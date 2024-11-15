Bitcoin ile Zengin Olacağınızı Düşünmeyi Bırakın

Her yıl ortalama %50 oranında değer kazanan, arada sırada büyük düşüşler yaşayıp daha da fazla kazanç elde edebileceğiniz bir yatırım keşfettiğinizi hayal edin.





Bunu satın alır mısınız?





HAYIR.





Ya bu varlık her yıl ortalama %10 değer kazansaydı? Onu satın alır mıydınız?





Evet. Büyük ihtimalle zaten yaptınız. Bitcoin'den bahsediyorum.

Neşeli bir fikir birliği için yüksek bir bedel ödersiniz

Kulağa tuhaf gelebilir. Hatta aptalca.





%10'luk bir fırsat karşılığında %50'lik bir fırsatı kim reddeder? ABD borsası size yıllık olarak yalnızca %7 verir.





Katılıyorum. Ancak insanlar bugünlerde olduğu gibi boğa piyasalarında Bitcoin satın aldıklarında bunu yapıyorlar.





Bitcoin'i 16.000$, 32.000$, 48.000$ veya 64.000$'a satın almıyorlar. Bunun yerine 80.000$ veya daha fazlasına satın alıyorlar. Bazı insanların Bitcoin ile inanılmaz derecede zengin olduğunu duydular ve bunu kendilerinin de yapabileceğini düşünüyorlar.





İki yıl önce, belki. O zamanlar berbat bir kripto ayı piyasasının en derin noktasındaydı.





Şimdi?





Bir Bitcoin, ortalama bir ABD çalışanının yıllık maaşından daha değerlidir. Bitcoin'in piyasa değeri neredeyse 2 trilyon dolardır.





Çoğu insan zengin olmak için yeterli miktarda Bitcoin satın alabilecek maddi güce sahip değil ve halihazırda Bitcoin'e sahip olanlar da soylarını devam ettirmek için gereken büyük katları görebilecek kadar potansiyele sahip değiller.





Eğer hayal kırıklığı olmasını istiyorsanız,

Sosyal medyada veya diğer kripto uzmanlarından aldığınız e-postalarda bu kadar gerçekçi beklentiler bulamazsınız.





Bazıları size "muz bölgesi fiyatları aya çıkaracak" diyor ve "S2F" 2025 yılında 500.000 dolarlık bir bitcoin öngörüyor.





Bazıları ise Bitcoin ile zengin olma şansının geçtiğini kabul ediyor, ancak şişkin piyasa değerlerine sahip ve içeriden büyük satışlar yapan daha küçük kripto paralar satın almanız gerektiğini söylüyor.





Hiç kimse yıllık %50 getiri elde etmek için bir bülten aboneliğine 2.500 dolar ödemez veya yatırım bloglarını okumak için 50 saat harcamaz; bu, çoğu yatırımcıyı ve her profesyonel fon yöneticisini geride bıraksa bile.





Size 5 milyon dolar kazandıracak beş altcoin seçimi veya hızlı bir servet kazanmanızı sağlayacak gizli bir strateji için aynı miktarda veya daha fazla ödeme yapmaktan mutluluk duyarlar.





Gerçekçi olan tek bir sonuç var, ama fanteziye daha fazla para ödüyorsunuz.





Kripto para, sprint kisvesi altında bir maratondur. Sizi sprint'e satarlar, ancak gerçek kazançlar maratondan gelir.

En iyi seçeneğiniz

İnanmanız gereken şey bu değil.





Konsensüs görüşü size 2021'de 50.000 doların üzerinde satın almanızı, 2022'de 40.000 dolardan satmanızı ve 2023'te 32.000 dolardan tekrar satın almanızı söylüyordu. Bu yaklaşımla, 50.000 dolarlık bir yatırım Temmuz 2024'e kadar 75.000 dolara çıkmış olurdu.





Bu, üç yılda %50 getiri! S&P 500'ün o dönemde elde ettiği %16'lık getiriden çok daha iyi.





Bugünün 90.000$ fiyatında %60 kazanç elde ettiniz. Pat! S&P 500'ün bugüne kadarki %25 getirisinin çok ötesindesiniz.





Harika hissettiriyor, değil mi?





En iyi mali danışmanlarınız borsayı zor yener. Siz onları ezdiniz. Üç yılda %60 kazandınız!





Eğlenceli bilgi:





Eğer Bitcoin'i körü körüne, sabit bir zamanlamayla, sabit bir miktarda, koşullar ne olursa olsun satın almış olsaydınız, yaklaşık 40.000 dolarlık ortalama bir fiyattan satın almış olurdunuz ve %123 kazanç elde etmiş olurdunuz.





Benim planım o zaman diliminde %160 getiri için her iki yaklaşımı da geçtiniz. Ortalama yaklaşık 34.000$'lık bir fiyattan satın aldınız. Size söylediğimde sattıysanız, daha da iyisini yaptınız.

Belki zengin değil ama güzel, güzel, güzel iyi

%160, %123'ten daha iyi olsa da, kafanızdaki kadar büyük, hayatınızı değiştirecek getiriler sağlamaz.





Bunu altcoin'lerde elde edebilirsiniz, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz 50.000 tane varsa, şanslı olmanız ve zamanlamanızı mükemmel yapmanız gerekecek.





Mark, geçmiş performans gelecekteki sonuçları belirlemez!





Doğru, ancak gerçekçi beklentiler belirlemenin tek yolu bu.





Bitcoin ile paranızı birkaç yılda bir ikiye katlayarak zengin olabilir misiniz?





Evet, eğer iyi bir miktarda parayla başlarsanız, yıllarca orada kalırsanız, büyük çöküşleri ve ayı piyasalarını satın alırsanız ve satın aldığınızda çok fazla satın alırsanız.

Başka bir deyişle, zamana, paraya ve sabra ihtiyacınız var.





Büyük ihtimalle, kriptoya şu anda giriyorsunuz çünkü mümkün olduğunca az çabayla hızlı bir şekilde para kazanmak istiyorsunuz ve yatırım yapacak çok fazla sermayeniz yok. Zaman, para veya sabır yok.





İyi haber mi?





Bitcoin ile yıllık getirilerin %50'sini aşabilirsiniz.





Nasıl?





Daha iyi fırsatları bekleyin.





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Zamanlama her şeydir

Bitcoin ile muhteşem zenginliklere, bir garaj dolusu Lamborghini'ye ve bir nükleer sığınak inşa edecek kadar paraya sahip olmayabilirsiniz, ancak tüm arkadaşlarınızdan daha iyisini başaracaksınız.





Wall Street gemide. Trump hayranı. Bitcoin'in ağı büyümeye devam ediyor.





Sabırlı olursanız, çok fazla avantajınız olacak. Her şey düzgün planlamayla ilgili.





Bu hayal kırıklığı yaratabilir. En sevdiğiniz gurunun size e-posta yoluyla gönderdiği isteklerde söylediği şey bu değil.





Ama dürüst olmak gerekirse, son 10 yıldır diğer tüm yatırımları geride bırakan ve gelecekte sınırsız büyüme sunan bir varlık sınıfına mutlu ve kolay bir şekilde yatırım yapmanın yolunu beklemek o kadar kötü mü?