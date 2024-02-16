Gerçekten İşe Yarayan Etkileyici Pazarlama Stratejisi: Bir Kılavuz

Dünyada 200 milyondan fazla etkileyici var ve burada yalnızca içeriklerinden para kazananlardan bahsediyoruz. Daha da fazlası var; emeklerinin karşılığını henüz alamamış olanlar.
Ancak açıkça yoldalar: Influencer pazarlama sektörü her geçen yıl büyüyor; istatistikler kendi adına konuşuyor:
E n'olmuş? Markalar için bu, influencer pazarlamanın göz ardı edemeyecekleri kanal olduğu anlamına geliyor. Aslında şu anda en ilgili, etkileşimli, ödemeye hazır izleyici kitlesini çekecek kanaldır. Ne kadar ileri gidersek, markalar bunu o kadar iyi anlıyor ve bütçelerini influencer pazarlamasına ayırıyor:
Bir zamanlar ünlülerin hakim olduğu bir alan olan influencer pazarlama (Britney Spears, Beyoncé ve Pink'i hatırlayın)
Artık önemli bir çevrimiçi takipçi kitlesine sahip olan herkes etkileyici olabilir ve markaların farklı kitlelerle bağlantı kurması için daha fazla fırsat yaratabilir. Bu strateji, sosyal medya aracılığıyla hedef tüketicilere ulaşma ve etkileşim kurma konusundaki etkinliği nedeniyle dijital pazarlamada hayati önem taşıyor.
Bunu daha da önemli kılan bir gerçek daha var: Dünya üzerinde 4,95 milyar insan halihazırda sosyal medya platformlarını kullanıyor; bu, gezegen nüfusunun %61'ini oluşturuyor ve sayı artıyor. Ortalama bir tüketici ayda 7 sosyal medya platformunu kullanıyor.
Bütün bunları göz önünde bulundurarak ne yapıyorsunuz? Cevap basit: Etkileyici pazarlamanın gücünden elbette yararlanın. Ama nasıl?
Gerçekten işe yarayan ve maksimum kâr getiren etkileyici bir pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur? Burada cevap daha uzun ve daha karmaşık olacak; öğrenmek için daha fazlasını okuyun!
Bu yazıda uzmanlar
Pratik tavsiyeler ve bilgiler alın, etkileyici pazarlamayı daha iyi anlayın ve akıllıca kullanmaya başlayın.
Etkili bir influencer pazarlama planı oluşturmak, her biri kampanyanın başarısı için kritik olan bir dizi stratejik adımı içerir.
Bu plan da dahil olmak üzere pazarlamanıza yönelik tüm planların, genel marka stratejisi ve hedefleriyle uyumlu olması gerektiğini unutmayın, aksi takdirde ne plan ne de etkileyici pazarlama stratejisi gerçekten işe yaramayacaktır, hatta bir anlam ifade etmeyecektir.
Başka bir deyişle, gerçeği kontrol edin ve hedeflerinizi ve planlarınızı ona bağlayın. Sonuç olarak, etkileyici pazarlama çabalarınızın tek başına olmaması, genel marka stratejinizin uyumlu bir parçası olması çok önemlidir. Hizalamanın neden önemli olduğu aşağıda açıklanmıştır:
Tüm başarılı etkileyici pazarlama stratejilerinin temeli, pazarlama hedeflerinizi açıkça belirlemek ve tanımlamaktır. Bu hedefler markanızın ihtiyaçlarına ve işletmenizin aşamasına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.
Örneğin, iGaming markalarının yeni kayıtlar ve FTD'leri artırması gerekebilirken, oyun markaları yüklemelere odaklanabilir. İşte bazı ortak hedefler:
Etkileyici pazarlama stratejinizi etkili bir şekilde yönlendirmelerini sağlamak için hedefleriniz spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zamana bağlı (buna SMART diyoruz) olmalıdır.
Influencer pazarlama bütçeleri, kampanyanızın ölçeğine ve işbirliği yapmayı planladığınız influencerların türüne bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Ücret modelleri arasında doğrudan parasal ödemeler, komisyona dayalı kazançlar ve ücretsiz ürünler veya özel erişim gibi parasal olmayan avantajlar yer alır.
