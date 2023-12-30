Momentum Solar 是金字塔计划吗？

毫不夸张地说，网上几乎每天都会出现新的骗局。在我寻求帮助人们避免这些金钱陷阱的过程中，我尽量保持警惕。





我在网上不断遇到的搜索之一是“Momentum Solar 是传销吗？”





我不知道 Momentum Solar 是什么，所以我必须研究一下。从表面上看，我发现了一家向大众销售新技术的企业。在表面之下，我发现了一群愤怒的顾客，他们拿着结束生意的指控。





为什么我不断听说免费太阳能电池板？





如果您是一位狂热的 YouTube 观看者、广播听众或报纸读者，您可能看过众多“免费”太阳能电池板的广告之一。通常，这些优惠是政府补贴的太阳能计划的一部分，该计划提出了在您家的屋顶上安装免费太阳能电池板的想法，您稍后可以注销或获得某种信用。





首先，这些广告具有误导性，因为这些项目很少见，只有低收入家庭才能申请。这并不一定会使这些程序成为骗局；这让他们成为诱饵。一种让你进入大门的方式，这样他们就可以向你推销其他东西。





如果您不住在低收入家庭，该公司很可能会推销“太阳能租赁协议”或“电力购买协议（PPA）”。





通过太阳能租赁协议，您将无需预付费用即可安装电池板，然后签署一份合同，每月支付设备使用费。 PPA 免除了月费，仅根据电池板产生的电量向您收费。

什么是动量太阳能？

传统上，为了使某种东西成为传销，被用作幌子的公司不生产或销售任何东西。 Momentum Solar 的情况并非如此。





Momentum Solar 是一家交钥匙太阳能解决方案公司，为住宅和商业客户处理太阳能电池板的工程、采购和施工。该公司似乎正在迅速扩张，目前在美国七个州开展业务：

新泽西州

康涅狄格州

纽约

宾夕法尼亚州

德克萨斯州

佛罗里达

（加州南部

还需要注意的是，Momentum Solar 被认为是一家合法公司，也是该国最大的太阳能电池板安装商之一。该公司声称它能够将你的水电费削减到原来的一小部分，并且他们有证据支持这一点：





那么，如果 Momentum Solar 是一家合法公司，可以极大地降低客户的水电费，那么为什么这么多人认为这是一个骗局呢？





在大多数情况下，它可以归结为一个词：合同。

Momentum Solar 如何处理其合同

Momentum Solar 最近声誉不佳的最大原因之一是“冷静期”规则以及该公司的处理方式。





“冷静期”规则是一项联邦法律 (16 CFR 429)，规定客户可以在三天内取消与企业的任何协议或合同。该规则由联邦贸易委员会制定，旨在保护消费者免受压力或匆忙进行交易。





Momentum Solar 遵守这一规则，但前客户抱怨说，该公司已经找到了解决这个问题的方法，基本上忽略所有电话和电子邮件，直到最初的三天结束。





Momentum Solar 的情况更糟，因为他们的公司政策应该允许客户在设备安装前随时取消。





例如，Reddit 上的一位前客户发帖称，该公司回避了他们所有有关取消的电话、短信和电子邮件。他们甚至打电话给市政厅表达了他们的担忧，并阻止 Momentum 获得正确的许可。





此人还在该公司担任上门推销员。当他们得出结论认为 Momentum 的销售策略具有欺骗性并且旨在让人们陷入长达二十年的购电协议时，他们退出了公司。这位 Reddit 用户认为，该公司也在利用心理策略来提高销量。





Momentum Solar 在网上饱受关于其处理合同方式的投诉，一些人声称该公司在取消合同后试图从合同中获取数千美元：





一些投诉集中在销售人员对公司的咄咄逼人，拒绝离开家，直到他们在虚线上签字。





甚至还有一些不正当的说法，声称在人们的财产上安装一个小型断电盒，只是为了将他们锁定在合同中：





关于 Momentum Solar 的其他投诉

人们遇到问题的不仅仅是公司处理合同的方式。还有很多其他投诉。





例如，该公司的客户服务经常因设备修好需要多长时间而受到批评，有些人声称花了几个月的时间才有人出来。





另一个常见的抱怨是误导性广告，一些客户声称他们的电费降得不够。这种投诉取决于客户，因为许多人对他们的结果感到满意，但仍然有许多说法相反。





公平地说，Momentum Solar 的一位代表对网上的许多投诉做出了善意的回应。这种类型的确认表明了公司的一些责任。

如何向 Momentum Solar 提出投诉

在您做任何事情之前，请先尝试直接联系 Momentum Solar。公司方面总是有可能存在某种误解或错误。





如果您无法与他们解决问题，您可能必须去州许可委员会。这是让其他人调查您与公司可能存在的任何潜在非法问题的最佳方法之一。





如果事情需要进一步进展，您可以向您所在州的总检察长办公室提出投诉，或考虑向法庭向该公司提出索赔。在尝试任何这些更严厉的措施之前，最好先咨询一下律师。





您随时可以做的一件事就是在 Momentum Solar 的 BBB 页面上发布您的投诉。大多数公司都会认真对待他们在商业改进局的声誉，在那里表达你的担忧可能会让他们更加关注你的问题。





那么，Momentum Solar是金字塔计划吗？

再次强调，Momentum Solar 是一家真正的企业，而不是一家旨在窃取您资金的犯罪企业。





Momentum Solar是金字塔计划吗？简而言之，不。





然而，仅仅因为它是一家真正的公司并不意味着它不是骗局。如果该产品的功效与宣传的不符，那么它很容易就会被认为是骗局。





目前，我们所能做的就是密切关注 Momentum Solar 并确保他们履行承诺。





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