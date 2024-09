A verdadeira razão pela qual você não vê iPhones em filmes de Hollywood

TL;DR

A Apple não permite que os cineastas coloquem nenhum dos produtos da marca em filmes. Produtos da Apple como iPad, iPhone e Mac aparecem por 13 minutos na segunda temporada do programa de TV de sucesso "[Big Little Lies]. A marca sempre tentou manter uma imagem geral limpa e positiva, evitando qualquer possível controvérsia.





É tudo por causa desse motivo, exceto que eles não gastaram dinheiro com isso.

Não sei se você notou que, ao assistir ao filme, nenhum dos vilões da peça usa iPhone ou Mac. Embora seja um pequeno detalhe, você pode prestar mais atenção. Então, por que exatamente os vilões não usam iPhones? Qual é o objetivo disso? Esta não é uma teoria da conspiração boicotada, tudo por causa de uma cláusula estabelecida pela Apple.





Por que os vilões do filme não usam iPhones

Os bandidos da peça não usam iPhones, mas os mocinhos são em sua maioria usuários de iPhone. Portanto, definitivamente não é dividido em campos por sistemas operacionais de telefonia móvel. O conhecido realizador Rian Johnson revelou a verdadeira razão deste fenómeno. Rian Johnson dirigiu " Looper ", " Star Wars: Episódio VIII - O Último Jedi " e " Knives Out " da Netflix.





Os direitos de propriedade intelectual da Apple

Conforme mencionado neste artigo da revista WIRED em 2002, a série de sucesso "24 Horas" teve todas as pessoas boas usando Macs para suas tarefas. A Apple é tão firme nessa estratégia que até elaborou uma estrutura legal para o que descreve seus direitos de propriedade intelectual (ou seja, os produtos que a empresa vende), que afirma que os produtos da Apple são feitos apenas no melhor e melhor interesse da marca da empresa. e produtos. Forma de apresentar.





A Apple não se esquivou de alguma exposição positiva na tela, com produtos da Apple como iPad, iPhone e Mac aparecendo por 13 minutos na segunda temporada do programa de TV " Big Little Lies ". muito mais do que o segundo colocado Buick. Ao mesmo tempo, supera outras marcas como Audi, Tesla e Dell na tela.





Exemplo

Em " Knives Out " de Rian Johnson, exceto pelo vilão interpretado por Chris Evans, a maioria dos personagens está se exibindo com iPhones na peça. Se você também gosta de assistir a séries de TV americanas, pode prestar mais atenção se existe algo assim - como o âmago da questão.





Não é à toa que a Apple não quer seus produtos nas mãos de vilões, já que a marca sempre tentou manter uma imagem geral limpa e positiva evitando qualquer possível polêmica. Ainda assim, a Apple gosta de estar nas mãos de pessoas boas.





