对稳定币的全面指南:数字货币的类型,风险和未来

What Are Stablecoins and Why Do We Need Them? 什么是稳定币,为什么我们需要它们? 波动性问题 它可以在一天内获得或失去10%的价值。 这种波动使得加密货币非常适合投机,但对: 比特币 以太坊 \n \n \n \n \n \n 日常交易 大量价值 工资支付 储蓄账户 需要价格稳定的一切 问题:如果你在周一用比特币支付,到周五,你的工资可能值20%更少 - 或20%更多。 Stablecoin 解决方案 Stablecoins通过保持一个稳定的价值来解决这一问题,通常与: \n \n \n \n \n 菲亚特货币(美元,欧元) 物理资产(黄金、商品) 算法机制 现实世界价格观察 创建像传统货币一样行为的数字货币 - 稳定,可预测,可以在日常生活中使用 - 同时保持区块链技术的优势。 The goal: The Four Types of Stablecoins 四种类型的稳定币 1. Fiat-Backed Stablecoins 对于每一个发行的稳定币,发行人持有相当量的法定货币储备。 How they work: Examples: \n \n \n \n USDT(Tether):以美元为支撑,由美元储备支持 USDC(USD 硬币):与 USD 匹配,由 USD 储备支持 **BUSD(二进制美元):** 与美元关联,由美元储备支持 The mechanism: 该机制: 1 USDT 发行 = 1 USD 保留 User deposits $100 → Receives 100 USDT\nUser redeems 100 USDT → Receives $100 USD\n Pros: 对: \n \n \n \n \n 简单理解: 1 枚硬币 = 1 美元(或其他法定货币) 高流动性:容易购买/出售 : Most exchanges support them Widely accepted 强有力的价值:直接与法定货币相关,因此与其参考货币相同的稳定性,这就是为什么强有力的法定货币主要被使用的原因。 Cons: 孔子: \n \n \n \n \n \n \n \n 集中化风险:单一实体控制储备 信任要求:必须信任发行人持有储备 监管风险:政府可以冻结储备 审计担忧:储备可能无法完全核实 供应有限:不能超过法定储备,稳定币经常迫使政府发行新的法定储备,创造债务 财政债务创造:Stablecoin已经是美国财政债务的最高来源之一。 审查可能:发行人可以冻结账户 Real-world issues: \n \n \n \n Tether(USDT)面临有关储备支持的问题 监管监督力度增加 一些发行商冻结了用户资金 Best for: \n \n \n \n 交易与仲裁 快速价值转移 信任集中实体的用户 2. Asset-Backed Stablecoins 支持物理资产,如黄金,银,或其他储备的商品。 How they work: Examples: \n \n \n \n PAX 黄金(PAXG): 1 PAXG = 1 特洛伊盎司黄金 Tether Gold(XAUT):由物理黄金支持 银支持的代币:各种项目 The mechanism: 1 PAXG issued = 1 ounce of gold in vaultPrice fluctuates with gold market\nUser can redeem for physical gold (with fees)\n Pros: \n \n \n \n \n \n 实物支持:库存中的真实资产 通胀对冲:黄金历史上保持价值 透明度:资产可以进行审计 价值存储:与法定货币不同,黄金具有内在价值 去中心化潜力:不太依赖政府 Cons: \n \n \n \n \n \n \n 价格波动:黄金价格波动 存储成本:保险箱成本 赎回复杂性:转换为物理资产 有限的可扩展性:不能超过资产储备 保管风险:资产必须安全保管 不真正稳定:价值遵循潜在资产和供求定律 Best for: \n \n \n \n 长期存储价值 通货膨胀保护 用户想要资产支持的安全性 3. Algorithmic Stablecoins 使用算法和智能合约来保持稳定性,往往没有直接支持。 How they work: Examples: \n \n \n \n DAI(MakerDAO):与加密资产过度加密 FRAX:部分算法稳定币 UST(Terra):在2022年失败,显示风险 The mechanism (DAI example): User locks $150 worth of ETH as collateral\nReceives 100 DAI (worth $100)If ETH price drops, user must add collateral or face liquidation\nSystem maintains 150%+ collateralization ratio\n Pros: \n \n \n \n \n \n 去中心化:没有单一实体控制 透明度:智能合约可审计 无需法定储备:与加密资产合作 反对审查:不能被政府冻结 可编程:可通过智能合约添加功能 Cons: \n \n \n \n \n \n \n 复杂性:对于普通用户来说很难理解 担保风险:潜在资产可能会崩溃 清算风险:用户可能会失去担保 故障风险:可在极端条件下脱落(参见UST) 波动性暴露:仍然与波动的加密货币市场相关 高天然气费:以太坊解决方案昂贵 Real-world failures: \n \n \n \n Terra UST(2022年):失去杠杆,从1美元崩溃到接近0美元 铁银行:多重排泄事件 各种算法硬币:许多人失败了 Best for: \n \n \n \n DeFi用户在复杂性上感到舒适 用户需要去中心化 先进的加密用户 4. Calibration-Based Stablecoins (The O Coin Approach) Value is calibrated to real-world price observations