流动性是任何交易场所的命脉,无论是传统的还是加密的。没有流动性,交易所只是无用的软件,与盈利业务毫无共同之处。





交易流动性背后的驱动力是做市商——让交易充满活力的专业、老练的人。





在本文中,我将介绍加密货币的做市,它与传统做市的不同之处,它应用的策略,以及它的风险和激励措施。





让我们开始吧。

谁是做市商,他们做什么?

做市商 (MM) 是专业的交易者,他们积极地对特定资产的双边市场进行报价,提供出价和要价以及每个市场的市场规模。





做市商为市场提供流动性和深度,并从买卖差价中获利。





做市商可以是机构交易者(银行、交易公司、经纪人或经纪行)或个人。





在大多数情况下,MM 是高频交易者 .他们在全球股票、货币和加密货币市场上运作。





通常, market makers are hired by exchanges to provide liquidity on particular assets and maintain the market in a good state.





本质上,他们承诺:





全天报价买卖资产价格

将点差维持在上限以下

保持最小深度

维持订单的最短时间限制(正常运行时间要求)等。





在其他情况下,做市商可能没有与交易所合作并为自己的利益进行交易。

加密货币做市的细节

尽管传统市场和加密市场的做市商都执行相同的提供流动性功能,但它们之间存在一些关键差异。





主要区别在于加密市场仍然是一个疯狂的市场:从技术和监管的角度来看,交易所都不安全,资产价格剧烈波动,“洗盘”是一种常见的做法,没有任何基本面或技术分析足以依靠。尽管到目前为止,加密货币市场取得了令人瞩目的进步,但在其中玩游戏仍然感觉像是在与盲人司机一起骑行。它意味着比传统交易对手更多的“隐藏的宝石”。





加密交易的其他细节:





资产流动性相对较低,

重大风险 滑移 ,

易于操纵价格,

大概率 闪崩 当大订单到位时,等等。



积极的一面是,在加密货币领域,MM 的进入门槛远低于传统市场。此外,做市商通常无需支付制造商费用,甚至可以通过回扣来激励——流动性接受者支付的交易费用的一定比例。

典型的加密做市商是经纪公司、对冲基金或拥有足够资源和专业知识的私人公司。

做市商与自动做市商

尽管听起来很相似,但做市商和自动做市商 (AMM) 是完全不同的实体。





如上所述,MM 是专业交易员(个人或像经纪公司这样的法人实体),通常在特殊许可下运营,为市场提供流动性,并从买卖差价中获利。





另一方面, AMM 是一种去中心化交易所 (DEX) 协议,它依赖于数学公式来为资产定价。资产不是像传统交易所那样使用订单簿,而是根据特定的定价算法进行定价。

例如, Uniswap 使用以下数学曲线来确定交易价格:





x * y = k





其中 x 和 y 是流动性池中两种资产的数量,yi是另一个的数量,k 是一个固定常数,这意味着池的总流动性必须始终保持不变。

AMM 的工作是这样的:





流动性池为 AMM 提供流动性。一旦增加了流动性,就会根据既定的定价算法进行交易。每笔交易(或掉期)都收取费用(通常为 1%-1.5%),稍后将根据流动性提供者对流动性池的贡献按比例支付给流动性提供者。





与 AMM 不同,MM 不受价格曲线的限制并保持自己的点差。与 AMM 相比,常规做市涉及更积极的参与。

加密货币做市商如何赚钱?

如前所述,加密货币做市是一项风险极大的活动。那么它是如何得到回报的呢?背后的动机是什么?答案传开了。





做市商在处理大量交易时,在每笔交易中赚取相当于买卖差价的少量利润。





最终,做市商将执行数千甚至数百万次此类交易,因此可以获得可观的整体利润。





让我们看一个做市商的订单示例:





以 1 美元购买 1000 件

以 1.02 美元的价格出售 1000 个单位

点差为 0.02 美元





交易 1000 个单位的总利润:20 美元。

加密货币做市策略

我将在这里简要介绍它们:





Delta 中性做市



做市商寻求对库存风险进行自我对冲(见下文),并希望将其转移到另一个交易场所。为此,做市商会在流动性低的交易所下限价单,当这些订单被成交时,立即发送市价单(在对面)以进行流动性更高的交易所。





因此,如果 MM 在一个交易所购买库存,那么他们会在另一个交易所出售。在这种情况下,我们的 MM 在两个交易所都有未平仓头寸,它们的总和为零,并且没有直接头寸(一个交易所的收益抵消了另一个交易所的损失)。做市商在低流动性交易所提供的价格将是在高流动性交易所执行市价单的成本,加上少量利润。





