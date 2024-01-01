对话 Picatrix Picori — 漫画风格的 AI 插画师

欢迎来到 2024 年，在这里科技与艺术相遇，创新如此疯狂，甚至你的烤面包机也可能是一名兼职抽象画家。人工智能艺术领域是一个令人着迷的前沿领域，突破了我们曾经认为在创造力世界中可能实现的界限。在这次对话中，我们有幸深入探讨了Picatrix Picori的思想，他是一位著名的人工智能艺术家，以其迷人的漫画风格插图而闻名。

背景：

Picatrix Picori 作为一名专注于漫画风格插图的人工智能艺术家，其历程堪称非凡。他对这种独特艺术形式的热情在 2012 年的一个关键时刻被点燃，当时他开始探索计算机图形、物理模拟和语义，从而将他的音乐天赋和对技术的极度痴迷完美融合。

灵感和创作过程：

Picatrix 从 Joseph Campbell、Alan Watts、Ken Wilber 和 Robert Anton Wilson 等人那里汲取灵感，巧妙地制作了人工智能生成的艺术，深入探究人类心灵的深处，同时提供令人惊叹的美学效果。他的与众不同之处在于他愿意突破人工智能艺术的界限，创作出可能具有挑衅性甚至冒犯性的作品，以追求保留人工智能艺术的非企业形象。

工具和技术：

Picatrix 使用多种 AI 工具（例如：Automatic1111、Playground、Bing、Starry AI、Unstable Diffusion 等）来创作漫画风格的插图。他对细节的一丝不苟以及对手工制作、真实感觉的追求使他的作品在数字世界中脱颖而出。

挑战和愿景：

作为一名人工智能艺术家，Picatrix 在开拓自己的定位和定义自己的风格方面面临着挑战。他认为，保持艺术完整性和适应技术进步之间的平衡就像走钢丝一样。他对人工智能艺术未来的愿景是一场不受公司控制、遵循艺术表达和个性原则的去中心化运动。





那么，让我们开始对 Picatrix Picori 的采访吧！

IG： picatrix.picori





您能分享一下您作为专门从事漫画风格插图的 AI 艺术家的旅程吗？是什么激发了您对这种独特艺术形式的关注？





Picatrix： 2012 年，我从大学毕业，发现自己在企业主导的世界中感觉自己像个局外人。我开始沉迷于学习计算机图形学、物理模拟和语义学。虽然我最初追求音乐并试图融入“锅炉房”文化，但我不喜欢改变自己，让自己属于一种不优先考虑像我这样的人的文化。相反，我专注于激进的虚拟想法、逃避现实和假肢，因为我相信技术会带来与 Algorave 等运动所倡导的户外文化不同的方向。





当封锁发生时，人工智能艺术开始流行，我关于孤立主义、虚拟世界和图形增强的想法变得更加重要。这些想法与 Philip Rosedale 参与 Midjourney 的融合感觉就像一场梦。我已经玩过《第二人生》，并预计沃卓斯基姐妹的时间表会变得更加相关。这种趋同在十年前似乎不太可能。

您能描述一下您从构思到完成的创作过程吗？它与传统艺术家有何不同？

Picatrix：我的方法很大程度上依赖于童话故事、叙事比喻和人物发展。我的作品在很大程度上依赖于童话索引和叙事比喻来理解角色心理中的不同“危机”，也理解角色如何从问题中学习并发展成为一个有感知的存在。我借鉴了约瑟夫·坎贝尔的单一神话，并将其与受艾伦·瓦茨、肯·威尔伯和罗伯特·安东·威尔逊影响的更唯物主义和决定论的观点结合起来。约瑟夫·坎贝尔的单一神话在过去十年的 Psychonaut 热潮中很酷，Erowid、Bluelight 和其他论坛上充斥着人们根据亚瑟王民间传说谈论他们对迷幻药的使用。





在为我的人工智能艺术撰写提示时，我的目标是以超现实但语义丰富的方式总结含义，因为它是图像的集群或重叠，但我从语义分类的角度来处理事物，使每个单词相互增强，使用普通的人工智能工具实现更好的美学效果。我利用训练数据集中的主题、刻板印象和统计流行率来增强美感，同时也以此为契机，用人工智能生成的有趣的花絮来扭曲情节。人工智能经常以有趣的方式解释事物，从而产生超现实的组合，例如马腿与冰淇淋重叠。虽然将拉斯普京生成为三足椅子并不是一个好主意，哈哈。

