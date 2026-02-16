在ZEE的流媒体平台上跟踪数以百万计的心跳

How strategic database migration + data (re)modeling improved latencies and cut database costs 5X ZEE 是印度最大的媒体和娱乐业务,涵盖广播电视、电影、流媒体和音乐。ZEE5 是其首屈一指的 OTT 流媒体服务,可在 190 多个国家提供,每月有 150 万活跃用户。 该系统背后的工程师们知道,持续的业务增长将强调他们的基础设施(以及审查数据库账单的人)。因此,团队决定在发生任何心脏病发作之前重新考虑该系统。 他们概述了更换的技术要求(云中立性,多租户准备,轻松启动新用例,高输出量和低延迟以最佳成本),以及如何导致ScyllaDB。 包装起来,他们分享了学到的教训,这些教训可以惠及任何考虑或使用ScyllaDB的人。 5X cost savings (from $744K to $144K annually) and single-digit millisecond P99 read latency https://youtu.be/nArmqus9fbo?embedable=true 以下是那次演讲中的一些亮点...... 什么是心跳? “Heartbeat”是指在ZEE5 OTT平台上播放视频时定期发出的请求,这些简单的请求跟踪用户正在观看的内容,以及他们在每个视频中取得的进展程度。它们对于ZEE5的“继续观看”功能至关重要,允许用户在一个设备上暂停内容,然后在任何设备上恢复。 为什么改变? ZEE5的原始心跳系统是一个由不同的数据库组成的网络,每个数据库都处理流媒体体验的特定部分,尽管在技术上是功能性的,但这种方法很昂贵,并将它们锁定在特定供应商生态系统中。 该团队认识到有机会简化他们的基础设施 - 他们选择了它. 他们想要一个不被锁定在任何特定云提供商的系统,运行成本更低,并能够以持续快速的性能处理其大规模规模 - 特别是单位毫秒响应 - 此外,他们想要灵活地轻松添加新功能,并能够为其系统提供其他流媒体平台。 系统架构,之前和之后 以下是他们与多个数据库的原始系统架构的观点: \n \n \n \n \n \n DynamoDB 存储基本心跳数据 Amazon RDS 存储下一集和上一集信息 Apache Solr 可存储持久元数据 一个 Redis 实例来缓存元数据 另一个 Redis 实例来存储观众细节 ZEE5 团队考虑了这项项目的四个主要数据库选项:Redis、Cassandra、Apache Ignite 和 ScyllaDB. 经过评估和基准,他们选择了 ScyllaDB。 \n \n 我们不需要一个额外的缓存层在持久数据库的顶部。ScyllaDB在同一个基础设施内管理缓存层和持久数据库,确保跨区域的延迟,复制和多云的准备。 我们不需要一个额外的缓存层在持久数据库的顶部。ScyllaDB在同一个基础设施内管理缓存层和持久数据库,确保跨区域的延迟,复制和多云的准备。 新的架构简化和简化了以前的系统架构结构。 现在,所有心跳事件都被推入他们的心跳主题,通过流处理处理,并通过ScyllaDB连接器进入ScyllaDB云。 Srinivas 总结道:“通过这种新架构,我们成功地将工作负载从 DynamoDB、RDS、Redis 和 Solr 迁移到 ScyllaDB。 ” 5x cost reduction, bringing our monthly expenses down from $62,000 to around $12,000. 深入到设计中 Jivesh分享了更多关于其低级别的设计... 实时流处理管道 在实时流处理管道中,心跳会定期发送到ScyllaDB。 心跳间隔设置为 60 秒,这意味着每个前端客户端在用户观看视频时每隔 60 秒都会发送一次心跳,这些心跳通过播放流处理系统传输,商业逻辑消费者将这些数据转换成所需的格式 – 然后处理的数据存储在 ScyllaDB 中。 可扩展的 API 层 可扩展的 API 层中的第一个组件是 heartbeat 服务,该服务负责处理大量的数据摄入,主题处理数据,然后通过连接器服务传输并存储在 ScyllaDB 中。 另一个引人注目的 API 层服务是 Concurrent Viewership Count 服务. 该服务使用 ScyllaDB 获取并行观看数据 - 无论是用户或资产(例如,每 ID)。 元数据管理使用案例 ZEE5面临的第一个重大挑战之一是为其庞大的OTT平台管理元数据. 最初,他们依赖三种不同的数据库(Solr、Redis 和 Postgres)的组合来处理其广泛的元数据需求。 以下是他们的元数据模型: create keyspace.meta_data (\n\tid text,\n\ttitle text,\n\tshow_id text,\n\t…,\n\t…,\n\tPRIMARY KEY((id),show_id)\n) with compaction = {‘class’: ‘LeveledCompactionStrategy’ };\n 在这个模型中,ID 作为分区密钥。由于此表经历了相对较少的写作(只有在发布新资产时才会出现写作),但读取量更大,他们使用了平衡压缩策略来优化性能。 视觉计数使用案例 ZEE5 决定设计一个表,用户 ID 作为分区密钥和资产 ID 作为分类密钥 - 允许有效地查询观众数据。 他们将 ScyllaDB 的 TTL 设置为与 60 秒的心跳间隔相匹配,确保数据在指定时间之后自动到期,此外,他们还使用了 ScyllaDB 的 Time-Window 压缩策略来有效地管理内存中的数据,基于配置的 TTL 清除过期的记录。 Jivesh解释说:“这个表格不断更新来自每个前端和每个用户的心跳。随着心跳的到来,观众数被实时跟踪,并在 TTL 到期时自动清除。 以下是他们的观众数数据模型: CREATE TABLE keyspace.USER_SESSION_STREAM (\n USER_ID text,\n DEVICE_ID text,\n ASSET_ID text,\n TITLE text,\n …,\n PRIMARY KEY((USER_ID), ASSET_ID)\n) WITH default_time_to_live = 60 and compaction = { 'class' : 'TimeWindowCompactionStrategy' };\n ScyllaDB 结果和学到的教训 下面的负载测试报告显示每秒41,7K请求的输出量,该基准是在数据库选择过程中进行的,以评估高负载性能。 Jivesh 评论道:“即使有如此高的传输量,我们也可以达到微秒写延迟和平均微秒读延迟,这确实给了我们一个清晰的观点,ScyllaDB 可以做什么 - 这有助于我们决定。 然后他继续分享一些揭示ZEE5的ScyllaDB部署规模的事实: \n \n \n \n “我们在ScyllaDB上有大约9TB,即使有这么大的数据量,它也可以在微秒内处理延迟和一位数的毫秒,这是相当巨大的。 每秒,我们都会把这么多数据写入ScyllaDB,并从中获取这么多数据。 我们每天处理超过10亿次心跳,这是相当巨大的。 演讲结束了以下教训: \n \n \n \n \n \n \n \n 数据建模是实现单位数毫秒延迟的最关键因素。 选择正确的量子设置和压缩策略. 例如,在可读之前,是否需要在每个节点上写心跳,还是当地量子足够吗? 选择合适的量子保证了延迟和SLA要求之间的最佳平衡。 明智地选择分区和分组密钥 - 以后更改它们并不容易。 使用物质化视图以更快地搜索并避免过滤查询。 使用准备的陈述来提高效率。 例如,在元数据模型中,共执行了 20 个同步查询,而 ScyllaDB 则在毫秒内处理了这些查询。 区意识 ScyllaDB 客户端有助于降低跨 AZ (可用区) 网络成本. 在同一 AZ 中收集数据可最大限度地减少延迟并显著降低网络成本。