Una Guía Completa a Stablecoins: Tipos, Riesgos y Futuro del Dinero Digital

What Are Stablecoins and Why Do We Need Them? ¿Qué son los Stablecoins y por qué los necesitamos? El problema de la volatilidad Puede ganar o perder el 10% de su valor en un solo día. Esta volatilidad hace que las criptomonedas sean excelentes para la especulación pero terribles para: Bitcoin Ethereum \n \n \n \n \n \n Transacciones diarias Gran valor Salarios Pagos Cuentas de ahorro Todo lo que requiere estabilidad de precios El problema: si se paga en Bitcoin el lunes, el viernes su salario podría valer un 20% menos o un 20% más. Solución Stablecoin Establecoins resuelven esto manteniendo un valor estable, típicamente pegado a: \n \n \n \n \n Monedas Fiat (USD, EUR) Activos físicos (oro y materias primas) Mecanismos algorítmicos Observaciones de precios del mundo real Crear dinero digital que se comporte como moneda tradicional - estable, predecible, usable en la vida diaria - manteniendo los beneficios de la tecnología blockchain. The goal: The Four Types of Stablecoins Los cuatro tipos de Stablecoins 1. Fiat-Backed Stablecoins Para cada stablecoin emitido, el emisor mantiene una cantidad equivalente de moneda fiat en reserva. How they work: Examples: \n \n \n \n USDT (Tether): Pegged a USD, respaldado por las reservas USD USDC (USD Coin): Pegado a USD, respaldado por las reservas de USD **BUSD (Binance USD): **Pegado a USD, respaldado por reservas USD The mechanism: El mecanismo : 1 USDT emitido = 1 USD mantenido en reserva User deposits $100 → Receives 100 USDT\nUser redeems 100 USDT → Receives $100 USD\n Pros: por los: \n \n \n \n \n Fácil de entender: 1 moneda = 1 dólar (o otro fiat) Alta liquidez: fácil de comprar / vender Generalmente aceptado: La mayoría de los intercambios los apoyan Valor fuerte: Está directamente ligado a la moneda fiat, por lo que comparte la misma estabilidad que su referencia, por lo que se utilizan principalmente monedas fiat fuertes. Cons: Los cons: \n \n \n \n \n \n \n \n Riesgo de centralización: la entidad única controla las reservas Confianza requerida: El emisor debe confiar en las reservas Riesgo regulatorio: los gobiernos pueden congelar las reservas Preocupaciones de auditoría: las reservas pueden no ser verificadas por completo Oferta limitada: No puede superar las reservas fiat, Stablecoin a menudo obliga a los gobiernos a emitir nuevas reservas fiat, creando deuda Creación de deuda del Tesoro: Stablecoin ya representa una de las fuentes más altas de la deuda del Tesoro de Estados Unidos. Censura posible: El emisor puede congelar cuentas Real-world issues: \n \n \n \n Tether (USDT) se enfrenta a preguntas sobre el respaldo de reservas Aumenta el control regulatorio Algunos emisores han congelado fondos de usuarios Best for: \n \n \n \n Comercio y arbitraje Transferencia rápida de valor Usuarios que confían en entidades centralizadas 2. Asset-Backed Stablecoins Apoyado por activos físicos como el oro, la plata u otras materias primas que se mantienen en reserva. How they work: Examples: \n \n \n \n PAX Gold (PAXG): 1 PAXG = 1 fina onza de oro Tether Gold (XAUT): Apoyado por oro físico Tokens respaldados por plata:Varios proyectos The mechanism: 1 PAXG issued = 1 ounce of gold in vaultPrice fluctuates with gold market\nUser can redeem for physical gold (with fees)\n Pros: \n \n \n \n \n \n Apoyo tangible: activos reales en cautiverio Inflation hedge: el oro históricamente mantiene su valor Transparencia: los activos pueden ser auditados Almacenamiento de valor: A diferencia del fiat, el oro tiene valor intrínseco Potencial de descentralización: menos dependencia de los gobiernos Cons: \n \n \n \n \n \n \n Volatilidad de precios: El precio del oro fluctúa Costos de almacenamiento: los cofres cuestan dinero Complejidad del rescate: Conversión a activos físicos Escalabilidad limitada: No puede exceder las reservas de activos Riesgo de custodia: los activos deben almacenarse de forma segura No es realmente estable: El valor sigue el activo subyacente y la ley de la oferta y la demanda Best for: \n \n \n \n Almacenamiento de valor a largo plazo Protección contra la inflación Usuarios que desean seguridad respaldada por activos 3. Algorithmic Stablecoins Utiliza algoritmos y contratos inteligentes para mantener la estabilidad, a menudo sin apoyo directo. How they work: Examples: \n \n \n \n DAI (MakerDAO): Over-collateralized con activos criptográficos FRAX: Establecoin algorítmico fraccional UST (Terra): fracasó en 2022, mostrando riesgos The mechanism (DAI example): User locks $150 worth of ETH as collateral\nReceives 100 DAI (worth $100)If ETH price drops, user must add collateral or face liquidation\nSystem maintains 150%+ collateralization ratio\n Pros: \n \n \n \n \n \n Decentralización: No hay controles de una sola entidad Transparencia: los contratos inteligentes son audibles No se necesitan reservas fiat: funciona con activos criptográficos Resistencia a la censura: no puede ser congelado por los gobiernos Programable: Puede agregar características a través de contratos inteligentes Cons: \n \n \n \n \n \n \n Complejidad: difícil de entender para el usuario promedio Riesgo colateral: los activos subyacentes pueden colapsar Riesgo de liquidación: los usuarios pueden perder la garantía Riesgo de fallo: Puede depegar en condiciones extremas (ver UST) Exposición a la volatilidad: Todavía vinculado a los mercados de criptomonedas volátiles Altas tarifas de gas: Las soluciones basadas en Ethereum son caras Real-world failures: \n \n \n \n Terra UST (2022): Peg perdido, colapsó de $1 a cerca de $0 Iron Bank: múltiples eventos de depegging Varias monedas algorítmicas: Muchas han fracasado El banco de hierro: Best for: \n \n \n \n Los usuarios DeFi se sienten cómodos con la complejidad Los consumidores quieren la descentralización Usuarios avanzados de Crypto 4. Calibration-Based Stablecoins (The O Coin Approach) El valor se calibra a partir de observaciones de precios en el mundo real, en lugar de ser respaldado por reservas. How they work: Example: - El Calibrado al precio del agua en cada moneda O Coin The mechanism (O Coin): 1 O_USD = Average price of 1 liter of water in USD\n1 O_EUR = Average price of 1 liter of water in EUR\nOne O currency per fiat currency, all representing the average cost of one liter of water in each fiat currency\nValue determined by user measurements and online bots, not reserves\nUnlimited supply possible (because not backed by physical asset)\nStability maintained through economic incentives\n How O Coin maintains stability: 1. Usuarios y bots miden los precios del agua en todo el mundo por moneda fiat Water price measurement: 2. Cada moneda O = 1 litro de precio medio del agua en cada moneda fiat Calibration: 3. El sistema y los usuarios observan las tasas de cambio del mercado Exchange rate monitoring: 4. Monedas inestables generan monedas para usuarios de divisas estables Economic incentives: 5. "La sanción del delincuente es la recompensa del ofendido" The principle: Aprende más en https://o.international Pros: \n \n \n \n \n \n \n \n Oferta ilimitada: No limitada por reservas Referencia universal: el agua es accesible en todos los lugares donde vive el ser humano No se necesita soporte: Valor de la calibración, no activos Medición descentralizada: los usuarios validan los precios y los tipos de cambio Referencial estable: Basado en la necesidad humana básica, suprimir la inflación Puede financiar el ingreso básico universal: el suministro ilimitado sin apoyo permite el ingreso básico universal Puede financiar la limpieza de la tierra: No se necesita ROI, solo creación de valor estable Cons: \n \n \n \n \n \n Less proven than traditional approaches New concept: Complejidad de medición: requiere la participación del usuario Desafío de adopción: Necesita una masa crítica de usuarios More complex than "1 coin = 1 dollar" Understanding curve: : New model, unclear regulations Regulatory uncertainty Unique advantages: \n \n \n \n \n Soberanía: Cada país conserva su moneda All O currencies equally stable No currency competition: Aplicación universal: Funciona para todas las 142+ monedas