人工智能技术以多种方式彻底改变了艺术世界。您在人工智能生成艺术方面的作品有何不同并脱颖而出？

Picatrix ：我的艺术可能会冒犯一些人，因为我探索了人工智能艺术的边界。我向扫描者和翻译者提出了创建少女漫画页面的提示，但他们拒绝了这个想法，担心这会让他们成为成熟的漫画家。我的重点是解决围绕人工智能艺术的恐惧，并在不屈服于企业压力或 NFT 炒作的情况下突破人工智能艺术的极限。





我不喜欢人工智能艺术成为无聊猿游艇俱乐部或加密文化的一部分。我很高兴漫画扫描者拒绝了增强他们的公众形象的想法，但我也有点失望的是，这个团体选择拒绝人工智能工具并允许新来者扰乱漫画行业。这反映了人工智能艺术世界中知名品牌与模仿者之间的典型冲突。





企业竞争不应该局限于一个排他性的群体。我想与那些不受经济野心驱动的专注艺术家分享我的提示，创造一个类似于车库摇滚/朋克的 DIY 场景，不受那些对音乐行业的虚伪负责的老公司控制的价格过高的提示。





就像 Ministry 的创始人 Al Jourgensen 一样，我相信我们的首要重点应该是在不受公司限制或编辑义务的情况下创造高质量的艺术。人工智能有可能消除就业机会，但我不会将这个“秘密”卖给企业以获取利润。相反，我想将它提供给那些欣赏并与真正的艺术联系在一起的人们，使他们能够在不墨守成规的情况下做自己。





您如何在捕捉传统漫画美学和讲故事元素的同时保持创作的人工智能方面取得平衡？

皮卡特里克斯：有趣！因为我知道解决这个问题很重要。当那些对人工智能有相当误解的人表现出他们的反对和恐惧时，他们认为我们会成为某种复制品分身，模仿他们最喜欢的偶像或为他们的女儿拍摄裸照。在《第二人生》中有一个词来形容这种行为，“悲伤者”是一个仅仅这样做的人，作为支持网络的一部分，其价值为零，让人们感到自主，“悲伤者”是网络犯罪分子，而人工智能艺术家不是 -一般来说——就像这些。





所以，我们不能只是抄袭漫画家，然后假装自己是新的鸟山明，就像加密货币淘金热一样。 Beeple 非常谦虚，尽管它是这一趋势的典型例子。 Emad Mostaque 对品牌受到影响的方式也有自己的问题，我不想这样做，即使没有诉讼，我还是破产了，我无法购买足够多的品牌产品来关心它们，所以我只是让我的事物。





我喜欢考虑有关裸体的同人志法律，并尝试为自己的作品制定“通用”审查准则，同时尊重品牌并对粉丝艺术持开放态度，因为粉丝艺术只是粉丝艺术，而不是我有权获得的产品分配并从中获利。这对我的艺术外观产生了很大的影响，这些限制帮助我创造了一种风格……我认为这种风格还不是超级流行，但欧洲法律体系最终将推动其他人工智能艺术家以这种方式思考，因为越来越多的人会这样做。人工智能艺术家想出了一系列方法来序列化人工智能生成的商品的生产，这可能会像公司一样影响市场……而且不会违反版权法！这并非不可能。

您能否解释一下您用来创建漫画风格插图的工具和技术，以及这些工具如何随着时间的推移而演变？

Picatrix ：我使用各种工具，包括Automatic1111、Playground、Bing、Starry AI 和Unstable Diffusion。然而，Dalle3 利用其企业基础设施提供更便宜的服务，这促使我开发一种更节省资源的方法。我并不害怕“便宜”或“最小消耗”这个词，因为我认为想出一种用最少的资源实现技术熟练的方法有点像智力游戏。人工智能艺术工具缺乏版本控制可能会令人沮丧，因为突然的修改可能会扰乱艺术家的工作流程。随着行业的成熟，这种情况应该会有所改善。





新工具最终可以实现自动文本生成，使用故事索引来获得场景模板、颜色组合等，但这并不是真正必要的，除非你需要一支机器人大军入侵互联网的每个角落。





升级者对于创建海报和城市景观干预至关重要。 Oracle推出了基于区块链的资源挖掘框架，并且有众多即时共享平台。尽管如此，硬件限制仍然需要与 GPU 限制进行讨价还价。





也许我的舒适区是去中心化团体，当我想到工具时，我想到为去中心化的最终用户和长尾市场赋予这种生产组装能力，以此作为避免被纳入这些只会成为傀儡的漏斗指标的一种方式每个拥有超过 2000 名粉丝的影响者。将小社区的精英纳入影响者明星的“瓦尔哈拉”是很古怪的，我喜欢研究避免这种情况发生的方法。

所以，AI Art 的工具不能成为背上的猴子，让人们在没有这些工具时变得痛苦和绝望，这在Automatic1111 Webui 的早期是 Colab Notebooks 的一个小问题。





我们需要开发更好的技术来规避 GPU 霸权和其他霸权的屈从约束。 CUDA、Colab、GPU……幸运的是，Oracle 提出了一个使用区块链进行资源挖掘的框架，并且有大量的提示共享！

虽然说实话，最初的把关感和“达芬奇密码”阴谋正在慢慢消失，就像反人工智能暴民消失一样（没有人编写病毒窃取CPU资源来报复云服务，对吧？）





就像 Emad Mostaque 和允许免费每日积分的服务一样，许多主要参与者（例如 Microsoft）非常友善地为人们提供这些工具，基于云的 GPU 是一个很好的发展......但硬件限制仍然迫使我们讨价还价天哪，有一些标准的程序指南被忽略了，以至于无法非常快速地制作最小可行的产品，并且缺乏版本控制来访问过去起作用的权重，当“神奇的提示”停止工作时，它就成为了一种意外的压迫工具。突然……因为微调会以非协商一致的方式或在没有事先通知的情况下影响最终用户和 Beta 测试人员，这会影响最终用户自己的半结构化试验和错误的科学行程，因此有时对学生来说很难研究人员可以控制这个“神奇八球”生成随机图片。





我知道关于通量和相对论以及 VUCA-BANI 的理论怎么说，因为我也是一名产品经理，但是为了让计算机具有稳定的性能，他们不应该在编程中模仿社会是多么糟糕。忽视标准程序指南会给人一种相对主义的感觉，并赞扬突然的修改，这可能会给破坏人工智能的网络恐怖分子留下错误的印象。如果设计出适当的商业化商业模式，这种非法制造的感觉可能会消失，但这种工业标准的完成也意味着手工绘画在人类历史上的标志性主角的毁灭；就我个人而言，我并不害怕提出解决其中一些问题的建议，并将艺术的祖国从加利福尼亚和巴黎重新安置或重新分配。





对提示确定性的更多控制与提示权重或去噪不同，但我认为我们在使用Automatic1111时使用ControlNet、LORA和img2img来实现它。他们说，输出应该更加“始终坦诚”。





你的作品似乎既包含传统漫画元素，又包含现代人工智能技术。您如何在艺术中平衡这两个世界？

当我还是个孩子的时候，我喜欢少女漫画和非常科技和黑暗的漫画，就这两种风格；传统的性别角色有点令人沮丧。文学流派和艺术流派也是如此。作为一个混血的阿斯图里亚斯非裔美国犹太人，我觉得这些类型与通常吸引大多数拉丁裔的故事的整个男孩遇见女孩的结构非常吻合，但是我喜欢少女漫画中最保守和天真的角色的害羞。





由于我不是部落结构的一部分，我可以像大多数人在雷鬼顿的鼎盛时期那样自然地“探索和抓住”，所以我不喜欢这些浪漫的故事，这些故事太容易在时间轴上预测A to point B. 因此，在避免这些“勾搭”叙事的同时，孤立主义的科技故事和害羞的少女故事确实引起了我的注意，因为它们感觉更优雅，并且意识到人类的技术未来。





我认为初音未来是未来主义少女形式的一个很好的例子，以及这种跨文化的不可能性如何造就了整个人工体验行业。因此，当我创作艺术时，我自然而然地对有类似追求的读者感到仁慈，即使我是异性恋，我对电子女孩世界和在线虚拟世界中的跨性别者也有很多同情心，但也对那些表达自己的性别的人抱有同情心。可怕而美丽的孤独中罕见。这种稀有性并没有真正反映在导致 NFT 价格上涨的稀有性上，这一公理影响了我的工作。





