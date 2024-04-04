Ağ Tarafsızlığına Teknik Bir Bakış

Yazarlar: (1) William P. Wagner IV, Claremont Lisansüstü Üniversitesi.

Bağlantı Tablosu

Özet ve Giriş

Anahtar Terimlerin Tanımı

İnternet İşletiminin Temelleri

Kapsülleme

Kullanıma Dayalı Ekonomik Modeller

Net tarafsızlık

Hukuki Tarih

Araştırmacı Sonuçları

Daha Fazla Araştırma ve Referans Alanları

Soyut

Bu makale, Ağ Tarafsızlığının ve tartışmayla ilgili İnternet temellerinin kısa bir teknik incelemesini sunmaktadır. Bu belge, Amerika Birleşik Devletleri'nde konuyu çevreleyen siyasi ve ekonomik tartışmalara ışık tutabilecek yeterli teknik perspektif sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu araştırma, mevcut İnternet ekonomisinin tamamen kullanıma dayalı olduğunu ve bu modelin tüm kullanımları hesaba katabileceğini göstermektedir. Son olarak ABD'de İnternet Tarafsızlığı ile ilgili olarak İSS'lere yönelik bazı mevzuat ve düzenlemelerin olması gerektiğini tartışacağım.





Anahtar Kelimeler - Ağ Tarafsızlığı, İnternet, İSS, Sağlayıcı, Devlet Düzenlemesi

1. Giriş

Ağ Tarafsızlığı son on yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi, ekonomik ve sivil hakların ele alındığı bir konu olarak haberlerde yer aldı [1] [2] [3]. Bu makalenin geri kalanında belgelendiği gibi, ABD Hükümeti ve diğer ulusların hükümetleri [4], eyalet ve yerel yönetimler, İnternet omurgasını oluşturan ulusal özel ağlar ve büyük teknoloji ve içerik sağlayıcıların tümü, Yeniliği, kurumsal çıkarları ve tüketici ihtiyaçlarını koruyan internet standartlarını tanımlamak için aktif itme-çekme.





İnternet modern dünyada başarının temelidir [5]. Belirli bir düzeyde internet erişimi olan topluluklar, kolluk kuvvetleri, hastaneler, ordular, şirketler ve bireylerin tümü, mevcut Amerika Birleşik Devletleri'nde ve küresel olarak başarı için açıkça daha iyi donanıma sahiptir.





1996 yılında, 1934 tarihli İletişim Yasası'nın değiştirilen 230(b) bölümünde Kongre, ulusal İnternet politikasını açıklamaktadır. Kongre özellikle ABD'nin politikasının "İnternet için mevcut olan canlı ve rekabetçi serbest piyasayı korumak" [6] ve "İnternet'in sürekli gelişimini teşvik etmek [7]" olduğunu belirtiyor.





Bu ihtiyaçtan dolayı altyapı planlama ve bütçelemede asgari standartların belirlenmesi arzu edilir hale gelmiştir. Bu minimum standartların ne olduğu ve bunları hangi mekanizmanın düzenlemesi gerektiği Ağ Tarafsızlığı tartışmasının ilk konusunu oluşturuyor. Ağ Tarafsızlığı savunucuları, İSS'lerin "hızlı şeritler" olarak bilinen trafiği kısıtlamasını veya önceliklendirmesini engelleyen bir yasa istiyor ve bunun, İnternet'in "Uç"unda serbest piyasa yeniliklerini, yatırımlarını, genişlemelerini ve kullanıcı tercihlerini bastıracağını iddia ediyor. Ağ Tarafsızlığı'nın karşıtları, mevzuatın ISP'lerin serbest piyasa yeniliklerini ve genişlemesini engelleyeceğini iddia ediyor.









Şekil 1'de gösterildiği gibi, tüketicinin çıkarları, serbest girişim ve mevzuatın birleşimi yoluyla korunmaktadır; bu nedenle, bu makale, ekonomik modellere geçmeden önce ilgili teknik değerlendirmeleri ve mevcut protokolleri ve ardından son olarak mahkemelerdeki hukuki mücadeleyi incelemektedir.





Bu araştırma makalesi, içerik/uygulama geliştiricileri ile donanım/ağ mühendisleri arasında tam bir ayrım sağlamak için tüm İnternet trafiğinin Kapsülleme olarak bilinen bir süreci nasıl kullandığını göstermektedir.





Son olarak bu makale, tamamen kullanıma dayalı olan mevcut ekonomik modelin, tüm internet trafiğini mümkün olan en küçük ölçü birimine (tek bir bit) kadar nasıl hesaba kattığını açıklamaktadır.





Ancak bu araştırmacı, ağ genişlemesini teşvik edecek arz yönlü yardımlar ile tüketici maliyetini düşürmeye yönelik talep yönlü teşvikler gibi mevcut sistemdeki herhangi bir değişikliğin sosyo-politik ve ekonomik sonuçlarını tam olarak araştırmak bu makalenin kapsamı dışındadır. Biraz hukuk tarihi sunacak ve siyasi ve hukuki tartışmaların mevcut durumu hakkında bazı gözlemlerde bulunacağız.







