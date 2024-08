Escapar del circuito del trauma con el método TIPP

Se acaba de publicar un nuevo podcast con el Dr. Don Wood, un visionario en el campo de la mejora del rendimiento basada en el trauma. Con un doctorado. en Consejería Clínica, ha dedicado su carrera a comprender el impacto del trauma en la mente y el desempeño humanos.

Como fundador y director ejecutivo del Inspired Performance Institute, el Dr. Wood ha desarrollado el innovador método TIPP, un enfoque patentado diseñado para ayudar a las personas a superar el trauma y alcanzar su máximo potencial.





Todos sabemos que las conmociones físicas pueden arruinarlo. Te golpeas la cabeza, ves estrellas, tropezas. Todo el mundo lo entiende: necesitas descansar. Pero ¿qué pasa con esos golpes invisibles que recibimos todos los días? ¿Del tipo que deja conmociones emocionales?





Piénsalo:





El jefe que te ataca delante del equipo.

El maestro que te dice que nunca llegarás a nada.

La pareja que critica constantemente tus elecciones.





Esas palabras y experiencias no se desvanecen simplemente. Se quedan contigo, minando tu confianza y dejando atrás creencias profundamente arraigadas que socavan tu potencial.





Este es el mundo de las conmociones emocionales, un ámbito de trauma que a menudo se descarta como "debilidad" o "exageración". Los enfoques tradicionales podrían indicarle que simplemente lo supere o que arroje algunas pastillas al problema. ¿Pero qué pasa si hay más en la historia?





El Dr. Done Wood, creador de The Inspired Performance Program (TIPP), está cambiando el guión. Él está diciendo que esas conmociones emocionales son tan reales, tan impactantes, como recibir un golpe en la cabeza. Ensucian el cableado a un nivel profundo.





El circuito del trauma: el peor enemigo de tu mente





Estas experiencias emocionales no resueltas no desaparecen silenciosamente. Según Wood, crean un "bucle de trauma" que se ejecuta en el subconsciente, como un disco rayado. Este constante estrés de fondo causa estragos:





Su cuerpo recibe un golpe: inflamación crónica, inmunidad debilitada: ¿alguna vez ha sentido que siempre se está enfermando? Ese podría ser su bucle de trauma en el trabajo.

inflamación crónica, inmunidad debilitada: ¿alguna vez ha sentido que siempre se está enfermando? Ese podría ser su bucle de trauma en el trabajo. Su cerebro se vuelve a cablear: los neurotransmisores se estropean, por lo que en lugar de calma y concentración, siente ansiedad y confusión mental.





Aquí está la parte más loca: ese bucle de trauma puede sabotear tus mejores esfuerzos. Trabajas duro, intentas tomar buenas decisiones, pero siempre parece que algo te deprime. La terapia, la autoayuda… a veces ayudan un poco, pero nunca parecen solucionar el núcleo del problema. Ése es el bucle del trauma que se defiende.





Escapar del círculo vicioso del trauma: ¿se puede lograr?





Entonces, tu cuerpo está en llamas, tu mente es un desastre y tus esfuerzos se sienten inútiles debido a ese implacable bucle de trauma. ¿Es posible una vida más allá del modo de supervivencia? El Dr. Don Wood dice SÍ. Y es posible que la respuesta no sea la que esperaba.





La terapia tradicional a menudo se centra en la mente consciente: desentrañar recuerdos y analizar sentimientos. Eso está bien, pero es como intentar desactivar una bomba mientras sólo te concentras en el cronómetro. El enfoque TIPP del Dr. Wood profundiza… mucho más profundamente.





Apunte a la raíz: la conversación puede identificar los desencadenantes, pero TIPP tiene como objetivo identificar el evento original que provocó el ciclo del trauma. Tal vez fue una humillación infantil lo que moldeó tu miedo al fracaso hoy.

la conversación puede identificar los desencadenantes, pero TIPP tiene como objetivo identificar el evento original que provocó el ciclo del trauma. Tal vez fue una humillación infantil lo que moldeó tu miedo al fracaso hoy. Restablecer el cableado: el programa de Wood utiliza técnicas para reconfigurar la asociación de su cerebro con ese trauma pasado. ¿La meta? Rompe el bucle negativo y sustitúyelo por una asociación neutra o incluso positiva.

el programa de Wood utiliza técnicas para reconfigurar la asociación de su cerebro con ese trauma pasado. ¿La meta? Rompe el bucle negativo y sustitúyelo por una asociación neutra o incluso positiva. ¿Resultados rápidos? Aquí es donde TIPP se vuelve loco. Dicen que este reinicio puede ocurrir en tan solo CUATRO HORAS. Ni cuatro semanas, ni cuatro meses. ¿Eso significa que todos tus problemas desaparecen? No. Pero significa potencialmente desmantelar ese sabotaje profundamente arraigado en un tiempo récord.





