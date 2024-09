Como criar e publicar seu primeiro pacote NPM privado

Neste artigo, quero mostrar como podemos criar facilmente nosso primeiro pacote npm privado .





Vamos criar e publicar um pacote privado no GitHub , portanto, certifique-se de conhecer os pré- requisitos antes de iniciar este artigo. Então vamos começar.





Pré-requisitos:





crie uma conta no GitHub ( se ainda não tiver )



leia o artigo Como configurar um Node Express com TypeScript



leia o artigo How to Setup a CI CD Pipeline From Scratch with GitHub Actions ( recomendo fortemente que você leia este artigo para entender como o GitHub Actions funciona se você não estiver familiarizado com o GitHub Actions )





O que são pacotes npm privados e onde podem ser usados?





Com pacotes npm privados, você pode hospedar código que só é visível para você e para aqueles com acesso, permitindo que você gerencie e use código privado juntamente com código público em seus projetos.





Estrutura do Projeto





math-lib/ --.github/ --workflows/ --main.yml --build/ this is autogenerated folder --src/ --app.ts --types/ --index.d.ts --.gitignore --package.json --tsconfig.json





Parte 1: Construindo um pacote npm privado





Etapa 1: inicie um projeto Node.js com TypeScript.





Observação: você pode aprender como fazer isso seguindo este artigo Como configurar um Node Express com TypeScript ou simplesmente clonar este repositório https://github.com/YuraAbharian/node-express-typescript





Etapa 2: agora vamos criar fluxos de trabalho do GitHub Actions.





Crie um diretório .github/workflows



No diretório .github/workflows , crie um arquivo main.yml



Você pode se familiarizar com os fluxos de trabalho do GitHub Actions seguindo este artigo How to Setup a CI CD Pipeline From Scratch with GitHub





Vamos adicionar algumas configurações:





name: Node.js Private Package on: push: branches: - master jobs: publish-gpr: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v2 - uses: actions/setup-node@v2 with: node-version: '14.x' registry-url: 'https://npm.pkg.github.com/' - run: npm install - run: npm run build - run: npm publish env: NODE_AUTH_TOKEN: ${{secrets.GITHUB_TOKEN}}





Nota : Lembre-se de GITHUB_TOKEN, falaremos mais sobre isso um pouco mais tarde





Passo 3: Vamos criar/atualizar o arquivo src/app.ts





export function sum(a: number, b: number): number { return a + b; } export function minus(a: number, b: number): number { return a - b; } export function divide(a: number, b: number): number { return a / b; } export function multiple(a: number, b: number): number { return a * b; }





Passo 4: Agora precisamos declarar um módulo para nosso pacote





Crie um diretório de types na raiz do seu projeto



Crie um arquivo index.d.ts no diretório de types



Adicionar tipos de declaração para este módulo





declare module "@GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME" { function sum(a: number, b: number): number; function minus(a: number, b: number): number; function divide(a: number, b: number): number; function multiple(a: number, b: number): number; }





Observação:

- GITHUB_USERNAME é seu nome de usuário do github





- PACKAGE_NAME é o nome do seu pacote particular





Exemplo: "@yuraabharian/math-lib"





Etapa 5: vamos trabalhar no arquivo package.json





{ "name": "@GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME", "version": "1.0.0", "description": "", "main": "./build/app.js", "author": "", "license": "ISC", "types": "./types/index.d.ts", "publishConfig": { "registry": "https://npm.pkg.github.com/" }, "repository": { "url": "git://github.com/GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME.git" }, "scripts": { "build": "npx tsc" }, "devDependencies": { "@types/node": "^18.0.0", "typescript": "^4.7.4" } }





Exemplo: git://github.com/yuraabharian/math-lib.git (este será um link para seu repositório GitHub)





Observação: esses campos @GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME são os mesmos da Etapa 4





Etapa 6: vamos configurar nosso ambiente de repositório antes de enviar o código





No Passo 2 eu pedi para você lembrar do GITHUB_TOKEN porque essa variável é muito importante.



Acesse o GitHub Repository - Settings











Etapa 7: vá para Secrets





Etapa 8: Actions abertas





Clique New repository secret









Necessário: Siga por este link https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/creating-a-personal-access-token para gerar um novo token.





Nota: Salve o GITHUB_TOKEN em outro lugar porque precisaremos deles na Parte 2 deste artigo .





Nota: Conceda apenas acesso write:packages para este token













Etapa 9: agora vamos enviar nosso código para o GitHub





Etapa 10: abra o Repositório → Ações e você verá que seu pacote foi implantado













Etapa 11: Para encontrar seu pacote, acesse seu perfil do GitHub → Pacotes









Conclusão da primeira parte: neste ponto você deve ver seu pacote implantado





Na segunda parte deste artigo, aprenderemos como instalar um pacote privado porque requer algumas ações, além npm install package .

Parte 2: Instalação e Teste

Etapa 1: configurar o projeto Node.js





Observação: você pode ver como fazer isso na Parte 1 → Etapa 1





Passo 2: Em seguida, na raiz do projeto, intsall seu pacote. O link para o seu pacote você pode pegar pelo perfil do GitHub → Packages → math-lib (este é o nome do seu pacote)









Passo 3: Agora vá para o arquivo src/app.ts e atualize-o





import express, {Application, Request, Response} from 'express'; import {sum, minus, multiple, divide} from '@yuraabharian/math-lib'; const app: Application = express(); const PORT: number = 3001; app.use('/sum', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${sum(5, 2)}`, ); }); app.use('/minus', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${minus(2, 2)}`); }); app.use('/multiple', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${multiple(12, 2)}`); }); app.use('/divide', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${divide(10, 2)}`); }); app.listen(PORT, (): void => { console.log('SERVER IS UP ON PORT:', PORT); });





Nota: Lembre-se de que estou importando math-lib do meu repositório @yuraabharian/math-lib para fazer seu modelo parecer @GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME





Etapa 4: execute seu projeto npm start





node-express-typescript % npm start > [email protected] start > npx tsc && node build/app.js SERVER IS UP ON PORT: 3001





Passo 5 : Vá para o seu navegador e abra http://localhost:3001/sum









Isso funciona, então agora vamos testar todos os métodos:





















Resumo: Neste artigo, criamos e testamos seu primeiro pacote npm privado, espero que tenha gostado do meu artigo. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail, LinkedIn ou nos comentários. Muitas felicidades