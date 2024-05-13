IVS Crypto 2024 KYOTO ve Japonya Blockchain Haftası Zirvesi Duyurusu

KYOTO, Japonya, 13 Mayıs 2024/Chainwire/-- IVS KYOTO İcra Komitesi, önümüzdeki haftalarda Japonya'daki en büyük ve en ünlü yıllık kripto konferanslarından birine ev sahipliği yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyor. Üç günlük IVS Kripto 2024 KYOTO Etkinlik, 4 Temmuz Perşembe'den 6 Temmuz 2024'e kadar bu yılki Japonya Blockchain Haftası Zirvesi'nin yanı sıra Kyoto Pulse Plaza'da gerçekleştirilecek.





IVS Kyoto'nun önceki baskısı, Japonya'nın 2023 takvimindeki en büyük kripto etkinliği olarak öne çıktı ve "Yeni maceralarınız neler" teması altında 10.500'den fazla katılımcıyı, 300 konuşmacıyı ve 150'den fazla yan etkinliği bir araya getiren çok yönlü ve heyecan verici bir deneyim sunmasıyla övgü topladı. .





Geçen yılın başarısının ardından IVS Crypto 2024 KYOTO'nun teması “Sınırları Aşmak” konseptine odaklanıyor. Hem Japonya'dan hem de dünyanın dört bir yanından katılımcılar, katılımcılar ve konuşmacılardan blockchain teknolojisinin gelişimi ve uygulamasına odaklanmaları ve Web 3.0'ın geleceğini oyunlar, eğlence, yapay zeka ve daha fazlası aracılığıyla keşfetmeleri isteniyor.





Etkinlik, merakla beklenen Japonya Blockchain Haftası Zirvesi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve bu yılki program, rekor sayıda blockchain ve Web 3.0 öncüsünün katılımıyla öncekinden çok daha kapsamlı olacağa benziyor.





Japonya Blockchain Haftası 2024, Japonya'nın her yerinde düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapacak ve toplamda 50.000'den fazla katılımcının ilgisini çekmesi bekleniyor.

Kyoto Pulse Plaza'da Web 3.0 ile Gerçeklik Arasındaki Bariyeri Aşıyoruz

IVS Crypto 2024 KYOTO, Kyoto Pulse Plaza'da dört katın tamamını kapsayacak; 1. Kat, blockchain teknolojisinin pratik uygulamasını teşvik etmek için tasarlanmış sergilere ayrılacak ve ziyaretçiler Web 3.0'ın halihazırda günlük yaşamlarımıza nasıl entegre edildiğini keşfedebilecek.





Ziyaretçiler, diğerlerinin yanı sıra "Blockchain Verileri ve Yapay Zeka", "Sosyal Fi ve Eğlence", "Oyuna Özel Zincirler ve Oyun Endüstrisi" ve "DeFi ve Finansal Verimlilik" gibi temaları inceleyen oturumları deneyimleyebilecek.





Birinci kattaki sahneyi süsleyen ana konuşmacılar arasında Mo Shaikh (Aptos Labs CEO'su ve Kurucu Ortağı), Sebastien Borget (Sandbox Kurucu Ortağı), Joichi Ito (Chiba Teknoloji Enstitüsü Başkanı), Mai Fujimoto (Ortak Kurucu) yer alıyor. INTMAX kurucusu), Genki Oda (JVCEA Temsilci Direktörü), Hidekazu Kondo (Japonya Açık Zincir CEO'su), Waka Itagaki (Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Direktör Yardımcısı), Ken Kanetomo (Konami Digital Entertainment web3 Bölüm Müdürü) ve Hideto Kawasaki (Liberal Demokrat Parti web3PT Genel Müdürü.





Zemin, her biri ziyaretçilere Web 3.0'ı tamamen farklı bir perspektiften tanıtmak için tasarlanan yedi özel deneyim bölgesiyle kesişen düzinelerce son teknoloji blockchain şirketinin stantlarıyla doldurulacak. Bunlar arasında SHAKE Entertainment ve YGG Japonya tarafından düzenlenen ve oyun endüstrisinin Web 3.0'ı nasıl benimsediğini gösterecek olan Web3 Eğlence Bölgesi de yer alıyor.





Bir diğer önemli etkinlik ise MURA tarafından desteklenen ve Shinsekai Technologies tarafından yönetilen, günün farklı saatlerinde düzenlenen çeşitli temalara dayalı bir dizi yan etkinliğe ev sahipliği yapacak ve buluşmalar ve iletişim için dinamik bir ortam sağlayacak olan Kripto Köyü olacak.





Kyoto Pulse Plaza'nın 3. Katındaki Inamori Salonu, Web 3.0'ın geleceğini yönlendirmeyi amaçlayan yaratıcıları ve geliştiricileri eşleştirmek amacıyla yenilikçi fikirleri ve projeleri bir araya getiren bir dizi projeye verilecek. Projeler merakla beklenen yapay zeka ve Web 3.0'ı içeriyor





Genç yaratıcıların yapay zeka ve Unreal Engine'in yanı sıra Animechain.ai tarafından sağlanan araçları kullanarak blockchain tarafından yönetilen kısa animasyonlar oluşturmak için birbirleriyle yarışacakları Animasyon Yarışması. WaveHack Küresel Demo Günü, kazanan hackathon ekiplerinin toplam 500.000 ABD Doları tutarında ödül kazanmaya hazır olduğu ve Web 3.0 projelerini EDCON ve WebX gibi gelecekteki etkinliklerde sunma fırsatının olduğu bir diğer önemli olaydır.





