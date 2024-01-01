Manga Stili Yapay Zeka İllüstratörü Picatrix Picori ile Söyleşi

Teknolojinin sanatla o kadar çılgın yeniliklerle buluştuğu 2024 Peeps'e hoş geldiniz; ekmek kızartma makineniz bile yarı zamanlı bir soyut ressam olabilir. Yapay zeka sanatı alanı, bir zamanlar yaratıcılık dünyasında mümkün olduğunu düşündüğümüz şeylerin sınırlarını zorlayan büyüleyici bir sınırdır. Bu sohbette, büyüleyici manga tarzı illüstrasyonlarıyla tanınan ünlü yapay zeka sanatçısı Picatrix Picori'nin zihnine dalmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Arka plan:

Picatrix Picori'nin manga tarzı illüstrasyonlarda uzmanlaşmış bir yapay zeka sanatçısı olarak yolculuğu dikkat çekicidir. Bu eşsiz sanat formuna olan tutkusu, 2012 yılında bilgisayar grafiklerini, fizik simülasyonlarını ve anlambilimi keşfetme arayışına giriştiği çok önemli bir anda ateşlendi; bu, müzik yeteneklerinin ve teknolojiye olan radikal takıntısının olağanüstü bir birleşimine yol açtı.

İlham ve Yaratıcı Süreç:

Joseph Campbell, Alan Watts, Ken Wilber ve Robert Anton Wilson gibi isimlerden ilham alan Picatrix, estetik açıdan çarpıcı sonuçlar sunarken insan ruhunun derinliklerine inen yapay zeka tarafından üretilen sanatı ustalıkla işliyor. Onu diğerlerinden ayıran şey, AI sanatının kurumsal olmayan kişiliğini korumak amacıyla kışkırtıcı ve hatta saldırgan olabilecek parçalar yaratarak AI sanatının sınırlarını zorlama konusundaki istekliliğidir.

Araçlar ve Teknikler:

Picatrix, manga tarzı illüstrasyonlarını oluşturmak için Otomatik1111, Playground, Bing, Starry AI, Unstable Diffusion ve daha fazlası gibi çeşitli AI araçlarını kullanıyor. Detaylara gösterdiği titizlik ve el yapımı, özgün bir his arayışı, çalışmalarını dijital dünyada farklı kılıyor.

Zorluklar ve Vizyon:

Bir yapay zeka sanatçısı olarak Picatrix, kendi nişini oluşturma ve tarzını tanımlama konusunda zorluklarla karşılaştı. Sanatsal bütünlüğü korumak ile teknolojik gelişmelere uyum sağlamak arasındaki dengenin sürekli bir ip yürüyüşü olduğuna inanıyor. Yapay zeka sanatının geleceğine ilişkin vizyonu, kurumsal kontrolden bağımsız, sanatsal ifade ve bireysellik ilkelerine bağlı, merkezi olmayan bir harekettir.





O halde Picatrix Picori ile röportajımıza başlayalım!

IG: picatrix.picori





Manga tarzı illüstrasyonlarda uzmanlaşmış bir yapay zeka sanatçısı olarak yolculuğunuzu paylaşabilir misiniz? Bu eşsiz sanat formuna odaklanmanıza ne ilham verdi?





Picatrix: 2012'de üniversiteden ayrıldım ve kendimi şirketlerin hakim olduğu bir dünyada yabancı gibi hissederken buldum. Bilgisayar grafikleri, fizik simülasyonları ve anlambilim hakkında bilgi edinme konusunda takıntılı hale geldim. Başlangıçta müzikle ilgilenip "Kazan dairesi" kültürüne uyum sağlamaya çalışırken, benim gibi insanları ön planda tutmayan bir kültüre ait olmak için kendimi değiştirmekten hoşlanmadım. Bunun yerine radikal sanal fikirlere, gerçeklikten kaçmaya ve protezlere odaklandım çünkü teknolojinin Algorave gibi hareketlerin teşvik ettiği açık hava kültüründen farklı bir yöne yol açacağına inanıyordum.





Karantinalar gerçekleştiğinde yapay zeka sanatı popülerlik kazandı ve izolasyon, sanal dünyalar ve grafik geliştirme hakkındaki fikirlerim daha alakalı hale geldi. Bu fikirlerin Philip Rosedale'in Midjourney'e katılımıyla birleşmesi bir rüya gibi geldi. Zaten Second Life'ı oynuyordum ve Wachowski kardeşlerin zaman çizelgesinin daha alakalı olacağını bekliyordum. Bu yakınlaşma on yıl önce pek mümkün görünmüyordu.

Fikir aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan yaratıcı sürecinizi ve bunun geleneksel sanatçılardan nasıl farklı olduğunu anlatabilir misiniz?

