5+ outils numériques et gratuits dont vous avez besoin pour découvrir des données cryptographiques utiles

Le monde des crypto-monnaies peut paraître un peu compliqué aux yeux d’un inexpérimenté, mais il existe de nombreux outils gratuits pour faciliter la tâche de tout le monde. Vous pouvez trouver gratuitement des informations en temps réel sur les prix, les statistiques, les événements, les cartes, les hacks, les adresses et bien plus encore. Savez-vous déjà où chercher ?





Dans cette exploration, nous dévoilerons cinq compagnons numériques essentiels qui permettent aux passionnés et aux investisseurs de se plonger dans le monde des données de crypto-monnaie . Que vous soyez un trader chevronné ou un débutant curieux, ces ressources ouvrent les portes à des informations basées sur les données, vous permettant de prendre des décisions éclairées et de garder une longueur d'avance dans le monde de la cryptographie en constante évolution. Allons vérifier!

Prix et statistiques

La première chose qui vous vient probablement à l’esprit est le célèbre site Web CoinMarketCap (CMC), où vous pouvez voir les prix, les pourcentages, les volumes, les approvisionnements, les graphiques, les tendances des pièces et même des actualités. Il existe cependant plus d’options avec leur propre ensemble de fonctionnalités. Par exemple, sur CryptoSlate, vous pouvez trouver des pièces et des jetons organisés par catégorie (applications, type de consensus, secteur et chaîne sous-jacente), ainsi que d'autres données utiles telles que des actualités, des informations, des rapports, des podcasts et des répertoires.









CoinGecko est une autre alternative populaire. Il est très similaire à CMC et comporte des catégories comme CryptoSlate. Cependant, cela est considéré comme un peu plus objectif car CMC appartient entièrement à la bourse Binance, tandis que CoinGecko est indépendant.





Pour voir encore plus de données sur une pièce spécifique, CryptoCompare pourrait être votre allié. Il propose la liste classique par capitalisation boursière, mais vous pouvez voir plus de statistiques et de graphiques dans chaque pièce. Cela inclut la croissance de la valeur nette, les transactions importantes, la concentration, le volume par monnaie fiduciaire, l'activité sur les réseaux sociaux, le développement, les transactions en temps réel et un forum.

Calendrier et événements

Il existe de nombreux calendriers cryptographiques, tous similaires mais avec leurs propres fonctionnalités. Ils affichent souvent des mises à jour de jetons, des annonces, des listes d'échange, des parachutages, des versions, des gravures de jetons, des partenariats, des hackathons à venir, des conférences, des événements numériques (AMA, live, etc.), des forks, des offres initiales de pièces (ICO), des rencontres, et plus encore. selon la chaîne et les dates choisies.









CoinMarketCap propose également un calendrier simple, mais il existe d'autres plateformes spécialisées dans celui-ci. Ils incluent CoinMarketCal, Coindar et CryptoKal. Dans certains d'entre eux, vous pouvez ajouter vos propres événements et personnaliser vos options. D'autre part, une autre alternative intéressante est CryptoCraft , un calendrier pour découvrir les événements économiques mondiaux qui pourraient affecter le marché de la crypto à un moment déterminé. Ils comprennent une légende pour les événements à faible ou fort impact, les taux des banques centrales et des graphiques d'impact.

Explorateurs de chaînes

La transparence est un grand avantage dans les chaînes publiques, car elle nous permet de découvrir toutes les données sur les transactions cryptographiques, à commencer par leur légitimité. Même les pièces privées ont leurs propres explorateurs que les acteurs impliqués peuvent vérifier, et nous proposons également des explorateurs multi-devises disponibles sous forme de sites Web conviviaux et gratuits.





En utilisant ces outils, n'importe qui peut retracer les transactions, inspecter les soldes des portefeuilles, surveiller l'activité du réseau, se plonger dans les interactions des contrats intelligents et explorer les détails complexes de nombreux réseaux. Tout cela depuis une barre de recherche si vous disposez de données spécifiques (adresse du portefeuille, hachage de transaction, numéro de bloc, contrat de jeton, etc.) ou via une liste de pièces et de catégories pour des informations plus générales.









Blockchain.com (anciennement Blockchain.info) est probablement l'explorateur de cryptomonnaies multi-chaînes le plus utilisé, et également le premier du genre. Il fonctionne avec Bitcoin, Bitcoin Cash et Ethereum ; et comprend également les prix, les graphiques, les dernières transactions et blocs, les actualités, deux types de portefeuilles chauds et son propre échange. D’autres explorateurs offrent cependant plus d’atouts.





Blockchair est une autre option populaire, fonctionnant avec au moins 17 chaînes et incluant des fonctionnalités pour ERC-20 (jetons internes sur Ethereum), ERC-721 (principalement des NFT) et ENS (noms de domaine sur Ethereum). En outre, il offre des fonctions supplémentaires telles qu'un suivi de portefeuille anonyme, un explorateur de nœuds, un agrégateur de nouvelles, une comparaison de chaînes et un moniteur de versions (calendrier).





