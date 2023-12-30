Не будет преувеличением тот факт, что новые мошеннические схемы появляются в сети практически ежедневно. Стремясь помочь людям избежать этих денежных ловушек, я стараюсь, насколько это возможно, держать ухо востро.





Один из запросов, которые я постоянно встречал в Интернете, был: «Является ли Momentum Solar финансовой пирамидой?»





Я понятия не имел, что такое Momentum Solar, поэтому мне пришлось разобраться в этом. На первый взгляд я обнаружил компанию, продающую в массы новую технологию. Под поверхностью я обнаружил толпу разгневанных клиентов, вооруженных обвинениями в прекращении бизнеса.





Почему я постоянно слышу о бесплатных солнечных панелях?





Если вы заядлый просмотр YouTube, радиослушатель или читатель газет, вы, вероятно, видели одну из многих рекламных роликов «бесплатных» солнечных панелей. Обычно эти предложения являются частью субсидируемой государством солнечной программы, в которой предлагается идея бесплатной установки солнечных панелей на крыше вашего дома, которые вы позже сможете списать или получить какой-то кредит.





Прежде всего, эта реклама вводит в заблуждение, поскольку такие программы редки, и подать заявку на участие в них могут только домохозяйства, которые считаются малообеспеченными. Это не обязательно делает эти программы мошенничеством; это делает их приманкой. Способ провести вас к двери, чтобы они могли продать вам что-нибудь еще.





Если вы не живете в семье с низким доходом, скорее всего, компания предложит либо «договор аренды солнечной энергии», либо «договор о покупке электроэнергии (PPA)».





Заключив договор аренды солнечной батареи, вы получите панели без первоначальных затрат, а затем подпишете контракт, обязывающий вас вносить ежемесячную плату за использование оборудования. PPA избавляет вас от ежемесячной платы и взимает плату только за количество электроэнергии, произведенной панелями.

Что такое Импульс Солар?

Традиционно для того, чтобы что-то было финансовой пирамидой, компания, которая используется в качестве прикрытия, ничего не производит и не продает. Это не тот случай, когда речь идет о Momentum Solar.





Momentum Solar — компания, занимающаяся разработкой солнечных батарей «под ключ», которая занимается проектированием, закупками и строительством солнечных панелей для жилых и коммерческих клиентов. Компания, похоже, быстро расширяется и в настоящее время работает в семи штатах США:

Нью-Джерси

Коннектикут

Нью-Йорк

Пенсильвания

Техас

Флорида

(Южная Калифорния

Также важно отметить, что Momentum Solar считается законной компанией и одним из крупнейших установщиков солнечных панелей в стране. Компания утверждает, что она может сократить ваши счета за коммунальные услуги в несколько раз по сравнению с тем, что было раньше, и у них есть доказательства, подтверждающие это:





Итак, если Momentum Solar — законная компания, которая может значительно снизить счета за коммунальные услуги своих клиентов, то почему так много людей думают, что это мошенничество?





По большей части все сводится к одному слову: контракты.

Как Momentum Solar выполняет свои контракты

Одной из главных причин, по которой в последнее время Momentum Solar имеет такую плохую репутацию, является правило «остывания» и то, как компания с ним справляется.





Правило «остывания» — это федеральный закон (16 CFR 429), который дает клиентам три дня на то, чтобы расторгнуть любое соглашение или контракт с компанией. Это правило было введено Федеральной торговой комиссией, чтобы защитить потребителей от ощущения давления или спешки при заключении сделки.





Momentum Solar соблюдает это правило, но бывшие клиенты жаловались, что компания нашла способы обойти это правило, игнорируя все телефонные звонки и электронные письма до истечения первых трех дней.





В случае с Momentum Solar дела обстоят еще хуже, поскольку политика их компании предполагает, что клиенты могут отказаться от договора в любое время до того, как оборудование будет установлено.





Например, один бывший клиент на Reddit написал, что компания уклоняется от всех его звонков, текстовых сообщений и электронных писем об отмене. Они даже позвонили в ратушу, чтобы выразить свою обеспокоенность и помешать компании Momentum получить необходимые разрешения.





Этот человек также работал в компании коммивояжером. Они покинули компанию, когда пришли к выводу, что тактика продаж Momentum была обманчивой и рассчитана на то, чтобы заманить людей в ловушку соглашения о покупке электроэнергии на два десятилетия. Этот пользователь Redditor считает, что компания также использовала психологическую тактику, чтобы увеличить свои продажи.





Momentum Solar страдает от жалоб в Интернете на то, как они справляются с контрактами, при этом некоторые люди утверждают, что компания пыталась получить от них тысячи долларов после расторжения:





Некоторые жалобы связаны с тем, насколько настойчивы продавцы в отношении компании, отказываясь покидать свои дома, пока они не подпишут пунктирную линию.





Были даже некоторые сомнительные заявления об установке небольшого разъединителя на собственности людей только для того, чтобы закрепить их в своих контрактах:





Другие жалобы на Momentum Solar

У людей возникают проблемы не только с выполнением компанией контрактов. Есть и масса других жалоб.





Например, служба поддержки клиентов компании часто подвергается критике из-за того, сколько времени требуется на ремонт оборудования, причем некоторые люди утверждают, что на то, чтобы кто-то вышел, ушли месяцы.





Еще одна распространенная жалоба — вводящая в заблуждение реклама: некоторые клиенты утверждают, что их счета за электроэнергию снизились недостаточно. Эта жалоба зависит от заказчика, так как многие люди довольны их результатами, но все же есть много претензий, говорящих об обратном.





Справедливости ради следует отметить, что представителю компании удалось любезно ответить на многие жалобы в Интернете. Такое признание указывает на некоторую ответственность со стороны компании.

Как подать жалобу в Momentum Solar

Прежде чем что-либо делать, сначала попробуйте напрямую связаться с Momentum Solar. Всегда возможно, что со стороны компании произошло какое-то недоразумение или ошибка.





Если вы не можете договориться с ними, возможно, вам придется обратиться в лицензионный совет штата. Это один из лучших способов поручить кому-то расследовать любые потенциально незаконные проблемы, которые могут возникнуть у вас с компанией.





Если ситуация требует дальнейшего развития, вы можете подать жалобу в Генеральную прокуратуру вашего штата или рассмотреть возможность подачи иска против компании в суд. Прежде чем предпринимать какие-либо из этих более радикальных мер, лучше всего поговорить с адвокатом.





Вы можете в любое время опубликовать свою жалобу на странице BBB компании Momentum Solar. Большинство компаний серьезно относятся к своей репутации в Better Business Bureau, и высказанное там ваше беспокойство может побудить их уделять больше внимания вашим проблемам.





Итак, является ли Momentum Solar финансовой пирамидой?

Опять же, важно сказать, что Momentum Solar — это настоящий бизнес, а не преступное предприятие, призванное украсть ваши деньги.





Является ли Momentum Solar финансовой пирамидой? Короче говоря, нет.





Однако то, что это настоящая компания, не означает, что это не мошенничество. Если продукт не работает так, как рекламируется, он может легко завоевать репутацию мошенничества.





На данный момент все, что мы можем сделать, это внимательно следить за Momentum Solar и следить за тем, чтобы они выполняли свои обещания.





Если вы хотите остерегаться других видов мошенничества, ознакомьтесь с этими:





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Приложение Cash, Paypal и многое другое



