Picatrix: Benim yaklaşımım ağırlıklı olarak peri masallarına, anlatımsal kinayelere ve karakter gelişimine dayanıyor. Çalışmalarım, bir karakterin ruhundaki farklı “krizleri” anlamak ve aynı zamanda karakterin sorunlardan nasıl ders çıkarabileceğini ve duyarlı bir varlık olarak nasıl gelişebileceğini anlamak için ağırlıklı olarak masal dizini ve anlatı kinayelerine dayanıyor. Joseph Campbell'in monomitinden yararlanıyorum ve bunu Alan Watts, Ken Wilber ve Robert Anton Wilson'dan etkilenen daha materyalist ve determinist bir bakış açısıyla birleştiriyorum. Joseph Campbell'ın monomiti, Erowid, Bluelight ve Arthur Folkloru ışığında psikedelik kullanımı hakkında konuşan insanlarla dolu önceki on yıldaki Psychonaut çılgınlığı sırasında harikaydı.





Yapay zeka sanatım için bir bilgi istemi yazarken, bir görüntü kümesi veya örtüşmesi olduğu için anlamları gerçeküstü ama anlamsal açıdan zengin bir şekilde özetlemeyi hedefliyorum, ancak her kelimenin birbirini geliştirmesini sağlamak için olaylara anlamsal kategorizasyon bakış açısıyla yaklaşıyorum ve ortalama yapay zeka araçlarıyla daha iyi estetik elde etmek. Estetiği geliştirmek için eğitim veri kümesindeki motiflerden, stereotiplerden ve istatistiksel yaygınlıktan yararlanıyorum, aynı zamanda konuyu yapay zeka tarafından oluşturulan komik hatalar ile çarpıtmak için bir fırsat olarak kullanıyorum. Yapay zeka sıklıkla olayları eğlenceli şekillerde yorumluyor ve bu da bir atın bacağının bir dondurmayla örtüşmesi gibi gerçeküstü kombinasyonlarla sonuçlanıyor. Gerçi Rasputin'i üç ayaklı bir sandalye olarak yaratmak o kadar da iyi bir fikir değildi hahaha.

Yapay zeka teknolojisi sanat dünyasında birçok açıdan devrim yarattı. Yapay zeka tarafından üretilen sanattaki çalışmalarınız nasıl farklılaşıyor ve öne çıkıyor?

Picatrix : Yapay zeka sanatının sınırlarını keşfettiğim için sanatım bazı insanları rahatsız edebilir. Shojo Manga sayfaları oluşturmaları için tarayıcılara ve çevirmenlere önerilerimi sundum, ancak onlar bunun kendilerini tam teşekküllü mangakalar haline getireceğinden korktukları için bu fikri reddettiler. Odak noktam yapay zeka sanatını çevreleyen korkuları ele almak ve kurumsal baskılara veya NFT abartısına boyun eğmeden yapay zeka sanatının sınırlarını zorlamaktı.





Yapay zeka sanatının Bored Ape Yat Kulübü'nün veya kripto kültürünün bir parçası olması fikrinden hoşlanmıyorum. Manga tarayıcılarının halka açık kişiliklerini geliştirme fikrini reddetmelerinden memnun oldum, ancak aynı zamanda bu grubun yapay zeka araçlarını reddetmeyi ve yeni gelenlerin manga endüstrisini altüst etmelerine izin vermeyi seçmesi de beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu, yapay zeka sanat dünyasında yerleşik markalar ve taklitçiler arasındaki tipik çatışmayı yansıtıyor.





Kurumsal rekabet yalnızca belirli bir grupla sınırlı olmamalıdır. İstemlerimi, müzik endüstrisinin ikiyüzlülüğünden sorumlu eski şirketler tarafından kontrol edilen aşırı fiyatlı istemlerden arınmış, Garage Rock/Punk'a benzer bir Kendin Yap sahnesi yaratan, finansal hırslarla hareket etmeyen özel sanatçılarla paylaşmak istiyorum.





Bakanlığın kurucusu Al Jourgensen gibi ben de öncelikli odak noktamızın kurumsal kısıtlamalar veya editoryal yükümlülükler olmaksızın kaliteli sanat yaratmak olması gerektiğine inanıyorum. Yapay zekanın istihdamı ortadan kaldırma potansiyeli var ama ben bu "sırrı" kâr amacıyla şirketlere satmayacağım. Bunun yerine, bunu, kendilerine uymadan kendileri olmalarını sağlayan özgün sanatı takdir eden ve bu sanatla bağlantı kuran insanlara sunmak istiyorum.





Kreasyonlarınızın yapay zeka yönünü korurken geleneksel manga estetiğini ve hikaye anlatımı unsurlarını yakalamayı nasıl dengelersiniz?

Picatrix: İlginç! Çünkü bunun ele alınmasının önemli olduğunu biliyorum. Yapay zeka hakkında oldukça yanlış bilgi sahibi olan insanlar karşıtlıklarını ortaya koyduklarında ve korktuklarında, bizim en sevdikleri idolleri taklit eden veya kızlarının çıplak fotoğraflarını çeken bir tür kopya ikizler olacağımızı düşünüyorlar. Second Life'ta bu davranış için bir kelime vardır, 'kederli' bunu yapan ve bir destek ağının parçası olarak insanların özerk hissetmelerini sağlayan sıfır değere sahip kişidir; 'kederli' bir siber suçludur ve Yapay Zeka Sanatçıları değildir - genel olarak konuşursak - bunlar gibi.





