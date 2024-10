Não é exagero que novos golpes surjam online quase diariamente. Em minha busca para ajudar as pessoas a evitar essas armadilhas financeiras, tento manter meus ouvidos atentos tanto quanto possível.





Uma das pesquisas que encontrei online foi “O Momentum Solar é um esquema de pirâmide?”





Eu não tinha ideia do que era o Momentum Solar, então tive que investigar. Superficialmente, encontrei uma empresa que vendia uma tecnologia mais recente para as massas. Abaixo da superfície, encontrei um enxame de clientes furiosos, armados com alegações de encerramento de negócios.





Por que continuo ouvindo falar de painéis solares gratuitos?





Se você é um ávido observador do YouTube, ouvinte de rádio ou leitor de jornal, provavelmente já viu um dos muitos comerciais de painéis solares “gratuitos”. Normalmente, essas ofertas fazem parte de um programa solar subsidiado pelo governo que apresenta a ideia de instalar painéis solares gratuitos no telhado de sua casa, que mais tarde você poderá cancelar ou obter algum tipo de crédito.





Em primeiro lugar, estes anúncios são enganosos, uma vez que estes programas são raros e apenas as famílias consideradas de baixos rendimentos podem candidatar-se a eles. Isso não significa necessariamente que esses programas sejam uma fraude; isso os torna uma isca. Uma maneira de fazer você chegar até a porta para que eles possam lhe vender outra coisa.





Se você não mora em uma família de baixa renda, é provável que a empresa apresente um “contrato de locação solar” ou um “contrato de compra de energia (PPA)”.





Com um contrato de locação solar, você instalará os painéis sem custos iniciais e depois assinará um contrato vinculando-o a uma taxa mensal pelo uso do equipamento. Um PPA elimina a mensalidade e cobra apenas pela quantidade de eletricidade gerada nos painéis.

O que é Momento Solar?

Para que algo seja um esquema de pirâmide, tradicionalmente, a empresa que está sendo usada como fachada não fabrica nem vende nada. Este não é o caso quando se trata do Momentum Solar.





A Momentum Solar é uma empresa de soluções solares prontas para uso que lida com engenharia, aquisição e construção de painéis solares para clientes residenciais e comerciais. A empresa parece estar em rápida expansão e atualmente opera em sete estados dos EUA:

Nova Jersey

Connecticut

Nova Iorque

Pensilvânia

Texas

Flórida

(Sul da Califórnia

Também é importante observar que a Momentum Solar é considerada uma empresa legítima e uma das maiores instaladoras de painéis solares do país. A empresa afirma que é capaz de reduzir sua conta de serviços públicos para uma fração do que era e tem provas para comprovar isso:





Então, se a Momentum Solar é uma empresa legítima que pode reduzir tremendamente as contas de serviços públicos de seus clientes, por que tantas pessoas pensam que é uma farsa?





Na maior parte, tudo se resume a uma palavra: contratos.

Como a Momentum Solar lida com seus contratos

Uma das principais razões pelas quais a Momentum Solar tem tido uma reputação tão ruim ultimamente é a regra “Cooling Off” e como a empresa lida com isso.





A regra “Cooling Off” é uma lei federal (16 CFR 429) que dá aos clientes três dias para cancelar qualquer acordo ou contrato com uma empresa. Esta regra foi implementada pela Comissão Federal de Comércio para proteger os consumidores de se sentirem pressionados ou apressados em uma transação.





A Momentum Solar segue essa regra, mas ex-clientes reclamaram que a empresa encontrou maneiras de contornar isso basicamente ignorando todos os telefonemas e e-mails até que os três dias iniciais terminassem.





É ainda pior no caso da Momentum Solar, já que a política da empresa deve permitir aos clientes a oportunidade de cancelar a qualquer momento antes da instalação do equipamento.





