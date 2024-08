Échapper à la boucle du traumatisme avec la méthode TIPP

Un nouveau podcast vient de sortir avec le Dr Don Wood, un visionnaire dans le domaine de l'amélioration des performances tenant compte des traumatismes. Avec un doctorat. En conseil clinique, il a consacré sa carrière à comprendre l'impact des traumatismes sur l'esprit et les performances humaines.

En tant que fondateur et PDG de l'Inspired Performance Institute, le Dr Wood a développé la méthode révolutionnaire TIPP, une approche brevetée conçue pour aider les individus à surmonter leurs traumatismes et à atteindre leur plein potentiel.





Si vous souhaitez écouter le podcast complet, écoutez sur successstorypodcast.com ou sur Youtube .

Nous savons tous que les commotions cérébrales peuvent vous perturber. Vous vous cognez la tête, vous voyez des étoiles, vous trébuchez. Tout le monde comprend : vous devez vous reposer. Mais qu’en est-il de ces coups invisibles que nous subissons chaque jour ? Le genre qui laisse des commotions émotionnelles ?





Pensez-y:





Le patron qui vous déchire devant l'équipe.

Le professeur qui vous dit que vous ne réussirez jamais à rien.

Le partenaire qui critique constamment vos choix.





Ces mots et ces expériences ne disparaissent pas. Ils restent à vos côtés, érodant votre confiance, laissant derrière eux des croyances profondément ancrées qui sapent votre potentiel.





C’est le monde des commotions cérébrales – un domaine de traumatisme qui est souvent qualifié de « faiblesse » ou de « réaction excessive ». Les approches traditionnelles pourraient vous dire de simplement vous en remettre ou de jeter quelques pilules pour résoudre le problème. Mais et s’il y avait autre chose à raconter ?





Le Dr Done Wood, créateur de The Inspired Performance Program (TIPP), inverse le scénario. Il dit que ces commotions émotionnelles sont tout aussi réelles et aussi percutantes que de recevoir un coup à la tête. Ils perturbent profondément votre câblage.





La boucle du traumatisme : le pire ennemi de votre esprit





Ces expériences émotionnelles non résolues ne disparaissent pas tranquillement. Selon Wood, ils créent une « boucle traumatique » dans votre subconscient, comme un disque rayé. Ce stress de fond constant fait des ravages :





Votre corps en prend un coup : inflammation chronique, immunité affaiblie – avez-vous déjà eu l'impression de tomber constamment malade ? Cela pourrait être votre boucle de traumatisme au travail.

inflammation chronique, immunité affaiblie – avez-vous déjà eu l'impression de tomber constamment malade ? Cela pourrait être votre boucle de traumatisme au travail. Votre cerveau est recâblé : les neurotransmetteurs sont perturbés, donc au lieu de rester calme et concentré, vous ressentez de l'anxiété et du brouillard cérébral.





Voici la partie la plus folle : cette boucle traumatique peut saboter tous vos efforts. Vous travaillez dur, essayez de faire de bons choix, mais quelque chose semble toujours vous tirer vers le bas. Thérapie, auto-assistance… parfois elles aident un peu, mais ne semblent jamais résoudre le cœur du problème. C'est la boucle du traumatisme qui riposte.





Sortir de la boucle du traumatisme – Est-ce possible ?





Ainsi, votre corps est en feu, votre esprit est en désordre et vos efforts semblent vains à cause de cette boucle traumatique incessante. Une vie au-delà du mode survie est-elle même possible ? Le Dr Don Wood dit OUI. Et la réponse n’est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendiez.





La thérapie traditionnelle se concentre souvent sur l'esprit conscient : déballer les souvenirs, analyser les sentiments. C'est bien, mais c'est comme essayer de désamorcer une bombe en se concentrant uniquement sur le chronomètre. L'approche TIPP du Dr Wood plonge plus profondément… bien plus profondément.





Cibler la racine : Talk peut identifier les déclencheurs, mais TIPP vise à identifier l'événement initial qui a déclenché la boucle traumatique. C’est peut-être une humiliation de l’enfance qui a façonné votre peur de l’échec aujourd’hui.

Talk peut identifier les déclencheurs, mais TIPP vise à identifier l'événement initial qui a déclenché la boucle traumatique. C’est peut-être une humiliation de l’enfance qui a façonné votre peur de l’échec aujourd’hui. Réinitialiser le câblage : le programme de Wood utilise des techniques pour recâbler l'association de votre cerveau avec ce traumatisme passé. Le but? Brisez la boucle négative et remplacez-la par une association neutre, voire positive.

le programme de Wood utilise des techniques pour recâbler l'association de votre cerveau avec ce traumatisme passé. Le but? Brisez la boucle négative et remplacez-la par une association neutre, voire positive. Des résultats rapides ? C'est ici que TIPP devient sauvage. Ils disent que cette réinitialisation peut se produire en aussi peu que QUATRE HEURES. Pas quatre semaines, pas quatre mois. Cela signifie-t-il que tous vos problèmes disparaissent ? Non. Mais cela signifie potentiellement démanteler ce sabotage profondément enraciné en un temps record.