Yani mangakaları kazıyıp, kripto altına hücum gibi yeni Akira Toriyama gibi davranamayız. Beeple bu trendin nasıl olabileceğinin en iyi örneği olmasına rağmen oldukça mütevazı. Emad Mostaque'ın markaların nasıl etkilendiği konusunda kendi sorunları vardı ve ben bunu yapmak istemezdim, hiçbir dava olmasa bile zaten meteliksizim ve onlarla ilgilenecek kadar markalı ürünler satın alamıyorum, bu yüzden sadece kendi kararımı veriyorum. şey.





Çıplaklıkla ilgili Doujinshi yasalarını dikkate almayı ve kendi çalışmalarım için "evrensel" sansür kuralları bulmaya çalışmayı, ayrıca markalara saygı duymayı ve hayran sanatının, hakkım olan bir ürün değil, sadece hayran sanatı olduğu konusunda açık olmayı seviyorum. dağıtın ve kâr edin. Bu, sanatımın görünüşü üzerinde çok fazla etkiye sahip ve bu sınırlamalar bir tarz yaratmamda bana yardımcı oldu… bunun henüz çok popüler olduğunu düşünmüyorum, ancak Avrupa hukuk sistemi eninde sonunda diğer Yapay Zeka Sanatçılarını da bu şekilde düşünmeye itecek ve daha fazla Yapay Zeka Sanatçısı, pazarı bir şirketin yapabileceği gibi etkileyebilecek Yapay Zeka Tarafından Üretilen ürünlerin üretimini telif hakkı yasalarını ihlal etmeden serileştirmenin yollarını buluyor! Bu imkansız değil.

Manga tarzı illüstrasyonlar oluşturmak için kullandığınız araç ve teknikleri ve bu araçların zaman içinde nasıl geliştiğini açıklayabilir misiniz?

Picatrix :Automatic1111, Playground, Bing, Starry AI ve Unstable Diffusion gibi çeşitli araçları kullanıyorum. Ancak Dalle3 daha ucuz hizmetler sunmak için kurumsal altyapısından yararlandı ve bu da beni kaynakları daha verimli kullanan bir yaklaşım geliştirmeye itti. Ucuz veya minimum tüketim kelimesinden korkmuyorum çünkü minimum kaynakla teknik yeterliliğe ulaşmanın bir yolunu bulmanın biraz akıl oyunu olduğunu düşünüyorum. Ani değişiklikler sanatçının iş akışını bozabileceğinden yapay zeka sanat araçlarının sürüm kontrolünün olmaması sinir bozucu olabilir. Sektör olgunlaştıkça bu durumun iyileşmesi gerekir.





Yeni araçlar sonunda otomatik metin üretimi yapabilir, sahne şablonları, renk kombinasyonları ve benzeri şeyler için bir hikaye dizini kullanabilir, ancak internetin her köşesini istila edecek bir bot ordusuna ihtiyacınız olmadığı sürece bu gerçekten gerekli değildir.





Yükselticiler kentsel peyzajda posterler ve müdahaleler oluşturmak için çok önemlidir. Oracle, blockchain tabanlı bir kaynak madenciliği çerçevesini tanıttı ve çok sayıda anlık paylaşım platformu var. Yine de donanım kısıtlamaları, GPU sınırlamalarıyla pazarlık yapılmasını gerektiriyor.





Muhtemelen benim konfor alanım merkezi olmayan gruplardır ve araçları düşündüğümde, bu üretim düzeneğini merkezi olmayan son kullanıcılar ve uzun kuyruklu pazar için güçlendirmeyi, sadece bir kukla haline getiren bu huni ölçümlerine dahil edilmekten kaçınmanın bir yolu olarak düşünüyorum. 2 binden fazla takipçisi olan her etkileyicinin. Küçük toplulukların seçkinlerini fenomen yıldızlığının "Valhalla"sına dahil etmek çılgınca bir şey ve ben bunun olmasını önlemenin yollarını araştırmayı seviyorum.

Bu nedenle, Yapay Zeka Sanatına yönelik araçlar, insanların onlara sahip olmadıklarında acı ve umutsuzluğa kapıldıkları bir maymun haline gelemez; bu, Otomatik1111 Webui'nin ilk günlerinde Colab Defterleri için biraz sorun teşkil ediyordu.





GPU hegemonyasını ve diğer hegemonik destek kısıtlamalarını aşmak için daha iyi teknoloji üretmemiz gerekiyor. CUDA, Colab, GPU'lar… Neyse ki Oracle, blockchain kullanarak kaynak madenciliği için bir çerçeve buldu ve tonlarca hızlı paylaşım var!

Dürüst olmak gerekirse, başlangıçtaki kapı bekçiliği hissi ve "Da Vinci Şifresi" komplosu, tıpkı Anti-AI çetelerinin ortadan kaybolması gibi, yavaş yavaş ortadan kayboluyor (Kimse, bulut hizmetlerinden intikam almak için CPU kaynaklarını çalacak bir virüs kodlamadı, değil mi?)





