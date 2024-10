Il n’est pas exagéré de constater que de nouvelles escroqueries apparaissent presque quotidiennement en ligne. Dans ma quête pour aider les gens à éviter ces pièges financiers, j’essaie de garder l’écoute autant que possible.





L’une des recherches que je rencontrais en ligne était « Momentum Solar est-il un système pyramidal ? »





Je n'avais aucune idée de ce qu'était Momentum Solar, j'ai donc dû m'y pencher. En apparence, j'ai trouvé une entreprise vendant une technologie plus récente au grand public. Sous la surface, j’ai trouvé un essaim de clients en colère, armés d’allégations mettant fin à leurs affaires.





Pourquoi est-ce que j’entends toujours parler de panneaux solaires gratuits ?





Si vous êtes un fervent spectateur de YouTube, un auditeur de radio ou un lecteur de journaux, vous avez probablement vu l'une des nombreuses publicités pour des panneaux solaires « gratuits ». Habituellement, ces offres font partie d'un programme solaire subventionné par le gouvernement qui propose d'installer gratuitement des panneaux solaires sur le toit de votre maison, que vous pourrez plus tard amortir ou obtenir une sorte de crédit.





Tout d’abord, ces publicités sont trompeuses, car ces programmes sont rares et seuls les ménages considérés comme à faible revenu peuvent en faire la demande. Cela ne fait pas nécessairement de ces programmes des escroqueries ; cela les rend appâts. Un moyen de vous faire franchir la porte pour qu’ils puissent vous vendre autre chose.





Si vous ne vivez pas dans un ménage à faible revenu, il y a de fortes chances que l'entreprise propose soit un « contrat de location solaire » soit un « contrat d'achat d'électricité (PPA) ».





Avec un contrat de location solaire, vous installerez les panneaux sans frais initiaux, puis signerez un contrat vous liant à des frais mensuels pour l'utilisation de l'équipement. Un PPA supprime les frais mensuels et vous facture uniquement la quantité d’électricité produite par les panneaux.

Qu’est-ce que Momentum Solaire ?

Pour que quelque chose soit un système pyramidal, traditionnellement, l’entreprise qui est utilisée comme façade ne fabrique ni ne vend rien. Ce n’est pas le cas de Momentum Solar.





Momentum Solar est une société de solutions solaires clé en main qui gère l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de panneaux solaires pour les clients résidentiels et commerciaux. L'entreprise semble connaître une expansion rapide et opère actuellement dans sept États des États-Unis :

New Jersey

Connecticut

New York

Pennsylvanie

Texas

Floride

(Californie du Sud

Il est également important de noter que Momentum Solar est considérée comme une entreprise légitime et l'un des plus grands installateurs de panneaux solaires du pays. L'entreprise affirme qu'elle est en mesure de réduire votre facture de services publics à une fraction de ce qu'elle était, et elle a la preuve à l'appui :





Donc, si Momentum Solar est une entreprise légitime qui peut réduire considérablement les factures de services publics de ses clients, alors pourquoi tant de gens pensent-ils qu'il s'agit d'une arnaque ?





Pour l’essentiel, cela se résume à un seul mot : contrats.

Comment Momentum Solar gère ses contrats

L’une des principales raisons pour lesquelles Momentum Solar a eu une si mauvaise réputation ces derniers temps est la règle du « refroidissement » et la façon dont l’entreprise la gère.





La règle du « Cooling Off » est une loi fédérale (16 CFR 429) qui donne aux clients trois jours pour annuler tout accord ou contrat avec une entreprise. Cette règle a été mise en place par la Federal Trade Commission pour empêcher les consommateurs de se sentir poussés ou précipités dans une transaction.





Momentum Solar respecte cette règle, mais d'anciens clients se sont plaints du fait que l'entreprise avait trouvé des moyens de contourner ce problème en ignorant essentiellement tous les appels téléphoniques et les courriels jusqu'à ce que les trois premiers jours soient écoulés.





