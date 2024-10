Una conversación con Picatrix Picori: el ilustrador de IA estilo manga

Bienvenidos a 2024, donde la tecnología se une al arte con innovaciones tan alocadas que incluso tu tostadora podría convertirse en un pintor abstracto a tiempo parcial. El ámbito del arte de la IA es una frontera fascinante que traspasa los límites de lo que alguna vez creímos posible en el mundo de la creatividad. En esta conversación tenemos el placer de adentrarnos en la mente de Picatrix Picori , un reconocido artista de IA conocido por sus cautivadoras ilustraciones estilo manga.

Fondo:

El viaje de Picatrix Picori como artista de inteligencia artificial especializado en ilustraciones de estilo manga es nada menos que extraordinario. Su pasión por esta forma de arte única se encendió durante un momento crucial en 2012, cuando se embarcó en una búsqueda para explorar gráficos por computadora, simulaciones físicas y semántica, lo que lo llevó a una extraordinaria fusión de sus talentos musicales y su obsesión radical con la tecnología.

Inspiración y proceso creativo:

Inspirándose en artistas como Joseph Campbell, Alan Watts, Ken Wilber y Robert Anton Wilson, Picatrix crea magistralmente arte generado por IA que profundiza en las profundidades de la psique humana y al mismo tiempo ofrece resultados estéticamente impresionantes. Lo que lo distingue es su voluntad de traspasar los límites del arte de la IA, creando piezas que pueden ser provocativas o incluso ofensivas en pos de preservar la personalidad no corporativa del arte de la IA.

Herramientas y técnicas:

Picatrix emplea una variedad de herramientas de inteligencia artificial como Automatic1111, Playground, Bing, Starry AI, Unstable Diffusion y más para crear sus ilustraciones estilo manga. Su meticulosa atención al detalle y la búsqueda de una sensación auténtica y artesanal distinguen su trabajo en el mundo digital.

Retos y Visión:

Como artista de IA, Picatrix ha enfrentado desafíos para hacerse un hueco y definir su estilo. Él cree que el equilibrio entre mantener la integridad artística y adaptarse a los avances tecnológicos es un constante caminar sobre la cuerda floja. Su visión para el futuro del arte con IA es un movimiento descentralizado, libre del control corporativo y sujeto a los principios de expresión artística e individualidad.





Entonces, ¡comencemos nuestra entrevista con Picatrix Picori!

IG: picatrix.picori





¿Puedes compartir tu trayectoria como artista de IA especializado en ilustraciones de estilo manga? ¿Qué inspiró su enfoque en esta forma de arte única?





Picatrix: En 2012, dejé la universidad y me sentí como un extraño en un mundo dominado por las empresas. Me obsesioné con aprender sobre gráficos por computadora, simulaciones físicas y semántica. Si bien inicialmente me dediqué a la música y traté de encajar en la cultura del "Boiler room", no me gustaba cambiarme para pertenecer a una cultura que no priorizaba a personas como yo. En cambio, me centré en ideas virtuales radicales, escapar de la realidad y prótesis porque creía que la tecnología llevaría a una dirección diferente a la cultura de actividades al aire libre promovida por movimientos como Algorave.





Cuando se produjeron los confinamientos, el arte de la IA ganó popularidad y mis ideas sobre el aislacionismo, los mundos virtuales y la mejora gráfica se volvieron más relevantes. La convergencia de estas ideas con la participación de Philip Rosedale en Midjourney parecía un sueño. Ya había estado jugando a Second Life y anticipé que la línea temporal de las hermanas Wachowski se volvería más relevante. Esta convergencia parecía improbable hace una década.

¿Puedes describir tu proceso creativo, desde la idea hasta su finalización, y en qué se diferencia de los artistas tradicionales?

