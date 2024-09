Elon Musk : du pari du roi à la fin de partie du pion

Je ne suis pas un "éloniste". Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si nous avons un nom spécial (terme) pour les citations et les mots de sagesse d'Elon Musk - « élonisme », pourquoi n'aurions-nous pas un nom pour ses fans, admirateurs et adeptes inconditionnels ? C'est logique, n'est-ce pas?





Je ne suis pas de gauche. Je ne panique pas à propos de toute la "saga" de l'acquisition de Twitter. Je ne suis pas un théoricien du complot. Je ne suis pas dans Elon Musk contre "le monde". Et surtout, je ne suis pas pragmatique, c'est-à-dire que je ne profite pas de ce phénomène « elonmania » avec cette histoire.





Oh, laissez-moi écrire quelque chose sur Elon. C'est toujours une valeur sûre. Tout le monde le fait, pour telle ou telle raison. Pourquoi devrais-je être une « eloxception » ?





Vous seriez surpris, mais en fait, je n'ai que deux questions simples à poser.





comment sommes nous arriver la?





Vous pouvez dire, mec cool , c'est juste une blague . Est-ce? J'ai montré ce tweet à certains de mes amis, et non seulement ils l'ont aimé, mais ils l'ont acheté comme 100% légitime.





Je suis du genre à vivre et à laisser vivre. Vous ne pouvez pas vous lasser de tout ce qu'Elon Musk fait ou dit. D'ACCORD. Tout ce qui te rend heureux mon pote. Vous pensez que chacun de ses tweets a un sens « plus profond ». D'ACCORD. Continuer de regarder.





Nous avons atteint le point de banalisation surréaliste de tout et de tout ce qui est même à distance lié à Elon Musk de quelque manière que ce soit. C'est ainsi que je suis tombé sur cette question à couper le souffle sur Quora :









Comme vous pouvez le voir par vous-même, cette question attend toujours sa première réponse. Je me demande, pourquoi est-ce? Qu'est-ce que tu penses?





Ma deuxième question est, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas demander "est-ce qu'Elon Musk nage?" Oui, quelqu'un a posé cette question pour de vrai. Oui, c'est important. Vous savez, l'eau sur Mars et tout ça. Vous ne savez jamais quand cela pourrait être utile.





Alors, Elon, est-ce que tout cela, quel qu'il soit, pour quelque raison que ce soit, valait/vaut/vaut votre temps, votre argent, votre énergie et - votre héritage ?

De Mars à une farce

Si vous pensiez que Trump est la personne la plus polarisante de l'histoire moderne des États-Unis, eh bien, vous vous trompez évidemment. L'homme le plus riche du monde ( vérifié ) et le plus intelligent (non vérifié, mais il faut être intelligent pour être riche, je suppose) peut faire en sorte que la Terre s'immobilise avec un seul tweet (plus d'une fois).





La décentralisation est l'un des mots préférés d'Elon, mais pas quand il s'agit d'Internet.









Des robots décentralisés ?! D'ACCORD. Terminator mauvais. Élon bien.





Finances décentralisées. Agréable. Mais…





Je vois, pratiquez ce que vous prêchez.





"Beaucoup de gens à qui j'ai parlé sur les chaînes de production de Tesla ou construisant des fusées chez SpaceX possèdent Doge", a déclaré Musk . « Ce ne sont pas des experts financiers ou des technologues de la Silicon Valley. C'est pourquoi j'ai décidé de soutenir Doge - c'était comme la crypto du peuple.





Je vois. Employés de Tesla et SpaceX. Certains d'entre eux sont des spécialistes des fusées, mais pas des "experts financiers ou des technologues de la Silicon Valley", volontairement et librement "soutiennent Doge". C'est ainsi que vous créez la "crypto des gens". Les gens d'Elon, Voodoo People (c'est le classique intemporel de Prodigy, je ne voulais pas manquer de respect).





