真正有效的影响者营销策略：指南

世界上有超过 2 亿有影响力的人 - 在这里，我们仅讨论那些通过其内容获利的人。还有更多的人——他们的努力还没有收到钱。





但他们显然已经在路上了：网红营销行业正在逐年增长；统计数据不言而喻：









那又怎么样？对于品牌来说，这意味着网红营销是他们不可忽视的渠道。事实上，它是目前吸引最感兴趣、最投入、最愿意付费的观众的频道。我们走得越远，就越多的品牌了解这一点并为影响者营销分配预算：









因此，网红营销曾经是一个由名人主导的领域（还记得布兰妮·斯皮尔斯（Britney Spears）、碧昂丝（Beyoncé）和 Pink）吗？ 喝百事可乐 ？是的，我们知道：20 年前，此类广告是现代影响力代言的祖先），多年来已经发生了变化。





现在，任何拥有大量在线粉丝的人都可以成为影响者，为品牌创造更多与不同受众建立联系的机会。该策略在数字营销中变得至关重要，因为它可以有效地通过社交媒体接触和吸引目标消费者。





还有一个事实让它变得更加重要：地球上有 49.5 亿人已经在使用社交媒体平台——占地球人口的 61%，而且这个数字还在增长。平均消费者每月使用 7 个社交媒体平台。





考虑到这一切，你会做什么？答案很简单：当然是利用影响者营销的力量。但如何呢？





如何制定真正有效并带来最大利润的网红营销策略？在这里，答案会更长、更复杂——进一步阅读以了解！





在这篇文章中，专家们 Famasters 影响者营销机构 为制定成功的影响者营销策略提供清晰、直接的指南。





获取实用的建议和见解，更好地了解影响者营销，并开始明智地使用它。

制定成功的影响者营销策略并制定计划

制定有效的影响者营销计划涉及一系列战略步骤，每个步骤对于营销活动的成功都至关重要。





请记住，您的所有营销计划（包括此计划）都必须与整体品牌的战略和目标保持一致，否则该计划或影响者营销策略都不会真正发挥作用，甚至没有意义。





换句话说，检查现实，并将你的目标和计划与其联系起来。最后，至关重要的是，您的影响者营销工作不是孤立的，而是您整体品牌战略的一个有凝聚力的部分。这就是为什么对齐很重要：





消息传递的一致性：确保影响者的内容与您的品牌声音和整体营销信息产生共鸣。





目标受众对齐：保证影响者的追随者与您的目标客户资料相匹配，从而带来更好的活动结果。





资源优化：调整策略可确保预算和资源的最佳利用，避免不同营销渠道的重复工作。

识别和定义您的营销目标

所有成功的影响者营销策略的基础在于清楚地识别和定义您的营销目标。根据您的品牌需求和业务阶段，这些目标可能会有很大差异。





例如，iGaming 品牌可能需要推动新注册和 FTD，而游戏品牌可能专注于安装。以下是一些共同目标：





品牌知名度：提高您的品牌在目标受众中的知名度和认可度。





潜在客户开发：从潜在客户那里收集信息，培养他们进行购买。





销售：直接增加销售的产品或服务的数量，通常通过附属链接或使用的促销代码进行跟踪。





客户忠诚度和保留：吸引现有客户以促进重复购买和长期忠诚度。





您的目标应该具体、可衡量、可实现、相关且有时限（这就是我们所说的 SMART），以确保它们有效地指导您的影响者营销策略。

影响者营销的预算

有影响力的营销预算可能会有很大差异，具体取决于您的活动规模以及您计划与之合作的有影响力的类型。薪酬模式包括直接货币支付、基于佣金的收入以及免费产品或独家访问等非货币福利。





金钱补偿使用得最多，许多有影响力的人更喜欢它。









根据您的营销目标和预期投资回报率分配预算。例如，与有针对性的潜在客户开发活动相比，品牌知名度活动可能需要更广泛的影响范围，可能需要更多的投资。





另外，请记住，您需要定义预算的哪一部分用于测试。当您进入新市场并尝试水域时，这一点尤其重要：一开始，即使进行了彻底的初步研究，您也无法 100% 确定您选择的影响者和选定的内容类型会完美表现。





Famesters 机构专家在影响者营销方面拥有超过 7 年的经验 - 它帮助我们制定了最佳的测试策略，以下是我们的建议。我们建议使用 40% 的预算进行测试，以揭示表现最佳的影响者、内容类型、CTA 等。然后您就可以进行扩展，并且知道您已经选择了最佳方向并降低了风险。





以下是 Famasters 专家的专业提示：是的，您完全可以甚至必须与有影响力的人协商价格并使其符合您的预算。有些网红可能会因为缺乏经验、还不了解市场而突然定价；其他人只是希望通过他们的努力获得更多，并检查你是否可以做到这一点。





研究市场、了解每千次展示费用并协商价格 - 几乎总是有可能获得比一开始提供的更好的交易。

选择活动类型和关键消息

选择正确的营销活动类型：这取决于您的目标。您可以选择赞助帖子、品牌大使、赠品或接管。如果您需要更多创意，只需询问有影响力的人即可：没有人比他们更了解什么对受众最有效。





精心设计您的关键信息：制定清晰、引人注目的信息，影响者可以将其纳入其内容中。确保这些信息符合您的品牌声音和活动目标。

这并不意味着您必须为每个影响者编写完整的脚本，而且绝对不应该要求影响者完全遵循您的脚本。我们将在文章中进一步讨论它。

选择正确类型的影响者

首先，与您合作的影响者必须符合您的品牌形象。仔细检查您希望与之合作的影响者是否真正认同您的品牌价值观。否则，你可能会出现这样的情况 阿迪达斯-坎耶一 ，由于这位影响者的不当行为和言论，该品牌不得不与他决裂。





此外，定义影响者营销活动所需的影响者类型。小型的、面向利基市场的？拥有大量追随者的大牌人物？让我们看看差异：





超级影响者：通常是拥有超过一百万粉丝的名人。非常适合大规模品牌知名度活动，但可能成本高昂且参与率较低。





宏观影响者：拥有 10 万到 100 万粉丝。他们以其在各自领域的专业知识而闻名，而且拥有更多的追随者，他们不仅因为专业知识而重视他们，还提供了影响力和参与度的平衡。





微型影响者：拥有 10,000 至 100,000 名追随者。由于其较高的参与率和利基受众，对于有针对性的活动非常有效。





纳米影响者：您的友好邻居，也是专家。他们的粉丝数量不到 10,000 名，通常具有最真实的参与度，非常适合超本地化或以社区为中心的活动。





将正确类型的影响者与您的营销目标相匹配是关键。例如，微型影响者可能是利基产品推广的最佳选择，而超级影响者可能更适合广泛的品牌知名度活动。





统计数据显示，品牌更倾向于内容更真实、受众更有吸引力的小影响者：









合格的影响者并开始外展

识别潜在影响者：使用工具、研究或机构来寻找与您的品牌价值观相符并为您的产品或服务拥有合适受众的影响者。您可以手动完成，但相当耗时。另外，不要忘记检查您名单上的影响者是否是真实的：仍然有一些假影响者在那里进行欺诈。





发起联系：以个性化的方式与这些有影响力的人联系。清楚地传达您的活动目标、预期交付成果和薪酬详细信息。

管理营销活动

提供明确的要求：影响者必须充分了解您到底需要告诉人们什么，以及您的品牌、服务或产品背后的想法是什么。





保持联系：总是需要有人（如果您在内部进行影响者营销，则来自您的公司；如果您利用他们的专业知识，则来自代理机构）可以回答影响者可能对您的品牌、目标、活动、要求提出的问题等等。总有一些事情需要协商或解决。此外，联系人必须能够批准影响者的草稿或提出修改建议。





监控活动进展：密切关注活动的进展。准备好根据需要向影响者提供支持或反馈。

跟踪结果和改进策略

衡量营销活动绩效：使用预定义的 KPI（例如参与率、点击率和转化指标）来评估营销活动是否成功。





分析和调整：查看活动数据以了解哪些有效，哪些无效。利用这些见解来完善您未来活动的策略。

有影响力的合作营销策略

有效的影响者合作是您的营销策略成功的关键——这是您的目标受众将看到并与之互动的内容，这是真正需要对他们的购买决策产生影响的内容。以下是一些最佳实践，可确保与影响者建立富有成效和有益的合作关系，以确保您的活动取得成功：

建立真正的长期合作伙伴关系

选择价值观和受众与您的品牌密切相关的影响者后，尝试建立真正的长期合作伙伴关系以提高可信度。与有影响力的人建立真正的关系有助于向他们及其受众表明，您的品牌不仅仅是无数单调的广告商中的另一个品牌，而是真正有用且值得信赖的。

与有影响力的人建立长期关系可以带来更真实、更有影响力的促销活动。观众往往会对持续、一致的认可做出更好的反应。





与交易互动之外的影响者互动 。了解他们的目标和偏好——这样您就可以建立基于相互尊重和共同目标的合作伙伴关系。



大多数使用影响者营销的品牌更喜欢与相同的影响者持续合作，因为他们的表现比一次性合作伙伴更好：







不，这并不意味着您不能摆脱一次性活动，至少因为每个人都需要测试。那么，这是下一件事。





评估一次性活动的需求：短期合作可能有利于特定活动，例如产品发布或活动促销。评估您的目标，以确定一次性合作伙伴关系是否更合适。

允许创意自由，同时保持品牌一致性

尊重影响者的创造力：他们最了解他们的受众。让他们自由发挥创意，以一种让他们的追随者感觉自然且有吸引力的方式展示您的品牌。





制定明确的指导方针 ：在给予创意自由的同时，提供有关您的品牌价值观、信息和任何不容谈判的明确指导方针至关重要，以确保内容与您的品牌保持一致。



平衡品牌信息和影响者风格 ：因此，基于前两点：确保内容在展示品牌信息和保持影响者独特风格和声音之间取得适当的平衡。

这必须是影响者的创造力、他们对受众偏好的了解以及您的品牌要求之间的平衡。



协作内容创建：在内容创建过程中与影响者合作。这种合作可以带来新的视角和创新的想法，与目标受众产生良好的共鸣。

底线

如何制定影响者营销策略在很大程度上取决于您的品牌定位、产品细节、目标受众和总体目标。但最终，有一些最有效的影响者营销策略，它们是：使用 SMART、尊重影响者并拥抱他们的创造力、建立持久的关系、明确你的目标和价值观。





然后启动、监控、评估、调整和调整，以获得最大的结果和最高的投资回报率。





有影响力的营销不仅仅是与网上受欢迎的人合作；这是一项需要仔细规划和明智选择的战略。为了充分利用它，您需要设定明确的目标，选择合适的影响者，并明智地管理您的预算。





请记住，我们的目标是与真正符合您品牌风格和价值观的影响者建立真正的、基于信任的关系。这种方法有助于创建真实有效的促销活动，与您的受众产生共鸣。



