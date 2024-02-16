Gerçekten İşe Yarayan Etkileyici Pazarlama Stratejisi: Bir Kılavuz

Dünyada 200 milyondan fazla etkileyici var ve burada yalnızca içeriklerinden para kazananlardan bahsediyoruz. Daha da fazlası var; emeklerinin karşılığını henüz alamamış olanlar.





Ancak açıkça yoldalar: Influencer pazarlama sektörü her geçen yıl büyüyor; istatistikler kendi adına konuşuyor:









E n'olmuş? Markalar için bu, influencer pazarlamanın göz ardı edemeyecekleri kanal olduğu anlamına geliyor. Aslında şu anda en ilgili, etkileşimli, ödemeye hazır izleyici kitlesini çekecek kanaldır. Ne kadar ileri gidersek, markalar bunu o kadar iyi anlıyor ve bütçelerini influencer pazarlamasına ayırıyor:









Bir zamanlar ünlülerin hakim olduğu bir alan olan influencer pazarlama (Britney Spears, Beyoncé ve Pink'i hatırlayın) Pepsi içmek ? Evet, yapıyoruz: 20 yıl önce bu tür reklamlar, modern influencer desteklerinin atalarıydı), yıllar içinde dönüşüme uğradı.





Artık önemli bir çevrimiçi takipçi kitlesine sahip olan herkes etkileyici olabilir ve markaların farklı kitlelerle bağlantı kurması için daha fazla fırsat yaratabilir. Bu strateji, sosyal medya aracılığıyla hedef tüketicilere ulaşma ve etkileşim kurma konusundaki etkinliği nedeniyle dijital pazarlamada hayati önem taşıyor.





Bunu daha da önemli kılan bir gerçek daha var: Dünya üzerinde 4,95 milyar insan halihazırda sosyal medya platformlarını kullanıyor; bu, gezegen nüfusunun %61'ini oluşturuyor ve sayı artıyor. Ortalama bir tüketici ayda 7 sosyal medya platformunu kullanıyor.





Bütün bunları göz önünde bulundurarak ne yapıyorsunuz? Cevap basit: Etkileyici pazarlamanın gücünden elbette yararlanın. Ama nasıl?





Gerçekten işe yarayan ve maksimum kâr getiren etkileyici bir pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur? Burada cevap daha uzun ve daha karmaşık olacak; öğrenmek için daha fazlasını okuyun!





Bu yazıda uzmanlar Famesters etkileyici pazarlama ajansı Başarılı bir etkileyici pazarlama stratejisi geliştirme konusunda açık ve anlaşılır bir rehber sunuyoruz.





Pratik tavsiyeler ve bilgiler alın, etkileyici pazarlamayı daha iyi anlayın ve akıllıca kullanmaya başlayın.

Başarılı Bir Influencer Pazarlama Stratejisi Oluşturmak ve Plan Oluşturmak

Etkili bir influencer pazarlama planı oluşturmak, her biri kampanyanın başarısı için kritik olan bir dizi stratejik adımı içerir.





Bu plan da dahil olmak üzere pazarlamanıza yönelik tüm planların, genel marka stratejisi ve hedefleriyle uyumlu olması gerektiğini unutmayın, aksi takdirde ne plan ne de etkileyici pazarlama stratejisi gerçekten işe yaramayacaktır, hatta bir anlam ifade etmeyecektir.





Başka bir deyişle, gerçeği kontrol edin ve hedeflerinizi ve planlarınızı ona bağlayın. Sonuç olarak, etkileyici pazarlama çabalarınızın tek başına olmaması, genel marka stratejinizin uyumlu bir parçası olması çok önemlidir. Hizalamanın neden önemli olduğu aşağıda açıklanmıştır:





Mesajlaşmada Tutarlılık : Influencer'ın içeriğinin markanızın sesi ve genel pazarlama mesajlarıyla yankı bulmasını sağlar.





Hedef Kitle Hizalaması : Etkileyicilerin takipçilerinin hedef müşteri profilinizle eşleşmesini garanti ederek daha iyi kampanya sonuçları elde etmenizi sağlar.





Kaynak Optimizasyonu : Stratejilerin uyumlu hale getirilmesi, bütçelerin ve kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar ve farklı pazarlama kanallarında çalışmaların tekrarlanmasını önler.

Pazarlama Hedeflerinizi Belirleme ve Tanımlama

Tüm başarılı etkileyici pazarlama stratejilerinin temeli, pazarlama hedeflerinizi açıkça belirlemek ve tanımlamaktır. Bu hedefler markanızın ihtiyaçlarına ve işletmenizin aşamasına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.