C'est encore pire dans le cas de Momentum Solar, car la politique de leur entreprise est censée permettre aux clients la possibilité d'annuler à tout moment avant l'installation de l'équipement.





Par exemple, un ancien client sur Reddit a déclaré que l'entreprise évitait tous ses appels, SMS et e-mails concernant l'annulation. Ils ont même appelé leur mairie pour exprimer leurs inquiétudes et empêcher Momentum d'obtenir les permis appropriés.





Cette personne travaillait également pour l’entreprise comme vendeur à domicile. Ils ont quitté l'entreprise après avoir conclu que les tactiques de vente de Momentum étaient trompeuses et conçues pour piéger les gens dans un contrat d'achat d'électricité pendant deux décennies. Ce Redditor estime que l'entreprise utilisait également des tactiques psychologiques pour augmenter ses chiffres de ventes.





Momentum Solar est en proie à des plaintes en ligne concernant la façon dont ils gèrent les contrats, certaines personnes affirmant que l'entreprise a tenté d'en retirer des milliers de dollars après l'annulation :





Certaines plaintes portent sur l'insistance des vendeurs envers l'entreprise, refusant de quitter leur domicile tant qu'ils n'ont pas signé sur la ligne pointillée.





Il y a même eu des allégations louches concernant l'installation d'un petit boîtier de déconnexion sur la propriété des gens juste pour les enfermer dans leurs contrats :





Autres plaintes concernant Momentum Solar

Ce n'est pas seulement la gestion des contrats par l'entreprise qui pose problème. Il existe également de nombreuses autres plaintes.





Par exemple, le service client de l'entreprise est souvent critiqué pour le temps nécessaire à la réparation des équipements, certaines personnes affirmant qu'il a fallu des mois pour que quiconque se manifeste.





Une autre plainte courante concerne les publicités trompeuses, certains clients affirmant que leurs factures d'électricité n'ont pas suffisamment baissé. Cette plainte dépend du client, car de nombreuses personnes sont satisfaites de leurs résultats, mais de nombreuses affirmations disent le contraire.





Pour être juste envers Momentum Solar, un représentant de l'entreprise a réussi à répondre gentiment à de nombreuses plaintes en ligne. Ce type de reconnaissance indique une certaine responsabilité de la part de l'entreprise.

Comment déposer une plainte auprès de Momentum Solar

Avant de faire quoi que ce soit, essayez d’abord de contacter directement Momentum Solar. Il est toujours possible qu’il y ait un malentendu ou une erreur de la part de l’entreprise.





Si vous ne parvenez pas à arranger les choses avec eux, vous devrez peut-être vous adresser à votre State Licensing Board. C’est l’un des meilleurs moyens d’amener quelqu’un d’autre à enquêter sur tout problème potentiellement illégal que vous pourriez avoir avec l’entreprise.





Si les choses doivent progresser davantage, vous pouvez déposer une plainte auprès du bureau du procureur général de votre État ou envisager de déposer une plainte contre l'entreprise devant le tribunal. Il est préférable de parler à un avocat avant de tenter l'une de ces mesures plus drastiques.





Une chose que vous pouvez faire à tout moment est de publier votre plainte sur la page BBB de Momentum Solar. La plupart des entreprises prendront au sérieux leur réputation auprès du Better Business Bureau, et y exprimer vos préoccupations peut les amener à accorder plus d'attention à vos problèmes.





Alors, Momentum Solar est-il un système pyramidal ?

Encore une fois, il est important de dire que Momentum Solar est une véritable entreprise et non une entreprise criminelle conçue pour voler votre argent.





Momentum Solar est-il un système pyramidal ? Bref, non.





Cependant, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une véritable entreprise qu’il ne s’agit pas d’une arnaque. Si le produit ne fonctionne pas comme annoncé, il pourrait facilement acquérir une réputation d'arnaque.





Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de surveiller de près Momentum Solar et de nous assurer qu’ils tiennent leurs promesses.





