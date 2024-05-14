利用 TIPP 方法摆脱创伤循环

刚刚发布的新播客由 Don Wood 博士主持，他是创伤知情绩效提升领域的远见卓识者。他拥有临床咨询博士学位，致力于了解创伤对人类思维和绩效的影响。

作为灵感表现研究所的创始人和首席执行官，伍德博士开发了开创性的 TIPP 方法，这是一种旨在帮助个人克服创伤并充分发挥潜力的专利方法。





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我们都知道身体脑震荡会让人精神崩溃。你会撞到头，眼冒金星，跌跌撞撞。每个人都会这样——你需要休息。但我们每天遭受的那些无形打击呢？那种留下情绪脑震荡的打击呢？





想一想：





在团队面前对你破口大骂的老板。

老师告诉你，你永远不会有出息。

不断批评你的选择的伴侣。





这些话语和经历不会就此消失。它们会一直伴随着你，逐渐消磨你的信心，留下根深蒂固的信念，削弱你的潜力。





这是一个充满情感冲击的世界——创伤常常被人们斥责为“软弱”或“反应过度”。传统的治疗方法可能会告诉你，只要克服它，或者用药来解决问题。但如果事情远不止于此呢？





灵感表现计划 (TIPP) 的创始人 Done Wood 博士正在颠覆这一剧本。他说，这些情绪震荡就像头部受到撞击一样真实，同样具有影响力。它们会从深层次上扰乱你的神经系统。





创伤循环：你心灵的最大敌人





这些未解决的情绪体验不会悄无声息地消失。伍德认为，它们会在你的潜意识中形成一个“创伤循环”，就像一张坏掉的唱片。这种持续不断的背景压力会造成严重破坏：





您的身体受到重击： 慢性炎症、免疫力下降 – 您是否觉得自己总是生病？这可能是您在工作中的创伤循环。

慢性炎症、免疫力下降 – 您是否觉得自己总是生病？这可能是您在工作中的创伤循环。 你的大脑会重新连接：神经递质会变得混乱，所以你不会感到平静和专注，而是会感到焦虑和脑雾。





最疯狂的部分是——创伤循环会破坏你最大的努力。你努力工作，努力做出正确的选择，但似乎总有一些东西会把你拖垮。治疗、自助……有时它们会有所帮助，但似乎永远无法解决问题的核心。这就是创伤循环的反击。





逃离创伤循环——可以做到吗？





那么，你的身体在燃烧，你的头脑一片混乱，你的努力因为无休止的创伤循环而显得徒劳无功。超越生存模式的生活可能吗？唐·伍德博士说是的。答案可能不是你所期望的。





传统疗法通常侧重于意识——解开记忆，分析感受。这很好，但这就像试图拆除炸弹，而只关注计时器。伍德博士的 TIPP 方法深入……深入得多。





瞄准根源： 谈话可能会找出触发因素，但 TIPP 旨在找出引发创伤循环的最初事件。也许是童年的羞辱塑造了你今天对失败的恐惧。

谈话可能会找出触发因素，但 TIPP 旨在找出引发创伤循环的最初事件。也许是童年的羞辱塑造了你今天对失败的恐惧。 重置连接： Wood 的计划使用技术来重新连接大脑与过去创伤的联系。目标是什么？打破负面循环，用中性甚至正面的联系取而代之。

Wood 的计划使用技术来重新连接大脑与过去创伤的联系。目标是什么？打破负面循环，用中性甚至正面的联系取而代之。 快速见效？这就是 TIPP 疯狂的地方。他们说这种重置可以在短短四个小时内完成。不是四周，也不是四个月。这是否意味着你所有的问题都消失了？不。但这意味着有可能在创纪录的时间内拆除根深蒂固的破坏。





伍德还带来了更多令人费解的东西……





等等，我的祖先给我造成了精神创伤？





事实证明，创伤的影响可以代代相传——我们说的是 DNA 中的变化。这被称为表观遗传学，它既可怕又令人鼓舞。好消息是，打破自己的创伤循环可能会对你的孩子甚至后代产生积极影响！





重新定义成瘾：这不是一种疾病，而是一种绝望的逃避





伍德博士颠覆了成瘾这一说法。他说，成瘾与虚弱或脑部疾病无关，而是你的大脑出于好意（但悲剧地被误导了）试图麻痹未解决的创伤带来的痛苦。解决根本问题，你猜怎么着？成瘾和那些残酷的戒断症状可能会消失。





这些“精神疾病”可能不是我们想象的那样





这可能会引起轩然大波……伍德博士认为，抑郁症、注意力缺陷多动症甚至精神分裂症等疾病可能是你的身体和精神对无法解决的创伤做出的反应。并不是说药物没有用处，但如果解决根本原因可以带来改变生活的结果呢？





反击：小步骤，大改变





了解创伤循环很重要，但知道如何应对才是真正的关键。下面是它变得令人兴奋和实用的地方：





1. 活动身体（即使你不想动）

你以前可能听说过，但这次更深刻。锻炼不只是锻炼二头肌，而是打破创伤循环。当你情绪低落时，你最不想做的事情就是移动。但要强迫自己。为什么？因为运动会向你的大脑发出信号：“嘿，我不再受困了。我正在打破这种模式。”即使是短暂的散步也会改变局面。





2. 正念的转变

冥想很棒，但如果你对压力的依赖性很强，那么静坐会使焦虑加剧。试试这个：当你注意到创伤循环（担忧、愤怒）在加速时，不要与这种感觉抗争。承认它：“好吧，循环就是这样的……”现在，关注你的身体。注意你胸口的紧绷感和脸上的热度。这会打断精神上的混乱，让你回到当下。





3.“重新定义”的力量

你的大脑是一台讲故事的机器。坏事会变成“我很糟糕”或“全世界都在反对我”。是时候重写剧本了。抓住那些负面的故事情节并翻转它们：“那是一次艰难的经历，但它教会了我……”或“我是一个幸存者，而且我越来越强大了。”可能感觉很俗气，但这些微小的重新构架会削弱创伤循环的力量。





4. 寻求支持（但要正确）

谈话很有力量。但并不是每个人都能“理解”创伤。寻找值得信赖的人或专门从事创伤护理的治疗师。他们会验证你的经历，而不仅仅是告诉你“克服它”。感觉被理解很重要。





5. 不要等待完美

治疗过程很复杂。有时你会成功，有时你会崩溃。不要放弃。目标不是一夜之间成为禅宗大师；而是要不断削弱创伤循环的力量。小胜利会累积起来。





关于 TIPP 疗法的说明……





伍德博士的工作很吸引人，但它适合你吗？做你的研究吧！治疗是个人化的。如果这些快速的结果引起共鸣，请寻求经过认证的 TIPP 医生的帮助。如果更渐进的过程感觉更好，那也是有效的。没有一刀切的方法。





伟大的想法





创伤循环是真实存在的，它们会给你带来比你想象的更多阻碍。传统的解决方案往往只是触及表面。但你并没有被击垮，你也不必永远生活在这种无形的重压之下。知识就是力量。现在就看你怎么利用它了。





你明白了。





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