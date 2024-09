Lý do thực sự khiến bạn không thấy iPhone trong các bộ phim Hollywood

TL; DR

Apple không cho phép các nhà làm phim đưa bất kỳ sản phẩm nào của thương hiệu này lên phim. Các sản phẩm của Apple như iPad, iPhone và Mac xuất hiện trong 13 phút trong mùa thứ hai của chương trình truyền hình ăn khách "[Big Little Lies]. Thương hiệu luôn cố gắng duy trì một hình ảnh tổng thể sạch sẽ, tích cực bằng cách tránh mọi tranh cãi có thể xảy ra.





Tất Cả Là Vì Lý Do Này, Ngoại trừ Việc Họ Không Chi Tiền Cho Nó.

Tôi không biết bạn có để ý rằng khi xem phim, không một nhân vật phản diện nào trong vở kịch sử dụng iPhone hoặc máy tính Mac. Tuy là một chi tiết nhỏ nhưng bạn có thể chú ý hơn. Vậy chính xác thì tại sao những kẻ phản diện không sử dụng iPhone? Mục đích của điều này là gì? Đây không phải là một thuyết âm mưu bị tẩy chay, tất cả chỉ vì một điều khoản do Apple đặt ra.





Tại sao các nhân vật phản diện trong phim không sử dụng iPhone

Kẻ xấu trong trò chơi không sử dụng iPhone, nhưng kẻ tốt chủ yếu là người dùng iPhone. Vì vậy, nó chắc chắn không được chia thành các trại theo hệ điều hành điện thoại di động. Đạo diễn nổi tiếng Rian Johnson đã tiết lộ lý do thực sự của hiện tượng này. Rian Johnson đã đạo diễn " Looper ", " Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi " và " Knives Out " của Netflix.





Trong khi phân tích một cảnh trong "Murder Mystery" với sự tham gia của Chris Evans trong "Fighting", Rian Johnson tiết lộ rằng Apple không cho phép các nhà làm phim đưa bất kỳ sản phẩm nào của thương hiệu này vào phim. Anh ta cũng nói đùa rằng mọi nhà làm phim sẽ giết anh ta bây giờ vì tiết lộ bí mật.





Quyền SHTT của Apple

Như đã đề cập trong bài báo trên tạp chí WIRED này vào năm 2002, loạt phim nổi tiếng "24" có tất cả những người giỏi sử dụng máy Mac cho các nhiệm vụ của họ. Apple kiên quyết với chiến lược này đến nỗi họ thậm chí còn soạn thảo một khung pháp lý cho những gì mô tả quyền sở hữu trí tuệ của họ (nghĩa là các sản phẩm mà công ty bán), trong đó tuyên bố rằng các sản phẩm của Apple chỉ được sản xuất vì lợi ích tốt nhất và tốt nhất của thương hiệu của công ty. và các sản phẩm. Cách trình bày.





Apple đã không né tránh một số khả năng hiển thị tích cực trên màn hình, với các sản phẩm của Apple như iPad, iPhone và Mac xuất hiện trong 13 phút trong mùa thứ hai của chương trình truyền hình ăn khách " Big Little Lies ". hơn nhiều so với Buick xếp thứ hai. Đồng thời, nó lấn át các thương hiệu khác như Audi, Tesla và Dell trên màn hình.





Thí dụ

Trong " Knives Out " của Rian Johnson, ngoại trừ nhân vật phản diện mà Chris Evans thủ vai, hầu hết các nhân vật đều vung vẩy iPhone trong vở kịch. Nếu bạn cũng thích xem phim truyền hình Mỹ, bạn có thể chú ý hơn đến việc liệu có thứ đó hay không - như nitty-gritty.





Không có gì ngạc nhiên khi Apple không muốn sản phẩm của mình rơi vào tay những kẻ phản diện, vì thương hiệu này luôn cố gắng duy trì một hình ảnh tổng thể sạch sẽ, tích cực bằng cách tránh mọi tranh cãi có thể xảy ra. Tuy nhiên, Apple vẫn thích nằm trong tay những người tốt.





Cũng được xuất bản ở đây .