一些少女漫画中的美少女角色让我发笑，我对那些人没有什么尊重或兴趣，因为他们看起来有点太方了，淹没在他们的整个勾搭路线图中，就像一条没有十字路口的直线，除非欺骗他们的女朋友或者两者之间的一些误会，用AI艺术来描绘根本不容易，目前AI艺术很大程度上依赖于省略的序列，用小框架来叙述故事。我认为，在讨论制作我自己的手艺的工具时，我很少涉及到的这些生活方式恰好对这些利基市场中的人们制作的工具的可用性产生了同样小的影响，这是我在选择人口统计学和工具时考虑的另一个统计公理风格，并受到慈善和情感的理想主义观念的启发。





因此，除了非常害羞的人口议程，以在一个社会中创造新形式的多元文化和亚文化之外，尽管世界范围内存在严重的不平等，但已经达到了可能的后稀缺未来的指标，还有一个产品管理标准来考虑可能代表什么使用人工智能以及真正让我有心情写故事的东西……有时故事会自己写出来，而图片只需要一些小分数即可实现正确的呈现和格式，这很有趣，我希望信仰的飞跃能够投入其中我自己的独特性在人力、财务和专业方面都带来了回报。

作为一名人工智能艺术家，您遇到过哪些挑战，特别是在创作详细的漫画风格插图方面，您是如何克服这些挑战的？

Picatrix：我记得一年前的2022年圣诞节，当我们见面时，你（阿卡莎）需要一些概念设计师来设计你的短篇小说中的人物。我意识到你处理事情的方式让我在上一个问题中思考，我可以注意到你的故事时间线并不完全是少女，但你用美少女美学来处理角色设计，我对此很好奇，因为妖追漫画通常是被视为对异性恋“勾搭”叙事的叛逆践踏，当同性恋角色更喜欢其他男人而不是爱上他们的女人时，它会带来很多幻灭，这通常就像哈尔的移动城堡的主角苏菲一样，但像Visual Kei一样充满粉丝服务。





起初，我不知道该跳入哪个趋势。因此，一个挑战是选择一条社论路线，并搁置利用人工智能的力量彻底改变美学的愿望。我希望我们的成果随着人工智能的新发展而成熟，就像摇滚乐队 Gorillaz 在“拉古纳海滩”的垮台中所做的那样。客户参与实时选择过程以微调结果，这对我满足利益相关者的要求有很大帮助。





我非常自豪能够解决的一项挑战是像素化。稳定扩散的早期版本有一种使用噪音进行绘画的方法，如果你放大这些图片，你会注意到痕迹不是在远处投影颜色频率的手工笔划，所以我不得不利用我有限的知识物理模拟并做出基于物理的方法进行提示。如果你用人工智能放大我的漫画作品，它看起来真的像是用铅笔或石墨粉手工制作的，那是因为我研究了激光打印来模拟纸上燃烧的灰尘。





当 Camenduru 的 webui 空间摆脱了我用来升级的“额外”选项卡时，我决定做一个小技巧。因此，我的新照片不需要升级，但整个美学确实让我远离了人工智能艺术社区数字渲染的中途超现实趋势和这种“马德里时装周”美学。这限制了我提示的表达，但也使艺术具有了品牌个性，我想通过将提示作为新年礼物赠送来进行测试，如果我成功了，我会感觉像 Emad Mostaque 一样酷，哈哈。



另一个挑战是实现应用于场景的提示和应用于角色的提示的语义连贯性之间的独立性。当制定一个概念时，角色必须符合提示的其余部分，这太共生了，反之亦然。 Dalle3 为其 Bing 图像生成器解决了这个问题，人们对 Bing 将如何发展抱有很大的期望，因为它似乎是迄今为止唯一允许操纵角色、姿势、额外元素和设置中单独部分的模型。相同的提示和相同的图片。





[这是我和 Picatrix 合作的书的链接，生成 AI 艺术来可视化角色 - 12 个月内 AI 艺术发生了很多变化！！！]

您如何在人工智能艺术这样快速发展的领域保持灵感并继续成长？您依靠哪些资源或社区来获得支持和灵感？

Picatrix：我曾经受到赛博朋克的启发，赛博朋克是我审视作品修改和升级可能性的镜头。但是，随着那些“搁浅的嬉皮士”岁月的消逝，我越来越适合新技术初创企业环境中的工业化结构；由于我在封锁期间获得的卓越教育认证，我不再像 Deltron 3030 那样思考。