rather than backed by reserves. How they work: Example: ── : Calibrated to water price in each currency O Coin The mechanism (O Coin): 1 O_USD = Average price of 1 liter of water in USD\n1 O_EUR = Average price of 1 liter of water in EUR\nOne O currency per fiat currency, all representing the average cost of one liter of water in each fiat currency\nValue determined by user measurements and online bots, not reserves\nUnlimited supply possible (because not backed by physical asset)\nStability maintained through economic incentives\n How O Coin maintains stability: 1. 用户和机器人以法定货币衡量全球水价 Water price measurement: 2. 每 O 货币 = 每个法定货币中的 1 升水的平均价格 Calibration: 3. 系统和用户观察市场汇率 Exchange rate monitoring: 4. 不稳定货币为稳定货币用户产生硬币 Economic incentives: 5. “罪犯的惩罚是受害者的报酬” The principle: 了解更多 at https://o.international Pros: \n \n \n \n \n \n \n \n 无限供应:不受保留限制 通用参考:水到达人类居住的地方 无需支持:校准的价值,而不是资产 去中心化测量:用户验证价格和汇率 稳定基准:基于基本的人类需要,抑制通货膨胀 可以资助通用基本收入:无限供给无支持可实现通用基本收入 可以资助土地清理:不需要 ROI,只需要稳定价值创造 Cons: \n \n \n \n \n \n 新概念:比传统方法更少被证明 测量复杂性:需要用户参与 采用挑战:需要关键用户群 理解曲线:比“1币 = 1美元”更复杂 监管不确定性:新模式,不清晰的法规 Unique advantages: \n \n \n \n \n 主权:每个国家都保留自己的货币名称 无货币竞争:所有O货币平等稳定 通用性:适用于所有142个以上货币 用途建造:设计用于UBI和土地清洁 Best for: \n \n \n \n \n 通用基本收入体系 没有 ROI 的资金活动 想要货币稳定而不失去主权的国家 长期经济转型 Comparison Table: Stablecoin Types 比较表: Stablecoin 类型 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n Fiat-Backed \n Asset-Backed \n Algorithmic \n Calibration-Based \n \n \n \n \n \n \n Stability Mechanism \n Fiat reserves \n Physical assets \n Smart contracts \n Price observation \n \n \n \n \n \n \n Decentralization \n Low \n Medium \n High \n High \n \n \n \n \n \n \n Supply Limit \n Yes (reserves) \n Yes (assets) \n Yes (collateral) \n No (unlimited) \n \n \n \n \n \n \n Trust Required \n High (issuer) \n (custodian) \n Low (code) \n Medium (users) \n \n \n \n \n \n \n Regulatory Risk \n High \n Medium \n Low \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Complexity \n Low \n Low \n High \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Use Case \n Trading, payments \n Store of value \n Defi \n Universal Basic Income, Earth Cleaning \n \n \n \n \n \n \n Failure Risk \n Medium \n Low \n High \n Medium 稳定机制 菲亚特储备 物理资产 智能合约 价格观察 去中心化 低 媒介 高 高 供应限制 Yes (reserves) 是(资产) Yes (collateral) 无限(无限) 信任需要 高(发) (custodian) 低(代码) 用户(用户) 监管风险 高 媒介 低 媒介 复杂性 低 低 高 媒介 使用案例 交易、付款 大量价值 挑战 通用基本收入,清理地球 失败风险 媒介 低 高 媒介 The Stability Challenge: Why Stablecoins Fail 稳定性挑战:为什么稳定币失败 常见失败模式 1. Reserve Insufficiency (Fiat-Backed) 发行人没有足够的储备 运行在银行的场景 用户无法获取 2. Asset Price Collapse (Asset-Backed) - Gold price crashes 支持变得不够 排泄发生 3. Death Spiral (Algorithmic) 市场恐慌导致销售 算法不能保持 