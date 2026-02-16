ZEE এর স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে মিলিয়ন হৃদরোগের ট্র্যাকিং

How strategic database migration + data (re)modeling improved latencies and cut database costs 5X ZEE ভারতের বৃহত্তম মিডিয়া এবং বিনোদন ব্যবসা, প্রচার টিভি, চলচ্চিত্র, স্ট্রিমিং মিডিয়া এবং সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত। ZEE5 তাদের নেতৃস্থানীয় OTT স্ট্রিমিং পরিষেবা, 190 টিরও বেশি দেশে 150 মিলিয়ন মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীদের সাথে উপলব্ধ। সিস্টেমের পিছনে প্রকৌশলীরা জানতেন যে ব্যবসার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি তাদের অবকাঠামোকে চাপ দেবে (এবং যারা ডাটাবেসের বিলগুলি পর্যালোচনা করে)। তাই, দলটি কোনও হৃদরোগের কারণে সিস্টেমটি পুনরায় চিন্তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে. TL;DR, তারা একটি সিস্টেম ডিজাইন করেছে যা অভ্যন্তরীণভাবে এবং ব্যবহারকারীদের দ্বারা প্রিয়। তারা প্রতিস্থাপনের জন্য প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি (ক্লাউড নিরপেক্ষতা, মাল্টি-টেনেন্ট প্রস্তুততা, নতুন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার সহজতা, এবং সর্বোত্তম খরচের সাথে উচ্চ পারফরম্যান্স এবং কম দীর্ঘস্থায়ীতা) এবং এটি ScyllaDB এর জন্য কীভাবে পরিচালিত হয় তা বর্ণনা করে। প্যাকেজিং, তারা শিক্ষা ভাগ করে নেয় যা কেউ বিবেচনা বা ScyllaDB ব্যবহার করতে উপকৃত হতে পারে। 5X cost savings (from $744K to $144K annually) and single-digit millisecond P99 read latency https://youtu.be/nArmqus9fbo?embedable=true এখানে সেই আলোচনার কয়েকটি সূচক... হৃদরোগ কি? "হৃদরোগ" একটি অনুরোধ যা ZEE5 OTT প্ল্যাটফর্মের ভিডিও প্লেয়ারের সময় নিয়মিত সময়ে চালু হয়। এই সহজ অনুরোধগুলি ব্যবহারকারীদের কী দেখছে এবং তারা প্রতিটি ভিডিওতে কতদূর অগ্রগতি করেছে তা অনুসরণ করে। কেন পরিবর্তন? ZEE5 এর প্রাথমিক হৃদরোগ সিস্টেমটি বিভিন্ন ডাটাবেসের একটি ওয়েব ছিল, প্রত্যেকটি স্ট্রিমিং অভিজ্ঞতার একটি নির্দিষ্ট অংশ পরিচালনা করে। তারা একটি সিস্টেম চায় যা কোনও নির্দিষ্ট ক্লাউড প্রদানকারীর মধ্যে লক করা হয় না, অপারেটিং খরচ কম হবে, এবং তাদের বিশাল পরিমাণে ক্রমাগত দ্রুত পারফরম্যান্সের সাথে মোকাবেলা করতে পারে - বিশেষ করে, এক ডিগ্রী মাইলসেকেন্ডের প্রতিক্রিয়া। সিস্টেম আর্কিটেকচার, আগে এবং পরে এখানে বেশ কয়েকটি ডাটাবেসের সাথে তাদের মূল সিস্টেম আর্কিটেকচারটি দেখুন: \n \n \n \n \n \n DynamoDB মৌলিক হৃদরোগ ডেটা সংরক্ষণ করতে Amazon RDS পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী প্রদর্শন তথ্য সংরক্ষণ Apache Solr স্থায়ী মেটাডাটা স্টোরেজ করতে মেটাডেটা ক্যাশ করার জন্য একটি Redis ইনস্টিটিউট দর্শক বিস্তারিত সংরক্ষণ করার জন্য আরেকটি Redis ইনস্টিটিউট ZEE5 টিম এই প্রকল্পের জন্য চারটি প্রধান ডাটাবেস বিকল্প বিবেচনা করেছিলেন: Redis, Cassandra, Apache Ignite, এবং ScyllaDB. মূল্যায়ন এবং benchmarking পরে, তারা ScyllaDB বেছে নিয়েছে। \n \n আমরা স্থিতিশীল ডাটাবেসের উপরে একটি অতিরিক্ত ক্যাশ লেয়ার প্রয়োজন নেই. ScyllaDB একই অবকাঠামো মধ্যে ক্যাশ লেয়ার এবং স্থিতিশীল ডাটাবেস উভয়ই পরিচালনা করে, যা অঞ্চলগুলির মধ্যে কম দীর্ঘস্থায়ীতা, পুনরাবৃত্তি এবং মাল্টি-ক্লাউড প্রস্তুততা নিশ্চিত