertas que você vê.

Alguns negócios são bons demais para ser verdade.





Se você encontrar uma bolsa pela qual normalmente pagaria US$ 1.100 na loja e no Mercari, custa apenas US$ 100 dólares, você deve presumir automaticamente que é uma farsa. Infelizmente, tem muita gente que procura um bom negócio e está disposta a deixar todas as dúvidas de lado para encontrá-lo.





É esse tipo de mentalidade que leva as pessoas a cair em golpes como este:

Felizmente, você pode evitar esse golpe:





Lide apenas com vendedores que tenham avaliações e avaliações positivas. Os vendedores que têm uma reputação a proteger têm menos probabilidade de enganar você.

Tente fazer ao vendedor o máximo de perguntas possível. As perguntas são como repelentes de golpes para aqueles que tentam fazer um “acordo” rápido.

Peça ao vendedor fotos extras do item. Se for um item real, eles não deveriam se importar em tirar algumas fotos extras como prova.

2) O golpe do Switcheroo

Esse golpe é tão antigo quando se trata de vendas on-line, mas as pessoas ainda o fazem hoje, pensando que vão se safar. Se você é um vendedor da Mercari, este é um que você deve procurar.





O Switcheroo é quando alguém compra um de seus itens e o devolve aleatoriamente. Ao receber o item de volta, você rapidamente percebe que não é o item que você enviou.





Em vez disso, você fica com uma cópia barata do item ou uma versão quebrada/arruinada dele. Ou pior ainda, o golpista envia um item completamente diferente que pesa quase o mesmo que o original.





Se você já é vendedor on-line há algum tempo, há uma boa chance de já ter lidado com esse golpe, e Mercari não é diferente. A má notícia é que se você é um vendedor da Mercari, não há muito que possa fazer a respeito, já que a Mercari é conhecida por reembolsar o comprador assim que a devolução parecer ter sido entregue.





Ainda vale a pena tentar entre em contato com o atendimento ao cliente da Mercari para ajuda; apenas esteja preparado para dar baixa no item mais tarde, se não houver nada que a empresa possa fazer por você.



3) O golpe Mercari de pagamento externo

Esse golpe é um dos mais fáceis de evitar de sua parte, mas somente se você souber dele. Esse golpe parece inocente à primeira vista, mas seus efeitos podem ser devastadores. Funciona assim:





Você está interessado em um item da Mercari. Você entra em contato com o vendedor para ter certeza de que é o negócio real. O vendedor responde dizendo que há um problema com sua conta Mercari e que ele precisa que você pague com Zelle ou outro sistema de pagamento externo. Você envia dinheiro a eles por meio do serviço de pagamento de terceiros. Você nunca recebe seu produto, nunca mais recebe notícias do vendedor e não recebe reembolso.





A melhor forma de evitar esse golpe é realizar todas as suas transações na plataforma. Não acredite em nenhuma das mentiras do vendedor. Você sempre poderá enviar o pagamento através do próprio Mercari.





4) O esquema de deturpação

Aqui está outro golpe clássico que você pode encontrar no Mercari: vender itens falsos ou danificados que parecem estar perfeitamente bem. Existem várias maneiras pelas quais os golpistas tentam fazer isso:





Alterando imagens através do Photoshop.

Listando um item usado como “novo”.

Mentir sobre grandes danos ao item ou alegar que ele funciona quando claramente não funciona.



Existem algumas maneiras de evitar isso. Primeiro, verifique o ícone de “vendedor verificado” para ter certeza de que não é um perfil falso. Se o perfil tiver alguns seguidores e boas críticas, melhor ainda.





Se você ainda estiver cético, você também pode verificar se eles têm algum Selos de vendedor :

Basicamente, procure qualquer coisa sobre o vendedor que possa provar que ele tem reputação. Se o vendedor tiver uma reputação, ele vai querer mantê-la, e vender itens falsos ou danificados simplesmente não vale a pena para ele.



5) O golpe de mudança de endereço

Sim, alguns vendedores tentam fazer isso e muitos deles conseguem. Funciona assim:





Você pede um item. O “vendedor” enche uma caixa cheia de papel rasgado ou lixo. O “vendedor” utiliza uma transportadora terceirizada para enviar a caixa cheia de lixo para sua casa. A caixa de lixo é aceita pela transportadora. O “vendedor” liga para a transportadora e muda o endereço para uma casa aleatória em algum lugar da sua cidade. O pacote é entregue na casa de alguma pessoa aleatória. A partir daqui, é um jogo de espera. O “vendedor” sabe que você tem apenas três dias antes que o período de devolução passe. Três dias se passaram e você percebe que ainda não tem seu item. Você contata a Mercari, mas neste momento já é tarde demais.





Para evitar esse golpe complicado, lembre-se de ficar de olho no seu rastreamento. Seu aplicativo pode dizer que foi entregue, mas pode ter sido entregue em alguma casa aleatória. Se isso acontecer, avise imediatamente a Mercari, que eles cuidarão de tudo.





6) O golpe falso do representante de atendimento ao cliente

Aqui está um golpe insidioso da Mercari que pode causar muito mais danos do que roubar alguns dólares.





O esquema de falso representante de atendimento ao cliente funciona como qualquer outro tipo de golpe de phishing:

Você recebe uma mensagem aleatória no Mercari ou um e-mail informando sobre um “problema com sua conta”. Você foi informado de que precisa resolver o problema imediatamente ou corre o risco de perder totalmente sua conta. Você clica no link fornecido e preenche o formulário, incluindo todas as informações pessoais solicitadas. Depois de enviar o formulário, o fraudador terá tudo de que precisa para arruinar sua vida.



Para evitar esse golpe, tudo que você precisa fazer é lembrar que um verdadeiro representante da Mercari nunca lhe enviaria uma mensagem não solicitada fora da própria plataforma. E se estiver preocupado com a possibilidade de sua conta estar em perigo, você também pode entrar em contato com a empresa para confirmar.



Como denunciar um golpista Mercari

Se você ou alguém que você conhece for vítima de um golpe no Mercari, não ignore ou finja que nada aconteceu. É melhor tornar a plataforma um lugar mais seguro denunciando o golpista à Mercari.





Você pode denunciar qualquer tipo de fraude encontrada na plataforma ligando para 1-888-578-5870. Você também pode visitar a Central de Ajuda Mercari a qualquer momento para relatar suas preocupações.





A Mercari leva a fraude muito a sério e a maioria dos golpistas que eles pegam são suspensos da plataforma para o resto da vida.





Pensamentos finais

É importante reiterar que Mercari é um site legítimo onde você pode comprar e vender produtos, assim como o eBay ou o Etsy. Mas, assim como acontece com qualquer site on-line, você não pode confiar que está lidando com um vendedor ou comprador respeitável só porque ele se apresenta como tal.





Sinta-se à vontade para usar a plataforma o quanto quiser; apenas fique atento aos golpes Mercari nesta lista enquanto você faz isso.





