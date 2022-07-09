你在好莱坞电影中看不到 iPhone 的真正原因

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剧中的坏人不使用iPhone，但好人大多是iPhone用户。知名导演里安·约翰逊透露了这一现象的真正原因。他还开玩笑说，现在每个电影制作人都会因为泄露秘密而谋杀他。





苹果不允许电影制作人将任何品牌的产品放入电影中。 iPad、iPhone 和 Mac 等苹果产品在热播电视节目《大小谎言》第二季中出现了 13 分钟。该品牌一直试图通过避免任何可能的争议来保持整体干净、积极的形象。





都是因为这个原因，只是他们没有在上面花钱。

不知道大家有没有注意到，看电影的时候，剧中的反派都没有使用iPhone或Mac电脑。虽然是一个小细节，但你可以多加注意。那么为什么恶棍不使用 iPhone 呢？这有什么意义？这不是一个抵制的阴谋论，这一切都是因为苹果设定的一个条款。





为什么电影中的恶棍不使用 iPhone

剧中的坏人不使用iPhone，但好人大多是iPhone用户。所以绝对不是按照手机操作系统来划分阵营的。知名导演里安·约翰逊透露了这一现象的真正原因。莱恩·约翰逊执导了《活套》、《星球大战：第八集——最后的绝地武士》和 Netflix 的《利刃出鞘》 。





在解析克里斯埃文斯在“格斗”中主演的“谋杀之谜”中的一个场景时，里安约翰逊透露，苹果不允许电影制作人将任何品牌的产品放入电影中。他还开玩笑说，现在每个电影制作人都会因为泄露秘密而谋杀他。





苹果的知识产权

正如 2002 年《连线》杂志的这篇文章中提到的，热门连续剧“24”让所有优秀的人都使用 Mac 来完成任务。苹果公司在这一战略上如此坚定，它甚至起草了一个描述其知识产权（即公司销售的产品）的法律框架，其中规定苹果产品的制造只符合公司品牌的最佳和最佳利益和产品。呈现方式。





苹果并没有回避一些积极的屏幕曝光，iPad、iPhone 和 Mac 等苹果产品在热播电视节目《大小谎言》第二季中出现了13 分钟。远远超过排名第二的别克。与此同时，它在屏幕上让奥迪、特斯拉和戴尔等其他品牌相形见绌。





例子

在莱恩·约翰逊的《利刃出鞘》中，除了反派克里斯·埃文斯饰演的反派角色外，剧中的大部分角色都大摇大摆地拿着iPhone。如果你也喜欢看美剧，可以多关注一下有没有这样的东西——细枝末节。





苹果不希望其产品落入坏人手中也就不足为奇了，因为该品牌一直试图通过避免任何可能的争议来保持整体干净、积极的形象。尽管如此，苹果还是喜欢掌握在好人的手中。





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https://www.youtube.com/watch?v=69GjaVWeGQM

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