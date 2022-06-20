基于问题的学习：大卫·梅里尔的教学原则





美林的教学原则是一系列非常有效的基于问题的教学方法。这些原则基于五个核心教学原则，包括五个最佳教学实践解决方案。当教师使用这些策略时，学生的学习、动机和参与度都会提高。





虽然这些原则是按重要性顺序列出的，但应该注意的是，没有一个原则比其他原则更重要或更不重要，并且必须遵守所有原则才能获得最佳结果。这些策略共同创造了一个鼓励学生掌握学习和积极参与的课堂环境。





目录：

了解美林的教学原则。 美林教学原则的 5 个要素

一个。以任务/问题为中心

湾。激活

C。示范

d。应用

e.一体化

应用美林原理

美林的第一教学原则

如前所述，梅里尔的第一教学概念是一系列相互关联的原则，当正确地用于教学产品或情况时，将改善学生的学习。教育研究员大卫·梅里尔在他对教学设计理论和模型的研究中确定并专注于这五个原则：以问题为中心、激活、示范、应用和整合。





美林的五项指导原则如下：





[ ] 当学生应对现实世界的挑战时，他们更有可能学习。

当学生应对现实世界的挑战时，他们更有可能学习。 [ ] 现有知识 [和技能] 被激活，作为新知识 [和技能] 的基础，以鼓励学习。

现有知识 [和技能] 被激活，作为新知识 [和技能] 的基础，以鼓励学习。 [ ] 当向学习者展示新知识时，它会促进学习。

当向学习者展示新知识时，它会促进学习。 [ ] 当一个人应用新知识时，它会促进学习。

当一个人应用新知识时，它会促进学习。 [ ] 当新知识融入学习者的环境时，学习就会得到加强。

美林教学原则的 5 个要素

1.以任务/问题为中心

当学生将所学知识应用于现实世界的挑战时，他们更有可能记住它。为了让学生在学习中找到意义，他们必须建立现实世界的联系。当包含来自学习者生活、同龄人和更广泛社区的真实示例时，该材料与学习者更相关。





这是通过将抽象概念置于实际环境中来实现的，无论是在课堂上通过体育活动还是通过讨论这与课堂外的关系示例。应该进行课堂讨论以及同侪小组讨论。当学生处理相关问题时，材料对他们来说变得更有价值。





当学习相关时，它变得有趣。根据美林的说法，所有的学习都应该基于现实世界的问题。

2.激活

当学生可以将他们现在正在学习的内容与他们之前所学的内容联系起来时，学习就会变得更容易。教学经常寻求高水平的抽象理解，而不能保证学生做好准备并有能力这样做。当忽略早期学习时，学生更有可能忘记老师介绍的新概念。必须考虑以前的知识，新的学习必须与已经理解的知识联系起来并建立在已经理解的知识之上。





此外，学习应该是循序渐进的，也应该作为一个整体进行，学习过程中的每个阶段都应用于整个学科。这意味着新学习的要求应该足以让学习者产生兴趣和投入，但又不能太难以至于让他们感到不知所措，并且应该利用现有知识来构建新知识。





不相关的信息会很快被遗忘，而有效的信息会被记住很长时间。

3. 示范

当学生亲眼目睹如何解决问题的真实演示时，他们更有可能学习。如果老师站在全班最前面，喋喋不休地讲课，学习者的兴趣就会迅速减弱。新概念的演示以及对它们的培训必须包含在学习过程中。





根据 Merrill 的说法，演示有两个层次：信息和描述。信息演示在各种情况下都很有用，但它们是广泛而抽象的。





虽然描述演示并不是普遍相关的，但它们是针对特定案例研究或背景量身定制的。在课程中，确保有大量的实际演示来教学生如何应用新信息。使用各种例子也将帮助孩子“转移”，或者他们将新知识应用于不同环境的适应性。

4. 申请

当学生可以立即以有意义的方式应用新材料时，学习就会得到帮助。根据所有学习和教学理论，使用实际应用来解决现实世界的问题会使学习更有意义并增加保留的可能性。不考虑多项选择题。





多项选择测验和其他表面水平的测试练习只检查最近的学习记忆，而不评估对思想的深入掌握或掌握。学习者将能够通过在众多课程中在现实世界、情境中应用新知识来创建有意义的新学习参与。





另一种应用方法是程序评估，它让学习者选择程序中的下一步，然后评估他们是否做出了正确的决定。通过使用这种应用和评估技术，学习者可以以有意义的方式在抽象层面上接触新材料。

5. 整合

当学生可以通过讨论、辩论和演示与他们所学的内容积极互动时，学习就会得到帮助。学习者必须将新信息整合到他们以前的模式中，这样他们才能在未来继续应用和扩展他们的知识。学习者可以通过为自己和同伴批判性地评估他们的学习来组织他们的学习。





学生可以通过多种方式与学习联系起来，包括寻找相关性、应用他们所学的知识以及批判性地评估它。这意味着个人可以以对他们有意义的方式组织他们的学习，以便在将来记住和应用它。这一概念使教学回归第一原则，即学习者必须在学习中发现意义，并能够将其融入他们当前和未来的思维中。

应用美林的教学原则

原则应用如下：

当学生应对现实世界的挑战时，他们更有可能学习。

显示任务。给学习者一个他们将要完成的任务的工作示例。

责任级别：在问题和任务级别，以及操作或行动级别，确保学习者参与其中。

问题的进展：从一个简单的问题开始，逐渐增加难度来支撑学习。

现有知识[和技能]被激活，作为新知识[和技能]的基础，以鼓励学习。

已有的知识和经验：利用学习者已有的知识和经验。

新体验：确保职责令人兴奋、引人入胜且真诚。

结构：从一个简单的问题开始，逐渐增加学习的难度。

当向学习者展示新知识时，它会促进学习。

演示一致性：提供与学习目标相对应的演示和示例内容。

学习者指导：向学习者提供想法、概念和观点的表述。

相关媒体：确保您使用的媒体支持良好的学习。

当一个人应用新知识时，它会促进学习。

实践一致性：使实践活动与学习目标保持一致。

减少指导：逐渐减少指导以帮助学习者变得更加自给自足。

多样化的问题：为学生提供机会将他们学到的知识应用于各种情况。

当新知识融入学习者的环境时，学习就会得到加强。

看我：为学生提供展示和讨论他们所学知识的机会。

反思：包括反思练习以跟踪发展。

创造：鼓励学生将他们在课堂上学到的知识应用到自己的生活中。

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