起初，这是生存的原始需要，但现在我更愿意带头，冒着风险去争取增量福利，甚至在没有利润的情况下改变世界，但真正确保改变确实发生。





AI Art Community、Second Life 和 Print on Demand 等社区提供了学习和与他人交流的机会。我喜欢在这些人中隐姓埋名，学习我能学到的东西，特别是当他们在去中心化的利益上达成共识时，我可以加入直播并进行基准测试。我是“海盗企业家”心态的早期采用者，专注于以最少的消耗生产艺术品并避免公司限制。

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随着人工智能集成的继续，您对人工智能艺术家在未来工作中的作用有何预测？该行业将如何发展？

Picatrix ：我预见到“海盗企业家”的崛起，这些艺术家独立创作并将自主权置于企业参与之上。我的意思是，那些拥有足够的工作室工具来真正投入自己的技艺的人，越来越少地担心支持网络来维持相对的福利，使他们能够以最少的资源消耗和基本上零再投资继续生产。也许白天在星巴克当调酒师，晚上当一名及时的工程师，这就是未来的酷家伙；不是一些有影响力的人跳入名人系统并像 Ziggy Stardust 那样服用过量药物或成为阴暗卡特尔的告密者。





人工智能艺术格局可能会摆脱影响者模式，艺术家可以专注于发展自己独特的风格和品牌。尽管这从来都不是我的首要任务，而且这只是技术升级的自然趋势，但我认为全球多米诺骨牌效应将使我们变得更像 Z 世代，在某些方面不依赖于广告或传统的数字营销成功指标。我担心的是，观众过于依恋“监督者和逃亡者”的社会模式，我不会称之为“这个”，因为没有一个观众，有大量的观众，激进的政治表明，疯狂的想法当仇恨和排斥受到对立人口的欢迎时，它们就会在市场上发挥巨大作用并蓬勃发展。因此，这些盗版企业家将处于“地下”状态，零参与指责对方以通过两极分化获取资本的政治游戏；因为政治和主流娱乐变得像“恐吓软件”策略。





地下更好，我一直在努力成为这种盗版创业的早期采用者，这种创业不应该与制作盗版版本的欺诈相混淆。我们需要领导力和社区监管的指导方针，通过适当的来源来避免版权侵权，这样我们最终就可以摆脱基于广告、投资者和赞助商的旧商业模式典型的编辑义务。我们应该像那些录制、混音和掌握自己歌曲的人一样，这样他们就可以说任何他们想说的话，只要不是太粗俗。从这一点来看，菲利普·罗斯代尔在人工智能艺术界是一个非常仁慈的存在，因为他在《第二人生》的客户和玩家身上真正实现了这种成熟的态度。





通过这种方式，异性恋美少年、都市恋和自我推销形成了一种联合力量的嵌合体，反对自由市场和反对“地下”反主流文化，这些反主流文化被授权冒充科学/技术大师，这在虚假信息的背景下是非常危险的。





这种自我推销的渴望始于二十年前的 Dj、Tenacious D 和 Guitar Hero，假设你和你的朋友一起看 YouTube，你播放了一首歌，因为你认为自己已经足够成为一名 DJ，并且一直在练习，然后突然每个人都每个人轮流播放一首歌，因为他们也相信自己是DJ……但没有人曾经录制过唱片，甚至没有使用过 Traktor，他们只是模仿并强制执行展示自己的先验权利。这种情况的发生，除其他外，是因为人们可以通过技术来伪造它，直到他们成功，而人工智能是波德莱尔提出的人造天堂的颓废主义狂热梦想的另一个利基，它激发了赛博朋克和花花公子文化。





在我的城市，出现了一个描述这一过程的术语，但它并不是一个真正讨人喜欢的词，尽管它已成为主流城市图像，它是“espanta jopo”或“ass-scare”，这是当地加勒比-哥伦比亚人从他们的文化中理解装腔作势者的方式。她们自己不属于其中，但仔细审视却很有趣，因为她们远离了本土特质，并尝试了对性感女性来说不受欢迎的误导性转变，这就是为什么她们“吓跑驴子”。它有很多隐含的大男子主义文化，但它确实确定了一种很多人可以指出并持有共同观点的社会现象。它也可以说是“战利品恐慌”，但西班牙语单词“jopo”更像是一个克里奥尔语单词，具有非常粗鲁的含义。





这是在拉丁裔社区中人们会遭到拒绝的事情，而我用“神奇提示”联系的扫描仪的发言人可能担心自己会成为一个过夜神童，就像 Aphex Twin 的“Windowlicker”视频一样，这可能是一种男子气概——中心文化仍然与数字制作的一切有关。