En çok parasal tazminat kullanılıyor ve birçok etkileyici bunu tercih ediyor.
Bütçenizi pazarlama hedeflerinize ve beklenen yatırım getirisine göre ayırın. Örneğin, marka bilinirliği kampanyaları daha geniş bir erişim gerektirebilir ve hedeflenen potansiyel müşteri yaratma kampanyalarına kıyasla potansiyel olarak daha fazla yatırım gerektirebilir.
Ayrıca bütçenizin hangi kısmının test için ayrılacağını tanımlamanız gerektiğini unutmayın. Yeni pazarlara adım attığınızda ve yeni şeyler denediğinizde bu özellikle önemlidir: Başlangıçta, kapsamlı bir ön araştırma yapsanız bile, seçtiğiniz etkileyicilerin ve seçilen içerik türlerinin mükemmel performans göstereceğinden %100 emin olamazsınız.
Famesters ajans uzmanlarının etkileyici pazarlama konusunda 7 yılı aşkın bir deneyimi var; bu, test için en uygun stratejiyi netleştirmemize yardımcı oldu ve işte tavsiyemiz. En iyi performans gösteren etkileyicileri, içerik türlerini, CTA'ları vb. ortaya çıkarmak için bütçenizin %40'ını test etmek için kullanmanızı öneririz. Daha sonra, en iyi yönleri seçtiğinizi ve riskleri azalttığınızı bilerek ölçekleyebilirsiniz.
İşte Famesters uzmanlarından profesyonel bir ipucu : Evet, etkileyicilerle fiyatları kesinlikle müzakere edebilir ve hatta yapmalısınız ve bunları bütçenize uygun hale getirmelisiniz. Bazı etkileyiciler, deneyimsiz oldukları ve henüz pazarı tanımadıkları için fiyatları birdenbire belirleyebilir; diğerleri sadece çabalarının karşılığında daha fazlasını elde etmeyi umarlar ve bunun sizinle mümkün olup olmadığını kontrol ederler.
Piyasayı araştırın, BGBM'leri öğrenin ve fiyatlar üzerinde pazarlık yapın; başlangıçta size teklif edilenden daha iyi bir anlaşma elde etmek neredeyse her zaman mümkündür.
Anahtar Mesajlarınızı Oluşturun: Etkileyicilerin içeriklerine dahil edebilecekleri net ve ilgi çekici mesajlar geliştirin. Bu mesajların marka söyleminiz ve kampanya hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olun.
Bu, her etkileyici için bir senaryonun tamamını yazmanız gerektiği anlamına gelmez ve kesinlikle etkileyicilerin senaryolarınızı hiç sallanmadan takip etmelerini istememelisiniz. Makalenin devamında bunun hakkında konuşacağız.
Öncelikle iş birliği yaptığınız influencerların marka kimliğinizle uyumlu olması gerekir. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğiniz etkileyicinin markanızın değerlerini gerçekten paylaşıp paylaşmadığını dikkatlice kontrol edin. Aksi takdirde aşağıdaki gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Ayrıca, etkileyici pazarlama kampanyanız için ihtiyaç duyduğunuz etkileyicilerin türünü tanımlayın. Küçük, niş odaklı olanlar mı? Büyük takipçilere sahip büyük isimler mi? Farklılıkları görelim:
Doğru türdeki etkileyiciyi pazarlama hedeflerinizle eşleştirmek çok önemlidir. Örneğin, bir mikro-influencer niş ürün tanıtımı için en iyi seçim olabilirken, bir mega-influencer yaygın bir marka bilinirliği kampanyası için daha uygun olabilir.