Son olarak, 2. ve 5. Katlar, girişimcilere ve yenilikçilere, kripto endüstrisindeki en ünlü risk sermayesi yatırımcılarından bazılarıyla tanışma ve vizyonlarını paylaşma fırsatı sağlayacak özel bölgelerdir.

Japonya Blockchain Haftası 2024: Muhteşem Web 3.0 Etkinlikleri Dizisi

Japonya Blockchain Haftası Zirvesi, ilk kez 2018'de düzenlenen yıllık Non Fungible Tokyo etkinliğinin yeni adıdır ve bu etkinlikte 50.000'den fazla katılımcının yer almasıyla gezegendeki en önemli kripto etkinliklerinden biri haline gelecek şekilde genişliyor. yılın yenilenen baskısı. Etkinlik, JapanBlockchainWeek ve CoinDesk JAPONYA operatörü N.Avenue'nun ortak ev sahipliği yapacağı IVS Crypto 2024 KYOTO kapsamında iki gün boyunca gerçekleştirilecek.





IVS Crypto 2024 KYOTO'nun vitrin etkinliği olan Japonya Blockchain Hafta Zirvesi, bu yıl 4 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar sürecek olan Japonya Blockchain Haftası 2024'ü başlatacak ve ülkenin her yerinde birden fazla deneyimin ortaya çıkacağını görecek. En çok beklenen etkinliklerden bazıları arasında, 16 Temmuz'da GInco Inc.'in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan "Web3 Future 2024" ve 17 Temmuz'dan 19 Temmuz'a kadar sürecek üç günlük bir etkinlik olan "DCENTRAL Tokyo 2024" yer alıyor. .





Ayrıca De University of Ethereum, 26-30 Temmuz tarihleri arasında "EDCON TOKYO 2024" etkinliğine ev sahipliği yapacak ve IVS Crypto/JBW Zirvesi katılımcılarına bir dizi özel avantaj içeren bir bilet verilecek. Geçen yılki IVS Crypto, Kyoto'nun ünlü Nijo Kalesi, Yasaka Tapınağı ve Heian Tapınağı'nda gerçekleştirilen 150'den fazla yan etkinlikle muhteşem bir başarı elde etti.





Bu yılki edisyonun, Japonya genelinde gerçekleşmesi planlanan 300'den fazla etkinlikle daha da heyecan verici olacağı kesindir ve IVS KYOTO İcra Komitesi, kesinlikle en büyük etkinliklerden biri olacak olanı genişletmek için artık ek etkinlik organizatörleri aradığını açıklamaktan mutluluk duymaktadır. Web 3.0 tarihindeki anıtsal kutlamalar. Katılmak isteyenler daha fazla bilgi edinmek için bu bağlantıyı ziyaret edebilirler.





IVS Crypto 2024, Japonya'nın Web 3.0 endüstrisindeki en büyük isimlerden bazılarıyla yapılan çok sayıda ortaklık ve sponsorluk sayesinde mümkün oluyor. Platin ortaklar Aptos ve Animechain.ai'ye, aralarında Oasys, double jump.tokyo, Avalanche, Alibaba Cloud, Japan Open Chain, SBI Holdings, LINE NEXT/DOSI/kaia ve Vyvo Smart Chain'in de bulunduğu bir dizi Altın ortak da katılacak. (merkezi olmayan) internetin yeni neslini inşa etmek için birlikte çalışıyorlar.





Sponsorlukla ilgilenen şirket ve kuruluşlar, resmi web sitesindeki özel bir form aracılığıyla ayrıntıları kontrol edebilir ve sorular sorabilir. Diğer ortaklar için lütfen özel ortak başvuru formumuzu kullanın.





Sponsorluk sorgulama formu .

Medya ortağı, topluluk ortağı ve VC iş ortağı kılavuzu :





İndirimli biletler için burayı ziyaret edin.

Kupon kodu: MarketAcross

IVS KYOTO İcra Komitesi Hakkında

Headline Japan, Inc., startup ekosistemini daha da geliştirmek ve Kyoto'daki IVS aracılığıyla yerel endüstriyi teşvik etmek amacıyla Kyoto Eyaleti ve Kyoto Şehri ile birlikte kuruldu. Startup'ların Kyoto'nun kurumsal, üniversite, araştırma ve kültürel kaynaklarıyla kaynaşmasını teşvik ederek yeni endüstrilerin yaratılmasına ve küresel ölçekte rekabet edebilecek startup'ların ortaya çıkmasına yol açacağız.

Temas etmek

Fukaya, Kurita, Togawa ve Yoshida

[email protected]

+81 3-5572-6063

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