Annonce du sommet IVS Crypto 2024 KYOTO et Japan Blockchain Week

KYOTO, Japon, 13 mai 2024/Chainwire/-- Le comité exécutif d'IVS KYOTO est ravi d'annoncer qu'il accueillera l'une des conférences annuelles sur la cryptographie les plus importantes et les plus célèbres au Japon dans les semaines à venir. Les trois jours IVS Crypto 2024 KYOTO L'événement aura lieu au Kyoto Pulse Plaza parallèlement au sommet de la Japan Blockchain Week de cette année, du jeudi 4 au samedi jusqu'au 6 juillet 2024.





L'édition précédente d'IVS Kyoto s'est démarquée comme le plus grand événement crypto du calendrier 2023 du Japon, acclamé pour avoir offert une expérience multiforme et exaltante qui a attiré plus de 10 500 participants, 300 conférenciers et plus de 150 événements parallèles sous le thème « Quelles sont vos nouvelles aventures ? .





Dans le sillage du succès de l'année dernière, le thème de l'IVS Crypto 2024 KYOTO est centré sur le concept de « Cross the Boundaries ». Les participants, exposants et conférenciers, du Japon et du monde entier, sont invités à se concentrer sur l'évolution et l'application de la technologie blockchain et à explorer l'avenir du Web 3.0 à travers les jeux, le divertissement, l'IA et bien plus encore.





L'événement se déroulera simultanément parallèlement au très attendu sommet de la Japan Blockchain Week, et le programme de cette année promet d'être encore plus complet qu'auparavant, avec la présence d'un nombre record de pionniers de la blockchain et du Web 3.0.





La Japan Blockchain Week 2024 accueillera des événements organisés dans tout le Japon et devrait attirer plus de 50 000 participants au total.

Transcender la barrière entre le Web 3.0 et la réalité au Kyoto Pulse Plaza

IVS Crypto 2024 KYOTO s'étendra sur quatre étages entiers du Kyoto Pulse Plaza, le 1er étage étant consacré à des expositions conçues pour promouvoir l'application pratique de la technologie blockchain, les visiteurs pouvant explorer comment le Web 3.0 est déjà intégré dans notre vie quotidienne.





Les visiteurs pourront assister à des sessions disséquant des thèmes tels que « Blockchain Data & AI », « SocialFi & Entertainment », « Game-Specific Chains & Gaming Industry » et « DeFi and Financial Efficiency », entre autres.





Parmi les principaux intervenants sur la scène du premier étage figurent Mo Shaikh (PDG et co-fondateur d'Aptos Labs), Sébastien Borget (co-fondateur de Sandbox), Joichi Ito (président de l'Institut de technologie de Chiba), Mai Fujimoto (co-fondateur de Sandbox). fondateur d'INTMAX), Genki Oda (directeur représentatif de JVCEA), Hidekazu Kondo (PDG de Japan Open Chain), Waka Itagaki (directeur adjoint du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie), Ken Kanetomo (directeur de la division web3 de Konami Digital Entertainment) , et Hideto Kawasaki (directeur général de web3PT du Parti libéral-démocrate.





L'étage sera peuplé de stands de dizaines d'entreprises blockchain de pointe, entrecoupés de sept zones d'expérience exclusives, chacune conçue pour présenter aux visiteurs le Web 3.0 sous une perspective totalement différente. Il s'agit notamment de la Web3 Entertainment Zone, organisée par SHAKE Entertainment et YGG Japan, qui montrera comment l'industrie du jeu adopte le Web 3.0.





Un autre point fort sera le Crypto Village propulsé par MURA et géré par Shinsekai Technologies, qui devrait accueillir une série d'événements parallèles basés sur divers thèmes à différents moments de la journée, offrant un environnement dynamique pour les rencontres et la communication.





La salle Inamori, au 3e étage du Kyoto Pulse Plaza, sera consacrée à une série de projets rassemblant des idées et des projets innovants dans le but de mettre en relation les créateurs et les développeurs qui visent à façonner l'avenir du Web 3.0. Les projets incluent le très attendu AI & Web 3.0





Concours d'animation, qui verra de jeunes créateurs s'affronter pour créer de courtes animations gérées par blockchain, en utilisant l'IA et l'Unreal Engine, ainsi que des outils fournis par Animechain.ai. Le WaveHack Global Demo Day est un autre moment fort, avec les équipes gagnantes du hackathon qui remporteront des prix totalisant 500 000 $ et la possibilité de présenter leurs projets Web 3.0 lors de futurs événements tels que EDCON et WebX.





Enfin, les 2e et 5e étages sont des zones exclusives qui offriront l'occasion aux entrepreneurs et aux innovateurs de rencontrer et de partager leur vision avec certains des investisseurs en capital-risque les plus renommés de l'industrie de la cryptographie.

Japan Blockchain Week 2024 : une série spectaculaire d'événements Web 3.0

Japan Blockchain Week Summit est le nouveau nom de l'événement annuel non fongible de Tokyo qui a eu lieu pour la première fois en 2018, et il est en train de se développer pour devenir l'un des principaux événements cryptographiques de la planète, avec plus de 50 000 participants attendus à cet événement. édition renouvelée de l'année. L'événement se déroulera pendant deux jours dans le cadre d'IVS Crypto 2024 KYOTO, co-organisé par JapanBlockchainWeek et N.Avenue, l'opérateur de CoinDesk JAPAN.





En tant qu'événement phare de l'IVS Crypto 2024 KYOTO, le Japan Blockchain Week Summit donnera le coup d'envoi de la Japan Blockchain Week 2024 de cette année, qui se déroulera du 4 au 31 juillet et verra plusieurs expériences surgir dans des endroits partout dans le pays. Certains des événements les plus attendus incluent « Web3 Future 2024 », qui aura lieu le 16 juillet, organisé par GInco Inc., et « DCENTRAL Tokyo 2024 », un événement de trois jours qui se déroulera du 17 au 19 juillet. .





De plus, l'Université d'Ethereum accueillera l'événement « EDCON TOKYO 2024 » du 26 au 30 juillet, les participants au IVS Crypto/JBW Summit recevant un billet comprenant un certain nombre d'avantages spéciaux. L'IVS Crypto de l'année dernière a été un succès spectaculaire, avec plus de 150 événements parallèles qui se sont déroulés au célèbre château Nijo, aux sanctuaires Yasaka et Heian.





L'édition de cette année sera certainement encore plus passionnante, avec plus de 300 événements prévus à travers le Japon, et le comité exécutif de l'IVS KYOTO est ravi de révéler qu'il recherche désormais des organisateurs d'événements supplémentaires pour élargir ce qui sera sûrement l'un des plus excitants. des fêtes monumentales dans l'histoire du Web 3.0. Les personnes intéressées à participer peuvent visiter ce lien pour en savoir plus.





IVS Crypto 2024 est rendu possible grâce à de nombreux partenariats et parrainages avec certains des plus grands noms de l'industrie japonaise du Web 3.0. Les partenaires Platine Aptos et Animechain.ai seront rejoints par une multitude de partenaires Or, dont Oasys, double jump.tokyo, Avalanche, Alibaba Cloud, Japan Open Chain, SBI Holdings, LINE NEXT/DOSI/kaia et Vyvo Smart Chain, alors qu’ils travaillent ensemble pour construire la prochaine génération d’Internet (décentralisé).





Les entreprises et organisations intéressées par le parrainage peuvent vérifier les détails et poser des questions via un formulaire dédié sur le site officiel. Pour les autres partenaires, veuillez utiliser notre formulaire de candidature partenaire dédié.





Formulaire de demande de parrainage .

Guide des partenaires média, partenaires communautaires et partenaires VC :





Pour des billets à prix réduit, visitez ici .

Code promo : MarketAcross

À propos du comité exécutif de l'IVS KYOTO

Headline Japan, Inc. a été créée avec la préfecture de Kyoto et la ville de Kyoto dans le but de développer davantage l'écosystème des startups et de promouvoir l'industrie locale via IVS à Kyoto. Nous favoriserons la fusion des startups avec les ressources commerciales, universitaires, de recherche et culturelles de Kyoto, conduisant à la création de nouvelles industries et à l'émergence de startups capables d'être compétitives à l'échelle mondiale.

Contact

Fukaya, Kurita, Togawa et Yoshida

[email protected]

+81 3-5572-6063

Cette histoire a été distribuée sous forme de communiqué par Chainwire dans le cadre du programme de blogs d'affaires de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici .