クリプト マーケット メイキング: 完全な紹介

流動性は、伝統的なものであろうと仮想通貨であろうと、あらゆる取引会場の生命線です。流動性がなければ、取引所は役に立たないソフトウェアの一部であり、収益性の高いビジネスとは何の共通点もありません。





トレーディングにおける流動性の背後にある原動力は、マーケットメーカー、つまりトレーディングを生き生きとさせるプロフェッショナルで洗練された人たちです。





この記事では、仮想通貨のマーケット メイキング、従来のマーケット メイキングとの違い、適用される戦略、リスクとインセンティブについて説明します。





始めましょう。

マーケットメーカーとは誰ですか? 彼らは何をしますか?

マーケットメーカー (MM) は、特定の資産の両側市場を積極的に見積もり、それぞれの市場規模とともにビッドとアスクを提供するプロのトレーダーです。





マーケットメーカーは市場に流動性と深さを提供し、ビッド・アスク・スプレッドの差から利益を得ます。





マーケット メーカーは、機関投資家 (銀行、商社、ブローカー、証券会社) または個人です。





ほとんどの場合、MM 高頻度トレーダーである .彼らは、世界の株式、通貨、および暗号通貨市場で活動しています。





多くの場合、 market makers are hired by exchanges to provide liquidity on particular assets and maintain the market in a good state.





基本的に、彼らは次のことを約束します。





終日ビッド/アスク資産価格を見積もる

スプレッドを上限以下に維持する

最小深度を維持

最小時間制限(稼働時間要件)などの注文を維持します。





他のシナリオでは、マーケットメーカーは取引所と協力せず、自分の利益のために取引する可能性があります。

クリプト マーケット メイキングの詳細

伝統的な市場と暗号市場の両方のマーケットメーカーは、流動性を提供するという同じ機能を果たしますが、それらの間にはいくつかの重要な違いがあります.





主な違いは、仮想通貨市場がまだ暴走していることです。取引所は、技術的および規制の観点から安全ではなく、資産価格は非常に不安定であり、「ウォッシュ トレード」は一般的な慣行であり、ファンダメンタル分析またはテクニカル分析のいずれも十分ではありません。に頼る。暗号市場はこれまでのところ目覚ましい進歩を遂げてきましたが、それをプレイすることは依然として盲目のドライバーのように感じられます.これは、従来の相手よりもはるかに多くの「隠された宝石」を意味します。





暗号取引のその他の詳細:





資産の流動性が比較的低い

重大なリスク スリッページ 、

価格操作の容易さ、

高い確率 フラッシュクラッシュ 大量の注文が入ったときなど。



ポジティブな面としては、仮想通貨では、従来の市場よりも MM の参入障壁がはるかに低くなっています。また、MM は通常、メーカー手数料の支払いがなく、リベート(リクイディティ テイカーが支払う取引手数料の一定の割合) でインセンティブが与えられます。

典型的なクリプトマーケットメーカーは、十分なリソースと専門知識を持つ証券会社、ヘッジファンド、または民間企業です。

マーケットメーカーと自動化されたマーケットメーカー

似ているように聞こえますが、マーケット メーカーと自動化されたマーケット メーカー (AMM) はまったく異なるエンティティです。





前述のように、MM はプロのトレーダー (個人またはブローカー会社などの法人) であり、多くの場合、特別なライセンスの下で運営され、市場に流動性を提供し、ビッド アスク スプレッドで収益を上げます。





一方、 AMM は分散型取引所 (DEX) プロトコルの一種で、数式に基づいて資産の価格を設定します。従来の取引所のようにオーダーブックを使用する代わりに、資産は特定の価格設定アルゴリズムに従って価格設定されます。

例えば、 ユニスワップ 次の数学的曲線を使用して、取引の価格を決定します。





x * y = k





ここで、 x と y は流動性プール内の 2 つの資産の金額、yi は他方の資産の金額、k は固定定数です。つまり、プールの合計流動性は常に同じでなければなりません。

AMM の作業は次のようになります。





流動性プールは、AMM に流動性を提供します。流動性が追加されると、確立された価格設定アルゴリズムに従って取引が実行されます。すべての取引 (またはスワップ) には手数料 (通常は 1% ~ 1.5%) が課され、後で流動性プールへの貢献に比例して流動性プロバイダーに支払われます。





AMM とは異なり、MM は価格曲線に制限されず、独自のスプレッドを維持します。通常のマーケット メイクには、AMM と比較してより積極的な参加が含まれます。

クリプトマーケットメーカーはどのようにお金を稼ぐのですか?

前述したように、クリプト マーケット メイキングは非常にリスクの高い活動です。それで、それはどのように報われますか?その背後にあるインセンティブは何ですか?答えは広がります。





マーケット メーカーは、大量の取引量を処理しながら、各取引でビッド アスク スプレッドに等しい金額の小さな利益を受け取ります。





一日の終わりには、マーケットメーカーは数千または数百万のそのような取引を実行し、その結果、印象的な全体的な利益が得られます.





マーケット メーカーからの注文の例を見てみましょう。





1ドルで1000ユニットの買い注文

$1.02 で 1000 単位の売り注文

スプレッドは0.02ドル





1000 単位の取引による総利益: $20。

クリプト マーケット メイキング戦略

ここでは、それらについて簡単に説明します。





デルタ ニュートラル マーケット メイキング



マーケット メーカーは、在庫リスク(以下を参照) に対して自己ヘッジを行い、それを別の取引場所にオフロードしたいと考えています。そのために、MM は流動性の低い取引所に指値注文を出し、それらが約定すると、すぐに成行注文(反対側) を送信して、流動性の高い取引所に発注します。





したがって、MM が 1 つの取引所で在庫を購入した場合、別の取引所でそれを販売します。この場合、MM は両方の取引所でオープン ポジションを持ち、それらの合計はゼロになり、アウトライト ポジションはありません (一方の取引所での利益が他方の取引所での損失を相殺します)。流動性の低い取引所で MM が提示する価格は、流動性の高い取引所で成行注文を約定するためのコストにわずかな利益を加えたものになります。





高頻度の「アット・ザ・タッチ」のマーケット・メイキング



の この戦略 、マーケットメーカーは本の両側で売買注文を出し、通常は「アットザタッチ」(取引所全体で売買するのに最適な価格を提供する)です。成行注文。





グリッドマーケットメイキング



この場合、マーケット メーカーはブック全体に指値注文を出し、価格の移動平均付近でサイズを増やしていき、そこに残します。

アイデアは、価格が 1 日を通して注文を「ウォークスルー」し、買いと売りの間のスプレッドを獲得するというものです。

クリプト マーケット メイキングの主なリスクとハードル

①在庫リスク

マーケット メイクの最も厄介なリスクは、在庫リスクとして知られています。





在庫とは、マーケットメーカーが売買注文を約定できるようにするために保管しなければならない特定の量の資産を意味します。





在庫リスクは、資産の価格がトレンドに沿って動き始めるたびに現れます。言い換えれば、おそらくMMの最良のシナリオである散発的に変動する代わりに、価格は一貫して特定の方向に進み始めます.





資産価格が下降傾向にあるとしましょう。では、MM がこの資産の買いサイドと売りサイドの両方で行動している間、何が起こるのでしょうか?右!買い注文は約定し始めますが、売り注文は約定しません。この状況に対処するために、MM は価値を失っている資産の在庫を増やし、その結果、在庫の合計価値は時間の経過とともに減少します。





遅かれ早かれ、価格は利益を生むレベルに戻る可能性があり、マーケットメーカーは在庫をプラスで販売できるようになります。しかし、価格が下落する状況が続くと、MM の在庫は一方的にロックされます。





一日の終わりに、マーケットメーカーは業務を停止してより良い価格を待つか、業務を継続するために赤字で在庫の販売を開始することを余儀なくされます。





要約すると、在庫リスクとは、マーケット メーカーが在庫の買い手を見つけられず、間違ったタイミングでより多くの資産を保有するリスクにつながる可能性です。もう 1 つのシナリオは、価格が上昇しているときにマーケット メーカーが資産をあまりにも早く売却しなければならない場合です。





在庫リスクは、従来の市場で行われるか仮想通貨市場で行われるかにかかわらず、どのようなマーケット メイキングでも避けられません。ただし、暗号資産は従来の代替手段よりもはるかに不安定であるため、暗号に関してはその可能性が劇的に増加します。

(ii) その他の懸念事項とボトルネック

取引所の非規制状態

ほとんどの仮想通貨取引所はオフショアで運営されているため、規制監視機関の監督を回避しています。したがって、マーケット メーカーは、特定の仮想通貨取引所との専門的な関与を検討する際に、特に注意する必要があります。





