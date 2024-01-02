发现有用的加密数据所需的 5+ 个数字和免费工具

从非专业人士的角度来看，加密货币世界可能看起来有点复杂，但有很多免费工具可以让每个人都轻松使用。您可以免费找到有关价格、统计数据、活动、地图、黑客、地址等的实时信息。您已经知道去哪里寻找吗？





在这次探索中，我们将推出超过五个重要的数字伴侣，使爱好者和投资者能够深入研究加密货币数据的世界。无论您是经验丰富的交易者还是好奇的初学者，这些资源都为数据驱动的见解打开了大门，使您能够做出明智的决策并在不断变化的加密货币世界中保持领先地位。让我们检查！

价格和统计数据

您首先想到的可能是著名的网站CoinMarketCap (CMC)，在这里您可以看到价格、百分比、交易量、供应量、图表、趋势硬币，甚至一些新闻。不过，还有更多具有自己的功能集的选项。例如，在CryptoSlate上，您可以找到按类别（应用程序、共识类型、部门和底层链）组织的硬币和代币，以及其他有用的数据，例如新闻、见解、报告、播客和目录。









CoinGecko是另一种流行的替代方案。它与 CMC 非常相似，并且有像 CryptoSlate 这样的类别。然而，它被认为更客观一些，因为 CMC 由交易所 Binance 全资拥有，而 CoinGecko 是独立的。





要查看有关特定货币的更多数据， CryptoCompare可能是您的盟友。它有按市值排列的经典列表，但您可以看到每种代币的更多统计数据和图表。这包括净值增长、大额交易、集中度、法定货币交易量、社交媒体活动、发展、实时交易和论坛。

日历和活动

周围有许多加密货币日历，它们都很相似，但都有自己的功能。它们经常显示代币更新、公告、交易所列表、空投、发布、代币销毁、合作伙伴关系、即将举行的黑客马拉松、会议、数字活动（AMA、生活等）、分叉、首次代币发行（ICO）、聚会等等，取决于所选的链条和日期。









CoinMarketCap 还提供了一个简单的日历，但还有其他专门提供它的平台。它们包括 CoinMarketCal、Coindar 和 CryptoKal。在其中一些事件中，您可以添加自己的事件并自定义选项。另一方面，另一个有趣的替代方案是CryptoCraft ，这是一个日历，用于发现可能在某个特定时刻影响加密货币市场的全球经济事件。其中包括低影响或高影响事件的图例、央行利率和影响图表。

链探索者

透明度是公共链的一大优势，因此我们可以发现有关加密交易的所有数据——从它们的合法性开始。即使是私人硬币也有自己的浏览器供相关参与者检查，我们也有多货币浏览器作为用户友好且免费使用的网站。





通过使用这些工具，任何人都可以跟踪交易、检查钱包余额、监控网络活动、深入研究智能合约交互以及探索众多网络的复杂细节。如果您有特定数据（钱包地址、交易哈希、区块号、代币合约等），所有这些都可以通过搜索栏获得，或者通过代币和类别列表获得更一般的见解。









Blockchain.com （以前称为 Blockchain.info）可能是最常用的多链加密货币浏览器，也是同类中的第一个。它适用于比特币、比特币现金和以太坊；还包括价格、图表、最后交易和区块、新闻、两种类型的热钱包以及自己的交易所。不过，其他探险家提供了更多资产。





Blockchair是另一个流行的选择，它与至少 17 个链合作，包括 ERC-20（以太坊上的内部代币）、ERC-721（主要是 NFT）和 ENS（以太坊上的域名）的功能。此外，它还提供附加功能，如匿名投资组合跟踪器、节点浏览器、新闻聚合器、链比较和发布监视器（日历）。





其他选项包括OKLink （支持 36 个网络）和TokenView （在一处支持 +120 个网络）。后者还为开发人员提供服务，例如 API、订阅和节点即服务。

地图和数据库

这些工具提供了全球加密货币格局的动态概览，提供了全球节点、购物场所、网络活动以及其他众多项目和服务的可视化表示或快速列表。例如，在BitNodes中，我们可以找到比特币节点的实时地图，而CoinMap显示了全球 34,400 多个使用加密货币购买产品和服务的场所。









就他们而言，在去中心化金融等网站上，我们可以找到来自不同网络的有用数据库、服务和项目。例子包括跨链桥梁（如Counterstake ）、质押服务、扩容解决方案、风险投资公司、OTC 柜台、借贷和支付服务、分析工具、生态系统项目、新闻网站等等。 CryptoAtlas是另一个目录，该目录按类别分隔。它还提供评论、采访、指南和市场更新。

黑客 + 诈骗警报

遗憾的是，加密货币黑客攻击（尤其是 DeFi 黑客攻击）相当普遍，我们应该为此做好准备。有几种工具可以为我们提供有关加密货币黑客和诈骗的实时警报和见解。我们可以提到的第一个是 Twitter (X)，在这里我们可以找到最新的新闻。 CertiK Alert 、 Chainabuse和PeckShield Alert等帐户会实时发布有价值的信息。后者甚至拥有自己的用于加密活动的 Chrome 安全扩展 ( AegisWeb3 )。









此外，我们还可以找到几个列出加密货币和 DeFi 黑客攻击的数据库，包括被盗资金、链条、问题类型、日期和其他详细信息。 DeFiYield 的Rekt 数据库、 Rekt News以及美国金融保护和创新部 (DFPI) 的加密骗局追踪器只是其中的一部分。不过，它们适用于已经完成的黑客攻击。如果您想咨询某个平台、货币或品牌的信任级别，您可以在TrustPilot和ScamAdviser等网站上进行搜索。

欧字节工具

当然，Obyte 也有自己的工具来探索相关数据和统计数据。我们首先可以提到数据浏览器Obyte.io ，用户可以在其中找到预言机（数据源）、内部代币、证明者、Dapps、自治代理和订单提供商的地址。此外，它还提供聊天机器人列表、民意调查和分类账时间表。所有这些数据都可以帮助创建智能合约而无需编码。









相比之下，开发人员还依赖多种工具和文档来启动。其中包括多个库、无头钱包、Oscript 编辑器、自治代理测试套件以及在 Obyte 生态系统中构建的大量指南。开发人员和用户也可以使用测试网来测试 Obyte 功能，而无需承担技术风险或实际资金。





Obyte Stats网站显示了连接的钱包、节点、最富有的地址、订单提供商和交易历史等数据。另外，在Liquidity Obyte上，任何人都可以查阅有关 Oswap.io 流动性挖矿以及向流动性提供者分配奖励的数据。当然，要了解更多详细信息，Obyte 有自己的 账本浏览器，您可以在其中实时查看有向无环图（DAG）并按单位、地址或资产（仅适用于公共代币）进行搜索。





最后，我们可以提及Obyte 白皮书、 Obyte Wiki和Obyte 博客来发现指南、DAG 概念、特定功能、版本和公告。考虑到上述所有因素，Obyte 是一个全面、透明的生态系统，为用户和开发人员提供了大量工具，让他们能够无障碍地驾驭去中心化世界。请记住，如果您有建议或意见，可以通过Discord或Telegram联系我们！

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