Por exemplo, um ex-cliente no Reddit postou que a empresa estava evitando todas as ligações, mensagens de texto e e-mails sobre o cancelamento. Eles até ligaram para a prefeitura para expressar suas preocupações e impedir que a Momentum obtivesse as licenças corretas.





Essa pessoa também trabalhava para a empresa como vendedor de porta em porta. Eles saíram da empresa quando concluíram que as táticas de vendas da Momentum eram enganosas e projetadas para prender as pessoas em um acordo de compra de energia por duas décadas. Este Redditor acredita que a empresa também estava usando táticas psicológicas para aumentar seus números de vendas.





A Momentum Solar está repleta de reclamações online sobre como eles lidam com os contratos, com algumas pessoas alegando que a empresa tentou tirar milhares de dólares deles após o cancelamento:





Algumas reclamações estão centradas na forma como os vendedores são agressivos com a empresa, recusando-se a sair de casa até assinarem na linha pontilhada.





Houve até algumas alegações duvidosas sobre a instalação de uma pequena caixa de desconexão na propriedade das pessoas apenas para prendê-las aos seus contratos:





Outras reclamações sobre Momentum Solar

Não é apenas com o tratamento dos contratos pela empresa que as pessoas têm problemas. Existem muitas outras reclamações também.





Por exemplo, o atendimento ao cliente da empresa é frequentemente questionado quanto ao tempo que leva para o equipamento ser consertado, com algumas pessoas alegando que demorou meses para alguém sair.





Outra reclamação comum são os anúncios enganosos, com alguns clientes alegando que suas contas de luz não caíram o suficiente. Essa reclamação depende do cliente, pois muitas pessoas ficam satisfeitas com seus resultados, mas ainda assim, há muitas reclamações que dizem o contrário.





Para ser justo com a Momentum Solar, um representante da empresa conseguiu responder gentilmente a muitas das reclamações online. Esse tipo de reconhecimento aponta para alguma responsabilidade por parte da empresa.

Como registrar uma reclamação com a Momentum Solar

Antes de fazer qualquer coisa, primeiro tente entrar em contato diretamente com a Momentum Solar. Sempre é possível que haja algum tipo de mal-entendido ou erro por parte da empresa.





Se você não conseguir resolver as coisas com eles, talvez seja necessário ir ao Conselho de Licenciamento do Estado. Esta é uma das melhores maneiras de fazer com que outra pessoa investigue quaisquer problemas potencialmente ilegais que você possa ter com a empresa.





Se as coisas precisarem progredir ainda mais, você pode registrar uma reclamação junto ao gabinete do procurador-geral do seu estado ou considerar entrar com uma ação judicial contra a empresa. É melhor falar com um advogado antes de tentar qualquer uma dessas medidas mais drásticas.





Uma coisa que você pode fazer a qualquer momento é postar sua reclamação na página BBB da Momentum Solar. A maioria das empresas levará a sério sua reputação junto ao Better Business Bureau, e expressar suas preocupações lá pode fazer com que prestem mais atenção aos seus problemas.





Então, o Momentum Solar é um esquema de pirâmide?

Novamente, é importante dizer que a Momentum Solar é um negócio real, não uma empresa criminosa projetada para roubar seu dinheiro.





O Momentum Solar é um esquema de pirâmide? Resumindo, não.





No entanto, só porque é uma empresa real não significa que não seja uma farsa. Se o produto não funcionar conforme anunciado, poderá facilmente ganhar a reputação de fraude.





Por enquanto, tudo o que podemos fazer é ficar de olho no Momentum Solar e garantir que eles cumpram suas promessas.





Se você quiser ficar atento a outros golpes por aí, confira estes:





Golpes de escovação na Amazon: o que são e como lidar com eles





Os golpes Mercari mais típicos que você deve observar





Estatísticas de fraude de pagamento dos aplicativos mais populares do mundo: Zelle, Venmo,

Aplicativo Cash, Paypal e muito mais