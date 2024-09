Elon Musk: Do Gambito do Rei ao Fim do Jogo do Peão

Não sou um “elonista”. O que é isso? Bem, se temos um nome especial (termo) para as citações e palavras de sabedoria de Elon Musk - "elonismo", por que não teríamos um nome para seus fãs obstinados, admiradores e seguidores? Faz sentido, não é?





Eu não sou um esquerdista. Não estou enlouquecendo com toda a “saga” de aquisição do Twitter. Não sou um teórico da conspiração. Não gosto dessa coisa de Elon Musk versus “o mundo”. E, acima de tudo, não sou pragmatista, ou seja, não estou tirando vantagem desse fenômeno da “elonmania” com essa história.





Oh, deixe-me escrever algo sobre Elon. Essa é sempre uma aposta segura. Todo mundo está fazendo isso, por este ou aquele motivo. Por que eu deveria ser uma “eloxception”?





Você ficaria surpreso, mas, na verdade, tenho apenas duas perguntas simples a fazer.





Como chegamos a isso?





Você pode dizer, relaxa cara , é só uma piada . É isso? Mostrei este tweet para alguns de meus amigos, e eles não apenas gostaram - eles o compraram como 100% legítimo.





Eu sou o tipo de pessoa que vive e deixa viver. Você nunca se cansa de tudo que Elon Musk faz ou diz. OK. O que quer que te faça feliz amigo. Você acha que cada um de seus tweets tem um significado “mais profundo”. OK. Continue olhando.





Chegamos ao ponto de banalização surreal de tudo e qualquer coisa que seja remotamente relacionada a Elon Musk de alguma forma. Foi assim que me deparei com esta pergunta de tirar o fôlego no Quora:









Como você pode ver por si mesmo, esta questão ainda está esperando por sua primeira resposta. Eu me pergunto, por que isso? O que você acha?





Minha segunda pergunta é, não se preocupe, não vou perguntar “Elon Musk nada?” Sim, alguém fez essa pergunta de verdade. Sim, é importante. Você sabe, água em Marte e outras coisas. Você nunca sabe quando pode ser útil.





Então, Elon, tudo isso, seja o que for, por qualquer motivo valeu/vará/vale a pena seu tempo, dinheiro, energia e - legado?

De Marte a Uma Farsa

Se você pensou que Trump é a pessoa mais polarizadora da história moderna dos EUA, bem, obviamente você está errado. O homem mais rico do mundo ( verificado ) e o mais inteligente ( não verificado , mas você tem que ser inteligente para ser rico, eu acho) pode fazer a Terra parar com um único tweet (mais de uma vez).





Descentralização é uma das palavras favoritas de Elon, mas não quando se trata da Internet.









Robôs descentralizados?! OK. Exterminador do Futuro ruim. Elo bom.





Finanças descentralizadas. Agradável. Mas…





Entendo, pratique o que você prega.





“Muitas pessoas com quem conversei nas linhas de produção da Tesla ou na construção de foguetes na própria Doge da SpaceX”, disse Musk . “Eles não são especialistas financeiros ou tecnólogos do Vale do Silício. É por isso que decidi apoiar o Doge - parecia a criptografia do povo.”





Eu vejo. Funcionários da Tesla e da SpaceX. Alguns deles, cientistas de foguetes, mas não “especialistas em finanças ou tecnólogos do Vale do Silício” voluntária e livremente “apoiam Doge”. É assim que você faz a “criptografia das pessoas”. O povo de Elon, Voodoo People (esse é o clássico atemporal do Prodigy, não quis desrespeitar).





Apenas no caso, você está vivendo sob uma rocha (novamente, sem desrespeito, mas vamos lá pessoal, não necessariamente Voodoo People) aqui está um artigo com “uma lista de tweets e comentários de Musk no Twitter, Web3, NFTs e liberdade de expressão .” Derrube-se com “elonismos”.

Ser controverso é (não) o mesmo que ser (in)consistente





Primeiro isso…

Então isso…





Mas, então isso…





Então, o que você acha disso? Eu sei.





Elon é “um absolutista da liberdade de expressão”. Ele não está disposto a se comprometer sobre isso. Ele é uma pessoa de princípios. OK. Respeito.





Mas, há aquela palavra - absolutista. Isso te deixa desconfortável? Absolutista. Ele toca uma campainha (alarme)?





Não, Elon é um Cavaleiro Jedi em um novo modelo Tesla brilhante ou armadura SpaceX.





As autoridades de Xangai ajudaram a Tesla a transportar mais de 6.000 trabalhadores e a realizar o trabalho de desinfecção necessário para reabrir sua fábrica no mês passado em meio ao bloqueio da cidade, de acordo com uma carta que a Tesla enviou às autoridades locais e vista pela Reuters .





Essa foi uma carta de agradecimento especial, que “descreveu o quanto a cidade fez para ajudar Tesla”.





Eles lutaram por três dias consecutivos, trabalhando dia e noite e sem parar para garantir que os trabalhadores da nossa empresa pudessem retornar à fábrica.





Deve ter sido uma batalha épica de três dias enquanto, ao mesmo tempo, “pelo menos 27 cidades chinesas estão sob algum grau de bloqueio da Covid, afetando cerca de 180 milhões de residentes, de acordo com os últimos cálculos da CNN na semana passada ”.





Um absolutista da liberdade de expressão lutando lado a lado com as autoridades do país que ficou em 177º lugar em 2019, 2020 e 2021 entre 180 países, de acordo com a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) e seu Índice Mundial de Liberdade de Imprensa anual.





Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Você vai conhecê-los pelos seus frutos.





Frutos de tweets?! Estou um pouco confuso aqui.





Lembre-se, lembre-se, 8 de novembro





Elon sabe algo que não sabemos? Por exemplo, quem vai “invadir” o Capitólio durante as eleições de meio de mandato deste ano, MAS com votos em vez de bandeiras e roupas inesquecíveis.





“The Grand Chessboard” de Zbigniew Brzezinski envelheceu bem depois de 25 anos desde que foi publicado? Não sei. Eu não li. Você pode construir uma colônia em Marte por US $ 44 bilhões? Não sei. Eu não sou um cientista de foguetes.





Elon Musk é o rei ou apenas um peão em seu próprio jogo de xadrez? Ele é um absolutista ou um ilusionista ou ambos? Não sei. O que eu sei é que essas são as perguntas a serem feitas, e não sobre suas habilidades de natação ou sua parceria com Justin Bieber.





Também sei que uma das minhas histórias não envelheceu bem. Deus não segue mais Justin Bieber no Twitter. Essa foi uma revelação chocante.





Elon Musk pode suspender Deus, no Twitter? Quero dizer.





Estou “pegando emprestado” um dos “elonismos” enigmáticos, só por precaução, sabe.









Existe uma maldição chinesa que diz: “Que ele viva em tempos interessantes”. Goste ou não, vivemos em tempos interessantes. (Fonte: quoteinvestigator)





Não vivemos tempos interessantes, mas desesperados. Eles dizem que tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Os tempos desesperados exigem heróis? Esse herói é Elon Musk? Os “elonistas” fizeram dele um herói? Como pode um “absolutista” que também é um empresário, e potencialmente um oportunista político, ser um herói?





Elon Musk tem (literalmente) o mundo a seus pés, e tudo o que importa é - seu próximo tweet.