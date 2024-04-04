网络中立性的技术视角

作者： （1）威廉·P·瓦格纳四世，克莱蒙特研究生大学。

链接表

摘要与引言

关键术语定义

互联网运营基本原理

封装

基于使用情况的经济模型

网络中立

法律历史

研究人员结论

有待进一步探索和参考的领域

抽象的

本文简要介绍了网络中立性以及与讨论相关的互联网基础知识。本文旨在提供足够的技术视角，以便为美国围绕该问题的政治和经济辩论提供参考。此外，这项研究表明，现有的互联网经济完全基于使用情况，而该模型可以解释所有用途。最后，我认为美国应该对网络中立性制定一些立法和 ISP 监管





关键词- 网络中立性、互联网、ISP、提供商、政府监管

1. 简介

网络中立性在过去十年中一直是美国政治、经济和公民权利关注的话题 [1][2][3]。正如本文其余部分所述，美国政府以及其他国家政府 [4]、州和地方政府、构成互联网骨干网的国家私人网络以及主要技术和内容提供商都在积极推动制定保护创新、企业利益和消费者需求的互联网标准。





互联网是现代社会取得成功的基础 [5]。社区、执法部门、医院、军队、企业和个人只要能在一定程度上使用互联网，就能在当今美国乃至全球获得成功。





1996 年，美国国会在 1934 年《通信法》第 230(b) 条（经修订）中阐述了其国家互联网政策。具体而言，国会指出，美国的政策是“维护目前互联网的活跃和竞争自由市场”[6] 并“促进互联网的持续发展 [7]”。





出于这种需要，基础设施规划和预算编制需要确定最低标准。这些最低标准是什么以及应该用什么机制来规范它们是网络中立性辩论的首要问题。网络中立性的支持者希望立法阻止 ISP 限制或优先处理流量（即所谓的“快车道”），声称这将扼杀互联网“边缘”的自由市场创新、投资、扩张和用户选择。网络中立性的反对者声称该立法将扼杀 ISP 的自由市场创新和扩张。









如图 1 所示，消费者的利益通过自由企业和立法相结合的方式得到保护，因此本文首先探讨了相关的技术考虑和现有协议，然后才讨论经济模型，最后讨论法庭上的法律斗争。





本研究论文展示了所有互联网流量如何使用称为封装的过程来实现内容/应用程序开发人员与硬件/网络工程师之间的完全分离。





最后，本文解释了当前严格基于使用情况的经济模型如何将所有互联网流量精确到最小的计量单位——单个比特。





本文的范围不包括全面探讨对当前系统进行任何改变（例如鼓励网络扩张的供应方援助与降低消费者成本的需求方刺激）所带来的社会政治和经济影响，但研究人员将提供一些法律历史并对当前的政治和法律辩论状况发表一些看法。