Les autres options incluent OKLink , qui prend en charge 36 réseaux, et TokenView , qui prend en charge +120 réseaux en un seul endroit. Ce dernier fournit également des services aux développeurs, comme des API, des abonnements et des nœuds en tant que service.

Cartes et bases de données

Ces outils fournissent un aperçu dynamique du paysage cryptographique mondial, offrant une représentation visuelle ou une liste rapide des nœuds dans le monde, des lieux d'achat, de l'activité du réseau et de nombreux autres projets et services. Par exemple, dans BitNodes , nous pouvons trouver une carte en temps réel des nœuds Bitcoin, et CoinMap montre plus de 34 400 sites où acheter des produits et services avec des crypto-monnaies dans le monde entier.









De leur côté, sur des sites comme Decentralized Finance , nous pouvons trouver des bases de données, des services et des projets utiles de différents réseaux. Les exemples incluent des ponts inter-chaînes (comme Counterstake ), des services de jalonnement, des solutions de mise à l'échelle, des sociétés de capital-risque, des bureaux OTC, des services de prêt et de paiement, des outils d'analyse, des projets par écosystème, des sites Web d'actualités et bien plus encore. CryptoAtlas est un autre répertoire, celui-ci séparé par catégories. Il propose également des critiques, des interviews, des guides et des mises à jour du marché.

Alertes de piratage et d'arnaque

Malheureusement, les hacks crypto (mais surtout les hacks DeFi) sont assez courants et nous devons nous y préparer. Plusieurs outils pourraient nous fournir des alertes et des informations en temps réel sur les piratages et escroqueries cryptographiques. Le premier que nous pouvons citer est Twitter (X), où l’on peut trouver les nouvelles les plus récentes. Des comptes comme CertiK Alert , Chainabuse et PeckShield Alert publient des informations précieuses en temps réel. Ce dernier possède même sa propre extension de sécurité Chrome ( AegisWeb3 ) pour les activités cryptographiques.









De plus, nous pouvons trouver plusieurs bases de données répertoriant les hacks crypto et DeFi, y compris les fonds volés, la chaîne, le type d'émission, la date et d'autres détails. La base de données Rekt de DeFiYield, Rekt News et le Crypto Scam Tracker du Département américain de la protection financière et de l'innovation (DFPI) n'en sont que quelques-uns. Cependant, ils sont destinés aux hacks déjà effectués. Si vous souhaitez consulter le niveau de confiance d'une certaine plateforme, pièce ou marque, vous pouvez effectuer une recherche sur des sites comme TrustPilot et ScamAdviser .

Outils Obyte

Bien entendu, Obyte dispose également de ses propres outils pour explorer les données et statistiques pertinentes. On peut citer en premier lieu l'explorateur de données Obyte.io , où les utilisateurs peuvent trouver des adresses d'oracles (flux de données), de tokens internes, d'attestations, de Dapps, d'agents autonomes et de fournisseurs de commandes. De plus, une liste de chatbots, de sondages et une chronologie du grand livre sont également disponibles. Toutes ces données pourraient aider à la création de contrats intelligents sans codage.









En revanche, les développeurs comptent également sur plusieurs outils et documentations pour démarrer. Cela comprend plusieurs bibliothèques, un portefeuille sans tête, un éditeur Oscript, un kit de test d'agents autonomes et de nombreux guides à intégrer dans l'écosystème Obyte. Un testnet est également disponible pour les développeurs et les utilisateurs pour tester les fonctionnalités d'Obyte sans risques techniques ni fonds réels impliqués.





Le site Web Obyte Stats affiche des données telles que les portefeuilles connectés, les nœuds, les adresses les plus riches, les fournisseurs de commandes et l'historique des transactions. Par ailleurs, sur Liquidity Obyte , n'importe qui peut consulter des données sur l'extraction de liquidités dans Oswap.io et la distribution des récompenses aux fournisseurs de liquidités. Pour des informations plus détaillées, bien sûr, Obyte dispose de son propre explorateur de grand livre où vous pouvez voir le graphique acyclique dirigé (DAG) en temps réel et effectuer une recherche par unité, adresse ou actif (uniquement pour les jetons publics).





Enfin, on peut citer le livre blanc Obyte , le Wiki Obyte et le blog Obyte pour découvrir des guides, des concepts DAG, des fonctionnalités spécifiques, des versions et des annonces. Compte tenu de tout ce qui précède, Obyte se présente comme un écosystème complet et transparent, offrant de nombreux outils permettant aux utilisateurs et aux développeurs de naviguer dans le monde décentralisé sans barrières. N'oubliez pas que si vous avez des suggestions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter via Discord ou Telegram !

Image vectorielle en vedette par Freepik