如何创建和发布您的第一个私有 NPM 包

先决条件:









什么是私有 npm 包以及它可以在哪里使用?





使用私有 npm 包,您可以托管仅对您和有权访问的人可见的代码,从而允许您在项目中管理和使用私有代码以及公共代码。





项目结构





math-lib/ --.github/ --workflows/ --main.yml --build/ this is autogenerated folder --src/ --app.ts --types/ --index.d.ts --.gitignore --package.json --tsconfig.json





第 1 部分:构建私有 npm 包





第 1 步:使用 TypeScript 初始化一个 Node.js 项目。





注意:您可以通过阅读这篇文章How to Setup a Node Express with TypeScript来学习如何做到这一点,或者您可以克隆这个 repo https://github.com/YuraAbharian/node-express-typescript





第 2 步:现在让我们创建 GitHub Actions 工作流程。





创建一个 .github/workflows 目录



在 .github/workflows 目录下,创建一个 main.yml 文件



您可以通过阅读这篇文章How to Setup a CI CD Pipeline From Scratch with GitHub 来熟悉 GitHub Actions 工作流程





让我们添加一些配置:





name: Node.js Private Package on: push: branches: - master jobs: publish-gpr: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v2 - uses: actions/setup-node@v2 with: node-version: '14.x' registry-url: 'https://npm.pkg.github.com/' - run: npm install - run: npm run build - run: npm publish env: NODE_AUTH_TOKEN: ${{secrets.GITHUB_TOKEN}}





注意:记住GITHUB_TOKEN,我们稍后会详细讨论





第 3 步:让我们创建/更新 src/app.ts 文件





export function sum(a: number, b: number): number { return a + b; } export function minus(a: number, b: number): number { return a - b; } export function divide(a: number, b: number): number { return a / b; } export function multiple(a: number, b: number): number { return a * b; }





第 4 步:现在我们需要为我们的包声明一个模块





在项目的根目录下创建一个 types 目录



在 types 目录中创建一个 index.d.ts 文件



为这个模块添加声明类型





declare module "@GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME" { function sum(a: number, b: number): number; function minus(a: number, b: number): number; function divide(a: number, b: number): number; function multiple(a: number, b: number): number; }





笔记:

- GITHUB_USERNAME这是你的 github 用户名





- PACKAGE_NAME这是你的私人包名





示例: “@yuraabharian/math-lib”





第 5 步:让我们处理 package.json 文件





{ "name": "@GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME", "version": "1.0.0", "description": "", "main": "./build/app.js", "author": "", "license": "ISC", "types": "./types/index.d.ts", "publishConfig": { "registry": "https://npm.pkg.github.com/" }, "repository": { "url": "git://github.com/GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME.git" }, "scripts": { "build": "npx tsc" }, "devDependencies": { "@types/node": "^18.0.0", "typescript": "^4.7.4" } }





示例: git://github.com/yuraabharian/math-lib.git(这将是您 GitHub 存储库的链接)





注意:这些@GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME 字段与步骤 4中的相同





第 6 步:让我们在推送代码之前配置我们的存储库环境





在 第 2 步 中,我要求您记住 GITHUB_TOKEN ,因为这个变量非常重要。



第7步:然后去 Secrets





第 8 步:打开 Actions





必需:通过此链接https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/creating-a-personal-access-token生成新令牌。





注意:将GITHUB_TOKEN保存在别处,因为我们将在本文的第 2 部分中需要它们。





第 9 步:现在让我们将代码推送到GitHub





第一部分的结论:此时您应该看到您的包已部署





在本文的第二部分,我们将学习如何安装私有包,因为它需要一些操作,除了 npm install package 。

第 2 部分:安装和测试

第 1 步:设置 Node.js 项目





注意:您可以在第 1 部分 → 步骤 1中查看如何执行此操作





第 3 步:现在转到 src/app.ts 文件并更新它





import express, {Application, Request, Response} from 'express'; import {sum, minus, multiple, divide} from '@yuraabharian/math-lib'; const app: Application = express(); const PORT: number = 3001; app.use('/sum', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${sum(5, 2)}`, ); }); app.use('/minus', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${minus(2, 2)}`); }); app.use('/multiple', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${multiple(12, 2)}`); }); app.use('/divide', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${divide(10, 2)}`); }); app.listen(PORT, (): void => { console.log('SERVER IS UP ON PORT:', PORT); });





注意:请记住,我正在从我的 @yuraabharian/math-lib 存储库中导入 math-lib 以使您的模板看起来像 @GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME





第 4 步:运行您的项目 npm start





node-express-typescript % npm start > [email protected] start > npx tsc && node build/app.js SERVER IS UP ON PORT: 3001





这行得通,所以现在让我们测试所有方法:





















摘要:在本文中,我们创建并测试了您的第一个私有 npm 包,希望您喜欢我的文章。如果您有任何问题,可以通过电子邮件、LinkedIn 或在评论中与我联系。最好的祝愿