Designed for UBI and earth cleaning Purpose-built: Best for: \n \n \n \n \n Sistemas de ingresos básicos universales Actividades sin ROI Países que quieren estabilidad monetaria sin perder la soberanía Transformación económica a largo plazo Comparison Table: Stablecoin Types Tabla de comparación: Tipos de Stablecoin \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n Fiat-Backed \n Asset-Backed \n Algorithmic \n Calibration-Based \n \n \n \n \n \n \n Stability Mechanism \n Fiat reserves \n Physical assets \n Smart contracts \n Price observation \n \n \n \n \n \n \n Decentralization \n Low \n Medium \n High \n High \n \n \n \n \n \n \n Supply Limit \n Yes (reserves) \n Yes (assets) \n Yes (collateral) \n No (unlimited) \n \n \n \n \n \n \n Trust Required \n High (issuer) \n (custodian) \n Low (code) \n Medium (users) \n \n \n \n \n \n \n Regulatory Risk \n High \n Medium \n Low \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Complexity \n Low \n Low \n High \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Use Case \n Trading, payments \n Store of value \n Defi \n Universal Basic Income, Earth Cleaning \n \n \n \n \n \n \n Failure Risk \n Medium \n Low \n High \n Medium Mecanismo de estabilidad Fiesta de Reservas Activos físicos Smart contracts Observación de precios La descentralización Bajo Medium alta alta Límite de suministro Sí (en las reservas) Yes (assets) Y sí (collateral) No (sin límites) Trust Required El alto (el emisor) (custodian) Bajo el código) Medios de comunicación (usuarios) Riesgos reglamentarios alta Medium Bajo Medium Complexity Bajo Bajo alta Medium Utiliza el caso Comercio, pagos Gran valor Defi Ingreso básico universal, limpieza de la tierra Riesgo de fracaso Medium Bajo alta Medium The Stability Challenge: Why Stablecoins Fail El desafío de la estabilidad: por qué fallan los stablecoins Modos comunes de fracaso 1. Reserve Insufficiency (Fiat-Backed) El emisor no tiene suficientes reservas - Corre en el escenario del banco Los usuarios no pueden reservar 2. Asset Price Collapse (Asset-Backed) Precio del oro cae El apoyo se vuelve insuficiente La descomposición ocurre 3. Death Spiral (Algorithmic) El pánico del mercado provoca la venta El algoritmo no puede mantener peg - Colapso (ver Terra UST) 4. Measurement Failure (Calibration) Insuficiente participación de los usuarios Mediciones manipuladas Pérdida de precisión de calibración El problema de la confianza El emisor tiene reservas Fiat-backed: Cree que el custodio tiene activos Asset-backed: Confía en que el código funcione Algorithmic: Confía en que las mediciones sean precisas Calibration: ¿Qué modelo de confianza es más fiable? The question: Real-World Examples and Lessons Ejemplos y lecciones del mundo real Historias de éxito : USDC Reservas bien auditadas - Informes transparentes - Cumplimiento reglamentario - El La transparencia crea confianza Lesson: DAI: - Sobrevivió a múltiples colisiones de mercado Trabajos de sobrecollateralización La gobernanza descentralizada - El Diseño conservador Lesson: Historias de fracaso Terra UST (2022): Peg perdido en días 40 millones de dólares perdidos - El algoritmo no podía manejar el pánico - El La estabilidad algoritmica tiene límites Lesson: Iron Bank: -Múltiples eventos de depuración Problemas de liquidez - El La liquidez es crítica Lesson: The Future of Stablecoins El futuro de los stablecoins Paisaje regulador Current state: Aumentar el control Requisitos de reserva La transparencia exige - El Viene más regulación Trend: Impact: - Apoyado por Fiat: Más afectado - Algoritmo: puede enfrentar restricciones Calibración: Incluso, nuevo modelo Direcciones de innovación 1. Hybrid Approaches Combinar múltiples mecanismos Fiat + algorítmico Activo + algorítmico 2. Better Decentralization Menos dependencia de entidades individuales La gobernanza comunitaria Reservas transparentes 3. New Calibration Methods Más allá del precio del agua - Varios puntos de referencia, todos validados por humanos y transfronterizos - Observación del valor real eliminando la inflación Choosing the Right