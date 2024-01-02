亲爱的未来加密首席执行官，请勿预挖

在 2024 年新年伊始，这是一封写给未来加密货币首席执行官的信。





预挖代币的诱惑可能很大，但除非他们真正知道自己在做什么，否则他们最好将货币从他们的加密项目中剔除。

中本聪是他名字的第一个也是最后一个

我知道你一直在他的笔记本电脑上思考中本聪的秘密，他自己挖掘了整个创世区块。





那家伙身上的科琼斯，对吧？





中本先生还预先开采了大约 1,100,000 个硬币，并将它们锁定在那里。您可以免费查看它们，它们仍然在那里。













Craig Wright 先生也看过它们。





你可能会想，你也可以像中本聪和他之后的一些幸运的首席执行官，如 Vitalik（以太坊）和 Shibetoshi（狗狗币）一样进行预挖掘，但自 2008 年、2009 年、2010 年、……、2023 年以来，世界已经发生了巨大的变化。





问题是，有一群首席执行官预先开采并将其预先开采的（垃圾）代币“空投”给他们的忠实粉丝群。他们的项目很快就陷入了地下，其他人数十亿美元的资金也化为乌有。





例子包括 Do Kwon、Su Zhu 和 Kyle Davies，以及将于今年三月受审的 Sam Bankman Fried。





现实是，如果你能像中本聪一样在笔记本电脑上进行预挖矿，你就不会被信任，也不会被追随以取得胜利，你将会被逮捕。

不要激怒 SEC 监管机构

在我告诉你关于你的逮捕令之前，我会告诉你为什么你不应该让 SEC 监管者感到紧张。





美国证券交易委员会监管机构现在可能承担着金融行业最忙碌的工作。





银行家按照简单的 3-6-3 规则生活的日子已经一去不复返了；存款利率为 3%，贷款利率为 6%，下午 3 点之前到达高尔夫球场 现在，加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 先生有很多事情要做。就像试图确定山寨币是证券还是商品一样。

国际海事组织（IMO）在未来几十年内不会以这种或那种方式决定这一点。





安全意味着它就像股票一样。打个简单的比方，某人可以创造大量股票，因此他们应该遵守管理股票的创造和向公众分配的法律。因为公司可以创建股票，将其出售给公众，然后“哎呀”地退出，我们的商业模式并不完美。我们不好，但糟糕的事情发生了”。





入狱时间。





商品意味着它就像玉米一样。用另一个简单的类比来说，某人可以种植大量玉米，因此他们应该遵守管理玉米生长和向公众支付的法律。一家公司可以向公众出售他们的玉米，如果他们说“哎呀，我们的商业模式并不完美”。我们不好，但糟糕的事情发生了”，没关系。大家都知道玉米有时不太好。下次购买前您应该 DYOR。





说真的，没有坐牢。





我会这样说。如果你从事商品交易，你会受到一点压力；如果你从事证券交易，你会受到很大的压力。





SEC 主席的所有这些麻烦始于 2009 年，当时 SEC 意识到 BTC 无法阻止。即使暂时也不行，以便美国证券交易委员会 (SEC) 能够进行更仔细的调查。

从那时起，许多加密货币就无法停止，大量资金被束缚在加密货币市场的复杂性中。甚至反比特币的银行家杰米·戴蒙（Jamie Dimon）也设计了一个加密货币项目。





但詹斯勒先生不会容忍傻瓜。他成功地通过一系列法律和法规打击了加密货币首席执行官，其中之一被视为山寨币证券。就证券而言，在地下室预先开采大量证券并向 SEC 保密是违法的。违反了《证券交易法》第 105(B) 条的规定，该条规定要求您如实披露您的所有财务信息。





因此，加密货币首席执行官先生，如果您想启动一个加密货币项目，请不要预挖，除非您知道自己在做什么。如果您曾经预挖过，请将硬币留给自己。别再在推特上空投它们了，否则詹斯勒先生可能会收到消息。

不要印钞票，建立社区

在Web2.5中，社区才是王道，而不是货币或内容。





我认为绕过非法但极具诱惑力的预挖矿想法的一种方法是通过多方安排进行同步挖矿。





我在这里猜测。





这就像通过多方协议挖掘创世区块的碎片一样。因此，创世区块不会像中本聪那样放在一台笔记本电脑/服务器中，与所有人共享。它将是多个协同工作的部分。一部分失败了，一切都失败了。





如果它有效，这将鼓励通过我所说的去中心化证明进行社区建设。

例如，想象一下开采硬币供社区使用，例如作为对自愿公共工程清洁、垃圾收集和新颖的回收创新的奖励。为了验证它是否位于同一社区内的不同设备中，时间戳被编码为与 GPS 坐标和人们的 SIM 卡同步。





这阻止了硬币的囤积，并进一步鼓励了硬币的广泛传播。毕竟，如果您要建立一个您相信的社区，为什么不从人人机会均等的基础开始呢？没有什么比所有人享有平等的采矿奖励更平等的机会了。





最后，应该设定供应上限（也通过去中心化证明进行编码），因为我们确实应该对通胀货币过敏。我仍然想知道为什么新的山寨币仍然会通货膨胀。甚至世界币。萨姆·奥尔特曼先生是一位人工智能构建天才，但在经济学方面，我不太确定。





如果流通的硬币还不够的话，它所需要的只是相当于股票分割/将金条变成金粉。





与所有人分享确实需要一定的态度，但如果你确实打造了一件伟大的事情，他们就会来。使用所有不同的货币。





PS >> 就能源消耗而言，去中心化证明比工作量证明更便宜。前者是社区粘合剂，后者是保证市场公平竞争的精英方式。社区建设不是一个竞争的过程，因为与社区中明智的长辈甚至尊敬你的年轻人竞争是不道德的。