Picatrix: Mi enfoque se basa en gran medida en cuentos de hadas, tropos narrativos y desarrollo de personajes. Mi trabajo se basa en gran medida en índices de cuentos de hadas y tropos narrativos para comprender las diferentes “crisis” en la psique de un personaje, y también para comprender cómo el personaje puede aprender de los problemas y desarrollarse como un ser sensible. Me inspiro en el monomito de Joseph Campbell y lo combino con un punto de vista más materialista y determinista influenciado por Alan Watts, Ken Wilber y Robert Anton Wilson. El monomito de Joseph Campbell estuvo de moda durante la locura de los psiconautas de la década anterior con Erowid, Bluelight y otros foros llenos de gente hablando sobre el uso de psicodélicos a la luz del folclore artúrico.





Al escribir un mensaje para mi arte de IA, mi objetivo es resumir los significados de una manera surrealista pero semánticamente rica, ya que es un grupo o superposición de imágenes, pero abordo las cosas desde el punto de vista de la categorización semántica para hacer que cada palabra se mejore entre sí y logrando una mejor estética con las herramientas de IA promedio. Aprovecho motivos, estereotipos y prevalencia estadística en el conjunto de datos de entrenamiento para mejorar la estética, pero también como una oportunidad para cambiar la trama con divertidos errores generados por la IA. La IA a menudo interpreta las cosas de maneras divertidas, lo que da como resultado combinaciones surrealistas, como la pata de un caballo superpuesta a un helado. Aunque no fue tan buena idea generar a Rasputín como una silla de tres patas jajaja.

La tecnología de inteligencia artificial ha revolucionado el mundo del arte de muchas maneras. ¿En qué se diferencia y destaca su trabajo en el arte generado por IA?

Picatrix : Mi arte puede ofender a algunas personas porque he explorado los límites del arte de la IA. Ofrecí mis sugerencias a escaneadores y traductores para crear páginas de Shojo Manga, pero rechazaron la idea por temor a que los convirtiera en mangakas de pleno derecho. Mi atención se ha centrado en abordar los temores que rodean el arte de la IA y superar los límites del arte de la IA sin sucumbir a las presiones corporativas o al revuelo de NFT.





No me gusta la idea de que el arte de la IA se convierta en parte del Bored Ape Yacht Club o de la criptocultura. Me alegró que los scanlators de manga rechazaran la noción de mejorar sus personajes públicos, pero también me decepcionó un poco que este grupo decidiera rechazar las herramientas de inteligencia artificial y permitir que los recién llegados revolucionaran la industria del manga. Esto refleja el típico choque entre marcas establecidas e imitadores en el mundo del arte de la IA.





La competencia corporativa no debería limitarse a un grupo exclusivo. Quiero compartir mis indicaciones con artistas dedicados que no están impulsados por la ambición financiera, creando una escena de bricolaje similar al Garage Rock/Punk, libre de indicaciones demasiado caras controladas por viejas compañías responsables de la hipocresía de la industria musical.





Al igual que Al Jourgensen, el fundador de Ministry, creo que nuestro principal objetivo debería ser crear arte de calidad sin limitaciones corporativas ni obligaciones editoriales. La IA tiene el potencial de eliminar empleos, pero no venderé este "secreto" a las corporaciones para obtener ganancias. En cambio, quiero ofrecérselo a personas que aprecian y se conectan con el arte auténtico que les permite ser ellos mismos sin conformarse.





¿Cómo equilibras la captura de la estética tradicional del manga y los elementos narrativos mientras mantienes el aspecto de IA de tus creaciones?

Picatrix: ¡Interesante! Porque sé que es importante abordar esto. Cuando las personas que están bastante mal informadas sobre la IA manifiestan su oposición y temen pensar que seremos una especie de dobles replicantes que se harán pasar por sus ídolos favoritos o tomarán fotografías de sus hijas desnudas. En Second Life hay una palabra para este comportamiento, "griefer" es una persona que simplemente hace esto y no tiene valor como parte de una red de apoyo para hacer que las personas se sientan autónomas, un "griefer" es un cibercriminal y los artistas de IA no lo son. en términos generales, como estos.