Et il y a encore plus de trucs hallucinants de Wood…





Attendez, mes ancêtres m'ont traumatisé ?





Il s’avère que les effets d’un traumatisme peuvent se transmettre de génération en génération – nous parlons de changements au sein de votre ADN. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, et c'est à la fois effrayant et stimulant. La bonne nouvelle est que briser votre propre boucle de traumatisme pourrait avoir un impact positif sur vos enfants et même sur les générations futures !





La dépendance redéfinie : pas une maladie, mais une évasion désespérée





Le Dr Wood renverse le scénario de la dépendance. Il dit qu'il ne s'agit pas d'une faiblesse ou d'une maladie cérébrale, mais plutôt d'une tentative bien intentionnée (mais tragiquement malavisée) de votre esprit d'engourdir la douleur d'un traumatisme non résolu. Résolvez les problèmes sous-jacents, et devinez quoi ? La dépendance et ces symptômes de sevrage brutaux pourraient disparaître.





Ces « maladies mentales » ne sont peut-être pas ce que nous pensons





Celui-ci pourrait faire trembler les cages… Dr. Wood soutient que des conditions telles que la dépression, le TDAH, voire la schizophrénie, pourraient faire réagir votre corps et votre esprit à un traumatisme accablant et non résolu. Je ne dis pas que les médicaments n’ont pas leur place, mais et si s’attaquer à la cause profonde pouvait conduire à des résultats qui changeraient la vie ?





Riposte : petits pas, grands changements





Comprendre les boucles traumatiques est énorme, mais savoir quoi faire à leur sujet change vraiment la donne. Voici où cela devient passionnant et pratique :





1. Bougez votre corps (même lorsque vous ne le souhaitez pas)

Vous l'avez déjà entendu, mais cette fois, c'est plus profond. L'exercice ne concerne pas seulement les biceps ; il s'agit de perturber la boucle du traumatisme. Lorsque vous êtes déprimé, la dernière chose que vous voulez faire est de bouger. Mais forcez-vous. Pourquoi? Parce que le mouvement signale à votre cerveau : « Hé, je ne suis plus coincé. Je brise le schéma. » Même une courte promenade change la donne.





2. La pleine conscience avec une touche d'originalité

La méditation est une bonne chose, mais si vous êtes profondément sensible au stress, rester assis peut aggraver l'anxiété. Essayez ceci : lorsque vous remarquez que la boucle traumatique s'accélère – l'inquiétude, la colère – ne combattez pas ce sentiment. Reconnaissez-le : « D'accord, voilà la boucle… » Maintenant, concentrez-vous sur votre corps. Remarquez l'oppression dans votre poitrine, la chaleur sur votre visage. Cela interrompt la chute mentale et vous ramène au présent.





3. Le pouvoir du « recadrage »

Votre cerveau est une machine à raconter des histoires. Les mauvais événements se transforment en « Je suis nul » ou « Le monde est contre moi ». Il est temps de réécrire le script. Attrapez ces histoires négatives et retournez-les : « Cela a été une expérience difficile, mais cela m'a appris… » ou « Je suis un survivant et je deviens plus fort ». Cela peut sembler ringard, mais ces minuscules recadrages réduisent la puissance de la boucle de traumatisme.





4. Recherchez du soutien (mais le bon type)

Il y a du pouvoir à parler. Mais tout le monde ne « comprend pas » lorsqu’il s’agit de traumatisme. Trouvez des personnes de confiance ou un thérapeute spécialisé dans les soins tenant compte des traumatismes. Ils valideront votre expérience, et ne vous diront pas seulement de « vous en remettre ». Se sentir compris est important.





5. N'attendez pas la perfection

La guérison est compliquée. Certains jours, vous y arriverez, d'autres, vous vous écraserez. N'abandonnez pas. Le but n’est pas de devenir un maître Zen du jour au lendemain ; il s’agit de réduire constamment la puissance de cette boucle traumatique. Les petites victoires s’additionnent.





Une note sur la thérapie TIPP…





Le travail du Dr Wood est fascinant, mais est-il fait pour vous ? Faire votre recherche! La thérapie est personnelle. Si ces résultats rapides résonnent, recherchez un praticien TIPP certifié. Si un processus plus progressif se sent mieux, c'est valable aussi. Il n’existe pas de solution universelle.





La grande idée





Les boucles traumatisantes sont réelles et elles peuvent vous retenir bien plus que vous ne le pensez. Les solutions traditionnelles ne font souvent qu’effleurer la surface. Mais vous n’êtes pas brisé et vous n’êtes pas obligé de vivre éternellement sous ce poids invisible. La connaissance est le pouvoir. C'est maintenant à vous de l'utiliser.





Tu as ça.





Si vous souhaitez écouter le podcast complet, écoutez-le sur successstorypodcast.com ou sur YouTube .