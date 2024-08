Mais de 5 ferramentas digitais e gratuitas que você precisa para descobrir dados criptográficos úteis

O mundo das criptomoedas pode parecer um pouco complicado para olhos inexperientes, mas existem muitas ferramentas gratuitas para facilitar para todos. Você pode encontrar informações em tempo real sobre preços, estatísticas, eventos, mapas, hacks, endereços e muito mais gratuitamente. Você já sabe onde procurar?





Nesta exploração, revelaremos mais de cinco companheiros digitais essenciais que capacitam entusiastas e investidores a mergulhar no mundo dos dados de criptomoedas . Quer você seja um trader experiente ou um iniciante curioso, esses recursos abrem portas para insights baseados em dados, permitindo que você tome decisões informadas e permaneça à frente no mundo criptográfico em constante mudança. Vamos checar!

Preços e estatísticas

Provavelmente a primeira coisa que vem à sua mente é o famoso site CoinMarketCap (CMC), onde você pode ver preços, porcentagens, volumes, suprimentos, gráficos, tendências de moedas e até algumas notícias. No entanto, existem mais opções com seu próprio conjunto de recursos. Por exemplo, no CryptoSlate você pode encontrar moedas e tokens organizados por categoria (aplicativos, tipo de consenso, setor e cadeia subjacente) e outros dados úteis como notícias, insights, relatórios, podcasts e diretórios.









CoinGecko é outra alternativa popular. É muito semelhante ao CMC e possui categorias como CryptoSlate. No entanto, é considerado um pouco mais objetivo porque o CMC é de propriedade integral da exchange Binance, enquanto o CoinGecko é independente.





Para ver ainda mais dados sobre uma moeda específica, o CryptoCompare pode ser seu aliado. Possui a lista clássica por capitalização de mercado, mas você pode ver mais estatísticas e gráficos em cada moeda. Isso inclui crescimento do patrimônio líquido, grandes transações, concentração, volume por moeda fiduciária, atividade nas redes sociais, desenvolvimento, negociações em tempo real e um fórum.

Calendário e eventos

Existem vários calendários criptográficos, todos semelhantes, mas com características próprias. Eles geralmente mostram atualizações de tokens, anúncios, listagens de exchanges, airdrops, lançamentos, queimas de tokens, parcerias, próximos hackathons, conferências, eventos digitais (AMAs, lives, etc.), forks, ofertas iniciais de moedas (ICOs), encontros e muito mais. dependendo da cadeia e datas selecionadas.









O CoinMarketCap também oferece um calendário simples, mas existem outras plataformas especializadas nele. Eles incluem CoinMarketCal, Coindar e CryptoKal. Em alguns deles você pode adicionar seus próprios eventos e personalizar suas opções. Por outro lado, outra alternativa interessante é o CryptoCraft , um calendário para descobrir eventos econômicos em todo o mundo que possam afetar o mercado criptográfico em um determinado momento. Eles incluem uma legenda para eventos de baixo ou alto impacto, taxas do banco central e gráficos de impacto.

Exploradores de cadeia

A transparência é uma grande vantagem nas cadeias públicas, pois podemos descobrir todos os dados sobre transações criptográficas — começando pela sua legitimidade. Até mesmo as moedas privadas têm seus próprios exploradores para os atores envolvidos verificarem, e também temos exploradores de várias moedas disponíveis como sites fáceis de usar e de uso gratuito.





Ao usar essas ferramentas, qualquer pessoa pode rastrear transações, inspecionar saldos de carteiras, monitorar atividades de rede, aprofundar-se em interações de contratos inteligentes e explorar os detalhes intrincados de inúmeras redes. Tudo isso a partir de uma barra de pesquisa se você tiver dados específicos (endereço da carteira, hash da transação, número do bloco, contrato de token, etc.) ou através de uma lista de moedas e categorias para insights mais gerais.









Blockchain.com (anteriormente Blockchain.info) é provavelmente o explorador de criptografia multicadeia mais usado e também o primeiro desse tipo. Funciona com Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum; e também inclui preços, gráficos, últimas transações e blocos, notícias, dois tipos de carteiras quentes e bolsa própria. Outros exploradores oferecem mais recursos.





Blockchair é outra opção popular, trabalhando com pelo menos 17 cadeias e incluindo recursos para ERC-20 (tokens internos no Ethereum), ERC-721 (principalmente NFTs) e ENS (nomes de domínio no Ethereum). Além disso, oferece funções adicionais como rastreador de portfólio anônimo, explorador de nós, agregador de notícias, comparação de cadeia e monitor de lançamento (calendário).