Örneğin, iGaming markalarının yeni kayıtlar ve FTD'leri artırması gerekebilirken, oyun markaları yüklemelere odaklanabilir. İşte bazı ortak hedefler:





Marka Bilinirliği : Hedef kitleniz arasında markanızın görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak.





Olası Satış Yaratımı : Potansiyel müşterilerden bilgi toplamak ve onları satın alma konusunda teşvik etmek.





Satışlar : Satılan ürün veya hizmetlerin sayısını doğrudan artırmak, genellikle kullanılan bağlı kuruluş bağlantıları veya promosyon kodları aracılığıyla takip edilir.





Müşteri Sadakat ve Elde Tutma : Tekrarlanan satın alımları ve uzun vadeli sadakati teşvik etmek için mevcut müşterilerle etkileşime geçmek.





Etkileyici pazarlama stratejinizi etkili bir şekilde yönlendirmelerini sağlamak için hedefleriniz spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zamana bağlı (buna SMART diyoruz) olmalıdır.

Etkileyici Pazarlama için Bütçeleme

Influencer pazarlama bütçeleri, kampanyanızın ölçeğine ve işbirliği yapmayı planladığınız influencerların türüne bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Ücret modelleri arasında doğrudan parasal ödemeler, komisyona dayalı kazançlar ve ücretsiz ürünler veya özel erişim gibi parasal olmayan avantajlar yer alır.





En çok parasal tazminat kullanılıyor ve birçok etkileyici bunu tercih ediyor.









Bütçenizi pazarlama hedeflerinize ve beklenen yatırım getirisine göre ayırın. Örneğin, marka bilinirliği kampanyaları daha geniş bir erişim gerektirebilir ve hedeflenen potansiyel müşteri yaratma kampanyalarına kıyasla potansiyel olarak daha fazla yatırım gerektirebilir.





Ayrıca bütçenizin hangi kısmının test için ayrılacağını tanımlamanız gerektiğini unutmayın. Yeni pazarlara adım attığınızda ve yeni şeyler denediğinizde bu özellikle önemlidir: Başlangıçta, kapsamlı bir ön araştırma yapsanız bile, seçtiğiniz etkileyicilerin ve seçilen içerik türlerinin mükemmel performans göstereceğinden %100 emin olamazsınız.





Famesters ajans uzmanlarının etkileyici pazarlama konusunda 7 yılı aşkın bir deneyimi var; bu, test için en uygun stratejiyi netleştirmemize yardımcı oldu ve işte tavsiyemiz. En iyi performans gösteren etkileyicileri, içerik türlerini, CTA'ları vb. ortaya çıkarmak için bütçenizin %40'ını test etmek için kullanmanızı öneririz. Daha sonra, en iyi yönleri seçtiğinizi ve riskleri azalttığınızı bilerek ölçekleyebilirsiniz.





İşte Famesters uzmanlarından profesyonel bir ipucu : Evet, etkileyicilerle fiyatları kesinlikle müzakere edebilir ve hatta yapmalısınız ve bunları bütçenize uygun hale getirmelisiniz. Bazı etkileyiciler, deneyimsiz oldukları ve henüz pazarı tanımadıkları için fiyatları birdenbire belirleyebilir; diğerleri sadece çabalarının karşılığında daha fazlasını elde etmeyi umarlar ve bunun sizinle mümkün olup olmadığını kontrol ederler.





Piyasayı araştırın, BGBM'leri öğrenin ve fiyatlar üzerinde pazarlık yapın; başlangıçta size teklif edilenden daha iyi bir anlaşma elde etmek neredeyse her zaman mümkündür.

Kampanya Türlerini ve Temel Mesajları Seçme

Doğru Kampanya Türünü Seçin : Hedeflerinize bağlıdır. Sponsorlu gönderileri, marka elçiliklerini, hediyeleri veya devralmaları tercih edebilirsiniz. Daha yaratıcı fikirlere ihtiyacınız varsa, etkileyicilere sorun: izleyicileri için neyin işe yaradığını onlardan daha iyi kimse bilemez.





Anahtar Mesajlarınızı Oluşturun: Etkileyicilerin içeriklerine dahil edebilecekleri net ve ilgi çekici mesajlar geliştirin. Bu mesajların marka söyleminiz ve kampanya hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olun.

Bu, her etkileyici için bir senaryonun tamamını yazmanız gerektiği anlamına gelmez ve kesinlikle etkileyicilerin senaryolarınızı hiç sallanmadan takip etmelerini istememelisiniz. Makalenin devamında bunun hakkında konuşacağız.

Doğru Etkileyici Türünü Seçmek

Öncelikle iş birliği yaptığınız influencerların marka kimliğinizle uyumlu olması gerekir. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğiniz etkileyicinin markanızın değerlerini gerçekten paylaşıp paylaşmadığını dikkatlice kontrol edin. Aksi takdirde aşağıdaki gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Adidas-Kanye bir Uygunsuz davranışları ve söylemleri nedeniyle markanın influencerdan kopmak zorunda kaldığı yer.