İstatistikler, markaların daha özgün içeriğe ve ilgili kitlelere sahip daha küçük etkileyicilere yöneldiğini gösteriyor:
Etkili influencer işbirlikleri, pazarlama stratejinizin başarısının anahtarıdır; hedef kitlenizin göreceği ve etkileşimde bulunacağı şey budur, aslında satın alma kararları üzerinde etki yaratması gereken şey budur. Kampanyanızın başarısını garantilemek için etkileyicilerle verimli ve faydalı ortaklıklar kurmaya yönelik bazı en iyi uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Değerleri ve hedef kitlesi markanıza yakın olan etkileyicileri seçtikten sonra güvenilirliği artırmak için uzun süreli, özgün ortaklıklar kurmaya çalışın. Influencer'larla gerçek ilişkiler kurmak, onlara ve hedef kitlelerine, markanızın sonsuz monoton reklamverenlerden oluşan bir seriden başka bir şey olmadığını, gerçekten yararlı ve güvenilir olduğunu göstermenize yardımcı olur.
Etkileyicilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak, daha özgün ve etkili tanıtımlara yol açabilir. İzleyiciler devam eden, tutarlı onaylara daha iyi yanıt verme eğilimindedir.
Etkileyenlerle İşlemsel Etkileşimlerin Ötesinde Etkileşime Geçin . Hedeflerini ve tercihlerini anlayın; bu şekilde karşılıklı saygıya ve ortak hedeflere dayalı bir ortaklık kurabilirsiniz.
Influencer pazarlamasını kullanan markaların çoğu, tek seferlik ortaklardan daha iyi performans gösterdikleri için sürekli olarak aynı influencerlarla çalışmayı tercih ediyor:
Hayır, bu tek seferlik kampanyalardan kurtulamayacağınız anlamına gelmiyor, en azından herkesin teste ihtiyacı var. İşte bir sonraki şey.
Açık Yönergeler Belirleyin : Yaratıcılığa özgürlük verirken, içeriğin markanızla uyumlu kalmasını sağlamak için markanızın değerleri, mesajları ve tartışmaya açık olmayan konular hakkında açık yönergeler sağlamak çok önemlidir.
Marka Mesajını ve Etkileyici Stili Dengeleyin : Önceki iki noktaya dayanarak: İçeriğin, markanızın mesajını sergilemek ile etkileyicinin benzersiz tarzını ve sesini korumak arasında doğru dengeyi sağladığından emin olun.
Bu, etkileyicinin yaratıcılığı, hedef kitle tercihleri hakkındaki bilgisi ve markanızın gereksinimleri arasındaki denge olmalıdır.
İçerik Oluşturma Konusunda İşbirliği Yapın : İçerik oluşturma sürecinde etkileyicilerle birlikte çalışın. Bu işbirliği, hedef kitlede iyi yankı uyandıracak yeni bakış açıları ve yenilikçi fikirler getirebilir.
Etkileyici pazarlama stratejisinin nasıl oluşturulacağı büyük ölçüde markanızın nişine, ürün özelliklerine, hedef kitleye ve genel hedeflere bağlıdır. Ancak sonuçta en iyi işe yarayan etkileyici pazarlama stratejileri vardır ve bunlar şunlardır: SMART kullanın, etkileyicilere karşı saygılı olun ve onların yaratıcılıklarını benimseyin, uzun süreli ilişkiler kurun ve hedeflerinizi ve değerlerinizi netleştirin.
Ardından maksimum sonuçları ve mümkün olan en yüksek yatırım getirisini elde etmek için başlatın, izleyin, değerlendirin, uyarlayın ve ayarlayın.
Etkileyici pazarlama, çevrimiçi olarak popüler insanlarla çalışmaktan daha fazlasıdır; dikkatli planlama ve akıllıca seçimler gerektiren bir stratejidir. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için net hedefler belirlemeniz, doğru etkileyicileri seçmeniz ve bütçenizi akıllıca yönetmeniz gerekir.
Unutmayın, amaç markanızın tarzına ve değerlerine gerçekten uyan etkileyicilerle gerçek, güvene dayalı ilişkiler kurmaktır. Bu yaklaşım, hedef kitlenizde yankı uyandıracak özgün ve etkili tanıtımlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Esnek ve güncel kalmak çok önemlidir. Doğru yapıldığında etkileyici pazarlama, markanızın varlığını önemli ölçüde artırabilir ve sizi hedef kitlenizle anlamlı şekillerde bağlayabilir. Famesters ajansı bu zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır –