Aprendizagem Baseada em Problemas: Princípios de Instrução de David Merrill

Os Princípios de Instrução da Merrill são uma série de metodologias de ensino baseadas em problemas muito eficazes. Os princípios são baseados nos cinco princípios fundamentais da instrução e incluem cinco soluções para as melhores práticas de instrução. Quando os professores usam essas táticas, o aprendizado, a motivação e o envolvimento dos alunos melhoram.





Embora os princípios sejam listados em ordem de importância, deve-se notar que nenhum é mais ou menos significativo do que os outros, e todos devem ser seguidos para alcançar os melhores resultados. As táticas trabalham juntas para criar um ambiente de sala de aula que incentiva o aprendizado de domínio e a participação ativa dos alunos.





Índice:

Compreendendo o princípio de instrução de Merrill. 5 Elementos do Princípio de Instrução de Merrill

uma. Tarefa/Problema Centrado

b. Ativação

c. demonstração

d. Inscrição

e. Integração

Aplicando o Princípio de Merrill

Os primeiros princípios de instrução de Merrill

Conforme discutido anteriormente, os Primeiros Conceitos de Instrução de Merril são uma série de princípios interconectados que, quando usados corretamente em um produto ou situação instrucional, melhorarão o aprendizado do aluno. O pesquisador educacional David Merrill identificou e concentrou-se nesses cinco princípios em seu estudo de teorias e modelos de design instrucional: centrado no problema, ativação, demonstração, aplicação e integração.





Os cinco princípios orientadores da Merrill são os seguintes:





Quando os alunos estão trabalhando em desafios do mundo real, é mais provável que aprendam.

O conhecimento [e habilidade] existente é ativado como base para novos conhecimentos [e habilidade] para encorajar o aprendizado.

Quando um novo conhecimento é demonstrado ao aluno, ele promove o aprendizado.

Quando uma pessoa aplica novos conhecimentos, promove o aprendizado.

Quando o novo conhecimento é integrado ao ambiente do aluno, o aprendizado é aprimorado.

5 Elementos do Princípio de Instrução de Merrill

1. Centrado em Tarefa/Problema

Quando os alunos aplicam o que aprenderam aos desafios do mundo real, é mais provável que eles se lembrem disso. Para um aluno encontrar significado em seus estudos, ele deve fazer conexões com o mundo real. O material é mais relevante para o aluno quando exemplos da vida real do aluno, colegas e da comunidade em geral são incluídos.





Isso é feito colocando conceitos abstratos em ambientes reais, seja na sala de aula por meio de atividades físicas ou discutindo exemplos de como isso se relaciona fora da sala de aula. Discussões em classe, bem como discussões em grupos de pares, devem ocorrer. Quando um aluno está trabalhando em um problema relevante, o material se torna mais valioso para ele.





Quando a aprendizagem é relevante, torna-se agradável. Todo aprendizado, de acordo com Merrill, deve ser baseado em um problema do mundo real.

2. Ativação

Quando os alunos podem conectar o que estão estudando agora com o que aprenderam antes, o aprendizado se torna mais fácil. Frequentemente, o ensino busca a compreensão abstrata de alto nível sem garantir que os alunos estejam preparados e sejam capazes de fazê-lo. Quando a aprendizagem anterior é ignorada, é mais provável que os alunos esqueçam os novos conceitos que o professor está introduzindo. Os conhecimentos prévios devem ser levados em consideração, e novos aprendizados devem ser vinculados e construídos sobre o que já foi compreendido.





Além disso, a aprendizagem deve ser feita de forma progressiva e como um todo, com cada etapa do processo de aprendizagem sendo aplicada ao assunto completo. Isso significa que o novo aprendizado deve ser exigente o suficiente para que o aluno se interesse e se envolva, mas não tão difícil que ele se sinta sobrecarregado, e que o conhecimento existente deve ser usado para construir novos conhecimentos.





Informações irrelevantes são rapidamente esquecidas, enquanto informações ativas são lembradas por muito tempo.

3. Demonstração

Quando os alunos testemunham uma demonstração real de como abordar um problema, é mais provável que aprendam. O interesse do aluno diminuirá rapidamente se o professor ficar na frente da classe, tagarelando sobre a lição. Demonstrações de novos conceitos, bem como treinamento sobre eles, devem ser incluídos no processo de aprendizagem.





De acordo com Merrill, uma demonstração tem dois níveis: informação e representação . Demonstrações de informações são úteis em várias situações, mas são amplas e abstratas.