Ayrıca, etkileyici pazarlama kampanyanız için ihtiyaç duyduğunuz etkileyicilerin türünü tanımlayın. Küçük, niş odaklı olanlar mı? Büyük takipçilere sahip büyük isimler mi? Farklılıkları görelim:





Mega-influencerlar : Tipik olarak bir milyondan fazla takipçisi olan ünlüler. Büyük ölçekli marka bilinirliği kampanyaları için idealdir ancak pahalı olabilir ve etkileşim oranları daha düşük olabilir.





Makro-influencerlar : 100.000 ila 1 milyon arasında takipçiye sahip olanlar. Kendi niş alanlarındaki uzmanlıklarıyla tanınan, ancak aynı zamanda onlara yalnızca uzmanlık açısından değer veren daha büyük takipçilere sahip olan bu şirketler, erişim ve etkileşim arasında bir denge sunuyor.





Mikro etkileyiciler : 10.000 ila 100.000 takipçiye sahiptirler. Daha yüksek etkileşim oranları ve niş kitleler nedeniyle hedeflenen kampanyalar için etkilidir.





Nano-influencerlar : Aynı zamanda uzman olan dost canlısı komşularınız. 10.000'den az takipçiyle genellikle en özgün etkileşimi sağlarlar ve hiper-yerel veya topluluk odaklı kampanyalar için mükemmeldirler.





Doğru türdeki etkileyiciyi pazarlama hedeflerinizle eşleştirmek çok önemlidir. Örneğin, bir mikro-influencer niş ürün tanıtımı için en iyi seçim olabilirken, bir mega-influencer yaygın bir marka bilinirliği kampanyası için daha uygun olabilir.





İstatistikler, markaların daha özgün içeriğe ve ilgili kitlelere sahip daha küçük etkileyicilere yöneldiğini gösteriyor:









Etkileyenlerin Nitelikli Olması ve Sosyal Yardımın Başlatılması

Potansiyel Etkileyicileri Belirleyin : Markanızın değerleriyle uyumlu ve ürünleriniz veya hizmetleriniz için doğru hedef kitleye sahip etkileyicileri bulmak için araçları, araştırmaları veya ajansları kullanın. Bunu manuel olarak yapabilirsiniz, ancak oldukça zaman alıcıdır. Ayrıca, listenizdeki etkileyicilerin gerçek olup olmadığını kontrol etmeyi de unutmayın: Dolandırıcılık yapan bazı sahte etkileyiciler hala var.





İletişim Başlatın : Bu etkileyicilere kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla ulaşın. Kampanya hedeflerinizi, beklenen çıktılarınızı ve ücret ayrıntılarınızı açıkça iletin.

Kampanyaları Yönetme

Açık Gereksinimler Sağlayın : Bir etkileyici, insanlara tam olarak neyi söylemeniz gerektiğini ve markanızın, hizmetinizin veya ürününüzün arkasındaki fikrin ne olduğunu iyi anlamalıdır.





İletişimde Kalın : Her zaman bir influencerın markanız, hedefleriniz, kampanyanız, gereksinimleriniz hakkında sahip olabileceği soruları yanıtlayabilecek birisinin (şirket içi influencer pazarlaması yapıyorsanız şirketinizden veya uzmanlığından faydalanıyorsanız bir ajanstan) olması gerekir. vb. Her zaman müzakere edilmesi veya açıklığa kavuşturulması gereken bir şey vardır. Ayrıca iletişim kuran kişinin, etkileyicinin taslağını onaylayabilmesi veya düzeltmeler önerebilmesi gerekir.





Kampanya İlerlemesini Takip Edin : Kampanya ortaya çıktıkça yakından takip edin. Gerektiğinde etkileyicilere destek veya geri bildirim sağlamaya hazır olun.

Sonuçların Takibi ve Stratejinin İyileştirilmesi

Kampanya Performansını Ölçün : Kampanyanızın başarısını değerlendirmek için etkileşim oranları, tıklama oranları ve dönüşüm ölçümleri gibi önceden tanımlanmış KPI'ları kullanın.





Analiz Edin ve Ayarlayın : Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için kampanya verilerini inceleyin. Gelecekteki kampanyalara yönelik stratejinizi hassaslaştırmak için bu bilgileri kullanın.