Por lo tanto, no podemos simplemente estafar a los mangakas y pretender ser el nuevo Akira Toriyama como una fiebre del oro criptográfico. Beeple es muy humilde a pesar de ser el ejemplo de cómo podría ser esta tendencia. Emad Mostaque tenía sus propios problemas con la forma en que las marcas se sentían afectadas y no me gustaría hacer eso, incluso si no hubiera demandas, de todos modos estoy en quiebra y no puedo comprar productos de marca lo suficiente como para preocuparme por ellos, así que simplemente hago mi cosa.





Me gusta considerar las leyes Doujinshi sobre la desnudez y tratar de idear pautas “universales” de censura para mi propio trabajo, también respetar las marcas y ser abierto acerca de que el fan-art es solo un fan-art y no un producto al que tendría derecho. distribuir y sacar provecho. Esto tiene mucha influencia en la apariencia de mi arte y estas limitaciones me ayudaron a crear un estilo... que no creo que sea muy popular todavía, pero el sistema legal europeo eventualmente empujará a otros artistas de IA a pensar de esta manera cada vez más. A más artistas de IA se les ocurren formas de serializar la producción de productos generados por IA que podrían impactar el mercado como lo haría una corporación... ¡y sin infringir las leyes de derechos de autor! Lo cual no es imposible.

¿Puedes explicar las herramientas y técnicas que utilizas para crear ilustraciones estilo manga y cómo han evolucionado estas herramientas con el tiempo?

Picatrix : Utilizo varias herramientas, incluidas Automatic1111, Playground, Bing, Starry AI y Unstable Diffusion. Sin embargo, Dalle3 aprovechó su infraestructura corporativa para ofrecer servicios más baratos, lo que me impulsó a desarrollar un enfoque más eficiente en el uso de recursos. No me da miedo la palabra barato o consumo mínimo, ya que creo que es un juego mental idear una manera de lograr competencia técnica con recursos mínimos. La falta de control de versiones de las herramientas artísticas de IA puede resultar frustrante, ya que las modificaciones repentinas pueden alterar el flujo de trabajo del artista. Esto debería mejorar a medida que la industria madure.





Con el tiempo, las nuevas herramientas podrían generar texto automatizado, usar un índice de historias para tener plantillas de escenas, combinaciones de colores y demás, pero eso no es realmente necesario a menos que necesites un ejército de robots para invadir cada rincón de Internet.





Los upscalers son cruciales para crear carteles e intervenciones en el paisaje urbano. Oracle introdujo un marco de minería de recursos basado en blockchain y existen numerosas plataformas para compartir mensajes. Aún así, las limitaciones del hardware requieren negociar con las limitaciones de la GPU.





Probablemente mi zona de confort son los grupos de descentralización y cuando pienso en herramientas, pienso en potenciar este conjunto de producción para usuarios finales descentralizados y el mercado de cola larga como una forma de evitar ser cooptado en estas métricas de embudo que simplemente hacen una marioneta. de cada influencer con más de 2k seguidores. Cooptar a las élites de comunidades pequeñas en el “Valhalla” del estrellato de los influencers es una locura y me gusta investigar formas de evitar que esto suceda.

Por lo tanto, las herramientas para AI Art no pueden convertirse en un mono en la espalda para que las personas se amarguen y se desesperen cuando no las tienen, lo cual fue un pequeño problema con Colab Notebooks en los primeros días de Automatic1111 Webui.





Necesitamos crear una mejor tecnología para eludir la hegemonía de la GPU y otras limitaciones hegemónicas del suministro. CUDA, Colab, GPU… afortunadamente, a Oracle se le ocurrió un marco para la extracción de recursos utilizando blockchain y ¡hay toneladas de recursos compartidos rápidos!

Aunque para ser honesto, la sensación inicial de vigilancia y conspiración del “Código Da Vinci” está desapareciendo lentamente, al igual que las turbas Anti-IA desaparecieron (nadie ha codificado un virus para robar recursos de la CPU como venganza contra los servicios en la nube, ¿verdad?)





Al igual que Emad Mostaque y los servicios que permiten créditos diarios gratuitos, muchos de estos actores importantes como Microsoft han sido muy amables al poner estas herramientas a disposición de las personas, la GPU basada en la nube es un buen desarrollo... pero aún así las limitaciones de hardware nos obligan a negociar. Diablos, existen pautas de procedimiento estándar que se han ignorado para hacer que un producto mínimo viable sea muy rápido y la falta de control de versiones para acceder a pesos que eran funcionales en el pasado se convierte en una herramienta accidental de opresión cuando un "mensaje mágico" deja de funcionar por completo. de repente… debido a ajustes que afectan al usuario final y al beta tester de manera no consensuada o sin notificación previa, eso afecta el propio itinerario científico de prueba y error semiestructurado del usuario final por lo que a veces es difícil para los estudiantes y a los investigadores tener el control de esta “bola ocho mágica” que genera imágenes aleatorias.





Sé lo que dicen las teorías sobre flujo y relativismo y VUCA-BANI porque también soy Product Manager, pero para que una computadora tenga un rendimiento estable no debería imitar en su programación lo jodida que está la sociedad. Ignorar las pautas de procedimiento estándar da una sensación de relativismo y elogio por modificaciones repentinas que podrían dar una impresión equivocada a los ciberterroristas que sabotean la IA. Esta sensación de fabricación ilegal probablemente desaparecerá si se idea un modelo de negocio adecuado para su comercialización, pero la culminación de este estándar industrial también significaría la destrucción del protagonismo emblemático de la pintura hecha a mano en la historia de la humanidad; Personalmente, no tengo miedo de hacer propuestas que resuelvan algunos de estos problemas y reubiquen o redistribuyan la patria del arte fuera de California y París.





Un mayor control sobre el determinismo de las indicaciones no es lo mismo que el peso de las indicaciones o la eliminación de ruido, pero creo que lo logramos usando ControlNet, LORA e img2img cuando usamos Automatic1111. El resultado debería ser más “consistentemente sincero”, o eso dicen.





Su trabajo parece abarcar tanto elementos tradicionales del manga como tecnología moderna de inteligencia artificial. ¿Cómo logras un equilibrio entre estos dos mundos en tu arte?

Cuando era niña me gustaban los mangas femeninos y los mangas muy tecnológicos y oscuros, solo esos dos estilos; Los roles de género tradicionales eran un poco frustrantes. Y lo mismo ocurrió con los géneros literarios y los géneros artísticos. Al ser un judío afroamericano asturiano mestizo, sentí que estos géneros encajaban mucho con toda la estructura de chico-conoce-chica de las historias que normalmente atraen a la mayoría de los latinos, sin embargo, me gustó la timidez de los personajes más conservadores e ingenuos del manga Shojo. .





Como no era parte de una estructura tribal donde naturalmente podía “explorar y agarrar” como lo hacía la mayoría de la gente durante los días de reggaetón, no me gustaban las historias con estos romances que eran demasiado fáciles de predecir en una línea de tiempo desde un punto de vista. Del A al punto B. Entonces, aunque evité estas narrativas de “conexión”, las historias tecno de aislacionismo y las historias Shojo de timidez realmente me llamaron la atención porque se sentían más elegantes y conscientes del futuro tecnológico de la humanidad.





Creo que Hatsune Miku es un buen ejemplo de una forma femenina de futurismo y de cómo esta imposibilidad intercultural de tener encuentros sexuales creó toda una industria de experiencias artificiales. Entonces, cuando hago mi arte, me siento naturalmente benévolo hacia los lectores en una búsqueda similar, incluso si soy heterosexual, siento mucha empatía por las personas transgénero en el mundo de las e-girl y los mundos virtuales en línea, pero también por las personas que expresan sus rareza en una soledad macabra pero hermosa. Esta rareza realmente no se refleja en la rareza que infla los precios de las NFT, ese axioma influye en mi trabajo.





Los personajes bishonen de algún manga Shojo me hacen reír, les tengo poco respeto o interés porque parecen demasiado cuadrados y sumergidos en toda su hoja de ruta de conexión, que es como una línea recta con pequeñas encrucijadas a menos que esté engañando a sus novias. o algún malentendido entre ambos, que no es nada fácil de retratar con AI Art que por ahora se basa mucho en secuencias elípticas para narrar historias mediante el uso de pequeños fotogramas. Creo que cuando hablo de herramientas para hacer mi propio oficio, estos estilos de vida que relaciono muy poco han tenido igualmente poco impacto en la disponibilidad de herramientas hechas por personas en estos nichos, este es otro axioma estadístico que considero al elegir la demografía y estilo y también inspirándose en una noción idealista de caridad y afecto.





Entonces, además de la muy tímida agenda demográfica para crear nuevas formas de pluriculturalidad y subculturas en una sociedad que, a pesar de la dura desigualdad a nivel mundial, ha alcanzado indicadores de un posible futuro post-escasez, hay un criterio de Gestión de Producto a considerar de lo que es posible representar. usar IA y lo que realmente me da ganas de escribir historias... a veces la historia se escribe sola y la imagen requiere solo algunas partituras menores para lograr una presentación y formato adecuados, es muy divertido y espero que sea un acto de fe para sumergirme en ello. Mi propia singularidad es gratificante tanto en términos humanos, financieros y profesionales.

¿A qué desafíos te has enfrentado como artista de IA, particularmente en la creación de ilustraciones detalladas estilo manga, y cómo los has superado?

Picatrix: Recuerdo que hace un año, durante la Navidad de 2022, cuando nos conocimos, tú (Akasha) necesitabas algún diseñador conceptual para los personajes de tus cuentos . Me di cuenta de que estabas abordando las cosas de una manera que me hace pensar en la pregunta anterior, pude notar que la línea de tiempo de tu historia no era exactamente Shojo pero habías abordado el diseño de personajes con una estética bishonen de la cual tenía mucha curiosidad porque el manga yaoi generalmente es visto como un pisotón rebelde a las narrativas heterosexuales de “enganche” y juega mucho con la desilusión cuando los personajes homosexuales prefieren a otros hombres en lugar de a la mujer que está enamorada de ellos, que a menudo es como Sophie, el personaje principal de El castillo ambulante, pero lleno de fanservice como Visual Kei.





Al principio no sabía a qué tendencia sumarme. Entonces, un desafío fue elegir una línea editorial y dejar en suspenso el deseo de revolucionar la estética con el poder de la IA. Espero que nuestros resultados hayan madurado bien con nuevos desarrollos de IA como lo hizo la banda de rock Gorillaz con la caída de “Laguna Beach”. El hecho de que el cliente fuera parte del proceso de selección en tiempo real para afinar el resultado me ayudó mucho a cumplir con los requisitos de las partes interesadas.





Un desafío del que estoy muy orgulloso de haber resuelto es la pixelación. Las primeras versiones de Stable Diffusion tenían una forma de pintar usando ruido que si haces zoom en estas imágenes notarás que el trazo no es un trazo hecho a mano que proyecta una frecuencia de color a distancia, así que tuve que hacer uso de mi conocimiento limitado de simulación física y hacer un enfoque basado físicamente en las indicaciones. Si haces zoom en mi trabajo de manga con IA, realmente parece que fue hecho a mano con lápiz o polvo de grafito y eso se debe a que investigué la impresión láser para simular el polvo quemado en papel.





Cuando los espacios webui de Camenduru se deshicieron de la pestaña 'extras' con la que estaba escalando, decidí hacer un pequeño truco. Mis nuevas imágenes no requieren mejoras debido a esto, pero toda la estética realmente me está alejando de las tendencias hiperrealistas de Midjourney de renderizado digital de AI Art Community y este tipo de estética de “semana de la moda de Madrid”. Esto limita la expresión de mis indicaciones pero también hace que el arte tenga una personalidad de marca que quiero poner a prueba regalando la indicación como regalo de Año Nuevo. Si lo logro, me sentiré tan genial como Emad Mostaque, jajaja.



Otro desafío fue lograr independencia entre la coherencia semántica del mensaje aplicado al escenario y el aplicado al personaje. Era demasiado simbiótico al crear un concepto en el que el personaje tenía que encajar con el resto del mensaje y viceversa. Dalle3 arregló esto para su generador de imágenes de Bing y hay mucha expectativa respecto a cómo evolucionará Bing porque parece ser el único modelo que hasta el momento permite manipular el personaje, la pose, un elemento extra y la ambientación con secciones separadas en el mismo mensaje y para la misma imagen.





[Aquí hay un enlace al libro en el que colaboramos Picatrix y yo, generando arte con IA para visualizar a los personajes. ¡¡¡MUCHO ha cambiado en el arte con IA en 12 meses!!!]

¿Cómo mantenerse inspirado y seguir creciendo en un campo en rápida evolución como el arte de la IA? ¿En qué recursos o comunidades confía para obtener apoyo e inspiración?

Picatrix: Solía inspirarme en el cyberpunk, y el cyberpunk era mi lente para examinar las posibilidades de modificación y mejora de mi trabajo. Pero, a medida que esos años de “hippie varado” se desvanecen y me estoy volviendo más apto para una estructura industrializada en el nuevo panorama de empresas emergentes tecnológicas; Debido a la educación superior que obtuve durante el bloqueo, ya no pienso como Deltron 3030.





Al principio era una necesidad primitiva de supervivencia, pero ahora me siento más cómodo tomando la iniciativa y arriesgándome por un bienestar incremental o incluso cambiando el mundo sin fines de lucro, pero asegurándome realmente de que el cambio realmente ocurra.





Comunidades como AI Art Community, Second Life e Print on Demand han brindado oportunidades para aprender y conectarse con otros. Me gusta estar de incógnito entre ellos y aprender lo que pueda, especialmente cuando encuentran puntos en común en intereses descentralizados y puedo unirme a una transmisión y realizar evaluaciones comparativas. He sido uno de los primeros en adoptar la mentalidad de "empresario pirata", centrándome en producir arte con un consumo mínimo y evitando las limitaciones corporativas.

S

¿Qué predices para el papel de los artistas de IA en el futuro del trabajo a medida que continúa la integración de la IA? ¿Cómo podría evolucionar la industria?

Picatrix : Preveo un aumento de los "empresarios-piratas", artistas que crean de forma independiente y priorizan la autonomía sobre la participación corporativa. Quiero decir, personas que tienen suficientes herramientas de estudio para sumergirse realmente en su oficio y se preocupan cada vez menos por una red de apoyo para mantener un bienestar relativo que les permita continuar la producción con un consumo mínimo de recursos y básicamente cero reinversión. Probablemente un barman en Starbucks durante el día, un ingeniero rápido por la noche es el tipo de tipo genial del futuro; no un influencer que salta al sistema de celebridades y sufre una sobredosis como Ziggy Stardust o se convierte en un soplón de un cártel turbio.





El panorama del arte con IA puede alejarse del modelo de influencia y los artistas podrían centrarse en desarrollar sus estilos y marcas únicos. Aunque esta nunca ha sido mi prioridad y es simplemente la tendencia natural de la actualización tecnológica, creo que el efecto dominó global nos hará parecernos más a la Generación Z, en algunos aspectos independientes de la publicidad o de las métricas tradicionales de éxito en el marketing digital. Mi preocupación es la audiencia que está demasiado apegada a un modelo social de “supervisores y cimarrones”, al que no llamaré “los”, ya que no hay una sola audiencia, hay toneladas de audiencias y la política radical demuestra que las ideas locas de el odio y la exclusión prosperan y prosperan en el mercado cuando una demografía opuesta los acoge. Entonces, estos empresarios-piratas estarán “clandestinos” y tendrán cero participación en el juego político de culpar al otro para capitalizar a través de la polarización; desde que la política y el entretenimiento convencional se convirtieron en tácticas de “espanto”.





Lo clandestino es mejor y he estado tratando de ser uno de los primeros en adoptar este emprendimiento pirata que no debe confundirse con el fraude al hacer versiones pirateadas. Necesitamos liderazgo y directrices reguladas por la comunidad para evitar la infracción de derechos de autor con el abastecimiento adecuado para que finalmente podamos liberarnos de las obligaciones editoriales típicas de los viejos modelos de negocio basados en publicidad, inversores y patrocinadores. Deberíamos ser como las personas que graban, mezclan y masterizan sus propias canciones para poder decir lo que quieran siempre que no sea demasiado crudo. De esta manera, Philip Rosedale es una presencia muy benévola en el mundo del arte de la IA porque realmente logró esta actitud madura en sus clientes y jugadores de Second Life.





De esta manera, los bishonen heterosexuales, la metrosexualidad y la autopromoción forman una quimera de fuerzas conjuntas contra el libre mercado y contra la contracultura “clandestina” a la que se está empoderando para hacerse pasar por gurús de la ciencia y la tecnología, lo cual es muy peligroso en el contexto de la desinformación.





Este hambre de autopromoción comenzó con Dj's, Tenacious D y Guitar Hero hace veinte años, digamos que estabas con tus amigos viendo YouTube y tocaste una canción porque pensabas que eras suficiente DJ y habías estado practicando, y de repente todo el mundo estaba turnándose para tocar una canción cada uno porque ellos también estaban convencidos de que eran DJ... pero ninguno había tocado un disco ni siquiera había usado Traktor; simplemente imitaban y hacían cumplir un derecho a priori a exhibirse. Esto sucede, entre otras cosas, por la disponibilidad de tecnología para que la gente pueda fingir hasta lograrlo y la inteligencia artificial es otro nicho del decadentismo febril del sueño del paraíso artificial propuesto por Baudelaire que inspiró la cultura cyberpunk y dandy.





En mi ciudad ha surgido un término para este proceso, pero en realidad no es una palabra agradable a pesar de que se convirtió en una iconografía urbana dominante, es “espanta jopo” o “ass-scare” y es la forma en que los colombianos caribeños locales entienden a los impostores de las culturas que conocen. ellas mismas no pertenecen pero son un poco divertidas de escudriñar porque se alejan de la idiosincrasia autóctona y experimentan transformaciones equivocadas que son indeseables para las mujeres sexys, por lo que “espantan a los culos”. Tiene mucha cultura machista implícita, pero ciertamente ha identificado un fenómeno social que mucha gente puede señalar y tener una opinión compartida al respecto. También se podría decir “botín-susto”, pero la palabra española 'jopo' es más una palabra criolla con una connotación muy cruda.





Esto es algo que en las comunidades latinas hace que la gente se gane el rechazo y el portavoz de los scanlators al que me acerqué con mi “mensaje mágico” probablemente estaba preocupado por ser un prodigio nocturno, como ese video de 'Windowlicker' de Aphex Twin, eso probablemente sea algo machista. Las culturas centradas todavía se relacionan con todo lo creado digitalmente.





En el futuro, es posible que los artistas de IA deban elegir cuidadosamente a sus autoridades, a medida que las directrices reguladas por la comunidad adquieran importancia. Es esencial navegar por este panorama en evolución centrándose en la creatividad, la autoría y el desarrollo de un mito personal.





Todas las métricas del embudo basadas en vistas y tráfico desaparecerán con el tiempo y estos consumidores "sabios" probablemente quemarán su deseo con infinitas generaciones y eventualmente volverán a centrarse en su vida familiar y comenzarán a apoyar a artistas dedicados sin la motivación egoísta de amplificarse.





Con AI Art y su cultura en desarrollo desde hace 1 año, ya está sucediendo porque este comportamiento se convirtió en una presencia de facto en el panorama social (¿Twitter?) y hay memes que se burlan de las nuevas empresas que realizan llamadas API y de los directores ejecutivos recién nacidos, pero este es el la carga menos probable que sufrirán los artistas de vanguardia. Hay mucha libertad pero no es como una guitarra Fender que puedes comprar y hacer lo que quieras con ella sin molestar al fabricante, en AI Art hay supervisores, algunos como Dolores Umbridge y otros como Dumbledore, incluso de fuera del círculo de autoridades en AI Art, y espero que algún día esto cambie cuando las pautas reguladas por la comunidad sean más estrictas.





Se puede especular sobre el cumplimiento a largo plazo de ciertas condiciones, pero pronto se sabrá cómo elegirá AI Art World a sus autoridades, además de Elon Musk, que nos está permitiendo multiplicarnos y prosperar en su red social (a pesar de que muchos artistas lo culparon de sombra). prohibir porque no leyeron las nuevas pautas de interacción de X sobre los cárteles de influencers antes de subirse al carro de Threads y Mastodon) tenemos personas a las que respetamos como Camenduru, que es muy puntual y decente, Emad Mostaque, que tiene su propio encanto para aquellos a quienes les gusta. su estilo y esa combinación "senpai" de portavoz de la empresa y administrador de la comunidad que está en las redes sociales más orientado al estilo de vida "swag" del arte con IA y NFT y al que le gustarán tus obras de arte con IA y retuiteará (no le digas a Elon que dije retuitear). ).





Probablemente los artistas más respetuosos son aquellos que hacen desnudos artísticos y una pequeña comunidad de artistas waifu (¿de Japón?) que realmente hacen un arte hermoso que difiere mucho del fanart de anime promedio y los furries que generalmente se consideran un nicho espeluznante incluso en Second Life. . Hay mucho que probar y posibilidades increíbles para bucear y desarrollar realmente el talento y la marca.

¿Qué consejo le darías a los aspirantes a artistas de IA interesados en hacer arte?

Picatrix : A los nuevos artistas de IA, los animo a que adopten esta nueva cultura y metodología dejando atrás el "mundo de los memes". Construye tu universo único y concéntrate en desarrollar tus habilidades y tu marca. Evite la mentalidad de "fingir hasta lograrlo" y busque la realización y el crecimiento a largo plazo como seres humanos y artistas.





Cuando se trata de artistas de IA que intentan ser personas influyentes, a mí personalmente no me gustan las parodias y esta fase del arte de IA fue demasiado fácil de relacionar con todas las demandas y dilemas existenciales como el movimiento "No-AI", que fue un poco violento. y durante un tiempo, los artistas AI eran como pequeños hermanos asustados que se protegían unos a otros de las turbas fanáticas de ArtStation.





Entonces, una buena idea sería desarrollar la creatividad y la autoría porque hasta ahora no ha habido problemas con las personas que crean su propio universo, por esta razón estoy compartiendo un mensaje muy confiable para crear Shojo Manga que el usuario puede personalizar para obtener su propio estilo. y formas, y por suerte hacer una revista underground o un fanzine punk dedicado a Ai Yazawa.





¡Que tengas un feliz 2024!





:::::REGALO DE AÑO NUEVO - INDICACIONES:::::

Agregue estas indicaciones para que las personas creen Manga con Dalle3 usando el generador de imágenes de Bing.













Si llegaste hasta aquí, ¡gracias por leer!





En el panorama radical del arte con IA, Picatrix Picori se erige como pionero del enfoque de "empresario pirata", que enfatiza la creación de arte con un consumo mínimo de recursos y un desapego de las limitaciones corporativas. Este alejamiento de las métricas tradicionales centradas en las vistas y el tráfico presagia un futuro en el que los artistas serán apoyados por sus contribuciones únicas en lugar de por su capacidad de autopromoción. La visión de Picatrix sugiere un futuro dominado por artistas independientes que priorizan la creatividad y los mitos personales sobre la influencia dominante, navegando en un mundo donde las pautas reguladas por la comunidad ganan prominencia. Este panorama en evolución presenta una oportunidad emocionante para que los artistas desarrollen sus estilos y marcas únicos, redefiniendo la esencia de ser un artista de IA en la era digital.