Y hay aún más cosas alucinantes de Wood...





Espera, ¿mis antepasados me traumatizaron?





Resulta que los efectos del trauma pueden transmitirse de generación en generación; estamos hablando de cambios en el ADN. Eso se llama epigenética y es a la vez aterrador y fortalecedor. La buena noticia es que romper su propio ciclo de trauma podría tener un impacto positivo en sus hijos e incluso en las generaciones futuras.





La adicción redefinida: no es una enfermedad, sino una huida desesperada





El Dr. Wood cambia el guión sobre la adicción. Él dice que no se trata de debilidad o una enfermedad cerebral, sino más bien del intento bien intencionado (pero trágicamente equivocado) de la mente de adormecer el dolor de un trauma no resuelto. Solucione los problemas subyacentes y ¿adivinen qué? La adicción y esos brutales síntomas de abstinencia podrían desaparecer.





Esas "enfermedades mentales" podrían no ser lo que pensamos





Este podría hacer sonar las jaulas... Dr. Wood sostiene que condiciones como la depresión, el TDAH e incluso la esquizofrenia podrían ser la reacción del cuerpo y la mente a un trauma abrumador y no resuelto. No digo que los medicamentos no tengan su lugar, pero ¿qué pasaría si abordar la causa raíz pudiera conducir a resultados que cambiarían la vida?





Contraataque: pequeños pasos, grandes cambios





Comprender los bucles del trauma es enorme, pero saber qué hacer al respecto es lo que realmente cambia las reglas del juego. Aquí es donde se vuelve interesante y práctico:





1. Mueve tu cuerpo (incluso cuando no quieras)

Lo has escuchado antes, pero esta vez es más profundo. El ejercicio no se trata sólo de bíceps; se trata de interrumpir el ciclo del trauma. Cuando estás deprimido, lo último que quieres hacer es moverte. Pero oblígate. ¿Por qué? Porque el movimiento le indica a tu cerebro: "Oye, ya no estoy estancado. Estoy rompiendo el patrón". Incluso una corta caminata cambia el juego.





2. Atención plena con un toque diferente

La meditación es genial, pero si estás profundamente conectado al estrés, quedarte quieto puede empeorar la ansiedad. Pruebe esto: cuando note que el ciclo del trauma se acelera (la preocupación, la ira), no luche contra el sentimiento. Reconócelo: "Está bien, ahí está el bucle..." Ahora, concéntrate en tu cuerpo. Note la opresión en su pecho, el calor en su cara. Esto interrumpe la caída en picada mental y te devuelve al presente.





3. El poder del "reencuadre"

Tu cerebro es una máquina de contar historias. Los malos acontecimientos se convierten en "Soy un asco" o "El mundo está en mi contra". Es hora de reescribir el guión. Capte esas historias negativas y voltéelas: "Esa fue una experiencia difícil, pero me enseñó..." o "Soy un sobreviviente y me estoy volviendo más fuerte". Puede parecer cursi, pero esos pequeños replanteamientos socavan el poder del circuito del trauma.





4. Busque apoyo (pero del tipo adecuado)

Hay poder en hablar. Pero no todo el mundo "lo entiende" cuando se trata de un trauma. Encuentre personas de confianza o un terapeuta especializado en atención informada sobre el trauma. Validarán tu experiencia, no sólo te dirán que "la superes". Sentirse comprendido es importante.





5. No esperes la perfección

La curación es complicada. Algunos días lo lograrás, otros fallarás. No te rindas. El objetivo no es convertirse en maestro Zen de la noche a la mañana; se trata de debilitar constantemente el poder de ese circuito de trauma. Las pequeñas victorias se suman.





Una nota sobre la terapia TIPP...





El trabajo del Dr. Wood es fascinante, pero ¿es adecuado para usted? ¡Haz tu investigación! La terapia es personal. Si esos rápidos resultados resuenan, busque un practicante certificado de TIPP. Si un proceso más gradual parece mejor, eso también es válido. No existe una solución única para todos.





La gran idea





Los bucles de trauma son reales y pueden frenarlo mucho más de lo que cree. Las soluciones tradicionales a menudo apenas arañan la superficie. Pero no estás destrozado y no tienes que vivir bajo ese peso invisible para siempre. El conocimiento es poder. Ahora depende de ti usarlo.





Lo tienes.