高频“触手可及”做市



在 这个策略 , 做市商在书的两面下达买卖订单,通常是“即时”的(提供整个交易所的最佳买卖价格),这意味着只要有人与市场秩序。





网格做市



在这种情况下,做市商在整个账簿中下达限价单,规模越来越大,围绕价格的移动平均线,然后将它们留在那里。

这个想法是价格将全天“穿过”订单,从而获得买卖之间的价差。

加密货币做市的主要风险和障碍

(i) 存货风险

做市中最痛苦的风险被称为库存风险。





库存是指做市商必须存储的特定数量的资产才能完成买卖订单。





每当资产价格开始随趋势变化时,就会出现库存风险。换句话说,价格不是零星波动(这可能是 MM 的最佳情况),而是开始持续朝着特定方向发展。





假设资产价格开始呈下降趋势。那么,当 MM 为该资产的买卖双方都采取行动时,这里的 MM 会发生什么?正确的!他们的买单将开始被执行,而卖单不会。为了处理这种情况,我们的 MM 会增加正在贬值的资产的库存,导致总库存价值会随着时间的推移而减少。





迟早,价格会回到有利可图的水平,做市商将能够以加价出售他的库存。但是,如果价格下跌的情况继续下去,MM的库存将被锁定在一侧。





最终,做市商将被迫停止运营并等待更好的价格,或者开始亏本出售库存以维持运营。





综上所述,库存风险是做市商无法为其库存找到买家的概率,从而导致在错误时间持有更多资产的风险。另一种情况是做市商不得不在价格上涨时过早出售资产。





库存风险在任何做市中都是不可避免的,无论是在传统市场还是加密市场。然而,当涉及到加密时,它的可能性会急剧增加,因为加密资产比传统的替代品更具波动性。

(ii) 其他问题和瓶颈

交易所的非监管状态

大多数加密货币交易所在离岸运营,因此避开了监管机构的监督。因此,做市商在考虑与特定加密货币交易所进行专业合作时需要格外谨慎。





安全问题

加密货币经常受到攻击和黑客攻击。因此,安全性一直是所有类型的加密交易者的首要关注点。





延迟问题

延迟是指数据传输的延迟。为了做市效率,延迟应尽可能低。换句话说,做市商需要通过执行价格两侧的交易从客户那里获得快速响应。实现这一目标的一种行之有效的方法是将做市商的服务器与做市商合作的加密货币交易所的服务器并置。然而,并非所有加密货币交易所都为做市商提供这样的选择,达到正确的延迟可能是做市商的一个问题。





做市软件开发成本

它只是巨大的。但是,有许多现成的软件解决方案可以帮助使该过程稍微便宜一些。





缺乏标准化

与传统金融市场不同,加密交易没有标准协议。因此,它可能需要额外的努力来适应交易所的 API。此外,API 有时可能会出现一些问题,导致停机错误、执行滞后和其他负面影响。





交易资金

做市需要可观的交易资金。考虑到这一点,传统市场通常会为 MM 提供信用额度。但是,在加密货币中,这不是一种常见的做法。做市商必须自己积累交易资金,并为此投资承担 100% 的风险。

Yellow Network 为加密做市商提供什么

黄色网络 的生态系统是为所有类型的做市商设计的:机构、中型公司或个人。它提供高速交易, 总流动性 ,并且易于连接。





开放软件 的 ArkeBot 有助于促进做市商的策略表现并保持所需的点差和流动性。 ArkeBot 的主要特点是:





自动化: 机器人可以通过可定制的策略在分散或集中的交易所上运行

机器人可以通过可定制的策略在分散或集中的交易所上运行 一致的点差: 可以优化点差以维持有效的市场,同时确保做市商的利润。

可以优化点差以维持有效的市场,同时确保做市商的利润。 流动性: 流动性可以通过热链接安排到主要交易所,如 Binance、Huobi、Bitfinex 或其他通过可配置的 API 端点。订单簿也可以与第三方流动性提供者结合使用。

流动性可以通过热链接安排到主要交易所,如 Binance、Huobi、Bitfinex 或其他通过可配置的 API 端点。订单簿也可以与第三方流动性提供者结合使用。 交易策略: 通过模块化和可定制的算法和脚本轻松部署常见交易策略和动态配置新策略的选项。

通过模块化和可定制的算法和脚本轻松部署常见交易策略和动态配置新策略的选项。 用于控制性能的在线分析和监控工具。

最后一句话

做市商是任何资产交易的支柱。他们为新资产创造和开发市场,并为新的交易场所提供生存和发展的机会。无论是在加密市场还是传统市场,做市商都提供流动性并确保资产价格的稳定性,这需要忍者级别的技能和相关资源。虽然做市商并不适合所有人,但在加密市场中参与这项活动更容易。





掌握专业,积累所需资源,开始策划音乐会。这很难,但值得。



由Julie Plavnik为Yellow Network撰写。

