来认识一下北美特拉华州威尔明顿年度初创公司亚军 Drope.me





Drope.me 及其创始人兼首席执行官 Dima Okhrimchuk 刚刚在 HackerNoon 2023 年度初创公司竞赛中获得亚军，正在受到游戏行业的关注。以下是 Dima 的采访，讨论了 Drope.me 在游戏中影响者营销的方法、推动其增长的因素，以及他对游戏发现和推广的未来的愿景。





告诉我们您的初创公司如何改变世界。

大家好！我叫 Dima Okhrimchuk，是 Drope.me 的创始人兼首席执行官。我很高兴来到这里并详细介绍我和我的团队正在构建的独特平台！









滴滴我 它将在不久的将来改变游戏的发现和推广方式。我们建立了世界上第一个影响者营销平台，允许独立开发者和大型发行商大规模吸引微型影响者及其社区，并且只按绩效付费！我们的愿景是成为传统游戏和 UGC 游戏的下一代发现平台，影响者和游戏玩家因推广和玩游戏而获得奖励。





近年来，影响力营销在游戏公司中发挥了越来越大的作用。通过新的 ATT 广告政策，即使是专注于数据的移动游戏公司也开始利用这一渠道。然而，如果您曾经尝试发起影响者营销活动，您就会知道这个过程可能是多么复杂、不可预测且成本高昂。需求就在这里，但市场上没有任何解决方案可以简化让数百名影响者同时参与纯粹的绩效营销活动的过程。现在有一个了！





另一方面，由于我们看到了利用大量微型影响者的巨大潜力，因此我们也为这些创作者创造了新的收入来源机会。在推出后的前六个月内，我们向小网红支付了超过 7 万美元，其中一些人在 Drope.me 上赚了数千美元。我们正在帮助小型创作者获得游戏品牌应有的关注，并因他们的努力而获得报酬。

是什么让您在竞争中脱颖而出？

有两件事：真正独特的基于绩效的模型以及对较小内容创作者及其社区的关注。我将自己称为三边市场，因为我们的目标是帮助公司不仅吸引有影响力的人，还吸引他们的社区。





尽管其他平台也提供类似的服务，但没有一个平台提供仅按结果付费的机会。自 2023 年 6 月正式测试版发布以来，该平台已帮助 250 多家游戏公司增加了收入，并向微型影响者支付了超过 7 万美元。 Drope.me 帮助独立游戏开发商和大型发行商吸引数以千计的微影响者及其社区，并且与其他平台不同，只需为完成的操作付费。这些可能是有影响力的行为，例如“在 Twitch 上直播和推广游戏”、“创建 TikTok 视频”等，也可能是社区行为，例如将游戏添加到 Steam 愿望清单或购买游戏。







另外值得一提的是，Drope.me 不仅帮助小网红通过直播赚钱，还通过独特的形式吸引观众，例如 社区赠品 ，粉丝可以参与并赢取奖品。对主播及其社区的这种程度的支持和参与使 Drope.me 成为一个真正关心用户的平台。我们不仅仅将它们视为品牌营销活动的工具。我们最初的目标是为影响者和品牌建立一个同样有益的平台。当然，Drope.me 对影响者完全免费。

你喜欢你的团队的什么？为什么你是解决这个问题的人？

我们的团队在营销游戏和电子竞技方面拥有丰富的经验。在我看来，关键之一是我们是核心玩家，我们中的一些人也是主播。这使我们能够了解该行业及其挑战，我们的目标是通过 Drope.me 解决这些问题。





我个人在企业财务和技术领域工作了 10 多年。此后，我于 2020 年与他人共同创立了 CS:GO 电子竞技组织。尽管该项目的可扩展性不如我们希望的那样，但它引导我们转向影响力营销。见证了名人主播和职业游戏玩家偏好的转变，我们推出了 Drope.me 来促进与游戏品牌的合作。我一直与我们的助教、开发人员和影响者密切合作，了解他们的痛苦和偏好。因此，我们为游戏行业建立了一个真正有益的平台。

如果你不创办自己的初创公司，你会做什么？

我会建立另一家初创公司:)

目前，您如何衡量成功？您的核心指标是什么？

我们考虑几个因素来评估我们平台的性能。我们的北极星指标是 GMV。我们每个月的增长率都是 30%。我们还在研究有多少 GMV 是由回头客产生的，因为这表明他们对平台及其结果的满意度。





我们还注重注册新的影响者以及那些已经和我们在一起一段时间的人的活动。我们评估他们同时参与的公司数量、他们执行的影响者行动数量以及他们为 Drope.me 带来的受众百分比。

您期望在 2024 年实现哪些目标？

我们计划扩大与 UGC 游戏的合作，包括 Roblox 和 UEFN，以及 最近开发的 Drope.me 上的额外集成。我们还看到了通过集成人工智能来简化发起和运行活动流程的机会。稍后会详细介绍。例如，我们还在寻找与人才和营销机构的业务合作机会。我们有一个持续的推荐计划，可以创造互利的机会。

2024 年您最感兴趣的趋势是什么？分享你的理由。

人工智能和 UGC 的兴起。人工智能现在无处不在，我对此感到兴奋但也很谨慎。没有人讨论它对每个行业可能有的巨大帮助，从医学到游戏。但与此同时，我们还有很多东西需要学会正确使用和管理。存在许多保密问题，并且为每个数字产品添加人工智能功能也不是最好的主意。但我想当炒作稍微放缓时，我们就可以决定如何以最好的方式实施这项令人难以置信的技术。





至于 UGC，它代表了向玩家驱动的内容创作的动态转变，培育了更具互动性和沉浸感的游戏生态系统。通过 UGC，玩家成为创造者，在游戏中生成他们的内容。这种趋势鼓励创造力和社区参与，并随着玩家不断产生新内容而延长游戏的寿命。此外，UGC 为游戏开发者提供了有关玩家偏好和行为的宝贵见解，使他们能够定制未来的更新和版本，以更好地适应受众。

2023 年又是疯狂的一年，尤其是在科技领域，伴随着裁员和生成式人工智能的接管！您最关注哪种趋势？根据您的喜好，简短或详细。

对于游戏行业来说，这也是艰难的一年。宏观经济风险和人工智能无疑是影响科技和游戏行业格局的因素。不过，我个人更关心的是俄罗斯全面入侵乌克兰。我担心西方列强是否会继续团结一致支持乌克兰和乌克兰人的民主价值观。当然，这是个人的，因为我是乌克兰人，我的家人和朋友都在那里。尽管如此，如果乌克兰失败，那么这将是整个全球安全体系的重大转变，可能导致世界各地的战争冲突升级，在这种新的安全范式中没有人会是安全的。

分享您迄今为止最大的成功和/或迄今为止最大的失败。

从最近的胜利来看，我们在 Drope.me 中最自豪的是 命名的 荣获 Hackernoon 年度初创公司奖亚军。我们在不到一年前，即 2023 年 6 月推出了我们的平台。在如此短的时间内，获得像 Hackernoon 这样信誉良好的社区的认可确实是独一无二的！ 2023 年初，我们还 命名的 Product Hunt 排名第 3 的每日产品和第 3 的本周营销产品！





而且，我们对我们在大会上发起的社区驱动计划感到非常兴奋 2023年底 ，Drope.me 独立游戏奖。它旨在庆祝年度最佳独立游戏并向更广泛的受众展示它们的成就。通过邀请游戏爱好者、玩家和主播提名并投票选出他们最喜欢的独立游戏，Drope.me 促进了社区参与和对独立开发者的认可。









我们与 Lorgar 合作，收到了 700 多份意见书 独立游戏开发 ，组织了 34 场 Drops，共有 800 名参与者。获奖者名单在 Twitch 颁奖典礼上现场宣布。我们邀请了另外五位主播加入直播，并在活动期间举办了一场有趣的测验，最高观看人数达到 54 人，平均观看人数为 40 人。





2024 年将会有更多类似的项目和举措。敬请期待更多！

我们希望收到您对 HackerNoon 作为技术出版物的反馈！您在我们这里的经历如何？

您拥有一群非常积极参与的观众，他们了解科技行业的一切，并且对科技行业了解更多！我们之前已经和大家分享过我们的故事，读者的反响很好。

您有什么智慧之言想与我们分享吗？

不要害怕追随你的热情。即使你还没有弄清楚所有事情，但觉得有一些梦想、想法或项目值得追求——那就去追求吧，看看这条路会带你走向何方。只要勇敢地迈出第一步！

年度初创公司是 HackerNoon 的旗舰社区驱动型活动，旨在庆祝 2023 年幸存并蓬勃发展的初创公司。今年，来自六大洲 4200 多个城市的 30,000 家初创公司参与其中，被授予所在城市最佳初创公司称号。 请在此处查看我们的全球获奖者公告。 发表更多博客的公司获得的潜在客户数量增加了 67% - 通过购买我们的商业博客套餐，快速启动您公司的博客之旅。 2023 年年度初创公司由以下机构赞助： .技术领域。获奖者将获得免费的 .Tech 域名、HackerNoon NFT 和科技公司新闻页面。



