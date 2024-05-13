宣布 IVS Crypto 2024 KYOTO 和日本区块链周峰会

日本京都，2024 年 5 月 13 日/Chainwire/-- IVS KYOTO 执行委员会很高兴地宣布，它将在未来几周举办日本规模最大、最著名的年度加密货币会议之一。为期三天的 IVS Crypto 2024 京都 该活动将于 2024 年 7 月 4 日星期四至 2024 年 7 月 6 日星期六在京都 Pulse Plaza 与今年的日本区块链周峰会同时举行。





上一届 IVS 京都成为日本 2023 年日历上规模最大的加密活动，因其提供多面而令人振奋的体验而广受好评，吸引了超过 10,500 名与会者、300 名演讲者和 150 多场以“你的新冒险是什么”为主题的边会活动。





继去年的成功之后，IVS Crypto 2024 KYOTO 的主题围绕“跨越边界”这一概念。来自日本和世界各地的与会者、参展商和演讲者都被要求关注区块链技术的发展和应用，并通过游戏、娱乐、人工智能等探索 Web 3.0 的未来。





此次活动将与备受期待的日本区块链周峰会同时举行，今年的活动内容将比以往更加全面，出席的区块链和 Web 3.0 先驱人数将创历史新高。





2024 年日本区块链周将在日本各地举办活动，预计总共将吸引超过 50,000 名与会者。

在京都脉动广场跨越 Web 3.0 与现实之间的障碍

IVS Crypto 2024 KYOTO 将占据京都脉动广场的四层楼，其中一楼将用于推广区块链技术实际应用的展品，参观者可以探索 Web 3.0 如何融入我们的日常生活。





参观者将能够体验剖析“区块链数据与人工智能”、“社交与娱乐”、“游戏专用链与游戏产业”、“DeFi 与金融效率”等主题的会议。





登上一楼舞台的头条演讲嘉宾包括 Mo Shaikh（Aptos Labs 首席执行官兼联合创始人）、Sandbox 联合创始人 Sebastien Borget、千叶工业大学校长 Joichi Ito、INTMAX 联合创始人 Mai Fujimoto、JVCEA 代表理事 Genki Oda、Japan Open Chain 首席执行官 Hidekazu Kondo、经济产业省副长 Waka Itagaki、Ken Kanetomo（Konami Digital Entertainment web3 部门经理）和自民党 web3PT 总干事 Hideto Kawasaki。





展厅内将有数十家前沿区块链公司的展位，并设有七个专属体验区，每个体验区都旨在从完全不同的角度向参观者介绍 Web 3.0。其中包括由 SHAKE Entertainment 和 YGG Japan 组织的 Web3 娱乐区，该区将展示游戏行业如何拥抱 Web 3.0。





另一个亮点是由 MURA 提供支持并由 Shinsekai Technologies 运营的加密村，它将举办一系列基于每天不同时间举行的不同主题的边会，为聚会和交流提供充满活力的环境。





京都 Pulse Plaza 三楼的稻盛厅将举办一系列项目，汇集创新理念和项目，旨在为推动 Web 3.0 未来的创作者和开发者牵线搭桥。这些项目包括备受期待的 AI 和 Web 3.0





动画大赛将让年轻的创作者相互竞争，使用人工智能和虚幻引擎以及 Animechain.ai 提供的工具，创作由区块链管理的短动画。WaveHack 全球演示日是另一个亮点，获胜的黑客马拉松团队将赢得总计 50 万美元的奖金，并有机会在未来的活动（如 EDCON 和 WebX）上展示他们的 Web 3.0 项目。





最后，二楼和五楼是专属区域，将为企业家和创新者提供与加密行业一些最知名的风险资本投资者会面并分享他们的愿景的机会。

2024 年日本区块链周：一系列精彩的 Web 3.0 活动

日本区块链周峰会是 2018 年首次举办的年度 Non Fungible Tokyo 活动的新名称，它正在扩大成为全球顶级加密货币活动之一，今年改版后的峰会将吸引超过 50,000 名与会者。该活动将在 IVS Crypto 2024 KYOTO 期间举行两天，由 JapanBlockchainWeek 和 CoinDesk JAPAN 的运营商 N.Avenue 共同主办。





作为 IVS Crypto 2024 KYOTO 的展示活动，日本区块链周峰会将拉开今年日本区块链周 2024 的序幕。该活动将于 7 月 4 日至 7 月 31 日举行，届时将在全国各地举办多项活动。其中一些最令人期待的活动包括 GInco Inc. 将于 7 月 16 日举办的“Web3 Future 2024”和为期三天、将于 7 月 17 日至 7 月 19 日举办的“DCENTRAL Tokyo 2024”。





此外，以太坊大学将于 7 月 26 日至 30 日举办“EDCON TOKYO 2024”活动，IVS Crypto/JBW 峰会与会者将获得一张包含多项特殊福利的门票。去年的 IVS Crypto 取得了巨大成功，在京都著名的二条城、八坂神社和平安神宫举办了 150 多场附带活动。





今年的活动肯定会更加精彩，计划在日本各地举办 300 多场活动，IVS KYOTO 执行委员会很高兴地透露，他们正在寻找更多的活动组织者来扩大这场必定是 Web 3.0 历史上最具纪念意义的盛会之一的盛会。有兴趣参加的人可以访问此链接了解更多信息。





IVS Crypto 2024 的成功举办得益于与日本 Web 3.0 行业一些知名企业建立的众多合作伙伴关系和赞助。白金合作伙伴 Aptos 和 Animechain.ai 将与众多黄金合作伙伴一起合作，包括 Oasys、double jump.tokyo、Avalanche、阿里云、Japan Open Chain、SBI Holdings、LINE NEXT/DOSI/kaia 和 Vyvo Smart Chain，共同打造下一代（去中心化）互联网。





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关于 IVS KYOTO 执行委员会

Headline Japan, Inc. 是与京都府和京都市共同成立的，旨在通过 IVS 在京都进一步发展创业生态系统并促进当地产业。我们将促进创业公司与京都的企业、大学、研究和文化资源的融合，从而创造新产业并催生出能够在全球范围内竞争的创业公司。

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