peg 崩溃(见 Terra UST) 4. Measurement Failure (Calibration) 用户参与不足 操纵的测量 失去校准精度 信任问题 信任发行人有保留 Fiat-backed: 信任监护人有资产 Asset-backed: 相信代码工作 Algorithmic: 相信测量是准确的 Calibration: 哪些信任模式最可靠? The question: Real-World Examples and Lessons 现实世界的例子和教训 成功故事 : USDC 精心审计的储备 透明报告 监管合规性 ── 透明度建立信任 Lesson: DAI: 幸存于多重市场崩溃 过度收集工作 去中心化治理 ── 保守设计问题 Lesson: 失败故事 Terra UST (2022): 失去PEG在几天 损失超过40亿美元 算法無法處理恐慌 ── 算法稳定性有局限性 Lesson: Iron Bank: 多重排泄事件 流动性问题 ── 流动性至关重要 Lesson: The Future of Stablecoins 稳定币的未来 Regulatory Landscape Current state: 加强审查 保留要求 透明度要求 ── More regulation coming Trend: Impact: 菲亚特支持:受影响最多 算法:可能面临限制 校准:不清晰,新模型 创新方向 1. Hybrid Approaches 多种机制的结合 菲亚特 + 算法 资产 + 算法 2. Better Decentralization 对单个实体的依赖较少 社区治理 透明的储备 3. New Calibration Methods 超越水价 多个参考点,所有人为验证和跨国 消除通货膨胀的现实世界价值观察 Choosing the Right Stablecoin 选择合适的 Stablecoin 对于贸易 ── 菲亚特支持(USDT,USDC) Best: ── 高流动性,易于转换 Why: 价值的商店 - 资产支持(PAX黄金) Best: ── 通胀对冲,实实在在的支持 Why: 对于Def ── 算法(DAI) Best: ── 去中心化、可编程 Why: 为了经济转型 ── 基于校准(O Coin) Best: ── 无限稳定供应,无人信任或信任,UBI和地球清洁潜力 Why: 日常使用 ── 菲亚特支持或基于校准 Best: ── 稳定性和可用性 Why: The O Coin Innovation: Calibration Without Backing O Coin 创新:无支撑的校准 为什么校准很重要 传统的稳定币受到其支持的限制: - Fiat-backed: Limited by reserves 资产支持:有限的资产 算法:通过保固性限制 问题:你不能资助普遍的基本收入或清理土地,如果你受到储备的限制。 基于校准的稳定币不需要支持 - 他们需要准确的测量。 The solution: How O Coin Works 1. Water Price as Universal Reference 水到处都是可用的 - Basic human necessity 价格反映当地经济条件 ── Universal but local 2. Unlimited Supply 不受物理资产支撑 可以为UBI创建硬币 可以资助地球清洁 ── No reserve limitations 3. Economic Incentive Stability 不稳定的货币产生稳定货币的硬币 鼓励政府和个人维持稳定 - Self-correcting system 4. Sovereignty Preservation 每个国家都保留自己的货币名称。 O_USD、O_EUR、O_JPY等。 ── No currency competition 愿景 现有货币的数字版本 Traditional stablecoins: 新的钱,新的目的 O Coin: Use cases: 通用基本收入 地球清理融资 经济平等 移民逆转 Conclusion: Understanding Stablecoins in Context 结论:在背景下理解Stablecoins Stablecoins不仅仅是“加密货币” - 它们是数字货币稳定性的实验,每个类型都提供不同的妥协: 简单但集中 Fiat-backed: 具體但有限 Asset-backed: 去中心化但复杂 Algorithmic: 无限但新 Calibration-based: The future: 随着加密货币的成熟,我们可能会看到: 更清晰的监管 更好的透明度 混合方法 新的校准方法 The key: 了解你的stablecoin背后是什么,谁控制它,当事情发生错误时会发生什么。 稳定性基于所使用的参考指标,而波动性风险与参考指标的波动性风险(法定货币,资产...)有关。 For those interested in economic transformation: 以校准为基础的方法如O Coin提供了一些独特的东西:能够为传统经济学无法资助的目的创建无限、稳定的货币,无论是通用基本收入、清理地球还是其他全球性挑战,潜力都是显著的。 The question isn't whether stablecoins will succeed—it's which approach will prove most reliable, useful, and transformative for humanity's future. 参考 & 进一步阅读 Stablecoin市场分析(各种加密研究来源) 地球 UST 崩溃分析(2022) MakerDAO DAI 文件 Tether 储备报告 白皮书(白皮书) ) O.国际 Stablecoin 条例(各种监管来源) \n \n 注:本文提供了一个关于stablecoin类型和机制的教育概述。 注:本文提供了一个关于stablecoin类型和机制的教育概述。 \n \n 本文发表在 HackerNoon 的商业博客计划下。 这篇文章发表在 HackerNoon . 商业博客计划