未来，随着社区监管准则变得越来越重要，人工智能艺术家可能需要谨慎选择自己的权威。围绕创造力、作者身份和个人神话的发展，驾驭这一不断变化的格局至关重要。





基于观看次数和流量的整个漏斗指标最终将消失，这些“专家”消费者可能会在无数代人中燃烧他们的欲望，最终重新关注他们的家庭生活，并开始支持敬业的艺术家，而没有自私的动机来放大自己。





随着 AI Art 及其一岁的发展文化的出现，这种情况已经发生了，因为这种行为已经成为社交环境中事实上的存在（Twitter？），并且有一些模因取笑初创公司进行 API 调用和新出生的首席执行官，但这就是前卫艺术家最不可能承受的负担。有很多自由，但它不像 Fender 吉他，你可以购买并用它做任何你想做的事情，而不会打扰制造商，在 AI Art 中有监督者，有些像多洛雷斯·乌姆里奇，有些像邓布利多，甚至来自圈子之外人工智能艺术领域的权威，我希望有一天，当社区监管的指导方针更加强大时，这种情况会发生改变。





可以推测某些条件的长期满足，但很快就会知道人工智能艺术世界将如何选择它的权威，除了埃隆·马斯克之外，他让我们在他的社交网络中繁衍和繁荣（尽管很多艺术家指责他的影子）禁止是因为他们在跳上 Threads 和 Mastodon 旅行车之前没有阅读 X 关于影响者卡特尔的新互动指南）我们有我们尊敬的人，比如 Camenduru，他非常准时和正派，Emad Mostaque 对那些喜欢的人有自己的魅力他的风格，以及公司发言人/社区经理的“前辈”混合体，他们在社交网络上更倾向于人工智能艺术和 NFT 的“赃物”生活方式，并且会很高兴地喜欢你的人工智能艺术品并转发（不要告诉埃隆我说转发） ）。





也许最受尊敬的艺术家是那些制作艺术裸体的艺术家和一小群waifu艺术家（来自日本？），他们确实制作了一些美丽的艺术，与普通的动漫同人画和毛茸茸的艺术品有很大不同，即使在第二人生中，这些艺术品也通常被认为是令人毛骨悚然的利基市场。有很多东西可以尝试，也有很多很棒的可能性可以潜入并真正发展一个人的才能和品牌。

对于那些对艺术创作感兴趣、有抱负的人工智能艺术家，您有什么建议？

Picatrix ：对于新的人工智能艺术家，我鼓励他们拥抱这种新的文化和方法，同时抛弃“模因世界”。建立您独特的宇宙并专注于发展您的技能和品牌。避免“假装成功”的心态，以人类和艺术家的长期成就和成长为目标。





当谈到人工智能艺术家试图成为有影响力的人时，我个人不喜欢模仿，人工智能艺术的这个阶段太容易与所有诉讼和生存困境联系起来，比如有点暴力的“No-AI”运动有一段时间，人工智能艺术家就像害怕的兄弟姐妹一样，互相保护，免受来自 ArtStation 的狂热暴民的侵害。





因此，一个好主意是发展创造力和作者能力，因为到目前为止，人们制作自己的宇宙没有任何问题，因此我分享一个非常可靠的制作 Shojo Manga 的提示，用户可以自定义以获得自己的风格和形状，幸运的是制作了一本献给矢泽爱的地下杂志或朋克粉丝杂志。





祝您 2024 年快乐！





:::::新年礼物 - 提示:::::

添加这些提示，以便人们使用 Bing 的图像生成器使用 Dalle3 制作漫画。













如果您已经读到这里，感谢您的阅读！





在人工智能艺术的激进格局中，Picatrix Picori 是“海盗企业家”方法的先驱，强调以最少的资源消耗和脱离企业限制进行艺术创作。这种与关注浏览量和流量的传统指标的转变预示着未来艺术家将因其独特的贡献而不是自我推销的能力而受到支持。 Picatrix 的愿景表明，未来将由独立艺术家主导，他们将创造力和个人神话置于主流影响之上，在一个社区监管准则占据主导地位的世界中航行。这种不断发展的格局为艺术家提供了一个令人兴奋的机会来发展他们独特的风格和品牌，重新定义数字时代人工智能艺术家的本质。









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