Tıpkı Emad Mostaque ve ücretsiz günlük kredilere izin veren hizmetler gibi, Microsoft gibi bu büyük oyuncuların birçoğu bu araçları insanların kullanımına sunma konusunda çok nazik davrandılar, Bulut tabanlı GPU güzel bir gelişme… ancak yine de donanım kısıtlamaları bizi pazarlık yapmaya zorluyor Allah kahretsin, minimum düzeyde uygulanabilir bir ürünü çok hızlı hale getirmek için göz ardı edilen standart prosedür kuralları var ve geçmişte işlevsel olan ağırlıklara erişim için sürüm kontrolünün olmaması, "sihirli bir istem" çalışmayı durdurduğunda tesadüfi bir baskı aracı haline geliyor. Aniden… son kullanıcıyı ve beta testçisini rızası olmadan veya önceden bildirimde bulunmadan etkileyen ince ayar nedeniyle, son kullanıcının kendi bilimsel yarı yapılandırılmış deneme yanılma programını etkiler ve bu nedenle bazen öğrenciler için zor olur ve araştırmacıların rastgele resimler üreten bu "sihirli sekiz topun" kontrolünü ele geçirmeleri gerekiyor.





Akış, görelilik ve VUCA-BANI ile ilgili teorilerin ne söylediğini biliyorum çünkü ben de bir Ürün Müdürüyüm, ancak bir bilgisayarın istikrarlı bir performansa sahip olması için programlamalarında toplumun ne kadar berbat olduğunu taklit etmemeleri gerekir. Standart prosedür yönergelerini göz ardı etmek, yapay zekayı sabote eden siber teröristler üzerinde yanlış izlenim bırakabilecek ani değişikliklere karşı bir görecelik ve övgü hissi uyandırır. Ticarileştirme için uygun bir iş modeli tasarlanırsa, bu yasa dışı üretim anlayışı muhtemelen ortadan kalkacak, ancak bu endüstriyel standardın tamamlanması aynı zamanda insanlık tarihinde el yapımı resimlerin sembolik kahramanlığının da yok edilmesi anlamına gelecektir; Kişisel olarak bu sorunlardan bazılarını çözecek ve sanatın ana vatanını Kaliforniya ve Paris'in dışına taşıyacak veya yeniden dağıtacak önerilerde bulunmaktan korkmuyorum.





Hızlı determinizm üzerinde daha fazla kontrol, hızlı ağırlık veya gürültü giderme ile aynı şey değildir ancak sanırım bunu, Otomatik1111'i kullanırken ControlNet, LORA ve img2img kullanarak başarıyoruz. Çıktının daha "tutarlı bir şekilde samimi" olması gerektiğini söylüyorlar ya da öyle diyorlar.





Çalışmanız hem geleneksel manga unsurlarını hem de modern yapay zeka teknolojisini kapsıyor gibi görünüyor. Sanatınızda bu iki dünya arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Çocukken kız mangalarını ve çok teknolojik ve karanlık mangaları severdim, sadece bu iki tarz; geleneksel cinsiyet rolleri biraz sinir bozucuydu. Aynı şey edebiyat türleri ve sanat türleri için de geçerliydi. Melezleşmiş bir Asturya kökenli Afrikalı-Amerikalı Yahudi olarak, bu türlerin çoğu Latin'in ilgisini çeken erkek-kız-buluşuyor hikaye yapısıyla çok uyumlu olduğunu hissettim, ancak Shojo mangasındaki en muhafazakar ve naif karakterlerin utangaçlığını sevdim. .





Reggaeton'un parlak günlerinde çoğu insanın yaptığı gibi doğal olarak "keşfettiğim ve yakaladığım" bir kabile yapısının parçası olmadığım için, bir noktadan itibaren bir zaman çizelgesinde tahmin edilmesi çok kolay olan bu aşk hikayelerini sevmedim. A'dan B noktasına. Dolayısıyla, bu "bağlanma" anlatılarından kaçınırken, izolasyonla ilgili tekno hikayeleri ve Shojo'nun utangaçlık hikayeleri gerçekten gözüme çarptı çünkü bunlar daha zarif ve insanlığın teknolojik geleceğinin farkındaydı.





Hatsune Miku'nun fütürizmin kızsı biçimine ve kültürlerarası ilişkiler kurmanın imkansızlığının nasıl bütün bir yapay deneyimler endüstrisi haline geldiğine iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, sanatımı yaparken, benzer bir arayış içinde olan okuyuculara karşı doğal olarak yardımsever hissediyorum; heteroseksüel olsam bile, e-kız dünyasındaki ve çevrimiçi sanal dünyalardaki transseksüellere ve aynı zamanda kendi duygularını ifade eden insanlara karşı çok fazla empati hissediyorum. korkunç ama güzel bir yalnızlığın nadirliği. Bu nadirlik, NFT'lerin fiyatlarını artıran nadirliğe pek de yansımıyor, bu aksiyom benim çalışmamı etkiliyor.