করে. এটি Azure, AWS, এবং GCP সহ যে কোনও ক্লাউড সরবরাহকারীর সাথে কাজ করে এবং এখন একটি ঘণ্টার কম সময় সঙ্গে পরিচালিত সমর্থন প্রদান করে। ScyllaDB একই অবকাঠামো মধ্যে ক্যাশ লেয়ার এবং স্থিতিশীল ডাটাবেস উভয়ই পরিচালনা করে, যা অঞ্চলগুলির মধ্যে কম দীর্ঘস্থায়ীতা, পুনরাবৃত্তি এবং মাল্টি-ক্লাউড প্রস্তুততা নিশ্চিত করে. এটি Azure, AWS, এবং GCP সহ যে কোনও ক্লাউড সরবরাহকারীর সাথে কাজ করে এবং এখন একটি ঘণ্টার কম সময় সঙ্গে পরিচালিত সমর্থন প্রদান করে। নতুন আর্কিটেকচারটি পূর্ববর্তী সিস্টেম আর্কিটেকচার কাঠামোকে সহজ করে তুলবে এবং ফ্ল্যাট করে দেবে। এখন, সমস্ত হৃদরোগের ঘটনাগুলি তাদের হৃদরোগের থিমে ড্রপ করা হয়, স্ট্রিম প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হয় এবং ScyllaDB ক্লাউডে ScyllaDB সংযোগকারী ব্যবহার করে ইনজেকশন করা হয়। Srinivas শেষ করে বলেন, "এই নতুন আর্কিটেকচারের সাথে, আমরা সফলভাবে DynamoDB, RDS, Redis, এবং Solr থেকে কাজের লোডগুলি ScyllaDB এ স্থানান্তরিত করেছি। ” 5x cost reduction, bringing our monthly expenses down from $62,000 to around $12,000. ডিজাইনে গভীরে Next জিভেশ তাদের নিম্নমানের নকশা সম্পর্কে আরও জানালেন... রিয়েল টাইম স্ট্রিম প্রসেসিং পাইপলাইন রিয়েল টাইম স্ট্রিম প্রক্রিয়াকরণ পাইপলাইনে, হৃদরোগ নিয়মিত সময়ে ScyllaDB এ পাঠানো হয়। হৃদরোগ ইন্টারফেস 60 সেকেন্ডে সেট করা হয়, যার মানে প্রতিটি ফ্রন্টেন্ড ক্লায়েন্ট প্রতি 60 সেকেন্ডে একটি হৃদরোগ পাঠায় যখন একজন ব্যবহারকারী একটি ভিডিও দেখছেন. এই হৃদরোগ প্লেপ স্ট্রিম প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেমের মাধ্যমে চলে যায়, ব্যবসায়িক লজিক ভোক্তারা সেই ডেটাকে প্রয়োজনীয় ফরম্যাটে রূপান্তরিত করে - তারপর প্রক্রিয়াকৃত ডেটা ScyllaDB এ সংরক্ষিত হয়. অ্যাপ্লিকেশন API layer স্ক্যালেবল এপিআই লেয়ারের প্রথম উপাদান হল হৃদরোগ পরিষেবা, যা বড় পরিমাণে ডেটা ইনজেকশন পরিচালনা করার জন্য দায়ী। আরেকটি উল্লেখযোগ্য API স্তর পরিষেবা হল Concurrent Viewership Count পরিষেবা. এই পরিষেবা ScyllaDB ব্যবহার করে একই সময়ে ভিউ ডেটা পুনরুদ্ধার করে – ব্যবহারকারীর জন্য অথবা সম্পত্তি (উদাহরণস্বরূপ, আইডি) প্রতি। মেটাডাটা ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার কেস ZEE5 এর মুখোমুখি প্রথম প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি ছিল তাদের বিশাল OTT প্ল্যাটফর্মের জন্য মেটাডাটা ব্যবস্থাপনা। প্রাথমিকভাবে, তারা তাদের ব্যাপক মেটাডাটা প্রয়োজনীয়তাগুলি মোকাবেলা করার জন্য তিনটি ভিন্ন ডাটাবেসের সংমিশ্রণ উপর নির্ভর করে - Solr, Redis এবং Postgres। এখানে তাদের মেটাডাটা মডেলের একটি তাকান: create keyspace.meta_data (\n\tid text,\n\ttitle text,\n\tshow_id text,\n\t…,\n\t…,\n\tPRIMARY KEY((id),show_id)\n) with compaction = {‘class’: ‘LeveledCompactionStrategy’ };\n এই মডেলটিতে, আইডি পার্টিশন কী হিসাবে কাজ করে. যেহেতু এই টেবিলটি তুলনামূলকভাবে কয়েকটি লিখার অভিজ্ঞতা (একটি লিখা শুধুমাত্র যখন একটি নতুন সম্পদ প্রকাশ করা হয়) কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বেশি পড়া হয়, তারা কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য লেভেলড কম্প্যাকশন কৌশল ব্যবহার করে। Viewership Count ব্যবহারের ক্ষেত্রে Viewership Count একটি আরেকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা তারা ScyllaDB এ স্থানান্তরিত করেছে. Viewership count ব্যবহারকারীর জন্য বা সম্পত্তি আইডি অনুসরণ করা যেতে পারে. ZEE5 একটি টেবিল ডিজাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেখানে ব্যবহারকারীর আইডি পার্টিশন কী হিসাবে কাজ করে এবং সম্পত্তি আইডি সার্টিফিকেশন কী হিসাবে কাজ করে - দর্শকদের তথ্যকে কার্যকরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেয়। তারা ScyllaDB এর TTLটি 60 সেকেন্ডের হৃদরোগ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সেট করে, যাতে ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত সময়ের পরে চলে যায়. এছাড়াও, তারা ScyllaDB এর টাইম উইন্ডো কম্প্যাকশন কৌশল ব্যবহার করে মেমরি ডেটা কার্যকরভাবে পরিচালনা করে, কনফিগার করা TTL উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত রেকর্ড পরিষ্কার করে। জিভেশ ব্যাখ্যা করেছেন, "এই টেবিলটি প্রতিটি ফ্রন্ট এন্ড এবং প্রতিটি ব্যবহারকারীর হৃদরোগের সাথে ক্রমাগত আপডেট করা হয়। হৃদরোগ আসার সময়, দর্শক সংখ্যাগুলি বাস্তব সময়ে ট্র্যাক করা হয় এবং TTL শেষ হওয়ার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিষ্কার করা হয়। এখানে তাদের দর্শক সংখ্যা ডেটা মডেল: CREATE TABLE keyspace.USER_SESSION_STREAM (\n USER_ID text,\n DEVICE_ID text,\n ASSET_ID text,\n TITLE text,\n …,\n PRIMARY KEY((USER_ID), ASSET_ID)\n) WITH default_time_to_live = 60 and compaction = { 'class' : 'TimeWindowCompactionStrategy' };\n ScyllaDB ফলাফল এবং শিক্ষা নিম্নলিখিত লোড টেস্ট রিপোর্টটি প্রতি সেকেন্ডে 41.7K অনুরোধের একটি পারফরম্যান্স দেখায়। জিভেশ মন্তব্য করেন, "এই ধরনের উচ্চ পারমিটের সাথেও, আমরা একটি মাইক্রো সেকেন্ডের লিখা ল্যাটিনেশন এবং গড় মাইক্রো সেকেন্ডের পড়া ল্যাটিনেশন অর্জন করতে পারি। তারপর তিনি কিছু তথ্য শেয়ার করেন যা ZEE5 এর ScyllaDB বিতরণের মাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করে: \n \n \n \n "আমরা ScyllaDB এ প্রায় 9TB আছে. এমনকি এমন একটি বিশাল ডেটা ভলিউমের সাথে, এটি মাইক্রো সেকেন্ডের মধ্যে এবং এক ডিগ্রী মিলিসেকেন্ডের মধ্যে দেরিগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম, যা বেশ চমৎকার। প্রতি সেকেন্ডে, আমরা ScyllaDB এ অনেক ডেটা লিখছি এবং এটি থেকে অনেক ডেটা পাচ্ছি আমরা এক দিনে ১০০ বিলিয়ন হৃদরোগ প্রক্রিয়া করি, যা অত্যন্ত বিরাট। কথোপকথনটি শেষ করে নিম্নলিখিত শিক্ষা দিয়েছে: \n \n \n \n \n \n \n \n ডাটা মডেলিং একক ডিগ্রী মিলিসেকেন্ড ল্যাটিনেশন অর্জনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। উদাহরণস্বরূপ, এটি পড়ার আগে প্রতিটি নোডে একটি হৃদরোগ লিখতে হবে, অথবা একটি স্থানীয় অঙ্গরোগ যথেষ্ট? সঠিক অঙ্গরোগ নির্বাচন ল্যাটিনতা এবং এসএএলএ প্রয়োজনীয়তা মধ্যে সেরা ভারসাম্য নিশ্চিত। পার্টিশন এবং ক্লাস্টিং কীগুলি বুদ্ধিমানভাবে নির্বাচন করুন - পরে তাদের সংশোধন করা সহজ নয়। দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য উপাদানগত ভিউ ব্যবহার করুন এবং ফিল্টার চার্জগুলি এড়ান। কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য প্রস্তুত বক্তব্য ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, মেটাডাটা মডেলের মধ্যে, 20 সমান্তরাল সমান্তরাল অনুরোধগুলি সমান্তরালভাবে চালানো হয়েছিল এবং ScyllaDB তাদের মিলিসেকেন্ডের মধ্যে পরিচালনা করেছিল। অঞ্চল সচেতন ScyllaDB ক্লায়েন্টগুলি ক্রস-AZ (অ্যাক্সেসযোগ্য এলাকা) নেটওয়ার্ক খরচ হ্রাস করতে সহায়তা করে।