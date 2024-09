Elon Musk: Từ Gambit của Nhà vua đến Trò chơi kết thúc của The Pawn

Tôi không phải là một “nhà hùng biện”. Cái gì vậy? Chà, nếu chúng ta có một cái tên (thuật ngữ) đặc biệt cho những trích dẫn và lời nói thông thái của Elon Musk - “chủ nghĩa tài tử”, thì tại sao chúng ta lại không đặt một cái tên cho những người hâm mộ, những người ngưỡng mộ và theo dõi ông ấy? Nó có ý nghĩa, phải không?





Tôi không phải là một người cánh tả. Tôi không lo lắng về toàn bộ việc mua lại Twitter "saga." Tôi không phải là người theo thuyết âm mưu. Tôi không thích Elon Musk vs. "thế giới". Và, trên hết, tôi không phải là người thực dụng, có nghĩa là tôi không lợi dụng hiện tượng “elonmania” với câu chuyện này.





Ồ, để tôi viết vài điều về Elon. Đó luôn là một cuộc đặt cược an toàn. Mọi người đang làm điều đó, vì lý do này hay lý do khác. Tại sao tôi phải là một "eloxception?"





Bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi thực sự, chỉ có hai câu hỏi đơn giản để hỏi.





Làm thế nào chúng tôi đến với điều này?





Bạn có thể nói, bình tĩnh đi anh bạn , đó chỉ là một trò đùa . Là nó? Tôi đã đưa dòng tweet này cho một số bạn bè của mình xem, và họ không chỉ thích nó mà còn mua nó với giá 100% là hợp pháp.





Tôi là kiểu người sống và cho phép. Bạn không thể có đủ tất cả những gì Elon Musk làm hoặc nói. ĐƯỢC RỒI. Bất cứ điều gì làm cho bạn hạnh phúc, bạn thân. Bạn nghĩ rằng mỗi dòng tweet của anh ấy đều có ý nghĩa "sâu sắc hơn". ĐƯỢC RỒI. Cứ nhìn.





Chúng tôi đã đạt đến mức tầm thường hóa siêu thực của bất cứ thứ gì và mọi thứ thậm chí liên quan từ xa đến Elon Musk theo bất kỳ cách nào. Đây là cách tôi tình cờ gặp câu hỏi ngoạn mục này trên Quora:









Như bạn có thể thấy cho chính mình, câu hỏi này vẫn đang chờ câu trả lời đầu tiên của nó. Tôi tự hỏi, tại sao lại như vậy? Bạn nghĩ sao?





Câu hỏi thứ hai của tôi là, đừng lo lắng, tôi sẽ không hỏi "Elon Musk có bơi không?" Vâng, ai đó đã hỏi câu hỏi đó là có thật. Vâng, nó quan trọng. Bạn biết đấy, nước trên sao Hỏa và nhiều thứ khác. Bạn không bao giờ biết khi nào nó có thể có ích.





Vậy, Elon, có phải tất cả những điều này, bất kể nó là gì, vì lý do gì đã / đang / sẽ đáng giá thời gian, tiền bạc, năng lượng và - di sản của bạn không?

From Mars to A Farce

Nếu bạn nghĩ rằng Trump là người phân cực nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, thì rõ ràng bạn đã nhầm. Người đàn ông giàu nhất thế giới ( đã được kiểm tra ) và người thông minh nhất (không được kiểm tra, nhưng bạn phải thông minh để giàu có, tôi đoán vậy) có thể khiến Trái đất đứng yên chỉ với một tweet duy nhất (nhiều hơn một lần).





Phi tập trung là một trong những từ yêu thích của Elon, nhưng không phải khi nói đến Internet.









Robot phi tập trung ?! ĐƯỢC RỒI. Kẻ hủy diệt xấu. Elon tốt.





Tài chính phi tập trung. Tốt đẹp. Nhưng mà…





Tôi hiểu rồi, hãy thực hành những gì bạn giảng.





“Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người trên dây chuyền sản xuất của Tesla hoặc chế tạo tên lửa tại SpaceX own Doge,” Musk nói . “Họ không phải là chuyên gia tài chính hay nhà công nghệ ở Thung lũng Silicon. Đó là lý do tại sao tôi quyết định ủng hộ Doge - nó giống như tiền điện tử của mọi người ”.





Tôi thấy. Nhân viên của Tesla và SpaceX. Một số người trong số họ là các nhà khoa học tên lửa, nhưng không phải là “chuyên gia tài chính hoặc nhà công nghệ ở Thung lũng Silicon” sẵn sàng và tự do “hỗ trợ Doge”. Đó là cách bạn tạo ra “tiền điện tử của mọi người”. Người của Elon, Người của Voodoo (đó là tác phẩm kinh điển vượt thời gian của Thần đồng, tôi không có ý coi thường).