Stablecoin Elegir el Stablecoin adecuado Para el comercio - El Financiado por Fiat (USDT, USDC) Best: - El Alta liquidez, fácil conversión Why: Para el almacenamiento de valor - El Activo respaldado (PAX Gold) Best: - El Inflation hedge, apoyo tangible Why: Por defecto - El El algorítmico (DAI) Best: - El Descentralizado y programable Why: Para la transformación económica - El Basado en la calibración (O Coin) Best: - El Un suministro estable ilimitado sin confianza o confianza humana, UBI y potencial de limpieza de la tierra Why: Para el uso diario - El Fiat-backed o basado en la calibración Best: - El Estabilidad y usabilidad Why: The O Coin Innovation: Calibration Without Backing La innovación de O Coin: Calibración sin soporte Por qué es importante la calibración Los stablecoins tradicionales están limitados por su respaldo: - Fiat-backed: limitado por reservas - Activo respaldado: limitado por activos - Algoritmo: limitado por collateral El problema: No puedes financiar el ingreso básico universal o la limpieza de la tierra si estás limitado por las reservas. Los stablecoins basados en la calibración no necesitan respaldo, necesitan una medición precisa. The solution: How O Coin Works 1. Water Price as Universal Reference El agua es accesible en todas partes Necesidades humanas básicas - El precio refleja las condiciones económicas locales - El Universal but local 2. Unlimited Supply No respaldado por activos físicos - Puede crear monedas para UBI Puede financiar la limpieza de la tierra - El No reserve limitations 3. Economic Incentive Stability - Monedas inestables generan monedas para monedas estables - Gobiernos y individuos incentivados a mantener la estabilidad - El Self-correcting system 4. Sovereignty Preservation Cada país tiene su propia moneda - O_USD, O_EUR, O_JPY, etc. - El No currency competition La visión Versión digital del dinero existente Traditional stablecoins: Dinero para nuevos propósitos O Coin: Use cases: Renta Básica Universal Financiación para la limpieza de la tierra - Igualdad económica Inversión de la inmigración Conclusion: Understanding Stablecoins in Context Conclusión: Comprender Stablecoins en el contexto Los stablecoins no son sólo "cryptodólares" - son experimentos en la estabilidad del dinero digital. Simples pero centralizado Fiat-backed: Táctil pero limitado Asset-backed: Descentralizada pero compleja Algorithmic: Ilimitado pero nuevo Calibration-based: The future: A medida que la criptomoneda madure, probablemente veremos: Más claridad regulatoria Mejora de la transparencia Enfoques híbridos Nuevos métodos de calibración The key: Entender lo que apoya su stablecoin, quién lo controla y qué sucede cuando las cosas van mal.No todos los stablecoins se crean iguales, y el "estable" en stablecoin es una promesa, no una garantía. La estabilidad se basa en el índice de referencia utilizado y el riesgo de volatilidad está asociado al riesgo de volatilidad del índice de referencia (moneda fiat, activos...) For those interested in economic transformation: Los enfoques basados en la calibración como O Coin ofrecen algo único: la capacidad de crear moneda estable y ilimitada para fines que la economía tradicional no puede financiar. The question isn't whether stablecoins will succeed—it's which approach will prove most reliable, useful, and transformative for humanity's future. Referencias & Leer más - Análisis del mercado de Stablecoin (varias fuentes de investigación de criptografía) Análisis del colapso de Terra UST (2022) Documentación de MakerDAO DAI Información de Tether Reserve - El Libro Blanco de Blockchain ( ) O. Internacional - Regulación de Stablecoin (varias fuentes regulatorias) \n \n Nota sobre Contenido: Este artículo proporciona una visión general educativa de los tipos y mecanismos de stablecoin. Este artículo proporciona una visión general educativa de los tipos y mecanismos de stablecoin. Note on Content: \n \n Este artículo se publica bajo el programa de blogs de negocios de HackerNoon. Este artículo fue publicado en HackerNoon's . Programa de Blogging de Negocios