Bazı Shojo mangalarının bishonen karakterleri beni güldürüyor, bunlara çok az saygım veya ilgim var çünkü biraz fazla kare gibi görünüyorlar ve kız arkadaşlarını aldatmadıkları sürece küçük kavşakları olan düz bir çizgi gibi olan tüm bağlantı yol haritalarına gömülmüş görünüyorlar. ya da ikisi arasında bazı yanlış anlaşılmalar var ki bunu AI Art ile tasvir etmek hiç de kolay değil; bu, şimdilik küçük çerçeveler kullanarak hikayeleri anlatmak için çoğunlukla eliptik sekanslara dayanıyor. Kendi zanaatımı yapmak için gerekli araçları tartışırken, çok az ilişkilendirdiğim bu yaşam tarzlarının tesadüfen bu niş alanlardaki insanlar tarafından yapılan araçların bulunabilirliği üzerinde eşit derecede az etkisi olduğunu düşünüyorum; bu, demografiyi seçerken göz önünde bulundurduğum başka bir istatistiksel aksiyomdur ve tarzı ve aynı zamanda idealist bir hayırseverlik ve şefkat anlayışından ilham alıyor.





Bu nedenle, dünya çapındaki sert eşitsizliğe rağmen olası bir kıtlık sonrası geleceğin göstergelerine ulaşmış bir toplumda yeni çokkültürlülük ve alt kültür biçimleri yaratmaya yönelik çok utangaç demografik gündemin yanı sıra, neyi temsil etmenin mümkün olduğuna dair dikkate alınması gereken bir Ürün Yönetimi kriteri vardır. Yapay zekayı kullanmak ve beni gerçekten hikaye yazma havasına sokan şey… bazen hikaye kendi kendine yazıyor ve resim, uygun bir sunum ve format elde etmek için sadece birkaç küçük puan gerektiriyor, çok eğlenceli ve umarım bu işe dalmak için bir inanç sıçraması olur. Benim benzersizliğim hem insani, hem finansal, hem de profesyonel anlamda ödüllendirici.

Bir yapay zeka sanatçısı olarak, özellikle ayrıntılı manga tarzı illüstrasyonlar oluştururken ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve bunların üstesinden nasıl geldiniz?

Picatrix: Bir yıl önce, 2022 Noeli'nde tanıştığımızda, sizin (Akasha) kısa öykülerinizin karakterleri için bir konsept tasarımcısına ihtiyaç duyduğunuzu hatırlıyorum. Bir önceki soruda olaylara beni düşündürecek bir şekilde yaklaştığınızı fark ettim, hikayenizin zaman çizelgesinin tam olarak Shojo olmadığını fark ettim ama karakter tasarımına çok merak ettiğim bishonen estetiğiyle yaklaşmışsınız çünkü yaoi manga genel olarak öyle. Heteroseksüel "bağlanma" anlatılarına isyankar bir ayak sesi olarak görülüyor ve gey karakterlerin kendilerine aşık olan kadın yerine diğer erkekleri tercih etmesi hayal kırıklığı yaratıyor; bu genellikle Howl's Moving Castle'ın baş karakteri Sophie'ye benziyor ama Visual Kei gibi hayran hizmetleriyle dolu.





İlk başta hangi trende atlayacağımı bilmiyordum. Dolayısıyla zorluklardan biri, bir editoryal çizgi seçmek ve yapay zekanın gücüyle estetikte devrim yaratma arzusunu askıya almaktı. Umarım sonuçlarımız, rock grubunun Gorillaz'ın "Laguna Beach"in çöküşünde yaptığı gibi yapay zekadaki yeni gelişmelerle iyice olgunlaşmıştır. Müşterinin, sonuca ince ayar yapmak için gerçek zamanlı seçim sürecinin bir parçası olması, paydaşların gereksinimlerini karşılamamda bana çok yardımcı oldu.





Çözdüğüm için gurur duyduğum zorluklardan biri pikselleşmedir. Stabil Difüzyonun ilk sürümlerinde gürültü kullanarak boyama yapmanın bir yolu vardı; bu resimleri yakınlaştırırsanız izin, uzaktan renk frekansını yansıtan el yapımı bir vuruş olmadığını fark edeceksiniz, bu yüzden sınırlı bilgimi kullanmak zorunda kaldım. fizik simülasyonu yapın ve istemlere fiziksel temelli bir yaklaşım yapın. Yapay zeka ile yaptığım manga çalışmamı yakınlaştırırsanız, gerçekten kurşun kalem veya grafit tozuyla elle yapılmış gibi görünüyor ve bunun nedeni, kağıt üzerinde yanmış tozu simüle etmek için lazer baskıyı araştırmış olmamdır.





Camenduru'nun webui alanları, yükseltme yaptığım 'ekstralar' sekmesinden kurtulunca küçük bir numara yapmaya karar verdim. Bu nedenle yeni resimlerimin ölçeklendirilmesi gerekmiyor ancak tüm estetik, beni AI Sanat Topluluğu'nun Midjourney hiper-gerçekçi dijital render trendlerinden ve bu tür "Madrid moda haftası" estetiğinden uzaklaştırıyor. Bu, istemlerimin ifadesini sınırlıyor ama aynı zamanda sanatın markalaşmış bir kişiliğe sahip olmasını da sağlıyor; bu istemi Yeni Yıl hediyesi olarak vererek test etmek istiyorum, eğer başarılı olursam Emad Mostaque kadar havalı hissedeceğim, haha.