Outras opções incluem OKLink , que suporta 36 redes, e TokenView , que suporta +120 redes em um só lugar. Este último também fornece serviços para desenvolvedores, como APIs, assinaturas e nós como serviço.

Mapas e bancos de dados

Essas ferramentas fornecem uma visão geral dinâmica do cenário criptográfico global, oferecendo uma representação visual ou uma lista rápida de nós em todo o mundo, locais de compras, atividades de rede e outros inúmeros projetos e serviços. Por exemplo, no BitNodes podemos encontrar um mapa em tempo real de nós Bitcoin, e o CoinMap mostra mais de 34.400 locais onde comprar produtos e serviços com criptomoedas em todo o mundo.









Por sua vez, em sites como Finanças Descentralizadas , podemos encontrar bases de dados, serviços e projetos úteis de diferentes redes. Os exemplos incluem pontes entre cadeias (como Counterstake ), serviços de staking, soluções de escalonamento, empresas de capital de risco, balcões OTC, serviços de empréstimo e pagamento, ferramentas analíticas, projetos por ecossistema, sites de notícias e muito mais. CryptoAtlas é outro diretório, este separado por categorias. Também oferece análises, entrevistas, guias e atualizações de mercado.

Alertas de hacks + golpes

Infelizmente, hacks de criptografia (mas especialmente hacks de DeFi) são bastante comuns e devemos estar preparados para eles. Várias ferramentas podem nos fornecer alertas e insights em tempo real sobre hacks e golpes de criptografia. O primeiro que podemos citar é o Twitter (X), onde podemos encontrar as notícias mais recentes. Contas como CertiK Alert , Chainabuse e PeckShield Alert publicam informações valiosas em tempo real. Este último ainda possui sua própria extensão de segurança do Chrome ( AegisWeb3 ) para atividades criptográficas.









Além disso, podemos encontrar vários bancos de dados que listam hacks de criptografia e DeFi, incluindo fundos roubados, cadeia, tipo de emissão, data e outros detalhes. O banco de dados Rekt da DeFiYield, Rekt News e o Crypto Scam Tracker do Departamento de Proteção e Inovação Financeira dos EUA (DFPI) são apenas alguns deles. Eles são para hacks já feitos, no entanto. Se quiser consultar o nível de confiança de uma determinada plataforma, moeda ou marca, você pode pesquisar em sites como TrustPilot e ScamAdviser .

Ferramentas Obyte

Claro, Obyte também possui suas próprias ferramentas para explorar dados e estatísticas relevantes. Podemos citar primeiro o explorador de dados Obyte.io , onde os usuários podem encontrar endereços de oráculos (feeds de dados), tokens internos, atestadores, Dapps, agentes autônomos e provedores de pedidos. Além disso, também está disponível uma lista de chatbots, enquetes e uma linha do tempo do razão. Todos esses dados poderiam ajudar na criação de contratos inteligentes sem codificação.









Em contrapartida, os desenvolvedores também contam com diversas ferramentas e documentação para começar. Isso inclui várias bibliotecas, uma carteira sem cabeça, um editor Oscript, um Autonomous Agents Testkit e vários guias para construir no ecossistema Obyte. Uma testnet também está disponível para desenvolvedores e usuários testarem os recursos do Obyte sem riscos técnicos ou fundos reais envolvidos.





O site Obyte Stats mostra dados como carteiras conectadas, nós, endereços mais ricos, provedores de pedidos e histórico de transações. Separadamente, no Liquidity Obyte , qualquer pessoa pode consultar dados sobre mineração de liquidez no Oswap.io e distribuição de recompensas aos provedores de liquidez. Para informações mais detalhadas, é claro, a Obyte possui seu próprio explorador de registros onde você pode ver o gráfico acíclico direcionado (DAG) em tempo real e pesquisar por unidade, endereço ou ativo (apenas para tokens públicos).





Finalmente, podemos mencionar o whitepaper Obyte , o Obyte Wiki e o blog Obyte para descobrir guias, conceitos de DAG, recursos específicos, lançamentos e anúncios. Considerando tudo isso, Obyte se destaca como um ecossistema abrangente e transparente, oferecendo inúmeras ferramentas para usuários e desenvolvedores navegarem no mundo descentralizado sem barreiras. Lembre-se, se você tiver sugestões ou comentários, pode nos contatar via Discord ou Telegram !

Imagem vetorial em destaque por Freepik