Juste au cas où vous vivriez sous un rocher (encore une fois, sans manquer de respect, mais allez les gens, pas nécessairement les gens vaudous) , voici un article avec "une liste des tweets et commentaires de Musk sur Twitter, Web3, NFT et la liberté d'expression .” Assommez-vous avec des « élonismes ».

Être controversé n'est (pas) la même chose qu'être (in)cohérent





D'abord ceci…

Ensuite ceci…





Mais, alors ce…





Alors, qu'en pensez-vous ? Ah, je sais.





Elon est "un absolutiste de la liberté d'expression". Il n'est pas prêt à faire des compromis à ce sujet. C'est une personne de principe. D'ACCORD. Respect.





Mais, il y a ce mot - absolutiste. Cela vous met-il mal à l'aise ? Absolutiste. Cela sonne-t-il une sonnette (d'alarme) ?





Non, Elon est un chevalier Jedi dans un nouveau modèle Tesla brillant ou une armure SpaceX.





Les autorités de Shanghai ont aidé Tesla à transporter plus de 6 000 travailleurs et à effectuer les travaux de désinfection nécessaires pour rouvrir son usine le mois dernier au milieu du verrouillage de la ville, selon une lettre que Tesla a envoyée aux autorités locales et vue par Reuters .





C'était une lettre de remerciement spéciale, qui "décrivait jusqu'où la ville est allée pour aider Tesla".





Ils se sont battus pendant trois jours consécutifs, travaillant 24 heures sur 24 et sans interruption pour garantir le retour des travailleurs de notre entreprise à l'usine.





Cela a dû être une bataille épique de trois jours alors qu'en même temps "au moins 27 villes chinoises sont sous un certain degré de verrouillage de Covid, affectant environ 180 millions d'habitants, selon les derniers calculs de CNN la semaine dernière ".





Un absolutiste de la liberté d'expression qui se bat au coude à coude avec les responsables du pays qui s'est classé 177e en 2019, 2020 et 2021 sur 180 pays selon Reporters sans frontières (RSF) et leur classement annuel mondial de la liberté de la presse.





Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis mais qui sont intérieurement des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.





Fruits des tweets ?! Je suis un peu confus ici.





Souviens-toi, souviens-toi, le 8 novembre





Elon sait-il quelque chose que nous ignorons ? Par exemple, qui va "prendre d'assaut" le Capitole lors des élections de mi-mandat de cette année, MAIS avec des votes au lieu de drapeaux et des tenues inoubliables.





"The Grand Chessboard" de Zbigniew Brzezinski a-t-il bien vieilli 25 ans après sa publication ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu. Pouvez-vous construire une colonie sur Mars pour 44 milliards de dollars ? Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste des fusées.





Elon Musk est-il le roi ou juste un pion dans son propre jeu d'échecs ? Est-il un absolutiste ou un illusionniste ou les deux ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce sont les questions à poser, et non celles sur ses talents de nageur ou son équipe avec Justin Bieber.





Je sais aussi qu'une de mes histoires n'a pas bien vieilli. Dieu ne suit plus Justin Bieber sur Twitter. Ce fut une révélation choquante.





Elon Musk peut-il suspendre Dieu, sur Twitter ? Je veux dire.





J'« emprunte » l'un des « élonismes » cryptiques, juste au cas où, vous savez.









Il y a une malédiction chinoise qui dit "Puisse-t-il vivre à une époque intéressante". Qu'on le veuille ou non, nous vivons une époque intéressante. (Source : enquêteur devis)





Nous ne vivons pas une époque intéressante, mais désespérée. Ils disent que les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Les temps désespérés appellent-ils des héros ? Est-ce le héros Elon Musk ? Les « élonistes » en ont-ils fait un héros ? Comment un « absolutiste » qui est aussi une entreprise, et potentiellement un opportuniste politique, peut-il être un héros ?





Elon Musk a (littéralement) le monde à ses pieds, et tout ce qui nous intéresse, c'est son prochain tweet.