Diğer bir zorluk ise ortama uygulanan ipucu ile karaktere uygulanan ipucunun anlamsal tutarlılığı arasında bağımsızlığın sağlanmasıydı. Karakterin istemin geri kalanına uyması gereken bir konsept oluştururken çok simbiyotik bir yaklaşımdı ve bunun tersi de geçerliydi. Dalle3 bunu Bing görüntü oluşturucusu için düzeltti ve bu, Bing'in nasıl gelişeceğine ilişkin çok fazla beklenti var çünkü şu ana kadar karakterin, pozun, ekstra bir öğenin ve ortamın ayrı bölümleriyle ayarlanmasına izin veren tek model gibi görünüyor. aynı istem ve aynı resim için.





[Burada Picatrix ve benim birlikte çalıştığımız, karakterleri görselleştirmek için yapay zeka sanatı oluşturduğumuz kitabın bağlantısı var - 12 ayda yapay zeka sanatında ÇOK şey değişti!!!!]

Yapay zeka sanatı gibi hızla gelişen bir alanda nasıl ilham alabilir ve büyümeye devam edebilirsiniz? Destek ve ilham için hangi kaynaklara veya topluluklara güveniyorsunuz?

Picatrix: Eskiden siberpunktan ilham alırdım ve siberpunk, çalışmalarımda değişiklik ve yükseltme olanaklarını incelemek için benim merceğimdi. Ancak, o "mahsur kalmış hippi" yılları geride kaldıkça ve ben yeni teknoloji start-up ortamında sanayileşmiş bir yapıya daha uygun hale geldikçe; Karantina sırasında sertifikalandırdığım üstün eğitim nedeniyle artık Deltron 3030 gibi düşünmüyorum.





İlk başta bu, hayatta kalmak için ilkel bir ihtiyaçtı, ancak şimdi liderlik yapmak ve artan bir refah için kendimi riske atmak, hatta dünyayı kar olmadan değiştirmek, ancak değişimin gerçekten gerçekleştiğinden emin olmak için kendimi daha rahat hissediyorum.





AI Sanat Topluluğu, Second Life ve Print on Demand gibi topluluklar öğrenme ve başkalarıyla bağlantı kurma fırsatları sağladı. Bunların arasında gizli kalmayı ve elimden geleni öğrenmeyi seviyorum, özellikle de merkezi olmayan çıkarlar konusunda ortak bir zeminde buluştuklarında ve bir yayına katılıp kıyaslama yapabildiğimde. Minimal tüketimle sanat üretmeye ve kurumsal kısıtlamalardan kaçınmaya odaklanan "korsan-girişimci" zihniyetini ilk benimseyenlerden oldum.

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Yapay zeka entegrasyonu devam ederken yapay zeka sanatçılarının iş dünyasının geleceğindeki rolü hakkında ne öngörüyorsunuz? Sektör nasıl gelişebilir?

Picatrix : Bağımsız olarak yaratan ve kurumsal katılım yerine özerkliğe öncelik veren "korsan girişimciler"in, yani sanatçıların sayısında bir artış olacağını öngörüyorum. Demek istediğim, zanaatlarına gerçekten dalmak için yeterli stüdyo araçlarına sahip olan ve minimum kaynak tüketimi ve temelde sıfır yeniden yatırımla üretime devam etmelerine olanak tanıyan göreceli bir refahı sürdürmek için bir destek ağı konusunda giderek daha az endişe duyan insanlar. Muhtemelen gündüzleri Starbucks'ta bir barmen, geceleri hızlı bir mühendis, geleceğin havalı adamlarından biridir; Ünlüler sistemine atlayan ve Ziggy Stardust gibi aşırı doz alan ya da şaibeli bir kartelin muhbiri haline gelen bir fenomen değil.





Yapay zeka sanat ortamı etkileyici modelden uzaklaşabilir ve sanatçılar kendi benzersiz tarzlarını ve markalarını geliştirmeye odaklanabilir. Her ne kadar bu hiçbir zaman önceliğim olmasa ve teknolojik ilerlemenin doğal eğilimi olsa da, küresel domino etkisinin bizi bazı açılardan reklamlara veya dijital pazarlamadaki geleneksel başarı ölçütlerine bağımlı olmaktan kurtararak Z kuşağına daha çok benzeteceğini düşünüyorum. Benim endişem, tek bir izleyici kitlesi olmadığı için "the" diyemeyeceğim "gözetmenler ve bordolar" toplumsal modeline fazla bağlı olan izleyici kitlesi, tonlarca izleyici var ve radikal politikalar çılgın fikirlerin ortaya çıktığını gösteriyor. Nefret ve dışlama, karşıt bir demografi onları kucakladığında piyasada başarılı olur ve gelişir. Dolayısıyla, bu korsan girişimciler "yeraltında" olacaklar ve kutuplaşma yoluyla diğerlerini suçlamaya dayalı siyasi oyuna sıfır katılımları olacak; politika ve ana akım eğlence “korkutma” taktikleri haline geldiğinden beri.





Yeraltı daha iyi ve ben de dolandırıcılıkla karıştırılmaması gereken bu korsan girişimciliğin korsan versiyonlarını yaparak erken benimseyenlerden olmaya çalışıyorum. Doğru kaynak kullanımıyla telif hakkı ihlallerini önlemek için liderliğe ve topluluk tarafından düzenlenen yönergelere ihtiyacımız var, böylece kendimizi reklama, yatırımcılara ve sponsorlara dayalı eski iş modellerinin tipik editoryal yükümlülüklerinden nihayet kurtarabiliriz. Kendi şarkılarını kaydeden, miksleyen ve mastering yapan insanlar gibi olmalıyız ki çok kaba olmadığı sürece istediklerini söyleyebilsinler. Bu şekilde Philip Rosedale Yapay Zeka Sanatı dünyasında çok hayırsever bir varlıktır çünkü müşterilerinde ve Second Life oyuncularında bu olgun tavrı gerçekten elde etmiştir.





Bu şekilde heteroseksüel bishonen, metroseksüellik ve kendini tanıtma, serbest piyasaya ve bilim/teknoloji gurusu gibi davranma yetkisi verilen "yeraltı" karşı kültürüne karşı bir ortak güç hayali yaratıyor ki bu da dezenformasyon bağlamında çok tehlikelidir.





Bu kendini tanıtma açlığı yirmi yıl önce Dj'ler, Tenacious D ve Guitar Hero ile başladı, diyelim ki arkadaşlarınızla YouTube izliyorsunuz ve yeterince DJ olduğunuzu düşünüp pratik yaptığınız için bir şarkı çaldınız, sonra birden herkes şarkı söylemeye başladı. Her biri sırayla bir şarkı çalıyordu çünkü onlar da DJ olduklarına inanıyorlardı… ama hiçbiri plak yapmamıştı, hatta Traktor'u bile kullanmamıştı, sadece taklit ettiler ve kendilerini sergilemek için önsel bir hak talep ettiler. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, insanların bunu yapana kadar taklit edebilecekleri teknolojinin mevcut olması ve yapay zekanın, siberpunk ve züppe kültürüne ilham veren Baudelaire tarafından önerilen dekadantizm ateşli yapay cennet rüyasının bir başka nişi olması nedeniyle oluyor.





Benim şehrimde bu süreç için bir terim ortaya çıktı, ancak ana akım kentsel ikonografi haline gelmesine rağmen pek de hoş bir kelime değil, “espanta jopo” veya “göt korkusu” ve yerel Karayip-Kolombiyalıların, kendi kültürlerinden poz verenleri anlama şekli. kendileri ait değiller ama incelenmesi biraz komik çünkü onlar otokton kendine özgü özelliklerden uzaklaşıyorlar ve seksi kadınlar için istenmeyen yanlış yönlendirilmiş dönüşümü deniyorlar, bu yüzden "kıçlarını korkutup kaçırıyorlar". Pek çok üstü kapalı maço kültürü var ama pek çok insanın işaret edebileceği ve bu konuda ortak bir görüşe sahip olabileceği bir sosyal fenomeni kesinlikle tanımladı. Aynı zamanda "ganimet korkusu" da denilebilir, ancak İspanyolca 'jopo' kelimesi daha çok kaba bir çağrışıma sahip bir creole kelimesidir.





Bu, Latin topluluklarında insanların reddedilmesine neden olan bir şey ve benim "sihirli isteğim" ile yaklaştığım tarayıcıların sözcüsü, muhtemelen bir gecenin dahisi olmaktan endişe duyuyordu, tıpkı Aphex Twin'in 'Windowlicker' videosu gibi, bu muhtemelen maço bir şey. merkezli kültürler hâlâ dijital olarak hazırlanmış her şeyle ilgilidir.





Gelecekte, topluluk tarafından düzenlenen yönergeler önem kazandıkça yapay zeka sanatçılarının yetkililerini dikkatli seçmeleri gerekebilir. Bu gelişen ortamda yaratıcılık, yazarlık ve kişisel bir efsanenin gelişimine odaklanarak ilerlemek çok önemlidir.





Görüntülemelere ve trafiğe dayalı tüm huni ölçümleri eninde sonunda ortadan kalkacak ve bu "bilgili" tüketiciler muhtemelen sonsuz nesiller boyunca arzularını yakacak ve sonunda aile hayatlarına yeniden odaklanacak ve kendilerini yüceltmeye yönelik bencil bir motivasyon olmadan özel sanatçıları desteklemeye başlayacaklar.