Embora as demonstrações de representação não sejam universalmente relevantes, elas são adaptadas a um determinado estudo de caso ou contexto. Durante as aulas, certifique-se de que haja muitas demonstrações práticas para ensinar os alunos a aplicar as novas informações. O uso de vários exemplos também ajudará as crianças na "transferência" ou na adaptabilidade com que aplicam novos conhecimentos a diferentes ambientes.

4. Aplicação

Quando os alunos podem aplicar imediatamente o novo material de maneira significativa, o aprendizado é auxiliado. O uso de aplicativos práticos para lidar com problemas do mundo real torna o aprendizado mais significativo e aumenta a probabilidade de retenção, de acordo com todas as teorias de ensino e aprendizagem. Questões de múltipla escolha não são consideradas.





Questionários de múltipla escolha e outros exercícios de teste de nível superficial examinam apenas a memória de aprendizado recente e não avaliam a compreensão profunda ou o domínio das ideias. Os alunos serão capazes de criar um envolvimento significativo com o novo aprendizado por meio da aplicação situacional do mundo real de novos conhecimentos em várias aulas.





Outro método de aplicação é a avaliação do procedimento, que permite que os alunos escolham a próxima etapa de um procedimento e, em seguida, avaliam se tomaram ou não a decisão correta. O aluno pode se envolver com o novo material em um nível abstrato de maneira significativa usando essa técnica de aplicação e avaliação.

5. Integração

Quando os alunos podem interagir ativamente com o que aprenderam por meio de discussão, debate e apresentação, o aprendizado é facilitado. O aluno deve integrar novas informações em seu esquema anterior para que possa continuar a aplicar e expandir seus conhecimentos no futuro. O aluno pode organizar seu aprendizado dessa maneira, avaliando criticamente seu aprendizado para si e para seus colegas.





O aluno pode se conectar com o aprendizado de várias maneiras, inclusive procurando relevância, aplicando o que aprendeu e avaliando-o criticamente. Isso implica que os indivíduos podem organizar sua aprendizagem de uma forma que seja significativa para eles, a fim de lembrá-la e aplicá-la no futuro. Este conceito retorna o ensino ao primeiro princípio, que afirma que os alunos devem descobrir o significado em sua aprendizagem e ser capaz de integrá-lo em seu pensamento atual e futuro.

Aplicando os Princípios de Instrução da Merrill

Os princípios são aplicados da seguinte forma:

Quando os alunos estão trabalhando em desafios do mundo real, eles têm mais chances de aprender.

Exiba a Tarefa. Dê aos alunos um exemplo prático da tarefa que eles farão.

Nível de responsabilidade: Nos níveis de problema e tarefa, bem como no nível de operação ou ação, certifique-se de que os alunos estejam envolvidos.

Progressão do Problema: Comece com um problema simples e aumente gradativamente o nível de dificuldade para estruturar o aprendizado.

O conhecimento [e habilidade] existente é ativado como base para o novo conhecimento [e habilidade] para encorajar o aprendizado.

Conhecimento e experiências pré-existentes: Faça uso do conhecimento e das experiências que os alunos já possuem.

Nova experiência: certifique-se de que as tarefas sejam empolgantes, envolventes e genuínas.

Estrutura: Comece com um problema simples e aumente gradualmente o nível de dificuldade para estruturar o aprendizado.

Quando um novo conhecimento é demonstrado ao aluno, ele promove o aprendizado.

Demonstrando Consistência: Forneça conteúdo com demonstrações e exemplos que correspondam aos objetivos de aprendizagem.

Orientação do aluno: Forneça representações de ideias, conceitos e pontos de vista para os alunos.

Mídia relevante: certifique-se de que a mídia que você usa oferece suporte ao bom aprendizado.

Quando uma pessoa aplica novos conhecimentos, promove o aprendizado.

Consistência prática: alinhe as atividades práticas com os objetivos de aprendizagem.

Orientação reduzida: reduza gradualmente o treinamento para ajudar os alunos a se tornarem mais autossuficientes.

Problemas diversificados: Ofereça oportunidade para os alunos aplicarem o que aprenderam a uma variedade de situações.

Quando o novo conhecimento é integrado ao ambiente do aluno, o aprendizado é aprimorado.

Observe-me: Forneça oportunidades para que os alunos demonstrem e discutam o que aprenderam.

Reflexão: Inclua exercícios de reflexão para acompanhar o desenvolvimento.

Criação: Incentive os alunos a aplicar o que aprenderam em sala de aula em suas próprias vidas.

