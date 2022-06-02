伊隆马斯克：从国王的策略到典当的终结

我不是一个“自我主义者”。那是什么？好吧，如果我们为 Elon Musk 的名言和智慧之言起一个特殊的名称（术语）——“elonism”，为什么我们不为他的铁杆粉丝、仰慕者和追随者起一个名字呢？这是有道理的，不是吗？





我不是左派。我对整个 Twitter 收购“传奇”并不感到害怕。我不是阴谋论者。我不喜欢 Elon Musk 与“世界”之争。而且，最重要的是，我不是一个实用主义者，这意味着我在这个故事中没有利用这种“elomania”现象。





哦，让我写一些关于埃隆的事。这总是一个安全的赌注。每个人都在这样做，出于这个或那个原因。为什么我要成为“eloxception”？





你会感到惊讶，但实际上我只有两个简单的问题要问。





我们是怎么做到的？





你可能会说，冷静点，伙计，这只是个玩笑。是吗？我向我的一些朋友展示了这条推文，他们不仅喜欢它 - 他们以 100% 的合法性购买了它。





我是一个生活和让生活类型的人。埃隆马斯克所做或所说的一切，你都无法得到足够的了解。好的。任何让你开心的朋友。你认为他的每一条推文都有“更深层次”的含义。好的。继续寻找。





我们已经达到了超现实的微不足道的地步，甚至以任何方式与埃隆·马斯克（Elon Musk）遥不可及的一切。这就是我在 Quora 上偶然发现这个令人惊叹的问题的方式：









正如您自己所看到的，这个问题仍在等待它的第一个答案。我想知道，这是为什么呢？你怎么看？





我的第二个问题是，别担心，我不会问“埃隆马斯克会游泳吗？”是的，有人真的问过这个问题。是的，这很重要。你知道，火星上的水等等。你永远不知道它什么时候会派上用场。





所以，埃隆，这一切，无论它是什么，无论出于什么原因，过去/现在/将值得你的时间、金钱、精力和 - 遗产？

从火星到闹剧

如果你认为特朗普是现代美国历史上最两极分化的人，那么你显然错了。世界上最富有的人（已选中）和最聪明的人（未选中，但我想你必须聪明才能致富）可以通过一条推文（不止一次）让地球静止不动。





去中心化是 Elon 最喜欢的话之一，但在谈到互联网时却不是这样。









去中心化机器人？！好的。终结者坏。埃隆不错。





去中心化财务。好的。但…





我明白了，实践你所宣扬的。





“我在特斯拉的生产线上与很多人交谈过，或者在 SpaceX 自己的 Doge 制造火箭，” 马斯克说。 “他们不是金融专家或硅谷技术专家。这就是我决定支持 Doge 的原因——感觉就像是人们的加密货币。”





我懂了。特斯拉和 SpaceX 的员工。他们中的一些人是火箭科学家，而不是“金融专家或硅谷技术专家”，他们愿意并自由地“支持 Doge”。这就是你制作“人们的加密货币”的方式。 Elon 的人，Voodoo 人（这是 Prodigy 的永恒经典，我没有不尊重的意思）。





以防万一，你一直生活在一块石头下（再次，没有不尊重，但来吧，人们，不一定是巫毒教人） 这里有一篇文章，其中包含“马斯克在 Twitter、Web3、NFT 和言论自由上的推文和评论列表。”用“elonisms”打倒自己。

有争议是（不）与（在）一致的





首先这个…

那么这个…





但是，那么这个……





那么，您对此有何看法？啊，我知道。





埃隆是“言论自由的绝对主义者”。他不愿意为此妥协。他是一个有原则的人。好的。尊重。





但是，有一个词——绝对主义。它让你不舒服吗？专制主义者。它会敲响（警钟）吗？





不，埃隆是穿着闪亮的新特斯拉模型或 SpaceX 盔甲的绝地武士。





根据特斯拉发给当地官员并被路透社看到的一封信，上海当局帮助特斯拉运送了 6,000 多名工人并进行了必要的消毒工作，以在上海封城期间重新开工。





那是一封特别的感谢信，“概述了该市为帮助特斯拉所做的努力”。





他们连续奋战三天，昼夜不停地工作，保证我们公司的工人可以返厂。





这一定是一场史诗般的为期三天的战斗，同时“ 根据 CNN 上周的最新计算，至少有 27 个中国城市处于某种程度的 Covid 封锁之下，影响了大约 1.8 亿居民。”





根据无国界记者组织 (RSF)及其年度世界新闻自由指数，在 2019 年、2020 年和 2021 年，在 180 个国家中排名第 177 位的国家官员与言论自由专制主义者并肩作战。





当心假先知，他们披着羊皮来找你，但内心却是贪婪的狼。你会通过他们的果实来认识他们。





推文的果实？！我在这里有点困惑。





记住，记住，11 月 8 日





埃隆知道我们不知道的事情吗？例如，谁将在今年的中期选举期间“冲击”国会大厦，但要靠选票而不是旗帜和令人难忘的服装。





兹比格涅夫·布热津斯基的《大棋盘》在出版 25 年后是否老了？我不知道。我没读过。你能用 $44B 在火星上建立一个殖民地吗？我不知道。我不是火箭科学家。





埃隆马斯克是国王还是他自己的棋局中的一个棋子？他是专制主义者还是幻术师或两者兼而有之？我不知道。我所知道的是这些是要问的问题，而不是关于他的游泳技巧或与贾斯汀比伯合作的问题。





我也知道我的一个故事没有很好地老化。上帝不再在 Twitter 上关注贾斯汀比伯。这是一个令人震惊的发现。





埃隆马斯克可以在推特上暂停上帝吗？我是说。





我正在“借用”一种神秘的“自我主义”，以防万一，你知道的。









中国有一句咒语说“愿他活在有趣的时代”。不管你喜不喜欢，我们生活在有趣的时代。 （来源：quoteinvestigator）





我们不是生活在有趣但绝望的时代。他们说，危急时刻需要采取危急措施。危急时刻需要英雄吗？那个英雄是埃隆马斯克吗？ “自我主义者”有没有把他变成英雄？一个既是企业又可能是政治机会主义者的“专制主义者”如何成为英雄？





埃隆·马斯克（从字面上看）拥有世界在他的脚下，而我们所关心的只是——他的下一条推文。