Đề phòng trường hợp, bạn đang sống dưới một tảng đá (một lần nữa, không phải là thiếu tôn trọng, nhưng mọi người, không nhất thiết là Người Voodoo) , đây là một bài báo với “danh sách các tweet và nhận xét của Musk trên Twitter, Web3, NFT và tự do ngôn luận . ” Đánh thức bản thân bằng “elonisms”.

Đang tranh cãi là (Không) Giống như Đang (Ở) Nhất quán





Đầu tiên cái này…

Thì đây…





Nhưng, sau đó…





Vì vậy, những gì bạn làm cho điều này? À, tôi biết.





Elon là "một người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận." Anh ấy không sẵn sàng thỏa hiệp về điều đó. Anh ấy là một người có nguyên tắc. ĐƯỢC RỒI. Kính trọng.





Nhưng, có từ đó - chuyên chế. Nó có làm bạn khó chịu không? Người theo chủ nghĩa tuyệt đối. Nó có rung chuông (báo thức) không?





Không phải vậy, Elon là một Hiệp sĩ Jedi trong bộ giáp Tesla hoặc bộ giáp SpaceX mới.





Chính quyền Thượng Hải đã giúp Tesla vận chuyển hơn 6.000 công nhân và thực hiện các công việc khử trùng cần thiết để mở cửa trở lại nhà máy vào tháng trước trong bối cảnh thành phố đóng cửa, theo một bức thư mà Tesla gửi cho các quan chức địa phương và được Reuters cho biết.





Đó là một lá thư cảm ơn đặc biệt, "phác thảo những chặng đường mà thành phố đã giúp đỡ Tesla."





Họ đã chiến đấu trong ba ngày liên tiếp, làm việc suốt ngày đêm và không ngừng nghỉ để đảm bảo công nhân của công ty chúng tôi có thể trở lại nhà máy.





Đó hẳn là một trận chiến hoành tráng kéo dài ba ngày trong khi “ít nhất 27 thành phố của Trung Quốc đang bị phong tỏa ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng đến khoảng 180 triệu cư dân, theo tính toán mới nhất của CNN vào tuần trước .”





Một tổ chức chuyên chế ngôn luận tự do chiến đấu sánh vai với các quan chức của đất nước xếp thứ 177 trong các năm 2019, 2020 và 2021 trên 180 quốc gia theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) và Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới hàng năm của họ.





Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ đội lốt chiên đến cùng bạn nhưng bề trong là những con sói hung hãn. Bạn sẽ biết chúng bằng các loại trái cây của họ.





Trái cây của tweet ?! Tôi hơi bối rối ở đây.





Hãy nhớ, hãy nhớ, ngày 8 tháng 11





Elon có biết điều gì đó mà chúng ta không biết không? Ví dụ, ai sẽ "xông vào" Điện Capitol trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, NHƯNG với lá phiếu thay vì cờ và những bộ trang phục khó quên.





“The Grand Chessboard” của Zbigniew Brzezinski có già đi sau 25 năm kể từ khi nó được xuất bản không? Tôi không biết. Tôi chưa đọc nó. Bạn có thể xây dựng một thuộc địa trên sao Hỏa với $ 44 tỷ? Tôi không biết. Tôi không phải là nhà khoa học tên lửa.





Elon Musk là Vua hay chỉ là một con Tốt trong ván cờ của chính mình? Anh ta là một người chuyên chế hay một người theo chủ nghĩa ảo tưởng hoặc cả hai? Tôi không biết. Những gì tôi biết là đây là những câu hỏi cần đặt ra, chứ không phải những câu hỏi về kỹ năng bơi lội của anh ấy hay hợp tác với Justin Bieber.





Tôi cũng biết rằng một trong những câu chuyện của tôi không hợp tuổi. Chúa không còn theo dõi Justin Bieber trên Twitter nữa. Đó là một tiết lộ gây sốc.





Elon Musk có thể đình chỉ Chúa trên Twitter? Ý tôi là.





Tôi đang “mượn” một trong những “elonisms” khó hiểu, để đề phòng, bạn biết đấy.









Có một lời nguyền Trung Quốc nói rằng "Cầu mong anh ta sống trong những thời điểm thú vị." Dù muốn hay không, chúng ta đang sống trong những khoảng thời gian thú vị. (Nguồn: quoteinvestigator)





Chúng ta không sống trong những khoảng thời gian thú vị, nhưng tuyệt vọng. Họ nói rằng những lúc tuyệt vọng đòi hỏi những biện pháp tuyệt vọng. Những lúc tuyệt vọng có kêu gọi anh hùng? Đó có phải là anh hùng Elon Musk? Có phải các “nhà hùng biện” đã làm anh hùng từ anh ta không? Làm thế nào mà một “kẻ chuyên chế”, đồng thời là một doanh nghiệp, và có khả năng là một kẻ cơ hội chính trị, lại có thể trở thành một anh hùng?





Elon Musk có (theo nghĩa đen) cả thế giới dưới chân anh ấy, và tất cả những gì chúng tôi quan tâm là - dòng tweet tiếp theo của anh ấy.