AI Art ve onun 1 yıllık gelişen kültürüyle bu zaten oluyor çünkü bu davranış sosyal ortamda fiili bir varlık haline geldi (Twitter?) ve API çağrıları yapan startup'larla ve yeni doğmuş CEO'larla dalga geçen memler var, ancak bu Avangart sanatçıların yaşayacağı yük en az olacaktır. Çok fazla özgürlük var ama üreticiyi rahatsız etmeden satın alabileceğiniz ve onunla istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir Fender Gitar gibi değil, AI Art'ta bazıları Dolores Umbridge gibi, bazıları Dumbledore gibi gözetmenler var, hatta çevrenin dışından bile. Yapay Zeka Sanatındaki otoriteler ve umarım bir gün topluluk tarafından düzenlenen kurallar daha güçlü olduğunda bu durum değişir.





Belirli koşulların uzun vadede yerine getirileceği tahmin edilebilir ancak AI Sanat Dünyasının, sosyal ağında çoğalmamıza ve gelişmemize izin veren Elon Musk dışında otoritelerini nasıl seçeceği yakında öğrenilecek (her ne kadar birçok sanatçı onu gölgeyle suçlasa da). İplikler ve Mastodon vagonuna atlamadan önce X'in etkileyici kartellerle ilgili yeni etkileşim kurallarını okumadıkları için yasaklanıyor) çok dakik ve terbiyeli Camenduru gibi saygı duyduğumuz insanlarımız var, sevenler için kendine has bir çekiciliği olan Emad Mostaque onun tarzı ve sosyal ağlarda daha çok Yapay Zeka Sanatı ve NFT'lerin "havalı" yaşam tarzına odaklanan ve Yapay Zeka Sanat Çalışmalarınızı ve retweet'inizi memnuniyetle beğenecek olan şirket sözcüsü/topluluk yöneticisinden oluşan "senpai" karışımı (Elon'a retweet dediğimi söylemeyin) ).





Muhtemelen en saygılı sanatçılar sanatsal nüler yapanlar ve Second Life'ta bile genellikle tüyler ürpertici bir niş olarak kabul edilen ortalama anime hayran çizimlerinden ve kürklü sanatlardan çok farklı olan güzel sanatlar yapan küçük bir waifu sanatçıları topluluğu (Japonya'dan mı?) . Denenecek çok şey var ve kişinin yeteneğini ve markasını gerçekten geliştirmesi için harika olanaklar var.

Sanat yapmakla ilgilenen, gelecek vadeden yapay zeka sanatçılarına ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Picatrix : Yeni yapay zeka sanatçılarını, "mem dünyasını" geride bırakarak bu yeni kültürü ve metodolojiyi benimsemeye teşvik ediyorum. Benzersiz evreninizi oluşturun ve becerilerinizi ve markanızı geliştirmeye odaklanın. "Yapana kadar taklit et" zihniyetinden kaçının ve hem insanlar hem de sanatçılar olarak uzun vadeli tatmini ve büyümeyi hedefleyin.





Etkileyici olmaya çalışan Yapay Zeka Sanatçıları söz konusu olduğunda, kişisel olarak parodilerden hoşlanmadım ve Yapay Zeka Sanatının bu aşamasını, biraz şiddetli olan "Yapay Zeka Yok" hareketi gibi tüm davalar ve varoluşsal ikilemlerle ilişkilendirmek çok kolaydı. ve bir süre için Yapay Zeka Sanatçıları birbirlerini ArtStation'ın fanatik çetelerinden koruyan korkmuş küçük kardeşler gibiydi.





Yani, yaratıcılığı ve yazarlığı geliştirmek iyi bir fikir olabilir çünkü şimdiye kadar insanların kendi evrenlerini yaratmalarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadı, bu nedenle kullanıcının kendi tarzını elde etmek için özelleştirebileceği Shojo Manga yapmak için çok güvenilir bir ipucu paylaşıyorum. ve şekiller ve şans eseri Ai Yazawa'ya adanmış bir yeraltı dergisi veya punk fanzini hazırlıyoruz.





Mutlu bir 2024 geçirin!





:::::YENİ YIL HEDİYESİ - İSTEKLER:::::

İnsanların Bing'in görüntü oluşturucusunu kullanarak Dalle3 ile Manga yapmaları için bu istemleri ekleyin.













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Picatrix Picori, yapay zeka sanatının radikal ortamında "korsan-girişimci" yaklaşımının öncüsü olarak duruyor ve sanatın minimum kaynak tüketimiyle ve kurumsal kısıtlamalardan koparak yaratılmasını vurguluyor. Görüntülemelere ve trafiğe odaklanan geleneksel ölçümlerden bu uzaklaşma, sanatçıların kendilerini tanıtma yeteneklerinden ziyade benzersiz katkıları nedeniyle desteklendiği bir geleceğin habercisi. Picatrix'in vizyonu, ana akım etki yerine yaratıcılığa ve kişisel efsanelere öncelik veren, topluluk tarafından düzenlenen kuralların ön plana çıktığı bir dünyada yön veren bağımsız sanatçıların hakim olduğu bir gelecek öneriyor. Bu gelişen ortam, sanatçılara benzersiz tarzlarını ve markalarını geliştirmeleri ve dijital çağda yapay zeka sanatçısı olmanın özünü yeniden tanımlamaları için heyecan verici bir fırsat sunuyor.









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