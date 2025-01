Pare de pensar que você ficará rico com Bitcoin

Imagine descobrir um investimento que sobe 50% em média a cada ano, com quedas ocasionais, que você pode comprar para obter ganhos ainda maiores.





Você compraria?





Não.





E se esse ativo subisse 10% em média a cada ano? Você o compraria?





Sim. Provavelmente, você já fez isso. Estou falando do Bitcoin.

Você paga um alto preço por um consenso alegre

Isso pode soar estranho. Estúpido, até.





Quem recusaria uma oportunidade de 50% em troca de uma oportunidade de 10%? O mercado de ações dos EUA só lhe dá 7% anualizados.





Concordo. No entanto, é isso que as pessoas fazem quando compram Bitcoin durante mercados de alta como o de hoje.





Eles não compram Bitcoin por US$ 16.000, US$ 32.000, US$ 48.000 ou US$ 64.000. Em vez disso, eles compram por US$ 80.000 ou mais. Eles ouviram que algumas pessoas ficaram ridiculamente ricas com Bitcoin e acham que também podem fazer isso.





Dois anos atrás, talvez. Isso foi durante as profundezas de um mercado de criptomoedas em baixa miserável.





Agora?





Um Bitcoin vale mais do que o salário anual médio de um trabalhador dos EUA. O valor de mercado do Bitcoin é de quase US$ 2 trilhões.





A maioria das pessoas não tem condições de comprar Bitcoin suficiente para ficar rica, e aqueles que já têm Bitcoin não têm potencial suficiente para ver os múltiplos enormes necessários para aposentar suas linhagens.





Uma decepção, se você quer que seja

Você não encontrará expectativas tão realistas nas redes sociais ou nas solicitações por e-mail que recebe de outros gurus de criptomoedas.





Alguns dizem que “a banana zone vai mandar os preços para a lua” e “S2F” prevê um bitcoin de US$ 500.000 em 2025.





Outros admitem que a chance de enriquecer com Bitcoin já passou, mas dizem que você precisa comprar criptomoedas menores com capitalizações de mercado infladas e vendas massivas de insiders.





Ninguém pagará US$ 2.500 por uma assinatura de boletim informativo ou gastará 50 horas lendo blogs de investimentos para obter um retorno anualizado de 50%, mesmo que isso seja melhor do que a maioria dos traders e todos os gestores de fundos profissionais.





Eles pagarão com prazer tanto quanto ou mais por cinco escolhas de altcoins que lhe renderão US$ 5 milhões ou uma estratégia secreta para fazer uma fortuna rápida.





Apenas um resultado é realista, mas você paga mais pela fantasia.





Criptomoeda é uma maratona disfarçada de sprint. Eles vendem você no sprint, mas os ganhos reais vêm da maratona.

Sua melhor aposta

Não é nisso que você deveria acreditar.





A opinião consensual dizia para você comprar acima de US$ 50.000 em 2021, vender a US$ 40.000 em 2022 e comprar novamente a US$ 32.000 em 2023. Com essa abordagem, um investimento de US$ 50.000 teria crescido para US$ 75.000 até julho de 2024.





Isso é um retorno de 50% em três anos! Bem melhor do que o retorno de 16% do S&P 500 naquele tempo.





Ao preço atual de US$ 90.000, você tem 60% de ganhos. Bum! Você ainda sai bem à frente do retorno de 25% do S&P 500 até o momento.





É ótimo, certo?





Seus melhores consultores financeiros mal conseguem vencer o mercado de ações. Você os esmagou. Você ganhou 60% em três anos!





Curiosidade:





Se você tivesse comprado Bitcoin às cegas, em um cronograma fixo, em um valor fixo, independentemente das circunstâncias, você teria comprado a um preço médio de aproximadamente US$ 40.000, com um ganho de 123% .





Meu plano superou ambas as abordagens para um retorno de 160% ao longo desse tempo. Você comprou a um preço médio de aproximadamente $ 34.000. Se você vendeu quando eu disse para você, você se saiu ainda melhor.

Talvez não seja rica, mas bonita, bonita, muito boa

Embora 160% seja melhor que 123%, não é o retorno enorme e transformador que você imagina.





Você pode conseguir isso com altcoins, mas com 50.000 para escolher, você vai ter que ter sorte e acertar o timing.





Mark, o desempenho passado não determina os resultados futuros!





Verdade, mas é a única maneira de definir expectativas realistas.





Você pode ficar rico com Bitcoin dobrando seu dinheiro a cada poucos anos?





Sim, se você começar com uma quantia razoável de dinheiro, permanecer por anos, comprar nas grandes quedas e mercados em baixa e comprar muito quando comprar.

Em outras palavras, você precisa de tempo, dinheiro e paciência.





Provavelmente, você está entrando em cripto agora porque quer ganhar dinheiro rápido, com o mínimo de esforço possível e não tem muito capital para investir. Sem tempo, dinheiro ou paciência.





As boas notícias?





Você pode superar os retornos anualizados de 50% com Bitcoin.





Como?





Espere por melhores oportunidades.





Assine minha newsletter, Cripto é fácil , para que você saiba quando essas oportunidades surgirem.





Você também terá oportunidades ocasionais de negociação e relatórios de altcoins, bem como acesso a meu plano e tudo o mais que você ganha com sua assinatura .

O tempo é tudo

Com o Bitcoin, você pode não acabar com riquezas fabulosas, uma garagem cheia de Lamborghinis e dinheiro suficiente para construir um bunker nuclear, mas você se sairá melhor do que todos os seus amigos.





Wall Street está a bordo. Trump é fã. A rede do Bitcoin continua a crescer.





Se você for paciente, terá toneladas de vantagens. É tudo uma questão de planejar corretamente.





Isso pode parecer decepcionante. Não é o que seu guru favorito lhe diz em suas solicitações por e-mail.





Mas, honestamente, é tão ruim esperar por uma maneira fácil e feliz de comprar uma classe de ativos que superou todos os outros investimentos dos últimos 10 anos e oferece crescimento ilimitado no futuro?