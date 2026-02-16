871 測定値

ZEEのストリーミングプラットフォームで数百万のハートバットを追跡

by
byScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

2026/02/16
featured image - ZEEのストリーミングプラットフォームで数百万のハートバットを追跡
ScyllaDB
    byScyllaDB@scylladb

    Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

    Story's Credibility
    Original Reporting

About Author

ScyllaDB HackerNoon profile picture
ScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

Read my storiesAbout @scylladb

コメント

avatar

ラベル

cloud#zee5-scylladb-migration#zee5-api-performance#single-digit-database-latency#stream-processing-pipeline#multi-cloud-scylladb#zee5-metadata-and-viewership#ott-platform-database#good-company

この記事は

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories