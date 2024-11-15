不要再想着用比特币致富

想象一下，发现一项投资每年平均上涨 50%，偶尔会大幅下跌，您可以买入以获得更多收益。





你会买它吗？





不。





如果该资产每年平均上涨 10% 会怎样？你会购买它吗？





是的。很有可能你已经拥有了。我说的是比特币。

为了达成愉快的共识，你付出了高昂的代价

这听起来可能很奇怪，甚至很愚蠢。





谁会为了10%的机会而放弃50%的机会呢？美国股市只给你7%的年化收益。





我同意。然而，在今天的牛市中，人们购买比特币时就是这么做的。





他们不会花 16,000 美元、32,000 美元、48,000 美元或 64,000 美元购买比特币。相反，他们会花 80,000 美元甚至更多。他们听说有些人通过比特币发了大财，就认为自己也能做到。





也许是两年前。当时正值加密货币熊市最惨淡的时期。





现在？





一枚比特币的价值超过美国普通工人的年薪。比特币的市值接近 2 万亿美元。





大多数人买不起足够的比特币来致富，而那些已经拥有比特币的人没有足够的上涨空间来看到退休血统所需的巨额倍数。





如果你想的话，这是一个令人失望的事情

你不会在社交媒体或其他加密大师发来的电子邮件请求中找到如此现实的期望。





有人告诉你“香蕉区将使价格飞涨”，而“S2F”预测 2025 年比特币的价格将达到 50 万美元。





其他人承认利用比特币致富的机会已经过去，但是告诉你，你需要购买市值膨胀且内部人士大量抛售的小型加密货币。





没有人会花 2,500 美元订阅一份新闻通讯或花 50 个小时阅读投资博客以获得 50% 的年化回报率，尽管这打败了大多数交易员和每位专业基金经理。





他们很乐意支付同样甚至更多的钱来购买能让你赚取 500 万美元的 5 个山寨币，或者购买可以让你快速致富的秘密策略。





只有一个结果是现实的，但你为幻想付出的代价更大。





加密货币是一场伪装成短跑的马拉松。他们向你推销短跑，但真正的收益来自马拉松。

你最好的选择

这不是你应该相信的。





普遍的看法是，你应该在 2021 年以超过 50,000 美元的价格买入，在 2022 年以 40,000 美元的价格卖出，然后在 2023 年以 32,000 美元的价格再次买入。按照这种方法，到 2024 年 7 月，50,000 美元的投资将增长到 75,000 美元。





三年内回报率高达 50%！远高于同期标准普尔 500 指数 16% 的回报率。





以今天 90,000 美元的价格计算，您的收益为 60%。太棒了！您仍然远远领先于标准普尔 500 指数迄今为止 25% 的回报率。





感觉很棒，对吧？





您最好的理财顾问几乎无法战胜股市。您打败了他们。三年内您获利 60%！





有趣的事实：





如果您盲目地按照固定的时间表、固定的数量购买比特币，无论情况如何，您都会以平均约 40,000 美元的价格买入，获得123% 的收益。





我的计划 在此期间，我击败了这两种方法，获得了160% 的回报。您以大约 34,000 美元的平均价格购买。如果您按照我的指示出售，那么您的收益会更好。

也许不富有，但是漂亮，漂亮，很好

虽然 160% 比 123% 好，但它并不是你想象中那么巨大的、可以改变生活的回报。





您可能通过山寨币获得它，但在 50,000 种山寨币中可供选择，您必须很幸运并且把握好时机。





马克，过去的表现并不能决定未来的结果！





确实如此，但这是我们设定现实期望的唯一方法。





你能通过每隔几年让你的钱翻倍而致富吗？





是的，如果你一开始就拥有相当数量的资金，坚持多年，在大崩盘和熊市时买入，并且在买入时买入大量资金。

换句话说，你需要时间、金钱和耐心。





最有可能的是，你现在进入加密货币领域是因为你想快速赚钱，尽可能少付出努力，而且没有太多资本可以投资。没有时间、金钱或耐心。





好消息？





你可以通过比特币获得超过 50% 的年化回报率。





如何？





等待更好的机会。





订阅我的时事通讯， 加密很简单 ，这样你就知道这些机会何时到来。





您还将获得偶尔的交易机会和山寨币报告，以及访问 我的计划 以及您通过订阅获得的所有其他内容。

时机就是一切

有了比特币，您可能不会获得巨额财富、停满兰博基尼的车库或足够的钱来建造核掩体，但您会比所有朋友都做得更好。





华尔街已加入。特朗普是他的粉丝。比特币网络持续增长。





如果你有耐心，你将获得巨大的利益。一切都取决于妥善的规划。





这似乎令人失望。这并不是你最喜欢的大师在他们的电子邮件邀请中告诉你的。





但说实话，等待一种愉快、轻松的方式来购买一种过去 10 年中表现超过所有其他投资且未来具有无限增长潜力的资产类别，难道真的那么糟糕吗？