İşbirliklerine Yönelik Influencer Pazarlama Stratejileri

Etkili influencer işbirlikleri, pazarlama stratejinizin başarısının anahtarıdır; hedef kitlenizin göreceği ve etkileşimde bulunacağı şey budur, aslında satın alma kararları üzerinde etki yaratması gereken şey budur. Kampanyanızın başarısını garantilemek için etkileyicilerle verimli ve faydalı ortaklıklar kurmaya yönelik bazı en iyi uygulamaları burada bulabilirsiniz:

Otantik Uzun Vadeli Ortaklıklar Kurun

Değerleri ve hedef kitlesi markanıza yakın olan etkileyicileri seçtikten sonra güvenilirliği artırmak için uzun süreli, özgün ortaklıklar kurmaya çalışın. Influencer'larla gerçek ilişkiler kurmak, onlara ve hedef kitlelerine, markanızın sonsuz monoton reklamverenlerden oluşan bir seriden başka bir şey olmadığını, gerçekten yararlı ve güvenilir olduğunu göstermenize yardımcı olur.

Etkileyicilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak, daha özgün ve etkili tanıtımlara yol açabilir. İzleyiciler devam eden, tutarlı onaylara daha iyi yanıt verme eğilimindedir.





Etkileyenlerle İşlemsel Etkileşimlerin Ötesinde Etkileşime Geçin . Hedeflerini ve tercihlerini anlayın; bu şekilde karşılıklı saygıya ve ortak hedeflere dayalı bir ortaklık kurabilirsiniz.



Influencer pazarlamasını kullanan markaların çoğu, tek seferlik ortaklardan daha iyi performans gösterdikleri için sürekli olarak aynı influencerlarla çalışmayı tercih ediyor:







Hayır, bu tek seferlik kampanyalardan kurtulamayacağınız anlamına gelmiyor, en azından herkesin teste ihtiyacı var. İşte bir sonraki şey.





Tek Seferlik Kampanyalara Olan İhtiyacı Değerlendirin : Kısa vadeli işbirlikleri, ürün lansmanları veya etkinlik promosyonları gibi belirli kampanyalar için faydalı olabilir. Tek seferlik bir ortaklığın daha uygun olup olmadığına karar vermek için hedeflerinizi değerlendirin.

Marka Uyumunu Korurken Yaratıcı Özgürlüğe İzin Verin

Influencerların Yaratıcılığına Saygı Duyun : Hedef kitlelerini en iyi onlar tanır. Markanızı doğal ve takipçilerine çekici gelecek bir şekilde sunmaları için onlara yaratıcı özgürlük tanıyın.





Açık Yönergeler Belirleyin : Yaratıcılığa özgürlük verirken, içeriğin markanızla uyumlu kalmasını sağlamak için markanızın değerleri, mesajları ve tartışmaya açık olmayan konular hakkında açık yönergeler sağlamak çok önemlidir.



Marka Mesajını ve Etkileyici Stili Dengeleyin : Önceki iki noktaya dayanarak: İçeriğin, markanızın mesajını sergilemek ile etkileyicinin benzersiz tarzını ve sesini korumak arasında doğru dengeyi sağladığından emin olun.

Bu, etkileyicinin yaratıcılığı, hedef kitle tercihleri hakkındaki bilgisi ve markanızın gereksinimleri arasındaki denge olmalıdır.



İçerik Oluşturma Konusunda İşbirliği Yapın : İçerik oluşturma sürecinde etkileyicilerle birlikte çalışın. Bu işbirliği, hedef kitlede iyi yankı uyandıracak yeni bakış açıları ve yenilikçi fikirler getirebilir.

Sonuç olarak

Etkileyici pazarlama stratejisinin nasıl oluşturulacağı büyük ölçüde markanızın nişine, ürün özelliklerine, hedef kitleye ve genel hedeflere bağlıdır. Ancak sonuçta en iyi işe yarayan etkileyici pazarlama stratejileri vardır ve bunlar şunlardır: SMART kullanın, etkileyicilere karşı saygılı olun ve onların yaratıcılıklarını benimseyin, uzun süreli ilişkiler kurun ve hedeflerinizi ve değerlerinizi netleştirin.





Ardından maksimum sonuçları ve mümkün olan en yüksek yatırım getirisini elde etmek için başlatın, izleyin, değerlendirin, uyarlayın ve ayarlayın.





Etkileyici pazarlama, çevrimiçi olarak popüler insanlarla çalışmaktan daha fazlasıdır; dikkatli planlama ve akıllıca seçimler gerektiren bir stratejidir. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için net hedefler belirlemeniz, doğru etkileyicileri seçmeniz ve bütçenizi akıllıca yönetmeniz gerekir.





Unutmayın, amaç markanızın tarzına ve değerlerine gerçekten uyan etkileyicilerle gerçek, güvene dayalı ilişkiler kurmaktır. Bu yaklaşım, hedef kitlenizde yankı uyandıracak özgün ve etkili tanıtımlar oluşturmanıza yardımcı olur.