安全保障問題

暗号通貨は、エクスプロイトやハッキングにさらされることがよくあります。したがって、セキュリティは、あらゆるタイプの暗号トレーダーにとって常に最大の関心事です。





レイテンシの問題

レイテンシとは、データ転送の遅延を意味します。マーケット メイキングの効率を高めるために、レイテンシは可能な限り低くする必要があります。言い換えれば、メーカーは、約定価格の両側で取引を行い、クライアントから迅速な応答を得る必要があります。これを達成するための実証済みの方法は、マーケットメーカーのサーバーを、メーカーが提携している暗号通貨取引所のサーバーとコロケーションすることです。ただし、すべての仮想通貨取引所がマーケット メーカーにそのようなオプションを提供しているわけではなく、適切なレイテンシーに到達することはマーケット メーカーにとって問題になる可能性があります。





マーケットメイクソフトウェア開発のコスト

それはただ巨大です。ただし、プロセスをわずかに安くするのに役立つ既製のソフトウェアソリューションがたくさんあります.





標準化の欠如

伝統的な金融市場とは異なり、暗号交換のための標準プロトコルはありません。したがって、取引所の API に適応するには、余分な労力が必要になる場合があります。さらに、API には、ダウンタイム エラー、実行の遅延、およびその他の悪影響をもたらす問題が発生する場合があります。





取引資本

マーケット メイキングには、莫大な取引資本が必要です。これを考慮に入れると、従来の市場では、MM に与信枠が提供されることがよくあります。ただし、暗号では、これは一般的な方法ではありません。 MM は自分で取引資本を蓄積し、この投資に対して 100% のリスクを負わなければなりません。

イエローネットワークがクリプトマーケットメーカーに提供するもの

イエローネットワーク のエコシステムは、機関投資家、中規模企業、個人など、あらゆるタイプのマーケット メーカー向けに設計されています。高速なトランザクションを提供し、 総流動性 、接続のしやすさ。





オープンウェア の アークボット マーケットメーカーの戦略パフォーマンスを促進し、望ましいスプレッドと流動性を維持するのに役立ちます。 ArkeBot の主な機能は次のとおりです。





自動化: ボットは、カスタマイズ可能な戦略を使用して、分散型または集中型の取引所で実行できます

ボットは、カスタマイズ可能な戦略を使用して、分散型または集中型の取引所で実行できます 一貫したスプレッド: マーケット メーカーの利益を確保しながら、効率的な市場を維持するためにスプレッドを最適化できます。

マーケット メーカーの利益を確保しながら、効率的な市場を維持するためにスプレッドを最適化できます。 流動性: 流動性は、Binance、Huobi、Bitfinex などの主要な取引所へのホットリンクを通じて、構成可能な API エンドポイントを介して手配できます。オーダーブックは、サードパーティのリクイディティ プロバイダーと組み合わせることもできます。

流動性は、Binance、Huobi、Bitfinex などの主要な取引所へのホットリンクを通じて、構成可能な API エンドポイントを介して手配できます。オーダーブックは、サードパーティのリクイディティ プロバイダーと組み合わせることもできます。 取引戦略: 一般的な取引戦略の簡単な展開と、モジュール式でカスタマイズ可能なアルゴリズムとスクリプトを使用して、その場で新しい戦略を構成するオプション。

一般的な取引戦略の簡単な展開と、モジュール式でカスタマイズ可能なアルゴリズムとスクリプトを使用して、その場で新しい戦略を構成するオプション。 パフォーマンスを制御するためのオンライン分析および監視ツール。

最後の言葉

マーケットメーカーは、あらゆる資産取引のバックボーンです。それらは、新しい資産の市場を作成および開発し、新しい取引所に生き残り、成長する機会を与えます。暗号市場と従来の市場の両方で、MM は流動性を提供し、資産価格の安定性を確保します。これには、忍者レベルのスキルと関連リソースが必要です。マーケットメイクは万人向けではありませんが、暗号市場でこの活動に従事する方が簡単です.





職業をマスターし、必要なリソースを集めて、コンサートのオーケストレーションを開始します。大変ですが、その価値はあります。



イエロー ネットワークのジュリー Plavnikによって書かれました。

